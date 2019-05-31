DHA YURT BÜLTENİ-4

1) PKK ADINA SÖZDE KOMİTE KURAN TERÖRİST YAKALANDI

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, 'Adil Xoca' kod adlı PKK'lı terörist B.A., yakalandı. Örgüt adına sözde komite kurup yönettiği, örgüte eleman temin ettiği belirlenen B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalarla 'Adil Xoca' kod adlı B.A. isimli PKK'lı teröristin kentte olduğu belirlendi. Sur ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, B.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A., çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Konuya ilişkin valilikten yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Daha önce terör dosyalarında adı geçen, ancak kod adı ile faaliyet yürütmesi nedeniyle kimliği tespit edilemeyen, aranma ve yakalanma kaydının bulunmamasından dolayı PKK/KCK terör örgütü adına silahlı olarak faaliyet yürüttüğü, silahlı terör örgütüne eleman temin ettiği, medrese eğitimi almasından dolayı terör örgütü adına komite kurarak bu komiteye önderlik ettiği, Kobani ve Şengal bölgesinde faaliyet yürüten örgüt üyelerine gıda ve ihtiyaç malzemesi gönderdiği tespit edilen 'Adil Xoca kod adlı B.A. isimli teröristin yakalanmasına yönelik olarak Diyarbakır Sur ilçesinde belirlenen adreste Sur ve Lice İlçe Jandarma Komutanlıklarının da desteğiyle yapılan operasyonda, 'Adil Xoca kod adlı B.A. isimli terörist yakalanarak gözaltına alınmış, soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanmıştır."

Görüntü Dökümü

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Operasyondan görüntü

Teröristin jandarma komutanlığına getirilmesi

Teröristin adliyeye çıkarılması

Adliye çıkışı

Genel ve detay görtüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 4 MB

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2)OĞLU TARAFINDAN BIÇAKLANAN BABA HASTANEDE ÖLDÜ

ADANA'da oğlu tarafından bıçaklanan İbrahim Ö. (39), tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirdi. Annesiyle tartıştığı için babasının bıçakladığını iddia eden O.Ö. (17) ise tutuklandı.Olay, 27 Mayıs'ta 22.30 sıralarında Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi 49027 Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, anne ve babasının tartıştığını gören O.Ö., araya girmek istedi. Tartışmaya dahil olan O.Ö., öfkelendiği babası İbrahim Ö.'yü bacağından iki kez bıçaklayıp, evden kaçtı. İbrahim Ö. yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan İbrahim Ö. tedavisinin ardından yoğun bakıma alındı. Olayın ardından kaçan O.Ö. ise evlerinin yakınındaki bakkal dükkanında saklanmaya çalışırken yakalandı. Yoğun bakımda tedavisi sürdürülen İbrahim Ö., 4 gün sonra yaşamını yitirdi. O.Ö. ise sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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*ARŞİV*

Olay yerinden görüntü

Evin dış görüntüsü

Evin dışındaki polislerden görüntü

Olay yeri inceleme polislerin çalışması

Evin içindeki polisten görüntü

Sokaktaki polis, bekçi ve vatandaşlardan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Süre: 01'51" Boyut: 208 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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3)DÜZCE'DE ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI

DÜZCE'de, TEM yolunda otobüs, tanker ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 5 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde TEM yolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Mehmet Kurtan yönetimindeki 06 EA 4483 plakalı tanker, aniden şerit değiştirince aynı yöne giden Jemal Khalvashi yönetimindeki XY 441 YX Gürcistan plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Otobüs ise Osman Yusuf Özfuruncu yönetimindeki 17 ET 989 plakalı otomobile çarparak bariyerlere sıkıştırdı. Kazada, tanker sürücüsü Mehmet Kurtan ve otobüste yolculuk yapan yabancı uyruklu 4 kişi, hafif yaralandı. Mehmet Kurtan Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hafif yaralı 4 kişiye ise kaza yerinde ambulansta müdahale edildi.

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Osman Yusuf Özfuruncu, "Tanker sürücüsü sağa doğru gelmeye başladı. Otobüs kaçarken beni araya sıkıştırdı" dedi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde trafikte aksamalar yaşandı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu yolda ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

Görüntü Dökümü

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Kaza yapan araçların görüntüsü

Olay yerinde ambulansların görüntüsü

İtfaiye ve polis ekiplerinin görüntüsü

Kazayı anlatan şoförün görüntüsü

Araç kuyruğunun görüntüsü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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4)KUYUMCULAR BAYRAMDAN UMUTLU

ADANA Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, fiyatların yükselmesiyle altın alacakların düşüşe geçebileceği sebebiyle beklemeye geçtiğini belirterek, "Ramazan Ayı içinde bulunduğumuz için ticari anlamda yavaşlama var. Bayram haftasında hareket bekliyoruz" dedi.

