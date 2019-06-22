DHA YURT BÜLTENİ - 4

Konya'da akü hırsızlığına 4 tutuklama

Konya'da kamyonların akülerini çaldığı tespit edilen 5 şüpheliden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde son bir haftada meydana gelen kamyonların akülerinin çalınması olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin olayda kullandığı aracı tespit etti. Plakadan yola çıkan polis, Mustafa K. (20), Mücahit B. (19), Celil D. (18), Tuncer T. (18) ve Enes D.'yi (16) gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde, paraya ihtiyaçları olduğu için hırsızlık yaptıklarını söyledi. 8 dosyadan haklarında işlem yapılan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mustafa K., Mücahit B., Celil D. ve Tuncer T. tutuklandı, Enes D. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Polis, şüphelilerin çaldığı 15 aküyü sattıkları iş yerlerinden alarak sahiplerine teslim etti.

Görüntü Dökümü

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Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Emniyetten detay

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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Paten yapan çocuklardan trafikte tehlikeli hareketler

Tekirdağ'da paten yapan çocuklar, çıktıkları trafikte bir motosikletin arkasına tutunup, hayatlarını tehlikeye atarak yaptıkları yolculuk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde, caddeye girerek patenle ilerleyen çocuklar, yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünün arkasına takılarak yaptıkları tehlikeli yolculuk, bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Hayatlarını tehlikeye atan patenli çocuklar, bir süre motosikletin arkasına tutunarak ilerleyip, daha sonra motosikleti bırakıp caddenin ortasında paten yaparak ilerlemeyi sürdürdü.

Görüntü Dökümü

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Motosiklete tutunan patenli çocuklar

Çocukların cadde ortasında ilerlemesi

Trafikten detaylar

Çocukların motosikleti bırakması

Çocukların cadde ortasında patenle ilerlemesi

Detaylar

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

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Yüzde 50 görme engelliyi darbeden midibüs şoförü kovuldu

EDİRNE'de yüzde 50 görme engelli Berkay Ömer Ünal(25), ücretsiz kullanma hakkı bulunduğu midibüste Kent Kart'ını cihazın okumaması üzerine araç sürücüsü İ.T., tarafından parasını ödemediği gerekçesiyle darp edildi. Hastaneden rapor alan Ünal, polise giderek şikayetçi olduğu midibüs şoförü, Edirne Belediyesi'ne bağlı Edirne Toplu Ulaşım Sistemi(ETUS) yönetimi tarafından işinden kovuldu.

Trakya Üniversitesi Armağan Dönertaş Engelli Çocuklar Eğitim Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, zihin engelliler öğretmeni olarak göre yapan yüzde 50 görme engelli Berkay Ömer Ünal, iş yerine gitmek için ücretsiz biniş kartıyla belediye denetiminde olan ve kentin toplu ulaşımını sağlayan ETUS midibüsüne binerek işyerine gitti. İş çıkışı evine gitmek için tesadüfen aynı midibüse denk gelip binen Ünal, kartını sürücü İ.T.'ye gösterip Orduevi durağına kadar seyahat etti. Ünal, durakta indiği sırada midibüsten inen sürücü koşarak peşinden gittiği Ünal'ı durdurup, kartının basmadığını söyleyerek ücret istedi. Yüzde 50 görme engelli olduğunu söyleyen Ünal, şoföre ücretsiz biniş kartını gösterince, sürücü tepki göstererek, "Paran yoksa, param yok de" diyerek tepki gösterdi. Ardından da Ünal'ı yumrakladı. Aldığı yumrum darbesiyle yere düşen Ünal, başını kaldırım taşına vurdu. Çevrede bulunanların araya girmesiyle, durak yakınında bulunan özel bir hastaneye götürülen Ünal, tedavi gördü. Ünal, ardından polise giderek minibüs şoförü İ.T.'den şikayetçi oldu.

