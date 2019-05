DHA YURT BÜLTENİ - 4

Hakim, şikayetçi olduğu davaya bakıp, kendisini duruşmaya davet etti

İzmir'in Kınık ilçesinde, asliye ceza mahkemesinin kadın hakimi, şikayetçisi olduğu davanın iddianamesini kabul edip, kendisine davetiye çıkarttı. Bununla da yetinmeyip, ilk duruşmayı 'hakim' sıfatıyla yönetti. Duruşma zabtına tebligatların taraflara ulaştığını ve yazılan talimatlara yanıt verildiğinin görüldüğünü geçirten hakim, sanık avukatının, daha önce reddi hakim talebinde bulunduklarını belirterek, şikayetçisi olduğu davayı yönetmesinin hukuk skandalı olduğunu ifade etmesi üzerine dosyadan çekildi.

Kınık Adliyesi'nde Asliye Ceza ve Sulh Hukuk Mahkemeleri'nde zabıt katibi olarak görev yapan 2 çocuk annesi G.Ö.(31), 16 aydır birlikte çalıştığı Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi F.T. (27) hakkında kendisine mobing uyguladığı iddiasıyla şikayet dilekçesi verdi. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere Kınık Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği dilekçesinde 'Dengesiz', 'Ruh hastası kadın', 'Hakimim ruh hastası', 'Sanki uyuşturucu kullanmış insanlar gibi', 'Gözleri dönmüş' şeklinde ifadeler kullanınca 'sanık' oldu. Bergama Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, dilekçedeki ifadeler üzerine Kınık Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık da G.Ö. hakkında 'kamu görevlisine hakaret' suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Kınık Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi F.T. şikayetçisi olduğu iddianameyi kabul ederek, davayı açtı. Ardından da tensip zaptı düzenledi ve kendisine de 21 Mayıs'a verdiği duruşma günü için davetiye çıkardı. G.Ö.'nün savunmasının ise yaşadığı Bergama'daki, Bergama Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi tarafından alınması için talimat yazdı.

DURUŞMADA HEM MÜŞTEKİ HEM HAKİM OLDU

F.T., geçen 21 Mayıs günü görülen ilk duruşmada hem müşteki hem de hakim olarak yer aldı. G.Ö.'nün avukatı Erdem Karamemiş'in de katıldığı duruşmada, Müşteki-Hakim, duruşma zabtına tebligatların taraflara ulaştığını, yazılan talimatlara yanıt verildiğinin görüldüğünü geçirdi.

AVUKATTAN 'HUKUK SKANDALI' TEPKİSİ

Daha sonra söz alan G.Ö.'nün avukatı Erdem Karamemiş, davaya aynı zamanda müşteki olan hakiminin bakacağını duruşmadan bir gün önce öğrenip, itiraz dilekçesi verdiklerini belirterek, "Dilekçemizde reddi hakim talebinde bulunmuştuk. Bunun değerlendirilmesini talep ederim. Yedi günlük yasal süre içerisinde, 'hakimin yasaklılık sebeplerinden dolayı' reddi hakim talebinde bulunduk. Mahkemece iddianamenin kabul edilmesi, ayrıca tensip zaptı hazırlanarak bizzat hakimin kendisini duruşmaya davet etmesi, başlı başına hukuk skandalıdır. Bu konuya ilişkin de yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" dedi.

REDDİ HAKİM TALEBİNİ KABUL EDİP, DOSYADAN EL ÇEKTİ

Hakim F.T. reddi hakim talebini kabul ederek, dosyadan el çekti. Dosyayı, davaya bakacak mahkemeyi tayin etmesi için Bergama Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

ZABIT KATİBİ: PSİKOLOJİM BOZULDU

Yaklaşık 2,5 yıldır zabit katibi olarak görev yapan ve yaşananların ardından Bergama Adliyesi'nde görevlendirilen G.Ö. "Hakim bana mobbing uyguluyordu. Dilekçe yazdım. Üzerimdeki baskıdan ve mobingten dolayı dilekçede hakaret içerikli ifadeler kullandım. O kadar çok mobbing uyguluyordu ki, ne yazdığımı bilemez haldeydim. Psikolojimi bozdu" dedi.

