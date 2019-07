DHA YURT BÜLTENİ - 4

Nefes borusuna süt kaçan Suriyeli bebek öldü

Adana'da, Suriye uyruklu annesi Eşme Elraci emzirirken, nefes borusuna süt kaçan 1 haftalık kız bebek, yaşamını yitirdi.

Olay, Kozan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Stat Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. Henüz 1 haftalık olan kız bebeğin nefes borusuna, Suriyeli annesi Eşme Elraci emzirirken, süt kaçtı. Bebeğinin fenalaştığını fark eden Elraci, eve sağlık ekibi çağırdı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, uzun süre nefessiz kalan bebeği ilk müdahale sonrası ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Suriyeli bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kızının öldüğünü öğrenen Eşme Elraci ise hastane önünde gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Bebeğin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mersin'de horoz dövüşçülerine polis baskını: 55 kişiye ceza

Mersin'de horoz dövüşü yaptıran derneğe yapılan baskında 59 kişi gözaltına alındı. 55 kişiye toplamda 17 bin 600 TL para cezası kesilirken, görevli memura mukavemette bulunan 3 kişi ile dernek başkanı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tüm Kanatlı Hayvanları Severler ve Koruma Derneği'ne baskın yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan karar ile dernekte yapılan aramada 28 dövüş horozu, 290 TL para, oyunculara verilen yarısı kullanılmış fiş koçanı ele geçirildi. Dernek başkanı ve bahis oynayan 55 kişi ile arama sırasında görevli memura mukavemette bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan 55 kişiye Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi gereği toplam 17 bin 600 TL idari para cezası kesilirken, görevli memura mukavemette bulunan 3 kişi ile dernek başkanı hakkında da adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Irak sınırında, 37 derece sıcaklıkta buğday hasadı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde çiftçiler, 37 derece sıcaklıkta buğday hasadına başladı. Bir dönem terör saldırılarının olduğu Balkaya Dağı'nın eteklerindeki buğday tarlalarında, 'orak' çekerek, hasat yapılıyor.

Daha önce terör olaylarıyla gündeme gelen; ancak yürütülen operasyonlar sonucu huzur ortamının sağlandığı, Irak sınırındaki Derecik'te yaşayanlar, kış hazırlıklarına başladı. Buğday tarlalarının boy verdiği ilçede çiftçiler, 37 derece sıcaklıkta, dededen ve babadan kalma eski usul 'orak' çekerek, hasat yapıyor. Çiftçiler, bunaldıklarında ise bölgedeki Keriman Deresi'ne girerek, serinliyor.

Yaptıkları çalışmanın zorluklarını anlatan çiftçiler, arazi şartları nedeniyle bölgede iş makinelerinin kullanımının imkansız olduğunu söyledi. Çiftçiler, çalışmalarının sonbahara kadar sürdüğünü belirtti.

Kazada ölen Davut, organ bekleyen 5 kişiye umut oldu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, trafik kazasında ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Davut Köse'nin (20) ailesi tarafından bağışlanan organları, 5 kişiye umut oldu.

Elbistan'da 30 Haziran'da meydana gelen kazada; Davut Köse yönetimindeki 46 E 0430 plakalı otomobil, Termik Caddesi ile Tepebaşı Caddesi'nin kesiştiği noktada kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada ağır yaralanan Köse, götürüldüğü Elbistan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Köse, yoğun bakım servisinde verdiği yaşam mücadelesine yenik düştü. Hastanenin organ nakil koordinatörleri, beyin ölümü gerçekleşen Davut Köse'nin ailesiyle görüşerek organlarını bağışlama teklifinde bulundu. Köse ailesi, çocukları Davut'un, organlarıyla başka hastalara umut olması için teklifi kabul etti.

Saat 03.30'da başlayan, yaklaşan 4 saat süren ameliyatla Davut Köse'nin organları alındı. Köse'nin kalbi İstanbul Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ince bağırsağı Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne, karaciğeri Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne böbrekleri ise Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne, nakil bekleyen hastalara nakledilmek için gönderildi.

Haşhaş üreticisinin yüzü güldü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı, Kızılören ve Hocalar ilçelerinde haşhaş hasadı başladı. Kilosu 20 liraya satılan haşhaş üreticinin yüzünü güldürdü.