İstanbul seçimlerinin Türkiye geneli olmamasına rağmen kayuoyunda güven oylaması gibi bir hava yarattığını belirten Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, seçimin gerek dövizde, borsada gerekse faizlerde ciddi anlamda etkilenmeler yaşattığını söyledi. Başman, "Bu durumda fiyatlarımın artıyor olması bir gerilemeye bir tereddüte bir beklentiye yol açıyor. Fiyatlar arttı ama geri düşebilir düşüncesiyle biraz daha beklemede kalıyorlar. Zaten Ramazan Ayı içinde bulunmamız bizim her zaman ticari anlamda bütün piyasanın etkilendiği hareketliliğin yavaşladığı tökezlediği bir ortamdayız. Ramazan böyle bir etki yarattığı için bizim de ticari anlamda maalesef faaliyetlerimiz oldukça yavaşladı" dedi.

BAYRAMDAN UMUTLUYUZ

Ramazan Bayramı'nın tüm piyasalarda olduğu gibi kendilerine de olumlu yansımasını beklediklerini söyleyen Başman, "Her zaman ki gibi altın kötü gün içindir. Altın güvenli limandır, altın müşterisini yanıltmaz her zaman için menfaat sağlar. Burada sorunumuz şudur, vatandaşlar daha az işçiliği olan alım satımda daha az fire değeri taşıyan içi dolu Adana burması, yumurta baş bilezekler, çeyrek altın, tüm altın gibi daha çok tasarrufa yönelik takı ve altınları tercih etmekteler. Ancak biz ne olursa olsun, bayramın kuyumcu esnafına kazandıracağı umudunu taşıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Altınlardan genel ve detay görüntüler

Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman ile röp.

SÜRE: 03'18" BOYUT: 366 MB

Haber: Akif ÖZDEMİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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5)64 YAŞINDAKİ 'TAŞ' KOLEKSİYONCUSU GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaşamını sürdüren emekli öğretmen İbrahim Gönteki'nin (64) taş koleksiyonu görenleri şaşırtıyor.

İbrahim Gönteki, yıllardır doğadan topladığı taşları biriktirerek koleksiyon yapıyor. Evinde 10 binin üzerinde taşı bulunan Gönteki, milyonlarca yıl öncesine ait taşlara ise gözü gibi bakıyor. Taşları Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Afyon'un dağlarından biçimi, rengi ve oluşumuna bakarak topladığını belirten Gönteki, "Kalsit, Kadıköy taşı, amatis, kuvars, krizoplas, krizokol, yeşim, mor yeşim, dağ kristali, duruzeli, akik, volkanik cam türü taşların yanında minerallerden oluşan bor minerali, bakır minerali, kurşun ve gümüş karışımı mineral, pirit ve kalko da topladım. Topladığım bu taşlardaki minerallerin oranları Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan analizlerle belirlendi" dedi.

HASTALIKLARINI TAŞ TOPLAYARAK YENDİ

Yıllardır dağ bayır gezerken genel sağlık sorunlarının kalmadığını kendisini hem bedenen hem ruhen iyi hissettiğini vurgulayan Gönteki, doğayla iç içe olmanın ayrı bir zevk olduğunu belirtti. Gönteki, "Taşların biçimleri, renkleri, resmi andıran ayrıntıları beni alıp o dönemlere, milyonlarca yıl öncesine götürüyor. Taşlardaki ayrıntılarda köy manzaraları, kayın ve çam ormanları, akan dereler, çalılıklar, sarmaşıklar, dinozor derisine benzeyen kabartmalar, bulutlu gökyüzünün altında azgın denizler ve yıldızların parıldadığı uzay boşluğu görüyorum" diye konuştu.

'DEFİNECİ ZANNEDİYORLAR'

Taş toplama tutkusu sayesinde yeni dostlar edindiğini söyleyen Gönteki, yabancı köylerde karşılaştıkları insanların kendilerine defineci gözüyle bakmasına ise üzüldüğünü vurguladı. Ancak, kendisini tanıyınca bu insanların davranışlarında değişim olduğunu belirten Gönteki sözlerini şöyle sürdürdü: "Tanık olduğum kadarıyla definecilerden her yörenin insanına bıkkınlık gelmiş. Ama bizi tanıyınca, karşılıklı bir güven oluşuyor. Öyle ki, yabancı köylerin sakinleri bize taş toplamakta yardımcı bile oluyorlar. Evlerine konuk ediyorlar. Taş toplarken aniden başlayan yağmura yakalanıyor ve çobanların yardımıyla bir ağaç kovuğuna sığınıyoruz. Çay demliyor, yiyecek içecek veriyorlar bize."

'VASİYETİMDE TAŞLARI BAĞIŞLAYACAĞIM'

Doğayla iç içe olmanın verdiği zevkin yerinin çok ayrı olduğunu vurgulayan Gönteki, tutkuyla yaptığı için güçlüklerle başa çıktığını kaydetti. Taş toplamanın kapalı mekanlarda oturup zaman öldürmekten çok daha akıllıca olduğunun altını çizen Gönteki sözlerini şöyle tamamladı: "Bana, 'Akıl mı seninkisi, bu taşlarla uğraşılır mı?' diyorlar. Ben de, insanın kendisinin bağlanabileceği bir amacının olması gerektiğini savunuyorum. Bir sergi açıp insanlara bu güzellikleri göstermeyi çok istiyorum. Taşları kesinlikle satmıyorum. 64 yaşımdayım. Vasiyetimde, ölümümden sonra taşların bir üniversitenin arkeoloji bölümüne bağışlanmasını isteyeceğim."