YUMRUK ATTI

Engelli olması nedeniyle midibüslerde hakkı olan ücretsiz kartını kullandığını söyleyen Berkay Ömer Ünal, bir engelli olarak maruz kaldığı saldırı karşısında büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Ünal, kartını göstermesine rağmen saldırıya uğrayıp darp edildiğini belirterek, olayı şöyle anlattı:

"Edirne Belediyesi denetimindeki ETUS şirketinin 1 numaralı hatta yolcu taşıyan midibüsüne bindim. Trakya Üniversitesi'nin Balkan Yerleşkesi'nden tekrar çarşıya gelmek için midibüse bindiğimde, aynı araca denk geldim. İlk yarım saat geçmediği için kartım gösterilmiş kart olarak gözükmedi. Şoföre durumu izah ettim engelli olduğumu söyledim ve bu kartla ücretsiz bindiğimi izah ettim. Bana uyarıda bulunmadı ve bende yerime oturdum. Daha sonra ineceğim durağa geldiğimde araçtan indim ve ilerlediğimde önce seslendi sonra yanıma gelip 'kartını okutmadın' dedi. Okuttum ama gösterilmiş kart olduğu için kabul etmedi dedim. Bana 'tekrar okut' dedi, minibüse çağırdı. Gittim kartı tekrar okuttum, yetersiz bakiye uyarısı verdi. Ben doğal olarak o karta hiç para yüklemiyorum, çünkü engelliyim. Benden ücret talep etti, bende ben para ödemeyeceğim, devletin bana engelli olduğum için ücretsiz biniş kartı hakkını verdi. Bu yüzden bu benim hakkım size para ödemeyeceğim dedim. Biraz ısrarcı oldu, ben de olayların büyümemesi için araçtan inip kavşağa doğru ilerlediğim de tekrar hızlıca yanıma geldi, 'param yoksa param yok desene' dedi. Bende bana devletin verdiği bir hak bu, size ücret vermek zorunda değilim dedim. Ardından bana yumruk atarak saldırdı. Yüzüme isabet eden yumruktan sonra yere düştüm başımı çarptım. Olay yerinde bulunanların araya girmesiyle uzaklaştı. Başımda çarpmadan dolayı ödem oluştu. Tedavimin ardından hastaneden çıkıp evime geldim. Daha sonra kendisinden şikayetçi oldum. Ben hiç kendimi savunamadığım halde karakolda verdiği ifadesinde, 'O da beni itti' demiş. Ben onu hiç itmedim."

Bu yaşadığının ilk olay olmadığını anlatan Ünal, "Daha önce de buna benzer bir olay başıma geldi. Evet saldırıya uğramadım, hakaret edilmedim ama otobüsten indirildim. Kötü bir muameleye maruz kaldım. Bu kişiler devletin bana vermiş olduğu hakkı gasp ediyorlar. Bu kişileri şikayet ettiğimizde her hangi bir işlem yapılmıyor haklarında. Benim gibi bir sürü engelli arkadaşımda buna maruz kalıyorlar. Temennim bir daha bu tür olayların yaşanmaması. ve bu kişiler hakkında işlem yapılması, çalıştırılacak kişilerinden belirli denetim ve testten geçirilip öyle iş verilmesi gerekir" dedi.

'İNSANLIK DIŞI BİR OLAY'

Yaşanan olayın insanlık dışı olduğunu söyleyen Ünal'ın eşi Zeynep Ünal, "Bu yaşanan olay bizi çok üzdü. Daha öncesi de buna benzer bir olayın yaşanmıştı, bu ikinci olay. Araçtan inip bir kişiyi darp etmek insanlık dışı bir şey. Peşinden gidilip darp edilmesi tekrar yere düştüğünde bir saldırıya daha maruz bırakılması çok korkunç. Orada insanlar olmasa gece yarısı olsa daha farklı sonuçlarda yaşanabilirdi. Böyle olayların yaşanmamasını istiyoruz" dedi.

İŞİNDEN KOVULDU

Yüzde 50 görme engelli Berkay Ömer Ünal'ı darp ettiği belirtilen midibüs şoförü İ.T., olayın ardından ETUS yönetimi tarafından işinden kovuldu.

Görüntü Dökümü:

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Berkay Ömer Ünal'dan detay

Ünal'ın açıklaması

Zeynep Ünal'a başından geçenleri anlatması

Farklı açılardan detay

Zeynep Ünal ile röp.

Olay yerinin yaşandığı yerden genel

ETUS midibüslerinden detay

Durakta yolcu indirmesi

Yolda ilerlemeleri

Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE- Ali Can ZERAY/EDİRNE,