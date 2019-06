DHA YURT BÜLTENİ-4

1)HASTANEDE KLİMA ÜNİTESİ PATLADI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

ANTALYA'da, özel bir hastanede klima ünitesinin patlaması nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Muratpaşa ilçesinde hizmet veren özel bir hastanede saat 09.30 sıralarında klima bakımı yapıldığı sırada, patlama meydana geldi. Polis yetkilileri olayda bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

2)LİCE'DE TERÖRİSTLERİN TUZAKLADIĞI PATLAYICI İMHA EDİLDİ

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan, uzaktan komutalı 50 kilo ağırlığındaki patlayıcı, imha edildi. İl Jandarma Komutanlığı'nın Lice ilçesinin kuzeydoğusunda kalan dağlık ve kırsal alanda PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği operasyon kapsamında Birlik köyü kırsalında arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Arama faaliyetleri sırasında toprağa gömülü birbiriyle bağlantılı 19 litrelik plastik bidon içerisine 50 kilo ağırlığında el yapımı patlayıcı bulundu. Yapılan incelemede, patlayıcının anahtar sisteminin, uzaktan komutalı el yapımı özel cihaz olduğu tespit edildi. El yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince kontrollü bir şekilde imha edildi. Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

3)4 PKK'LININ ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TENDÜREK'TE, SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

VAN'ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek bölgesinde, saldırı hazırlığında olan 4 PKK'lı teröristin öldürüldüğü bölgede sürdürülen operasyonlarda silah, el bombaları, patlayıcı düzenekleri, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tendürek bölgesindeki Çaldıran- Doğubayazıt karayolunu kullanan vatandaşlara saldırı hazırlığında oldukları belirlenen PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenledi. 'Şehit Jandarma Er Gürdeniz Erdoğmuş' adıyla düzenlenen operasyonda dün 4 terörist etkisiz hale getirildi. Jandarma ekiplerince bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde ise 3 AK-101 piyade tüfeği, 1 M-16 piyade tüfeği, 1 Glock tabanca, 1 Glock tabanca susturucusu, 2 Glock tabanca şarjörü, 33 Glock tabanca fişeği, 17 AK-101 piyade tüfeği şarjörü, 2 antipersonel roketatar mühimmatı, 2 roketatar sevk fişeği, 458 adet 5,56 mm. piyade tüfeği fişeği, 2 RPG-7 roketatar başlığı, 8 el bombası, 2 gece görüş dürbünü,1 sabit telsiz, 1 telsiz mikrofonu, 2 el telsizi,1 el dürbünü, 3 radyo, 2 batarya, 2 EYP düzeneği zamanlayıcısı, 2 kablo, 2 kol saati, 22 kalem pil, 3 dürbün çantası, 3 şarjör kılıfı, 3 panço, 1 güç kaynağı, 4 çift ayakkabı, 1 demir kesme makası, 1 çakmak, 3 el feneri, 4 çakı, 4 sırt çantası, 2 uyku tulumu, 2 met, 2 şemsiye, 1 matara, 3 yelek ve 1 mont ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

4)ISTRANCA ORMANLARI BÖLGESİNDE KÖYLÜLERDEN DOĞA İÇİN BÜYÜK MÜCADELE

TRAKYA'nın akciğerleri konumundaki Istranca Ormanları eteğinde bulunan ve içinde barındırdığı hayvanları, içilebilir kaynak suları, doğa harikası bitki örtüsüyle 'yeşil vadi' olarak anılan Kırklareli'nin Vize ilçesi Soğucak köylüleri, doğalarını korumak için büyük mücadele veriyor. Köylüler, bölgeye açılması planlan 5 ayrı kalker, taş ocaklarına karşı açtıkları davaları kazandı. Yapılması planlanan ocaklarla doğanın ve yaşamın katledileceğini söyleyen köy muhtarı Rahmi Beler, "Davaları kazanmamıza rağmen hala buralara taş ocağı yapmak için ısrar ediyorlar. Bizim bölgemiz 1/3 Ergene Havzası'nda kalıyor. Yani kesinlikle sondaj dahil yapılamaz, yasak olan bir bölgeye taş ocaklarını izin veriyorlar" dedi.

