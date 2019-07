DHA YURT BÜLTENİ - 4

Karadeniz'de teröristlerin planları deşifre oldu

Karadeniz kırsalında PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu üyesi teröristlerin tamamının etkisiz hale getirildiği operasyonlarda sağ ele geçirilenlerin ifadeleri bölgedeki yapılanmalarını deşifre etti. 3 gün boyunca gece-gündüz izledikleri yayla evlerinden çaldıkları erzakları 2-3 kilometre uzaktaki ormanlık alanlara gömen teröristlerin, aynı erzakları daha sonra ayrı ayrı yer altı depolarına taşıdıkları belirlendi.

Karadeniz kırsalında, 13 güvenlik görevlisi, 1 teknisyen ve 1 vatandaşı şehit eden teröristlerin tamamının etkisiz hale getirildiği operasyonlarda sağ ele geçirilenlerin ifadeleri bölgedeki yapılanmalarını deşifre etti. 17 Mayıs'ta Giresun kırsalında teslim olan 'Kawa' kod adlı İranlı terörist Behrüz Dudkanlu, bölgedeki tüm sığınak ve erzak depolarının yerini gösterdi. 3 gün boyunca gece-gündüz izledikleri yayla evlerinden çaldıkları erzakları 2-3 kilometre uzaktaki ormanlık alanlara gömen teröristlerin, aynı erzakları daha sonra ayrı ayrı yer altı depolarına taşıdıkları belirlendi. Karadeniz'de ormanlık alanlarda sık sık erzak depolayan teröristlerin, bu yöntemle yiyecek sıkıntısı çekmediği ve çaldıkları erzaklarla beslenerek sığınaklardan çıkmadıkları tespit edildi. Karadeniz kırsalında ele geçirilen 26 depo ve sığınaktaki tonlarca gıda maddesi de imha edildi.

ŞEMSİYELERLE GİZLENMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Teröristlerin, askerlerin zırhlı araçtan termal kamera ve insansız hava araçları (İHA) takiplerinden kurtulmak için sisli havalarda patika yolları kullanarak ormanda şemsiyelerle hareket ettikleri, fotoğraf makinesi ile bölgeyi fotoğraflayıp alternatif geçiş güzergahları oluşturduğu, bunları da tek tek not defterlerine şifreli olarak yazdıkları ortaya çıktı.

BİN 800 JÖH VE KOMANDO TİMİ DİDİK DİDİK ARIYOR

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı bin 800 JÖH ve komando timi, Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat ve Gümüşhane kırsalında eş zamanlı operasyonlarını sürdürerek, didik didik teröristlerin erzak depolarını arıyor. İHA destekli sürdürülen operasyonlarda, kobralardaki termal kameralarla da bölge sürekli gözetim altında tutuluyor. Daha önce sözde Karadeniz Açılım Grubu'na katıldığı ve bölgede çeşitli eylemlerde yer aldıktan sonra 1 yıl öncedeTokat kırsalında izini kaybettirdiği belirlenen, İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar' listesinde gri ve turuncu kategoride yer alan 'Rızgar' kod adlı Reşit Ertuş ile 'Rojhat Ankara' kod adlı Rahman Sümer'in aranmasına da devam ediliyor. JÖH ve komandolar, iz takip dedektör köpeklerinde yer aldığı operasyonlarda, ormanlık alanları ve yaylaları karış karış tararken, teröristlerin geçiş güzergahlarında konuşlanan keskin nişancılar da teyakkuzda bekliyor.

5 YILDA YOK OLDULAR

Karadeniz kırsalında son 5 yılda sürdürülen başarılı operasyonlarda toplamda 15 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlerin 3'ü teslim oldu, 6'sı ise sağ olarak yakalandı. Bu teröristlerden 2'sinin 'terörden arananlar' listesi kırmızı kategoride, 7'sinin ise gri kategoride olduğu tespit edildi. Giresun kırsalında yakalananan teröristler 'Aras Faraşin' kod adlı Aras Aslan ile 'Kawa' kod adlı Behrüz Dudkanlu'nın yer gösterdiği yerlerde ise 26 silah ve erzak deposu da ele geçirilmişti. Teröristlerin Giresun Espiye kırsalında ele geçirilen sözde karargahı ile Gümüşhane Kürtün bölgesinde bulunan en büyük silah depoları da imha edilmişti.