'İDDİANAME KENDİSİNE GELDİĞİNDE BUNU İADE ETMELİYDİ'

İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel ise müşteki konumunda olan hakimin, davaya bakamayacağını, dosyayı, kendisine gelir gelmez iade etmesi gerektiğini söyledi. Yücel, "Hem şikayetçi hem de karar verici aynı yerde olur mu? Kanunda, hakimin davaya bakamayacağı hallere ilişkin açık düzenleme var. Burada hakimin, iddianameyi kabul etmeden çekilmesi gerekirdi. Böyle bir dosyaya bakamaz. Hakim suçtan kendisi zarar görmüşse, hakimlik görevini yapamaz. Şikayetçisi kendisi, zarar göreni de kendisi. Ayrıca karşısındaki sanık adil yargılandığına ilişkin güvenceyi nereden bulacak? Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Hiçbir hukuk düzeni, hiçbir hukuk sistemi bunu kabul etmez. Karar vericinin bizzat olayın mağduru olduğu durumda, o davadan çekilmesi gerekiyor. İddianame kendisine geldiğinde iade etmesi gerekirdi" dedi.

Haber: Umut KARAKOYUN/İZMİR, -

3'ü engelli 8 çocukla yaşam mücadelesi veren anneye üniversitelilerden destek

Gaziantep'te briketten yapılma sıvasız evde 3'ü engelli 8 çocuğu ile yaşamaya çalışan Arzu Çil'e (45), üniversite öğrencileri destek oldu. Gaziantep Üniversitesi öğrenciler kendi imkanları ile topladıkları yardımları Çil ailesine ulaştırdı.

Suboğazı Mahallesi'nde briketten yapılma sıvasız evde 3'ü engelli 8 çocuğu ile yaşamaya çalışan Arzu Çil, 1 yıl önce hurdacılık yapan eşini kalp krizi nedeniyle kaybetti. Çocuklarının en küçüğü 5, en büyüğü 21 yaşında olan Çil'e, komşuları destek vermeye çalışıyor. Ailede çalışacak durumda kimse olmadığı için çocuklar maddi imkansızlık nedeni ile okula gidemiyor.

Aileyi ziyaret eden Gaziantep Üniversitesi öğretim görevlisi Zaim Başaslan ve öğrenciler kendi imkanları ile topladıkları yardımları verdi. Ramazan ayı boyunca, '1 Olmak için' sloganıyla her gün bir aileye yardım ettiklerini söyleyen Zaim Başaslan, "Ramazan ayında bizim evimizde iftar yaptığımız gibi iftar yapamayan, hatta ramazanın aslında tam anlamıyla manasının ne olduğunu anlamamızı sağlayacak olan ailelere ziyaret etmeye karar verdik. Bunun için öncelikle eşinden ayrılmış, yalnız yaşayan anneleri tercih ettik. Öğrencilerimizle beraber '1 olmak için' sloganıyla kendi aramızda topladığımız paralarla ramazan boyunca aileleri ziyaret etmeye başladık. Bu yardım daha da büyüdü çevremizdekiler bize ev eşyaları, kıyafet, yardım kolileriyle destek verdiler. Amacımız her gün bir aileye yardık etmekti. Bu gün toplam 30 aileye ulaştık. Bu ailemizin zor durumda olduğunu söylediler. Normal şartlarda kimsenin birkaç gün bile dayanamayacağı bir ev. Sıvası bile yok. Biz bugün yardım kolilerini, kıyafetleri getirdik. Daha sonrasında ev eşyası getireceğiz. Çocukların eğitimi için destek olacağız" dedi.

Aileye elbise, ayakkabı, gıda gibi yardımlarda bulunan öğrenciler de çocuklarla bir araya gelerek vakit geçirdi.

Anne Arzu Çil ve çocukları ise öğrencilere destekleri için teşekkür etti. Anne Çil, zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiklerini belirterek hayırseverlerden destek istedi.

Kız kardeşini öldüren sanık: Niyetim öldürmek değildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kız kardeşi Günay Torun'u (55) öldürdüğü iddiası ile tutuklanan otobüs şoförü Halil Küçükkurt (56), hakkında açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. 'Kasten yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Küçükkurt, "Bana küfür edince korkutmak için otomobilinin kaputuna ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Niyetim öldürmek değildi" dedi.