YEŞİL VADİ, TEHDİT ALTINDA

Trakya'nın akciğerleri konumunda bulunan Istranca Ormanları içinde yer alan ve yüzlerce tür hayvanın barındığı, akarsular, su kaynakları, Türkiye'de koruma altına alınıp, koparanlara 60 bin lira gibi yüklü para cezaları kesilmesi kararı alınan dağ lalesi olarak bilinen kızıl lalenin bulunduğu Vize ilçesinin Soğucak köyü sakinleri, kalker, taş ocaklarının açılması için girişimlerde bulunanlara karşı doğa harikası 'yeşil vadileri'ni korumak için yıllardır hukuk mücadelesi veriyor.



5 DAVAYI KAZANDILAR

Yemyeşil çevresi içinden geçen deresi ile doğa harikası olan Soğucak köyü çevresine 2016 yılından bu yana şirketler, patlamalı kalker, taş ocağı gibi ocaklar açmak için ve bulunan ocakları da genişletme girişimlerinde bulundu. Köylüler, bu ocaklara tepki gösterip, hukuk mücadelesi başlattı. Köylülerin başvurduğu Edirne Bölge İdaresi Mahkemesi, bölgeye ocakların kurulması kararlarına izin vermedi. Son günlerde yeni bir ocak açılma girişimine karşı köylüler yine bir araya gelerek mücadele etme kararı aldı. Köylüler geçtiğimiz günlerde Ankara'ya giderek yeni açılması planlanan ve şu an Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnceleme Değerlendirme Komisyonu'nda görüşülen kalker ocağının kurulmasını durdurmak için girişimlerde bulunup, istemediklerini dile getirdi.

'SONDAJ DAHİ YAPILMASI YASAK OLAN BÖLGEYE TAŞ OCAKLARINA İZİN VERİYORLAR'

Soğucak Köyü Muhtarı Rahmi Beler, akarsularını, ormanlarını, hayvanları korumak için açılma girişimleri ark arda süren taş ocaklarına karşı büyük bir mücadele verdiklerini söyledi. Bu mücadelede kararlı olduğunu belirten Beler, şunları söyledi:

"Her tarafımızdan su kaynıyor, fakat taş ocaklarından bir türlü bunları kurtaramıyoruz. Bu zamana kadar çok mücadele verdik, davaları kazanmamıza rağmen gidip tekrar geliyorlar. Dinamit patladığında, sular yok olduğunda bizler ne yapacağız? Eskiden 25 köye gidiyordu suyumuz ama şu an sadece bizim köy ve Doğaca köyüne yetmiyor. Çevredeki var olan taş ocaklarından dolayı suyumuz çok azaldı. Şu an çalışan bir taş ocağı buraya 700 metre uzaklıkta, çok yakın. Köyümüzde çok sayıda kaynak var deremizde bu sudan oluşuyor. Ergene Nehri'ne giden su buradan gidiyor. Davaları kazanmamıza rağmen hala buralara taş ocağı yapmak için ısrar ediyorlar. Bizim bölgemiz 1/3 Ergene Havzası'nda kalıyor. Yani kesinlikle sondaj dahil yapılamaz, yasak olan bir yere taş ocaklarını izin veriyorlar. Bizler nerede yaşayacağız ne yapacağız onu da bilmiyoruz. Bu bölgede rüzgar gülü, taş ocağı, kum ocağına MTA'da alanda kömür aramak gibi doğamızı yok edecek şantiyeler kurmak istiyorlar. Oysa Soğucak köyü gezilmesi görülmesi çok güzel bir yer. Tarihi Gemikaya Kalesi, mağaralarımız, orman içinde çiçeklerimiz var. Şu an taş ocağı yapılması istenilen ormanda Afyon'da koruma altına alınan ve koparanlara 60 bin lira para cezası uygulanan şakayık dediğimiz dağ lalesi (kızıl lale) bahçemiz var. Nasıl buraya taş ocağı yapmak istiyorlar anlamış değilim."