Görüntü Dökümü

---------

-JÖH ve komandoların operasyonlarından görüntü

-Yayla görüntüsü (drone)

-Patlatılan imha edilen sığınaktan görüntü

-Jandarmanın yaylada keşif görüntüsü

-Keskin nişancılardan görüntü

-Ormanda yürüyen operasyondaki komandolardan görüntü

-Ele geçirilen erzak ve silah depoları fotoğrafları

-Helikopterle operasyon görüntüsü

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-GİRESUN-DHA

==========================

'Antalya turizmde 16 milyon hedefini geçecek'

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, ilk 6 ayda geçen yıla göre yüzde 16.84'lük artış olan Antalya'da, 2019 yılı için belirlenen 16 milyon turist hedefinin çok rahat geçileceğini söyledi.

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da her gün açıklanan rakamlarla yeni bir rekora imza atılırken, turizm sektörü gelecek yıllara umutla bakıyor. POYD Başkanı Ülkay Atmaca, 30 Haziran itibarıyla Türkiye'ye gelen turist sayısında yüzde 11'lik artış olduğunu belirtti. Antalya'ya ilk 6 ay sonunda gelen turist sayısında ise yüzde 16.84'lük artış olduğunu aktaran Atmaca, "5 milyonu geçtik. Geçen senenin ilk 6 ayına göre kıyasladığımızda yaklaşık 771 bin turist daha fazla geldi Antalya'ya. Şu an işler gayet yolunda görünüyor. Sezon sonunda Antalya için 16 milyon turist hedefimiz var. Şu anki durum böyle devam ettiği sürece, ki gidişat temmuz ayının ilk 3 gününde de gayet iyi, ben 16 milyon hedefinin çok rahat geçilebileceğini düşünüyorum" dedi.

ANTALYA'NIN AVANTAJI

Antalya'ya yönelik artışın temel iki nedeni olduğunu vurgulayan Ülkay Atmaca, "Antalya'daki ürün çeşitliliği ve servis kalitesi dünyanın hiçbir yerinde yok. En büyük etkisi o. İkincisi de Avrupa'ya çok yakın mesafedeyiz. 3- 4 saatlik uçuşla Türkiye'ye gelebiliyorlar. Rusya'ya çok yakın yerdeyiz bunun çok büyük etkisi var. Etrafımızdaki alternatif pazarlar bizi çok artırdı. Ortadoğu'da bir artış söz konusu. Bunlar hem Antalya hem de Türkiye için önemli gelişmeler" diye konuştu.

'DÜNYANIN HER YERİNDEN TURİST GELİYOR'

Turizm sektörünün 2016'da yaşadığı krizden çok büyük dersler çıkardığını aktaran POYD Başkanı Atmaca, şunları söyledi:

"Bir tek pazara bağlı olmak bize çok büyük zarar veriyor. 2016'da aldığımız dersle şu an çok ciddi pazar çeşitliliğimiz var. Ana pazarlarımız Rusya, Almanya ve Avrupa olmakla birlikte artık dünyanın her yerinden Antalya'ya turist geliyor. Turizm Bakanının girişimiyle başlatılan direkt uçuşların da çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Kış mevsiminde futbolun, sporun, sağlığın, kongrenin çok önemli yol alacağını düşünüyorum. Biz sektör olarak doğru yoldayız. Ürün çeşitliliği geniş olan bir coğrafyada yaşıyoruz. Antalya'da 5 yıldızlı 407 otel ve tatil köyü var. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Antalya dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehrinden biri. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman hakikaten konaklama sektörü olarak Antalya çok iyi yol aldı ve almaya da devam ediyor."

