DHA YURT BÜLTENİ - 4

Rize'de düğün yemeğinden zehirlenenlerin sayısı 231'e yükseldi

Rize'nin Ardeşen ilçesi Armağan Köyü'nde dün akşam düğün yemeğinden zehirlenerek hastaneye kaldırılanların sayısı 231'e yükseldi. Düğünde yedikleri tavuktan zehirlendiklerini söyleyen davetliler, yemekten 30 dakika sonra fenalaşarak hastanelik olduklarını anlattı.

Armağan Köyü'nde dün akşam saatlerindeki düğünde misafirlere tavuk, pilav ve yaprak sarma ikram edildi. Düğün sırasında bazı kişiler mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Şikayetleri devam edenler, kendi araçları ve çağrılan ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Gıda zehirlenmesi teşhisiyle gece boyu hastaneye başvuran 231 kişi tedavi altına alındı. Hastane acil servisinde yaşanan yoğunluk nedeniyle gıda zehirlenmesi yaşayan çok sayıda kişi, Çayeli ve Rize'deki hastanelere yönlendirildi. Gece boyu tedavileri yapılanlar, sabaha karşı taburcu edilirken, 8 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Ardeşen ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri düğündeki yemekten incelenmek üzere numune aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'YEMEKTEN 30 DAKİKA SONRA HERKES FENALAŞTI'

Hastanede tedavisi süren Makbule Ayvaz, "Nişan için köye gittik. Törene geçmeden yemeğe oturduk. Yemeği yedikten yarım saat sonra herkes fenalaştı. Ben ve çocuğum kusmaya başladık. Sonra herkes aynı şikayeti gösterdi. Ambulanslar peşpeşe geldi. Tavukları eve getirikleri zaman dondurucuya koymuşlar. Tavuklar dondurucudan çıktıktan sonra tekrar dondurucuya koymuşlar. Böyle herkes hastanelere düştü. Bende yemekten yedim, kusmaya başladım" dedi.

Elif Ayvaz da "Ablam bana tavuklu pilav yed,rdikten sonra kustuk. Dengemi kaybettim, merdivenlerden düştüm" diye konuştu.

Oğuzhan Dereci ise "Sarma, tatlı, tavuklu pilav vardı. Tavuklu pilavda farklı tat fark ettim. Yemekten fazla yiyenler komalık oldu" dedi.

Ceylanlar, Şanlıurfa dağlarında takipte



Şanlıurfa'da nesilleri tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan 'kursaklı ceylanlar' kent dağlarına bırakıldı. Yasa dışı avlanmaya karşı 24 saat korunan ceylanların sayısı bu sayede artış gösteriyor.

Kentte son yıllarda sayılarının azalmasıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce doğal ortamlarında koruma altında tutulan ve gazella subgutturosa (kursaklı ceylan) adı verilen türdeki ceylanlar, Şanlıurfa-Suruç Karayolu üzerindeki 75'inci Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'ndan belirli aralıklarla Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na bırakılıyor. 200 bin dekarlık alandaki doğal ortamda yaşamlarını rahatça sürdüren ceylanların bir kısmı, davranış ve ekolojileri ile yaşamsal faaliyetlerine yönelik verilerin elde edilmesi amacıyla GPS cihazı ile takip ediliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ceylanların bakımları ve beslenmeleriyle özel olarak ilgileniyor. 75'inci Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'nda koruma altında yetiştirilen ceylanların bir kısmı doğaya bırakılırken, 250-300 ceylan ise sürüler halinde 200 bin dekarlık alanda doğal ortamda yetiştiriliyor. Bu yıl 70 civarında ceylanın doğduğunu belirten yetkililer, 20 kişilik ekiple ceylanları korumak için 24 saat önlem aldıklarını kaydetti. Koruma altındaki ceylanların avlanması ve dokunulması durumundan çok ağır cezaların bulunduğunu kaydeden yetkililer, bölgenin turizm amaçlı kullanılması için gerekli girişimlerin bakanlık nezdinde yapıldığını bildirdiler.

Turizm Ajansı'nda küçük otelciler de temsil istiyor



TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayını bekleyen Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkındaki Kanun ile ilgili belediye işletme belgeli küçük otelciler, pansiyonlar ve apart gibi konaklama tesisleri, ajans bütçesi için kendilerinden de para toplanacak olmasına rağmen yönetimde temsil ve seçme hakkı tanınmadığından şikayet etti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 36'ncı Grup Oteller ve Benzer Konaklama Yerleri Meslek Komitesi Üyesi Alp Özel, konuyla ilgili açıklamasında, TBMM'de kabul edilen kanunun ajans bütçesinin oluşturulmasıyla ilgili 6'ncı maddesine göre, Türkiye genelindeki tüm belediye işletmeli konaklama tesislerinden de cirosunun binde 7.5 oranında para toplanacağını kaydetti. Alp Özel, "Yasada hem bakanlık belgeli hem de belediye belgeli tüm konaklama tesislerinden para toplanacak olmasına rağmen, belediye belgeli otelcilere seçme ve seçilme hakkı tanınmıyor. Belediye belgeli oteller para toplanırken var ama temsilde yok" dedi.

YÖNETİM KURULUNDA KİMLER VAR

Özel, kanunun 3'üncü maddesine göre; yönetim kurulunun bakan başkanlığında, bakan yardımcısı, tanıtma genel müdürü, THY yönetim kurulu başkanı, DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerini temsilen en yüksek cirosu olan ilk iki işletme arasından her üç yılda sırayla bir kişi, Bakanlık turizm işletmesi belgeli tüm tesislerin bulundukları coğrafi bölge bazında Marmara ve Akdeniz'den ikişer, Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'dan da birer üye şeklinde 9 kişiden oluşacağını kaydetti.