Firmaların taş ocağı kurmak için ısrarlı olmalarına karşılık hukuk mücadelesi verdiklerine vurgu yapan Beler, "Doğamızı korumak için sürekli Ankara'ya gidip geliyoruz. Bugüne kadar açılan 5 davayı kazanmamıza rağmen tekrar tekrar gelip ısrarla burayı katledecek taş ocakları şantiyeleri kurmak için çalışıyorlar. Açılan davalarda yürütmeyi durdurma kararları oy birliği ile veriliyor. Ama 3 ay sonra, 5 ay sonra tekrar gelip bölgemizde şantiye kurmak istiyorlar. Köyümüz zaten hiç bir şekilde taş ocağının yapılmasını istemiyor. Biz taş ocaklarının kurulmasına karşı değiliz ama bu ocaklar kurulması gereken yerler kurulsun. Bugün hayatta en önemli olan yaşam kaynağı sudur. Bu yüzden böyle yerlerin korunması gerekiyor. Bizi mücadelemizde bu yüzden zaten" dedi.

'HAYVAN TÜRLERİ YOK OLUYOR'

Köyde sularının sürekli azaldığını anlatan köy sakinlerinden Süleyman Durmuş, doğayı korumak için mücadelelerinin devam edeceğini söyledi. Mevcut olan taş ocağının dinamit patlamasıyla sularının azalıp hayvanların ormanı terk ettiğini anlatan Durmuş,

"Ben bu köyde doğup büyüdüm. Bu sular gittikçe azalıyor. Suyun bitmesini istemiyoruz. Taş ocakların buraya açılmasını kesinlikle istemiyoruz ve bunun için sürekli mahkemelerde mücadele ediyoruz. Direniyoruz. Ben sağ olduğum sürece bölgede taş ocağı açılmasına müsaade etmeyeceğim. Burada türlü türlü hayvanlar vardı ve o hayvanların çoğu buradan yok oldu. Burada mevcut olan taş ocağından çıkan dinamit seslerinden hayvanlar kaçıp gitti. Burada akan suyumuz sürekli azalıyor. Bir sabah kalktığımızda bu su akmaya bilir. Suyun alan 2 tarafı da kayalık olduğu ve dinamitlerden kayalar çatladığı için su yok olabilir. Bu su 25 tane köye gidiyordu şimdi sadece 1 köye gidiyor, azaldı çünkü. Şu an bir taş ocağı var bir taş ocağı daha kurulursa suyumuz yok olur" diye konuştu.

Kırklareli'de köylerine kurulmak istenilen taş ocaklarını engelleyip maden aranmasına hukuki haklarını arayarak doğanın katledilmesini engelleyen, Soğucak köylüleri ve Kırklareli Kent Konseyi üyeleri, bölgeye taş, maden ve kum üretimi yapan şantiyelerinin de kurulmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

5)AİLESİNE MEKTUP YAZDIKTAN SONRA İNTİHAR ETTİ

İZMİT'te, taksici Erdoğan Carav (65), otomobilin içerisinde tüp gazı açarak intihar etti. Ekonomik sıkıntılar yaşadığı belirtilen Carav'ın, 'Ailem ve sevdiklerim üzülmesin' yazılı mektup bıraktığı belirlendi.

Olay sabah saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi Çare Sokak üzerinde meydana geldi. Yol kenarında park halindeki bir otomobilin içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobil içerisinde yoğun gaz kokusu olduğunu tespit ederek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, gaz dolu otomobil içerisindeki gazı boşalttı. 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede otomobil içerisindeki kişinin öldüğünü belirledi. Polis, ölen kişinin 2 gündür haber alınamayan taksici Erdoğan Carav olduğunu tespit ederek yakınlarına haber verdi.