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KONGRE MERKEZİ BELEK'E YAPILIYOR'

Turizm sezonunun 6- 8 ay arası olduğunu, bunun değişmesi ve 12 aya yayılması için büyük çaba sarf edildiğini aktaran Başkan Atmaca, bunun en önemli etkenlerinden birinin doğrudan uçuşlar olduğunu kaydetti. Spor, sağlık ve kongre turizmi için büyük adımlar atıldığını aktaran Atmaca, "29 Ekim'de Belek'te Türkiye'nin en önemli kongre merkezlerinden biri açılacak. Cornelia Grubu bu işin içinde ve bitmek üzere, 29 Ekim'de açılışı yapılacak. Bu Antalya için çok büyük kazanç olacak. Geçen sene Antalya'da 2 binden fazla spor amaçlı kamp yapıldı, bu sene bu sayı 2 bin 500'leri geçecek. Son 2 yılda golfteki artış inanılmaz boyutlarda ve bu artış devam edecek. Sağlıkla ilgili ciddi atılım yapıldı, bunun sonuçları iyi olacak" dedi.

'İÇ PAZARDAKİ DARALMA ERKEN REZERVASYONLA AŞILIR'

Döviz kurlarında yaşanan artışın iç pazarda daralmaya neden olduğunu belirten Ülkay Atmaca, "İç pazarda insanların tatile çıkmaları için erken rezervasyon yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Şu an seyahat edip tatil yapanların büyük bölümü erken rezervasyonla yüzde 40, yüzde 50 indirimlerle tatillerini aldı. Çok ekonomik tatil yapıyorlar. Türkiye'de tatil bizim için okulların bittiği gün başlıyor, okullar açıldığında bitiyor. Bunu farklı zamanlara, farklı sezonlara yayarsak daha başarılı olacağız. Sömestirin ikiye bölünmesi söz konusu. Bunlar da yapılırsa, sektördeki o 12 ay turizm konusunda birçok yeni etkenler ortaya çıkıp, çok farklı yol alınacak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

Otelin sahilinden görüntü

Otel havuzdan görüntü

Otelin restoranından görüntü

RÖP: Ülkay Atmaca

Sahil detay

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

==========================

Kaçak göçmenleri helikopter ve mobil radar tespit etti

İzmir'in Selçuk, Seferihisar ve Çeşme ilçelerinden yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan toplam 148 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik helikopterleri ile mobil radarın çalışması, yasa dışı geçişlerin tespitinde önemli rol oynadı.

Sahil Güvenlik helikopteri ve Sahil Güvenlik mobil radarı, dün (perşembe) saat 04.00 sıralarında, Selçuk ilçesi Pamucak önlerinde bir lastik bot tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 49'u Afganistan, 9'u Suriye uyruklu olmak üzere toplam 58 kaçak göçmen yakalandı. 14'ü erkek, 10'u kadın ve 34'ü çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi.

Sahil Güvenlik helikopteri aynı gün bu kez Seferihisar ilçesi Doğanbey önlerinde bir lastik bot belirledi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından saat 05.00 sıralarında durdurulan lastik bottaki Afganistan uyruklu 46 kaçak göçmen yakalandı. 13'ü erkek, 9'u kadın ve 24'ü çocuk olan grup da Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, son olarak aynı gün saat 05.30 sıralarında, Çeşme ilçesi Alibostan Koyu önlerinde bir lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik bottaki 19'u Somali, 11'i Suriye, 7'si Kongo, 3'ü Filistin, 2'si Eritre ve 2'si Yemen uyruklu olmak üzere toplam 44 kaçak göçmen yakalandı. 19'u erkek, 14'ü kadın ve 11'i çocuk olan kaçak göçmenler, kıyaya getirildi.

Üç ayrı yerde yakalanan toplam 148 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

------------

Selçuk'ta helikopterce tespit edilip, yakalanan kaçak göçmenlerden görüntü

Seferihisar'da helikopterce tespit edilip, yakalanan kaçaklardan görüntü

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera İZMİR, DHA)

====================

Konya Ovası'nda bu yıl su sıkıntısı çekilmeyecek

Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovası haziran ayındaki yağışlarla suya doydu. Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, "Son 1 aydır yağmur yağışı Konya Ovası'nın uzun yıllar yağış ortalamasının 2,5 katına ulaştı. Ova su bakımından bu yıl sıkıntı çekmeyecek. Su seviyesinin yükselmesi yeraltı suyuna olan baskıyı da düşürecek" dedi.