Olay, geçen yıl Kasım ayında Gemlik ilçesi Balıkpazarı bölgesinde meydana geldi. Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi olan kadın kuaförü Günay Torun, işe gitmek için 34 PG 4315 plakalı otomobiline bindi. Bu sırada yaklaşan beyaz renkli bir otomobilden Günay Torun'a tabancayla 6 el ateş açıldı. Torun, olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobil ise uzaklaştı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganın Günay Torun'un ağabeyi Halil Küçükkurt olduğunu tespit etti. Karacabey ilçesinde bir evde yakalanan Küçükkurt, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Halil Küçükkurt hakkında 'kasten yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile dava açıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

Küçükkurt'un Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. 16 yıldır annesi ve kardeşi ile görüşmediğini belirten Halil Küçükkurt, "Kardeşimin yaşantısı, çevresi benim hoşuma gitmiyordu. Bu yüzden görüşmüyorduk. Bir seferinde evin odasını ateşe verdi. Beni evi kundaklamaktan şikayet ederek cezaevine girmeme neden oldu. Aramız bozuktu. Evin önüne gidip annemin dışarıya veya balkona çıkmasını saatlerce beklediğim günler oldu. Aramızın düzeleceğini düşünerek Günay ile görüşmek istemelerim sonucunda iki defa beni şikayet etmesiyle uzaklaştırma kararı aldırdı. Olay günüde kardeşimin dükkanının yakınına, arabamı park ettim. Bu sırada kırmızı bir araba, tamponuma çarptı. Kapısını açtığımda şoförün kardeşimin olduğunu gördüm. Bana ağza gelmeyecek küfürler etti. Silahımı çıkarıp korkutmak için arabasının kaputuna ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Aynı silahı sonra çeneme dayadım, tetiğine bastığımda patlamadı. Niyetim öldürmek değildi. Eğer kardeşimi öldürmek gibi bir niyetim olsa, başka bir yerde veya daha önce görüşmeye geldiğim zamanlarda öldürürdüm" dedi.

Hakimin, "Kardeşinizi tehdit edip para istediğiniz ve uyuşturucu kullandığınız iddia ediliyor" sözleri üzerine Hail Küçükkurt, "Kardeşimden hiçbir zaman para istemedim. Uyuşturucu kullanmadım. Benim kendime ait param var. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Antalya'da huzur operasyonu

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Huzur Akdeniz' adıyla asayiş ve trafik uygulaması yaptı.

Antalya il merkezi ve 19 ilçede eş zamanlı yapılan 'Huzur Akdeniz' uygulaması 2 aşamalı gerçekleştirildi. Ekipler ilk aşama araçlar üzerinde uygulama yaptı. Kontrol noktalarında araçlar durdurularak sürücü belgesi, ruhsat başta olmak üzere kimlik kontrolü yapıldı, şüpheli görülen araçlarda ise arama yapıldı. Uygulamanın ikinci aşamasında ise işyerleri denetlendi. İşletme ruhsatı başta olmak üzere kimlik kontrolü yapıldı. Evrak eksiği bulunan işletmeler hakkında işlem yapıldı. Uygulamada, hakkında arama ve yakalama kararı bulunan şüpheliler gözaltına alındı.

Kabaceviz şelaleleri büyülüyor

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Kabaceviz Şelaleleri, doğaseverlerin ilgi odağı oluyor.