Erdoğan Carav'ın bir arkadaşından otomobilini ödünç aldığı ve yol kenarına park ettikten sonra tüp gazını açarak intihar ettiği belirlenirken, intiharından önce 'Ailem ve sevdiklerim üzülmesin' yazılı mektup bıraktığı öğrenildi. Carav'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

6)TEL DOLAPLARDAN ESİNLENİP, ÇEVRECİ VE EKONOMİK BUZDOLABI SOĞUTMA SİSTEMİ TASARLADI

AFYONKARAHİSAR'da 6. sınıf öğrencisi Arda Derici (11), geçmişte kullanılan tel dolaplardan esinlenerek soğuk havalarda buzdolaplarının enerji tasarrufu sağlamasına yönelik proje geliştirdi. Çevreci ve ekonomik olan proje sayesinde buzdolabı yaklaşık 66 saatte 1 kilovat, yani 60 kuruşluk tüketimle tasarruf sağlıyor.

Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi 6. sınıf öğrencisi Arda Derici, danışman öğretmeni Yakup Saban ile 'Çevreye Duyarlı Doğal Soğutma Sistemi (ÇEVDOS) geliştirdi. Enerji tasarrufunun ele alındığı proje buzdolabının tükettiği enerjiyi minimuma indiriyor. Proje kapsamında balkona içi antifrizli sıvı dolu tank yerleştiriliyor. Tanktaki sıvı soğuk mevsimlerde havanın doğal sıcaklığıyla soğuyor. Buzdolabı için istenen soğukluğa ulaştığında buzdolabının kendi sistemi kapanıyor ve otomatik olarak 'ÇEVDOS' sistemi devreye giriyor. Tanktaki soğuk sıvı buzdolabı içindeki tesisatta dolaşmaya başlıyor ve buzdolabını ÇEVDOS soğutuyor. Dış ortam ısındığında ise buzdolabının kendi sistemi yine otomatik olarak devreye giriyor. Bu çalışmayla buzdolabının mevcut sisteminde değişiklik yapılmıyor. Sadece ekstra bir tesisat döşeniyor.

'GEÇMİŞİ VE GÜNÜMÜZÜ BİRLEŞTİRDİ'

Öğretmen Yakup Saban, "Projenin ortaya çıkış noktası Afyonkarahisar gibi soğuk illerde kış aylarında evimizi zor şartlarda ve yüksek maliyetlerde ısıtırken, aynı zamanda dışarısı o kadar soğuk olmasına rağmen enerji ve para harcayarak buzdolaplarını soğutmaya gayret ediyoruz. Öğrencimiz böyle bir problem durumu tespit etti. Bu problem durumunun çözümü noktasında da çeşitli araştırmalara başladı. Bu araştırmalar kapsamında çevresindeki herkesle görüştü ve literatür inceledi ve birçok çalışma yaptı. Araştırmaları esnasında eskiden kullanılan tel dolapları öğrencimiz öğrenmiş. Bu tel dolapları evimizin en gizli ve serin noktasında tutardık. Motorsuz araçlardı ve elektrik sarfiyatı bulunmazdı. Bu tel dolaplardan hareketle geçmişin ve günümüzün olumlu yönlerini birleştirerek ÇEVDOS adını verdiği sistemi tasarladı" dedi.

'66 SAATTE 1 KİLOVAT ENERJİ HARCIYOR'

ÇEVDOS sisteminin çalışma şeklini anlatan Yakup Saban, bu sistemin 66 saatte 1 kilovat enerji harcadığını vurguladı. Saban, "Sistemde balkonda bir tank bulunduruyor öğrencimiz. Bu tankın içerisinde sıvı bulunmakta, bu soğuk sıvı buzdolabı için istenilen düzeye geldiği durumda buzdolabının kendi sistemi kapanıyor ve ÇEVDOS çalışmaya başlıyor. Bu sistemle öğrencimizin hesaplarına göre aylık ortalama 20 TL'nin üzerinde enerji harcayan bir buzdolabı ÇEVDOS sisteminde gerçek boyutlarda 15 ile 20 watt ortalama tüketime sahip bir elektrikli devir daim motoruyla döndürülebilirse bu da yaklaşık 66 saatte 1 kilovat elektrik tüketimine yani 60 kuruşluk bir tüketime karşılık geliyor. Öğrencimiz farklı şeyler yaparak bunu düşürmeye çalışıyor. Mesela 'güneş pili kullanarak projeyi geliştirebilir miyim?' dedi. Bunun test aşamalarını yapıyor. Bununla beraber gerçek boyutlarda bir buzdolabından, ailesinden ve özellikle bazı firmaların teknik ekiplerinden destek aldık. Gerçek boyutlarda bir buzdolabında bu projeyi gerçekleştirme noktasında tasarımlarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