Türkiye'nin, 38 bin 873 kilometrekare yüz ölçümüyle en büyük kenti olan Konya ovasında yıllık ortalama 2,5 milyon ton buğday üretiliyor. Nisan ayından haziran ayı başına kadar geçen kuraklığın ardından haziran başı itibariyle başlayan yağmur yağışları, ovaya düşen uzun yıllar yağış ortalamasının 2,5 katına ulaştı.

Bu yağışlarla Konya ovasının 50 milimetrenin üzerinde yağış aldığını söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, "20 Nisan'dan sonra Konya ovasına hiç yağmur düşmedi. Tabii bu da hem barajlardaki doluluk oranını hem de ovadaki hububatı olumsuz etkiledi. Ama özellikle haziranın başı itibariyle başlayan 10-15 günlük yağışlı periyotta aşağı yukarı 50 milimetrenin üzerinde yağış aldı. Bu da uzun yıllar yağış ortalamasının yaklaşık 2,5 katı. Normalde haziran aylarında 15- 20 milimetre yağış alıyorduk. Mayıs ayı son 20 yılın en kurak ayıydı ama Haziran'da son yılların en yağışlı ayı oldu" dedi.

'KONYA OVASI SUYA DOYDU'

Ani yağışların bazı tarım alanlarında tahribata neden olduğunu da belirten Prof. Dr. Süleyman Soylu şöyle dedi:

"Tabi bunun olumlu ve olumsuz yansımaları da oldu. Olumlu yanı çoğu barajların doluluk oranı şu anda yüzde 75-80 seviyesine ulaştı. Olumsuz yanı ise, özellikle bazı bölgelerimizde çok şiddetli yağışlar oldu. Bu da tabii ekili ürünlerde zarar oluşturdu. Yaklaşık 200 bin dekar alan şiddetli yağışlardan zarar gördü. Çiftçilerimiz de mağdur oldu. Tabii Konya ovası için su demek her şey demek. Biz birtakım zararlara yol açsa da her zaman yağışlı olmasını istiyoruz. Tarım sektörü olarak yağışların bir anda değil dengeli ve tüm tarım sezonuna yayılmasını istiyoruz. Aksi taktirde bir anda yağan yağmurlar bitkilere faydadan çok zarar veriyor. Bu yıl bu gidişatla barajlar yönünden çok önemli bir sıkıntı çekmeyeceğiz gibi görünüyor. Konya ovasında barajlar değil yer altı suyu da kullanılıyor. Bu yağışlı periyot, barajların doluluk oranları, aynı zamanda yer altı suyuna olan baskıyı da azaltıyor. Hem ürünlerin sulama masraflarını azaltıyor hem de yer altı sularındaki çekilmeyi azalttığı için her yönden olumlu olduğunu söyleyebiliriz."

Görüntü Dökümü

-------------

-Baraj ve göllerden drone görüntüsü

-Barajlardan görüntüler

-Buğday ve arpa görüntüleri

-Konya Ovası tarlalarından görüntüler

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu röportajı

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA,)

======================

9 yılda 300 ameliyat geçirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 8 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören 11 yaşındaki Kayra Karakaş, 9 yılda yurt içi ve yurt dışında yaklaşık 300 ameliyat geçirdi. Amerika'da tekrar ameliyat olması gereken Kayra'nın ailesi, maddi güçleri olmadığı için yardım istedi.

İnegöl'de oturan Karakaş ailesinin oğulları Kayra, 2011 yılında 3 yaşındayken içtiği temizlik maddesi nedeniyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gördü. Daha önce bir fabrikada çalışan, şu an işsiz olan Ayşe ve Halit Karakaş çiftinin çocukları Kayra, geçen 9 yılda Türkiye ve Amerika'da yaklaşık 300 ameliyat geçirdi. Karnından beslenen, ilaç maliyeti yılda yaklaşık 100 bin lirayı bulan Kayra, ameliyat için yeniden ABD'ye gidecek. 27 Temmuz'da ailesiyle Amerika'ya uçacak olan Kayra, ABD'de Boston kentinde 6 Ağustos'ta ameliyat olacak.