Çarşamba ilçesindeki Kabaceviz Şelaleleri, doğaseverlerin ilgi odağı oluyor. Yaklaşık 70 metre yükseklikten dökülen suyun oluşturduğu doğal güzellik, kartpostallık görüntüler oluştururken, izleyenlerini de büyülüyor. Muhteşem doğa manzarası ve vadi içerisinde akan suyun çıkardığı sesi dinlemeye gelenler, hem görsel hem de işitsel şölen yaşıyor. Kabaceviz Şelaleleri çevre düzenlemesi ile turizme kazandırılacak.Şelalelerin özellikle fotoğraf tutkunları ve yürüyüş yapmayı sevenler için çok çekici bir yer olduğunu dile getiren Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği Başkanı Murat Toktaş, "Karadeniz Bölgesi'ne gelen çeşitli tatilci gruplarını biz mutlaka buralarda misafir ediyoruz. Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında yaprakların suya düşüşü ve suyun akışının oluşturduğu manzara gelip görenleri büyülüyor. Şelaleler özellikle fotoğraf tutkunlarının bu anlamda uğrak noktalarından bir tanesi konumunda. Yerli ziyaretçilerin yanında son dönemde yabancı ziyaretçilerinde oldukça dikkatini çekmeye başladı. Fotoğraf tutkunlarının sık sık burayı ziyaret etmesi ve çekilen fotoğrafların sosyal medyaya yüklenmesi bölgenin tanınması konusunda çok etkili oldu" dedi.

Ziyaretçi sayısında her geçen gün artış gözlemlendiğini ifade eden Toktaş, "Son dönemlerde ilginin artması ile birlikte burada bazı çalışmaların yapılması gerekiyor. Özellikle yürüyüş alalarının düzenlenmesi ve kamp ile ilgili alanlarından ıslah edilmesi ile birlikte çok daha fazla misafiri çok daha fazla konfor ile burada ağırlayacağız. Yapılacak ufak tefek düzenlemeler ile burasını Türkiye'nin gündemine gelebileceğini düşünüyoruzö şeklinde kouştu.

Kemer'de her yerde kitap okunacak

Antalya'nın Kemer ilçesinde 'Kemer Her Yerde Kitap Okuyor' projesi kapsamında taksi durakları, kafeler, pastaneler ve plajlara kadar birçok işletmeye mini kütüphaneler kuruldu. Projenin başlangıcı dolayısıyla öğrenciler ve protokol üyelerinin katılımıyla yürüyüş yapıldı. Yürüyüş sonrasında tatile gelen yabancı turistlere de yabancı dilde kitaplar verildi.

Kemer Kaymakamlığı'nın Kemer Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB), Kemer İşadamları Derneği (KEMİAD) ve Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın destekleriyle hayata geçirdiği 'Kemer Her Yerde Kitap Okuyor' projesi başladı. Projenin başlangıcı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda kısa bir tören düzenlendi. Törende konuşan Kaymakam Hüseyin Karameşe, projeyi yapmalarındaki amacın herkesin kitapla bütünleşmesini ve kitap sevgisini halka aşılamak olduğunu söyledi. Ülkede kitap okuma oranının az olduğuna dikkati çeken Kaymakam Karameşe, kitap okuma oranını yükseltmek için çaba sarf ettiklerini belirterek, "Kemer'de böyle bir organizasyonu yapmaktan dolayı mutluyuz. Kemer'de kitap okuma alışkanlığını herkese kazandırmak istiyoruz" dedi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da temel amaçlarının öğrencilerin ellerinden kitapları düşürmemelerini sağlamak olduğunu kaydederek, belediye olarak kitapla ilgili her türlü projeye destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Etkinliğe katılan grup daha sonra Cumhuriyet Meydanı'ndan Ayışığı Parkı'na kadar bando eşliğinde yürüdü. Yürüyüş sırasında, proje kapsamında Z kütüphanelerin kurulduğu taksi durakları, kafeteryalar, pastane, plaj işletmelerine 'Kitap Dostu Belgesi' verildi. İşletmelerinde mini kütüphane oluşturan esnafa teşekkür eden Kaymakam Karameşe ve Belediye Başkanı Topaloğlu, kitaba yatırım yapan tüm esnafla her zaman işbirliği içerisinde olacaklarını belirtti.

Yürüyüş sonunda öğrenciler, yabancı dillerde yayınlanan kitapları Kemer'e tatile gelen yabancı misafirlere hediye etti. Grup daha sonra Ayışığı Parkı'nda oturarak yarım saat kitap okudu. Bu sırada da Ayışığı koyunda bulunan su sporları işletmesi ise tekne üzerine Rusça 'Kemer her yerde kitap okuyor' yazılı afiş açarken, flyboard yapan bir kişi ise Türk bayrağı açtı. Etkinlik bu gösterinin ardından son buldu.