'ÖNEMLİ ARAŞTIRMALAR YAPTIM'

Arda Derici de projeyi yapma gerekçesini şöyle anlattı:

"Soğuk kış günlerinde hem evin içini ısıtmak hem de buzdolabını soğutmak için enerjiye bir maliyet harcıyoruz. Ben de bunu azaltmak için böyle bir proje düşündüm. Bu projeye başlamadan önce kendime hangi cihaz üzerinde çalışmak gerektiğini sordum ve bunun üzerine bir araştırma yaptım. Araştırmam sonucunda evlerde kullandığımız enerjinin üçte birini buzdolabının harcadığını gördüm. Bu buzdolabına nasıl bir devre ekleyerek daha tasarruflu bir alet yapabilirim diye düşündüm. Önüme gelen çoğu kişiye sordum ve bana danışman öğretmenim şöyle bir şey söyledi; 'Biz eskiden evlerimiz sobalıyken soğuk havalarda buzdolabının içini kapağını açarak soğutuyorduk. Yani buzdolabının kapağını açık bırakıyorduk' demişti. Ben de buradan yola çıkarak böyle bir proje yaptım."

'BAZI GAZLARIN SALIMI DA AZALIYOR'

Proje çalışmasına 8 ay önce başladıklarını ve daha da geliştirilebileceğini söyleyen Derici, projeyi geliştirmeyi düşündüğünü ve daha uzun vadeli hale getirebileceğini belirtti. Projenin nasıl çalıştığını uygulamalı olarak anlatan Derici, "Projede içerinin sıcaklığını ölçen bir derece var. Aslında bu içinde olması gerekiyor. Ben göstermek için buraya koydum. Dış ortamı ölçen bir tank var ve bunun da tankın içinde olması gerekiyor. Tankın içinde bir sıvı var ve bu sıvı dışarının soğuğunu kullanarak soğuyacak. Dışarının sıcaklığı daha arttığında buzdolabı için soğuk olduğunda buzdolabının kendisi çalışacak. Dışarısı daha soğuk ve buzdolabının içi sıcak olduğunda benim yaptığım sistem çalışacak. Böylelikle 66 saatte 1 kilovat yani 60 kuruş harcıyor. Buzdolabının kendi sistemi çalışırsa bundan daha fazla maliyetle buzdolabı çalışıyor. Ben de bunu düşük maliyete indirmiş oldum. Ayrıca buzdolabı içerisinde bulunan bazı gazların salımı azalıyor ve böylece daha iyi bir tasarruf yapmış oluyoruz" dedi.

7)TAMİRE GETİRİLEN İŞ MAKİNESİ YANDI

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde sahibinin tamirciye getirdiği iş makinesinde yangın çıktı. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında iş makinesi kül oldu.

Yalvaç'a bağlı Sücüllü köyünde oturan ve kum çakıl ticareti yapan Emin Sevim, dün öğleden sonra iş makinesinin yağ pompasında arıza meydana gelmesi üzerine ilçe merkezindeki tamirhaneye gitmek üzere yola çıktı. Yalvaç Yeni Sanayi Sitesi'ndeki tamirciye gelen Emin Sevim, arızayı ustaya anlattığı sırada iş makinesi bir anda alev alıp, yanmaya başladı. Durum itfaiyeye haber verildi ancak alevler bir anda büyüdü.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi alevlere müdahale ederken, çevredekiler de endişeyle iş makinesinin yanışını izledi. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında iş makinesi tamamen küle döndü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