300 AMELİYAT GEÇİRDİ

Kayra'nın anneannesi Meral Güneş, artık madden tükendiklerini belirterek, gözyaşları içinde yetkililerden ve yardımseverlerden destek istedi. Kayra'nın makineyle yaşadığını belirten Güneş, "9 yıl boyunca yaklaşık 300 ameliyat geçirdi. Karnından besleniyor. İlaçları ve malzemeleri yurt dışından geliyor. Yıllık 100 bin lira maliyeti var. Sağlığına kavuşması için çok hastane gezdik. 4 daire paramızı harcadık. Kayra şu an makineyle yaşıyor. Dışarıda sırtında çantasıyla geziyor. Her çocuk gibi sokakta oynamayı istiyor, fakat yapamıyor. Eğitimini evde alıyor. Kayra, tedavi sürecinde psikolojik sorunlar yaşadı. Birkaç yere gittim, destek bulamadım. İnşallah sizlerin destekleriyle Kayra tedavi olacak. Gecekonduda yaşıyoruz. Paramız yok. İlaç maliyetleri de arttı. Bu malzemelerin bir tanesi olmasa, Kayra şu an yaşayamaz. Kayra tükürüğünü bile yutamıyor. Karnından besliyoruz" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZ KAYRAYI SAHİPLENSİN'

Kayra'yı devletin sahiplenmesini isteyen Meral Güneş, "Cumhurbaşkanımız 2 yıl önce ilgilenilmesiyle alakalı talimat vermişti. Kayra'yı sağlığı ile alakalı devletimizin üstlenmesini istiyorum. Yarın biz ölürsek, kim bakacak ona. Cumhurbaşkanımızdan Kayra'yı sahiplenmesini istiyorum. Kayra özel bir çocuk. Kayra 27 Temmuz da Amerika'ya gidip ameliyat olacak. İnşallah sağlığına kavuşarak geri döner" ifadelerini kullandı.

Yardımseverlerin desteklerini beklediğini söyleyen Kayra Karakaş ise "Sokakta oynayan çocuklar gibi ben de oyun oynamak istiyorum" diye konuştu.

Görüntü dökümü

---------

-Genel görüntü

-Açıklamalar

-Detaylar

Süre: 05.00 Boyut: 577 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa),

===================

Coşkun Göğen: Yeşilçam emektarları mezarlıkta buluşuyor

Yeşilçam'ın en sevilen kötü karakteri 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen, Altın Portakal Film Festivali'nin eski günlerine dönmesi gerektiğini belirterek, "Yeşilçam emektarları bu festivalde buluşuyordu. Dostlar birbirini görüyor, anılarını tazeliyordu. Şimdi tek buluştukları nokta mezarlıklar oldu" dedi.

Doğduğu ve kariyerini yaptığı İstanbul'a 24 yıl önce veda ederek Antalya'ya yerleşen, "Yaptığım en iyi şey Antalya'da yaşamak" diyen Coşkun Göğen, 74 yaşında olmasına rağmen dinç haliyle dikkati çekiyor. İki yıl önce kalbinden art arda 2 ameliyat geçiren Göğen, o günden bu güne hayatında birçok değişiklik yaptığını söyledi. Hastane günleri öncesi ve sonrası şu anda eğlence müdürlüğünü yaptığı Bilem Beach'in patronu Nuri Bilem ve Onur Bilem'den büyük destek gördüğünü anlatan Göğen, "İnsanlar dostlarla güzel. Bilem ailesi ile çok mutluyum. Bu plajın tüm eğlence işleri benden sorulur. Tatillerini geçirmek için Antalya'ya gelen 'Tecavüzcü Coşkun' hayranları buraya uğramadan gitmez. Günde defalarca selfie çekiyor, yüzlerce kişiyle konuşuyorum. Sosyal olmayı seviyorum. İnsanları seviyorum, onlar da beni seviyor" diye konuştu.