Sandıklı, Kızılören ve Hocalar bölgesinde 5 bin dekarı sözleşmeli ve 20 bin dekarı geleneksel olmak üzere toplam 25 bin dekar alanda ekimi yapılan haşhaşların hasadına başlandı. Geçen yıl 20 bin dekar alanda ekimi yapılan ve 1200 tona yakın rekolte elde edilen bölgede, bu yıl yaklaşık 1900 ton rekolte bekleniyor. Geçen yıl hasat başlangıcında kilosu 8- 10 lira arasında alıcı bulan haşhaşın fiyatı bu yıl yüzde 100 oranında artarak, 20 liraya yükseldi. Haşhaş alım fiyatları üreticinin yüzünü güldürürken, hasadın 20 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.

'FİYATLARI DAHA DA YÜKSELECEĞİ BEKLENİYOR'

Alagöz köyü üreticilerinden Mehmet Yılmaz, "Haşhaş kırımı başladı. Haşhaş kırımı yaptıktan sonra makine yardımıyla haşhaş ve kabuğunu ayrıştırıyoruz. Kapsülünü Toprak Mahsulleri Ofisi'ne satıyoruz. Haşhaşını da serbest piyasada tüccara satıyoruz. Kapsülü ilaç sanayinde, haşhaşı da ezme yaparak, bükme ve börekte kullanılıyor. Haşhaşın fiyatı şu anda kilogramı 20 lira civarında. Daha da yükseleceği söyleniyor. Bütün üretici arkadaşlarıma bereketli, bol ürünlü sezon dilerim" dedi.

'BU YIL 20 LİRA OLDU'

Bir diğer üretici Sezer Yılmaz, verim ve fiyat açısından bu yıl haşhaş hasadının yüz güldürdüğünü vurgularken, "Haşhaş fiyatları bu yıl güzel. Kilogram fiyatı 20 lira ve üzerinde seyir ediyor. Geçen yıl fiyatlarda makas aralığı çoktu. Hasat döneminde 8 ile 10 lira arsında kilogramı satıldı. Sezon sonrası 16 liraya kadar çıktı. Bu yıl hasat zamanında 20 liradan başladı. Bu çiftçilerimiz için güzel haber. Patates ve şeker pancarında yaşanan sıkıntılardan dolayı bu yıl da biraz haşhaş ekiminde artış yapmıştık. Bu da üretici için iyi oldu" diye konuştu.

Kadınlar köyde üretip, yol kenarında tatilcilere satıyor

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Kılıçköy'de yaşayan kadınlar, ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla evde yaptıkları yöresel ürünler ve ürettikleri sebze, meyveleri yol kenarında kurdukları pazarda satıyor.

Keşan'a bağlı Kılıçköy'de kadınlar, tatilcilerin yoğun olarak kullandığı Keşan-Enez karayolu üzerinde ev ekonomilerine katkı için pazar oluşturdu. Aynı köyden 18 kadın, 15 yıldır kurulan pazarda evde yaptıkları yöresel ürünler ile tarlalarında ürettikleri sebze ve meyveleri satarak, ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Köyde erkeklerle birlikte sabah erken saatlerde tarla ve bahçelerden topladıkları sebze ile meyveleri pazara getiren kadınlar, tezgahlarda sergiledikleri ürünleri satarak geçimlerini sağlıyor. Kadınlar, ayrıca kışın evde yaptık yöresel ürünler tarhana, erişte, kuskus, katık, turşu, salça, komposto ve reçelleri de satışa sunuyor. Tezgahlarında olmayan ürünleri aralarında takas eden kadınlar, örnek bir dayanışma sergiliyor.

18 KADIN AİLESİNE KATKI SUNUYOR

Kılıçköy'de tezgah açan Serpil Çelik, pazarda sadece kadınların çalıştığını belirterek, "Burada 18 kadınız. Köyümüzün ürünlerini satıyoruz. Kendimiz üretiyoruz. Eğer benim elimde yoksa komşumdan temin ediyorum. Şu an bamya, domates, patates, biber, patlıcan, karpuz bol. Evde yaptığımız erişte, tarhana, turşu, salça ballarımız var. Eve, çoluk çocuğumuza bir gelir sağlıyoruz" dedi.

