DHA YURT BÜLTENİ - 4

ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği görüntülendi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gece saatlerinde, ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen konvoy, Kamışlı kentinden geçerken görüntülendi.

ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, gece Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçesinden geçerken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Suriye'ye giriş yapan konvoyda TIR'lar üzerinde zırhlı araçlar, pikaplar, akaryakıt tankeri gibi araçların yer aldığı görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine ilerleyip bir süre sonra gözden kayboldu.

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 41 yaralı (2)- Yeniden

Aksaray'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 41 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Aksaray-Ankara karayolunun 57'nci kilometresinde meydana geldi. Şırnak'ın Cizre ilçesinden İstanbul'a giden Cizre Nuh İtimat firmasına ait Ömer Faruk Küni (36) yönetimindeki 73 DK 446 plakalı yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte yaralanan 41 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

FİRMA YETKİLİSİ: RÜZGARDAN DEVRİLDİ

Kaza sonrası konuşan firma yetkilisi Salih Özkan, otobüsün şiddetli rüzgar nedeniyle devrildiğini ileri sürdü. Özkan, "Otobüste 45-46 yolcu vardı. Biz otobüsün hemen arkasından gidiyorduk. Bölgede şiddetli rüzgar vardı. Otobüsün rüzgar nedeniyle devrildiğini düşünüyoruz" dedi.

Araçta bulunan bir yolcu ise sürücünün uyukladığını iddia etti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin çarptığı elektirikli bisiklet sürücüsü Hüseyin Zeybek (61), hayatını kaybetti.

Kaza, Ali Akkanat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Bekir Çakır idaresindeki 42 DAS 572 plakalı otomobil, aynı istikamete seyir halinde olan Hüseyin Zeybek'in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Zeybek, çarpmanın etkisiyle yola savrulup ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin Zeybek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Bekir Çakır ise gözalına alınarak polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bursa'da Çekirdek yüklü TIR devrildi, karayolu trafiğe kapandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan çekirdek yüklü TIR devrildi. Kazada can kaybı yaşanmazken İnegöl-Bursa yolu trafiğe kapandı.

Kayseri'den yüklediği çekirdekleri Bursa'ya götürmekte olan sürücü Eyüp Ergün(40) yönetimindeki 38 AJ 950 çekici, 38 AJ 884 dorse plakalı TIR, Huzur Mahallesi mevkiinde kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan Tır devrildi. Sıkışan sürücü vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Sürücü şans eseri yara almazken, karayolunun Bursa istikameti kısa süreli trafiğe kapandı. TIR'ın yoldan kaldırılmasının ardından karayolu tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

Havuza dönüştürülen kamyon kasasında yüzen çocuklara sürpriz

Rize'nin Çayeli ilçesi Büyükköy Beldesi'nde kasası brandayla su geçirmez hale getirilerek havuza dönüştürülen kamyonda yüzen çocukların görüntülerini sosyal medyada gören Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, çocukları davet ettiiği Olimpik Yüzme Havuzu ile tanıştırdı. Hayatlarında ilk kez tanıştıkları havuzda antrenör eşliğinde yüzen çocuklar, sevindi.

Çayeli ilçesi Büyükköy Beldesi'nde denize gidemeyen ve havuz hayali kuran çocuklar için harekete geçen belediye işçisi Ramazan Çepni, 1983 model bir kamyonun 8 metre uzunluğunda ve 2.5 metre genişliğindeki kasasını brandayla kapatarak su geçirmez hale getirdi, içerisine de 15 ton su doldurarak kasayı havuza dönüştürdü. Çepni'nin topladığı beldedeki çocuklar 1 metre derinliğindeki havuza atlayarak, yüzüp serinlemeye başladı. Havuza dönüştürülen kamyon kasasında yüzen çocukların görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü. Görüntüleri gören Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, çocukları Olimpik Yüzme Havuzu'na davet etti. Çocuklar getirildiği havuzda bonelerini taktı, antrenör eşliğinde yüzmenin keyfini çıkardı. Hayatlarında ilk kez havuzla tanışan çocuklar, mutluluk yaşadı.

'HER YIL KAMYON KASASINDA YÜZÜYORLAR'

Beldenin köylerinde denize gidemeyen çocuklar için kamyonu her yıl havuza dönüştürdüğünü anlatan Ramazan Çepni, "Her yıl kamyonda çocuklar için yüzme havuzu yapıyoruz. Çocuklarda burada yüzüyor. Çocuklar her yıl bana 'bizi yüzdür' diyor. Bende onları kamyon kasasında yüzdürüyorum. Bu yıl çocuklarımız havuzla buluştu, çok mutlu oldular" dedi.

Çocuklar ise havuzda ilk defa yüzdüklerini ve çok mutlu olduklarını söylerken kimi çocuklar kamyon kasasında yüzmenin daha keyifli olduğunu söyledi.

'ÇOCUKLARIMIZI HAVUZLA TANIŞTIRIYORUZ'

Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik de sosyal medyada bir paylaşımda çocukların kamyon kasasında oluşturulan küçük bir havuzda sıcaktan bunaldıktan sonra yüzüklerini gördüğünü belirterek "Aslında bu etkinlik açıkça söylemek gerekirse hoşumuza gitti. Ama yüzme havuzlarından da faydalanması amacıyla onları davet ettik. Onlar da bizleri kırmayarak geldiler, havuzun keyfini çıkarıyorlar. Devletimiz, çocuklarımız için inanılmaz güzel tesisler yaptı. İlimizde de iki tane yüzme havuzu var. Bu çocuklarımızda bu vesile ile ilk defa yüzme havuzu ile tanıştılar. Sadece bu çocuklarımız değil 'Yüzen Okullar' projesi' ile ilimizde yüzlerce öğrencimiz ilk defa havuzla tanıştılar. Kırsal kesimde yaşayan kendi imkanlarıyla havuzla tanışmamış bütün çocuklarımız için bu projelerimiz devam edecek" dedi.