'SENARYOLAR GELİYOR ARKASI ARANMIYOR'

Son bir yıl içinde 8 farklı film senaryosunun kendisine ulaştırıldığını, günlerce rolüne çalıştıktan sonra arkasının aranmadığını belirten Göğen, "Senaryoya göre tarzınızı, kimliğinizi ayarlıyorsunuz. O role bürünüyorsunuz. Fakat sonucu olmuyor. Senaryo geldiği gibi evimde kalıyor. Küfleniyor, pas tutuyor. Ben sanatçıyım, ekran benim için çok önemli. Herkes gibi ekranda görünmek isterim. Çünkü benim besin kaynağım sinema" dedi.

'YEŞİLÇAM'IN BULUŞMA YERİ MEZARLIKLAR OLDU'

Altın Portakal Film Festivali'nin eski günlerine dönmesi gerektiğini aktaran Coşkun Göğen, Yeşilçam oyuncularının festivale davet edilerek onurlandırılması gerektiğini söyledi. Göğen, "Burada 24 yıl gelen sanatçıları karşıladım, festival süresince onlarla ilgilendim. Bir kuruş çıkarım olmadan, sinema için yaptım. Yeşilçam emektarları bu festivalde buluşuyordu. Dostlar birbirini görüyor, anılarını tazeliyordu. Şimdi tek buluştukları nokta mezarlıklar oldu. Orası da iş bulma kurumu gibi oluyor. Millet birbirine iş tarif ediyor. Tekrar eski Altın Portakal'ı hayata geçirmeliyiz. Yeşilçam'ın duayenlerini buraya getirerek halkla buluşturmalıyız" diye konuştu.

NURİ ALÇO'YA ÖZEL MESAJ

Yılların eskitemediği arkadaşlarından Nuri Alço ile dostluğunun önemini anlatan Göğen, "Nuri Alço benim için çok farklı. O çok çok uzun yaşasın. Seni çok seviyorum Nuri" diyerek, yakın arkadaşına mesaj gönderdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Coşkun Göğen röp

Haber: İbrahim LALELİ, Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,

==================

Çişeli Şelalesi'ne ziyaretçi akını

Ordu'nun Aybastı ilçesinde deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikteki Perşembe Yaylası'nda bulunan Çiseli Şelalesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Ordu'nun Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylasında, dağlardan ve mendereslerin ortasından akan akarsuyun birlemesiyle oluşan Çiseli Şelalesi, doğal güzelliği ve faunasıyla hayran bırakıyor. Yaylada menderesleri oluşturan göletten çıkan akarsular, Kümbet deresinde toplanarak, buradan 3 kilometre aşağısındaki şelaleden dökülüyor. Yaklaşık 30 metre yükseklikten akan ve Körfez ülkelerinden ve yerli turistlerin ilgisini çeken şelale, her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Tokat'tan arkadaşlarıyla şelaleyi gezmeye gelen Seyit Ahmet Pehlivan, doğa harikası manzarayı gören herkesin çok etkilendiğini belirterek, "Buraya okul gezisi için etkinlik kapsamında geldik. Yaylayı gezerken burayı da gördük. Gerçekten doğa harikası, saklı cennet denilecek yerlerden bir tanesi. Çok beğendik, en kısa zamanda tekrar gelmeyi düşünüyoruz" dedi.

Eşi, çocukları ve torunlarıyla şelaleyi gezen Firdes Kayhan (75) ise "Şelale gürül gürül akıyor. Şelalenin yanında kurt gelir diye fazla kalamadım kaçtım geriye. Daha önce buralara hiç gelmedim. Herkes gelsin burayı görsün. Yayla yayla, oba oba kaç senedir geziyorum. Burayı da ilk defa gördüm çok güzelmiş" şeklinde konuştu.

Arkadaşlarıyla şelalede piknik yapan Beytullah Öztürk te manzarayı gören herkesin çok etkilendiğini, ulaşımın kolay olması nedeniyle şelalenin yoğun ziyaret edildiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

----------

-Perşembe yaylasından görüntü (drone)

-Çiseli şelalesinden görüntü (drone)

-Mendereslerden görüntü (drone)

-Yaylayı ziyaret edenlerden görüntü (drone)

-Mangal yapan piknikçilerden görüntü

-Vatandaşlarla röportaj

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-DHA

==========================

Kadın girişimciler parkın işletmesini aldı

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde oturan girişimci Şerife Erdem (37), kızı ve yakın arkadaşıyla kiraladığı belediye parkını işletiyor. Parka gelen misafirlerle tek tek ilgilenen kadınlar, parkın temizliğini de yapıyor.