'BİZİ TAKDİR EDİYORLAR'

Teslime Gürkan da, pazarın 15 yıldır kurulduğunu ifade ederek, "Hayırlısıyla bu yılda pazarımızı açtık. Bu pazarda herkes kadın. Evimize katkı için kendi ürettiklerimizi burada satıyoruz. Bu yıl pazarımıza çardaklar kuruldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Sattığımız her şey bahçemizde yetişiyor. Sebze ve meyve her şey var. Tarhana, kuskus, erişte, turşu, salça bunları da evde yapıyoruz. 25 yıldır bu işi yapıyorum. Kadınlarda burada bizi görünce memnun oluyorlar. Bizi takdir ediyorlar" diye konuştu.

'EVDE DURACAĞIMA BURADA ZAMANIMI DEĞERLENDİRİYORUM'

Fatma Demirtaş ise ev ekonomisine katkı sunmak için çalıştıklarını dile getirerek, "Burada evimize katkı sunuyoruz. Çocuklarımız okuyor. Eşlerimiz de çalışıyor. Burada Kılıçköy'ün kadınları bulunuyor. Burası kadın pazarı, erkeklerimiz burada durmaz. Erkeklerde başka işlerde çalışıyor. Benim eşim TIR şoförü. Evde duracağıma bende burada zamanımı değerlendiriyorum. Alışverişe gelen kadınlarda memnun oluyor, bizi çok takdir ediyor" dedi.

Sevinç Işım da, ürettikleri ürünleri en uygun fiyata tüketiciye ulaştırmaya çalıştıklarını belirterek, talebin iyi olduğunu söyledi.

Pazardan alışveriş yapan Müge Dikici ise kadınların örnek bir dayanışma sergilediğini ifade ederek, Trakya kadınının çalışkan olduğunu kaydetti.

Konya Ovası'nda, son 20 yılın kurak mayısında rekolte yarıya indi

Konya Ovası'nda mayıs ayı, son 20 yılın en kurak ayı olarak geçtiği için tahılda rekolte düşüşü yaşanmasına neden oldu. Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof Dr. Süleyman Soylu, hasat öncesi dekarda 350-400 kilogram arasında bir verim beklediklerini; ancak yaşanan kuraklık nedeniyle şu an ki ilk hasat verilerine göre ortalama 200 kilogram civarında verim aldıklarını söyledi.

Türkiye'nin, 38 bin 873 kilometrekare yüz ölçümüyle en büyük kenti olan, en fazla tahıl ürününün yetiştirildiği için tahıl ambarı olarak bilinen ve yıllık ortalama 2,5 milyon ton buğday üretilen Konya Ovası, son 20 yılın en kurak mayıs ayını geçirdi ve hasadın başladığı ovada rekolte beklentilerini yarıya indirdi. Ziraat Mühendisleri Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, hasat öncesi beklentilerinin dekara 350-400 kilogram olduğunu, şu ana kadar ki hasat sürecinde bu sayının 200 kilogram olduğunu belirtti.

Soylu, şunları söyledi:

"Konya Ovası ülkemizin tahıl ambarı. Başta kıraç arpalar olmak üzere hasatımız başladı. Kıraç buğday ekim alanlarında da hasatlar başladı. Bu yıl yüksek rekolte konusunda çok umutluyduk. Mart-nisan yağışları çok güzel geçti. Sonbahar çok güzeldi. Ama mayıs son 20 yılın en kurak Mayıs'ıydı. İster istemez bu kuraklık nispeten verimliliği olumsuz etkiledi. Haziran yağışları ise buğdaylara biraz yaradı ama arpalara çok büyük faydası olmadı. Şu an da ilk hasat verileri; dekara verimlerin 200 kilogram ortalaması var. Tabi bizim beklentimiz eğer bu kuraklık olmasaydı 350-400 kilogramdı. Özellikle tam tane dolum döneminde havaların kurak gitmesi biraz tanelerin cılızlaşmasına, kalitenin düşmesine neden oldu."