Görüntü Dökümü

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Adamın taş toplaması

-Adamın topladığı ve işlediği taşlardan detay

-Röportaj

Dosya Adı: 3105tasbiriktiriyor

Süre: 01.06 Boyut: 124 MB

Haber-Kamera: Gürhan ADANA/BURSA,

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6)SIZIR ŞELALESİ İÇİN TANITIM ATAĞI

SİVAS'ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesinde bulunan Sızır Şelalesi 4 mevsim doğal güzelliği ile görenleri kendisine hayran bırakıyor. Sızır Belediye Başkanı Ali Tamer, başta şelale olmak üzere bölgenin yurt içi ve dışında tanınması ve ziyaretçi sayısının artırılması için çalışma yapacaklarını söyledi.

Kent merkezine 135 kilometre uzaklıkta, Çat ormanları içerisinde, Göksu Çayı üzerinde bulunan Sızır Şelalesi 4 mevsim doğal güzelliği ile görenleri kendisine hayran bırakıyor. Tabiat harikası Sızır Şelalesi, yazın gelmesiyle birlikte çevresindeki yeşil bitki örtüsü ve gür sesiyle bahar aylarında ziyaretçilerin uğrak yeri oluyor. Yaklaşık 20 metreden dökülen suyun, görsel bir şölen sunduğu şelale, turkuaz rengiyle dikkat çekiyor. Sivas'ta yaşayanların yanında çevre illerden gelen ziyaretçilerin ilgisini çeken Sızır Şelalesi'nde baharla birlikte farklı bir görüntüye büründü.

'SIZIR BİR TURİZM CENNETİDİR'

Şelalenin Sivas ve yakın çevre illerden çok sayıda ziyaretçi aldığını belirten Sızır Belediye Başkanı Ali Tamer, "Sızır Şelalesi bölgenin en güzel ve en büyük şelalesidir. Şelalemizin suyu beldemizin içerisinde çıkıyor. Dışarıdan gelen bir su yok. Kendi öz kaynaklarımızla çıkan ve şelalemizde Sızır beldesinin merkezindedir. Uzakta bir yerde değildir. Şelale doğal bir şelaledir. Turizm açısından İç Anadolu'nun Sivas'ın turizm merkezi diyebiliriz. Ramazan ayı sonrasında buraların insanlarla dolduğunu görürsünüz. Sadece şelalemizle değil, alabalık tesislerimizle, Göksu parkı, Atatürk Parkı ve mesire alanlarımızla Sızır bir turizm cennetidir. Sivas, Kayseri ve Yozgat'ın merkezindeyiz. Biz Sızır beldemize 3 ilden de yerel turist olarak turistlerimiz geliyor. Sızır, İç Anadolu'nun cennetidir. Gelen insanların mutlu olarak ayrıldığını görüyoruz. Bu da bize ayrı bir mutluluk veriyor." dedi.

'TANITIMINI YAPACAĞIZ'

Başkan Tamer, başta şelale olmak üzere bölgenin yurt içi ve dışında tanınması ve ziyaretçi sayısının artırılması için çalışma yapacaklarını belirterek, "Şu anda yakın illerimizden çok fazla turist geliyor. Sızır Şelalesi ve beldemizin tanıtımında biraz eksiklikler olmuş. İnşallah iyi bir çalışmayla sadece yurt içi değil, yurt dışından da turist getirmek istiyoruz. Nevşehir Kapadokya'daki turistleri buraya getirebiliriz. Bunun için çalışma yapmamız lazım. Buraya gelen turist sadece şelaleyi görmeyecek. Ayrıca Çat Ormanları, mesire alanları, göletleri görecek. Burada tamamen doğa turizmini yaşayacak. İnşallah bu 5 yıl içerisinde burayı tamamen turizme açıp buraları bir rehabilitasyon merkezi haline getirmeye çalışacağız. Özellikle yurt dışı kaynaklı girişimlerimiz olacak. Tanıtımdaki eksiklikleri giderdiğimiz zaman Sızır Şelalesi'ni daha başka güzel olacak. Bununla ilgili çalışmalarımızı başlattık. Önümüzdeki ay içerisinde 25 doğa fotoğrafçısı gelecek. Doğa fotoğrafçıları 1 gün boyunca Sızır'a dair her yerin fotoğrafını alacaklar. Biz bu fotoğraflarla Kayseri'de Sivas'ta ve sosyal medyada tanıtım yapacağız. Sızır'ı daha cazip bir turizm merkezi haline getireceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Şelalenin drone görüntüleri

-Şelaleden detay görüntüler

-Ziyarete gelenler

-Belediye Başkanı Ali Tamer'in açıklaması

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS

(618 mb)