Kızılören yakınlarında Akdağ eteklerinde bulunan ormanlık alandaki belediyeye ait Yusuf Canlı Parkı'nı, Şerife Erdem, kızı Melike Satı Erdem (15) ve arkadaşı Hacer Çalışkan (36) birlikte işletiyor. Sabah erken saatlerde parkı açan 3 kadın önce temizlik yapıyor. Ardından hamur açarak gözleme yapan kadınlar, tost, gözleme ve sacın yanı sıra çeşitli ev yemeklerini yaparak, parka gelen misafirlere servis ediyor. Parkın temizliğine ve bakımına da dikkat eden kadınlar, misafirlerle tek tek ilgileniyor. Başka eleman ve yardımcı çalıştırmayan kadınlar bir ayı aşkın süredir parkı işletiyor.

'HER GELEN FARKI GÖRÜYOR'

Kızılören Belediye Başkanı Ali Erol, kuş sesleri arasında çamların içinde zaman geçirmenin, yayla havasını hissetmenin harika bir duygu olduğunu belirterek, "Bu sezon farklı bir şey yaptık. Bu güzel alana kadın işletmeci bir kardeşimiz talip oldu. Kendi ailesiyle çocuklarıyla çok samimi bir arkadaşıyla dediler ki 'Biz başarırız.' Yaklaşık bir aydır faaliyet yapıyorlar. Her gelen farkı gözüyle görüyor. İnşallah kadın elinin değdiği bu alan Sandıklı ve Dinar çevresinde bütün herkesin parmakla gösterebileceği, insanların çoluk çocuğuyla istirahat edebileceği, çeşitli yemek tercihlerini yiyebileceği hoş bir alan olacak. Kadının samimiyeti, hijyene verdiği önem, bunu bir arkadaşıyla yapıyor olması dostluğun önemi ve çocukları ile yapıyor olması bir aile işletmesinin güzelliğini gösterecektir. Burası en kısa zamanda gıptayla bakılan bir yer olacaktır" dedi.

'BİR KADIN ELİ DEĞSİN İSTEDİM'

Şerife Erdem, daha önce çalıştırdığı fırında eşine yardım ettiğini belirterek, "Fırında çalışırken, yöresel yemekler yaparken 'Neden ben başka bir şey yapamayayım?' diye düşündüğümde bu park aklıma geldi. Hem bu piknik alanı değerlensin hem de bir kadın eli değsin istedim, Kızılören'imiz canlansın. Kadınların da neler başarabileceklerini görsünler istedim" diye konuştu.

'BİR ERKEK BÖYLE YAPAMAZDI'

Eşiyle tatil için geldikleri Kızılören'de parkı çok beğendiğini söyleyen İsa Akar (34), "Kadın eli değdiği belli. Çevreye baktığınız zaman saksılarda rengarenk çiçekler, yiyecekler lezzetli. Ailenle oturulabilecek bir ortam. Açık söyleyeyim bir erkek bu kadar yapamazdı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Kızılören ilçe girişinden tabela görüntüsü

Park giriş tabelası görüntüsü

Kadınlar parktaki masaları silerken görüntü

Bayanlar hamur açarken ve gözleme pişirirken görüntü

Bayanlar mutfakta çalışırken görüntü

Parkta bayanlar servis yaparken görüntü

Park çalışanı bayanlar çocukları parkta ki oyuncakları kullandırmaya yardımcı olurken görüntü

Park içinde belediye Başkanı Ali Erol görüntü

Bayan çalışanlar ve Belediye Başkanı Ali Erol park içerisinde yürüyüş yaparken görüntü

RÖP 1: Ali Erol (Kızılören Belediye Başkanı)

Belediye Başkanı Ali Erol ve misafirlerine Şerife Erdem servis yaparken görüntü

RÖP 2: Şerife Erdem (işletme çalıştıran kadın)

Bayan çalışanlar arkalarında park işletmesi görüntü

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/KIZILÖREN (Afyonkarahisar),

==========================