3 MİLYON TON REKOLTEYE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ

Hedeflerinin buğday ve arpada 3 milyon ton rekolte olduğunu belirten Süleyman Soylu, " Buradaki çiftçilerimizin beklentisi ürünlerini en azından devletin açıkladığı fiyatların altına düşmemesi. Şu an da arpa fiyatları devletin açıkladığı taban fiyatlarının biraz daha altında seyrediyor. Bu konuda da çiftçilerimizin mağdur edilmemesini istiyoruz. Bu yıl buğday ve arpa olarak 3 milyon ton civarında rekolte bekliyorduk. İnşallah bunu yakalarız diye umut ediyoruz. Çünkü artık buğday ve arpa ekim alanlarında ciddi bir sınır değerlere ulaştık. Diğer ürünlere kayış söz konusu. Bu açıdan ülke ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayan bu bölgede rekolte ve kalitenin üst düzey olması ülke tarımı ve ülke ekonomisini doğrudan etkiyecektir." diye konuştu.

Okullar kapanınca taksicilik yapmaya başladı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, okulda özel güvenlik görevlisi olan Hacer Atik(32) okullar kapanıp işsiz kalınca yaz aylarını taksi şoförlüğü yapmaya başladı. Hacer Atik müşterilerden olumlu tepkiler aldığını, özellikle kadın yolcuların çok memnun olduğunu söyledi.

Gölcük Merkez Mahallesi'ndeki bir taksi durağında geçen hafta iş başı yapan Hacer Atik, müşterilerin beğenisini kazandı. Taksiye bindiklerinde kadın şoförle karşılaştıklarında şaşıran yolcuların bir süre sonra kendisine alıştıklarını söyleyen Hacer Atik, özellikle kadın yolcuların kendisine daha fazla güvenerek seyahat ettiklerini söyledi. 2 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki bir okulda özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyleyen Hacer Atik, okulların tatile girmesiyle işsiz kalması üzerine yaz tatili boyunca taksicilik yapacağını belirtti.

Şoförlüğü sevdiğini, özellikle kadın yolcuların memnun kaldığını söyleyen Hacer Atik, "Araç kullanmayı seviyorum. Azimliyim, sabırlıyım. İnsanlarla diyalog kurmayı seviyorum. Sıcak kanlı bir insanım. İnsanlara hizmeti seviyorum. Araç kullanıyorum, hem kendim geziyorum, hem de insanları gidecekleri yere götürüyorum. Allah bizleri kazalardan, belalardan korusun. Kadını, kadının taşıması halk tarafından takdir edildi. Çok fazla tebrik aldım.ö dedi.

Güvenlik görevlisi olduğunu yaz aylarını taksicilik yaparak değerlendirdiğini söyleyen Hacer Atik, "2 senedir Milli Eğitim Bakanlığı'nda özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Güvenlik görevlisi olmakta, taksicilik de zor meslekler. Ben zoru seviyorum. Güvenlik tehlikeli bir iş, şoförlük mesleği de aynı şekilde. İnsanlarla uğraşmak sabır gerektiren, gayret gerektiren, azim gerektiren bir iş. Milli Eğitim Bakanlığı'nda bu yıl da 21 Haziran'da bütün güvenlik görevlilerine çıkış verildiği için ben de işsiz kaldım. Burada şoför ihtiyacı olduğu için buraya başvurdum ve kabul edildim." diye konuştu.

'Roman Gecesi' renkli görüntülere sahne oldu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Romanlar Derneği'nin düzenlediği 'Roman Gecesi', renkli görüntülere sahne oldu. Roman Kızlar Grubu danslarıyla, İzmirli Erco ise şarkılarıyla konukları eğlendirdi.

Romanlar Derneği'nin bu yıl 8'incisini düzenlediği 'Roman Gecesi'ne katılan Belediye Başkanı Davut Aydın, "Bu gece farklı bir gece, Roman kardeşlerimizin özel bir gecesi. Bizi davet eden dernek başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Yenişehir Romanlar Derneği Başkanı Yıldırım Belikırıkoğlu da "Geleneksel gecemizin 8'incisi düzenledik. Amacımız, Yenişehir'deki tüm vatandaşlarımızı bir arada toplamak ve kaynaştırmak. Gece öncesi şehitlerimiz için mevlit okuttuk. Ardından Roman Gecesi eğlencemizi yapıyoruz. Belediye başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yenişehir Romanlar Derneği 2. Başkanı Erhan Altınsoy da Roman Gecesini geleneksel hale getirdiklerini belirterek, "Örf, adet, gelenek, göreneklerimizi sürdürmeyi, çocuklarımızla geleneksel kıyafetlerimizi ve oyunlarımızı halkımıza tanıtmak niyetindeyiz. Katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