TESİSLERİN ÇOĞU BELEDİYE BELGELİ

Özel, "Yasa TBMM'den geçti ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını bekliyor. Dolayısıyla biz küçük otelciler veya belediye belgeli otelciler de eğer para veriyorsak, seçme ve temsil hakları tanınmasını da istiyoruz. Turizmin esas bel kemiği küçük otelcilerdir. Türkiye genelinde 10 binin üzerinde konaklama tesisi var ve bunların 7-8 bini belediye belgeli işletmeler. Örneğin Antalya'da Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre 1910 belediye belgeli işletme, 889 bakanlık belgeli işletme var" dedi.

'BİZ DE OY KULLANMAK İSTİYORUZ'

Antalya'da sadece Serik-Kumluca arasında ATSO'ya kayıtlı 1600 üye olduğunu kaydeden Özel, "Esnaf Odaları Birliği'ne kayıtlı bir o kadar daha üye var. Alanya, Manavgat, Kumluca, Finike, Demre, Kaş ilçeleri düşünüldüğünde bu rakamlar çok daha yüksek. Maliyede bu işletmelerin hepsi konaklama tesisi olarak geçiyor ve dolayısıyla binde 7.5 cirodan kesinti olacak. Ama bize seçme ve seçilme hakkı tanınmıyor. Biz de oy kullanmak, temsilci göndermek istiyoruz. Türkiye turizmi sadece resort oteller üzerine kurulu bir sistem olarak düşünülmemeli" dedi.

'ENDİŞELERİMİZ VAR'

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ise, ajans kurulmasının turizmciler arasında uzun süredir tartışılan bir konu olduğunu söyledi. Tartışmaların fon üzerinden olmadığına vurgu yapan Sili, "Fon oluşturulması anlamında değil, turizmin yönlendirilmesi noktasında bir çatı altında toplanarak ortak kararla ülke turizm stratejisinin belirlenmesi konusu gündemdeydi. Tabii bir de kaynak lazım, bununla alakalı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir çalışma yapıldı" dedi.

'HAKKANİYET OLMALI'

Ajansın işleyişinde hakkaniyetin gözetilmesi gerektiğini belirten Burhan Sili, "Turizmde tüm paydaşlardan ortak bir gelir elde edilmesi ve bunun turizme, turizm tanıtımına, turizm projeksiyonuna aktarılması noktasında bir hakkaniyet olması gerektiğini düşünüyoruz. Orada yüzdeler veya bindeler belirlenirken ortaklık durumu söz konusu olmalı. Bununla ilgili endişelerimizi daha doğrusu önerilerimizi hem komisyona hem de bakanlığımıza ilettik" diye konuştu.

'BAKANLA GÖRÜŞTÜK'

Konuyu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile de görüştüklerini belirten Burhan Sili, şöyle dedi: "Toplanan paranın ne şekilde kullanılacağı, kimlerin karar verici olacağı, paydaşlar olarak masa etrafında toplanacakların hakikaten bu işle alakalı ve bu işe gönül veren insanlar olacağı noktasında kesinlik olmalı. Sonuçta Türkiye turizminin tanıtımı, imajı, projeksiyonlarının oluşturulması, geleceğe yönelik yapılması planlanacak ve planlanması muhtemel girişimlerin finanse edilmesi anlamında böyle bir kaynak oluşturulmasına biz de taraftarız. Ancak karar verici olanların doğru tespit edilerek sistemin içerisinde olması ve tüm masrafların, toplanan paranın şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini düşünüyorum."

'HERKES BU UYGULAMAYA DAHİL OLACAK'

Bazı turizmcilerin bakanlık ruhsatından çıkarak, belediyeden alacağı ruhsatla bu uygulamadan muaf olmak istediğine ilişkin kararını da değerlendiren Burhan Sili, "Belediye ruhsatı veya bakanlık ruhsatı olması önemli değil. Bildiğim kadarıyla konaklama sektörü deniyor. Bu konaklama sektörü içerisinde hem belediye belgeli diye tabir ettiğimiz işyeri açma ruhsatı ve belgesi ile çalışanlar dahil hem de bakanlık belgeli olanlar dahil, sonuçta bu bir vergi olacak" dedi.

Mezarları açılan 'Timur' ve 'Korkunç İvan'ın balmumu heykeli yapıldı

Antalya'da bir alışveriş merkezinde balmumu heykel sergisi açıldı. Mezarları açılarak kemik ve kafatası ölçülerine göre balmumu heykelleri, yapılan 'Timur' ve 'Korkunç İvan', ilgi odağı oldu.

İstanbul'da Jale Kuşhan Balmumu Heykel Müzesi'nde bulunan balmumu heykellerin 60'ı, sergi için Antalya'ya getirildi. Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde Mustafa Kemal Atatürk'ten Mevlana'ya, müzik grubu The Beatles'ten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Osman Gazi'ye, tarihi kişilikler, sanatçılar ve devlet adamlarının 60 heykelinin bulunduğu sergi, büyük ilgi gördü. Müzenin kurucusu Jale Kuşhan'ın heykeltıraşlara özel olarak hazırlattığı heykellerin gözleri ve dişleri insanlar için hazırlanan protezlerden yapılırken, saç ve sakalları ise birebir gerçek.

Heykeller yapılmadan önce heykeli yapılacak şahsiyetle ilgili vücut ölçüleri ve fotoğraflardan yararlanan heykeltıraşlar, hayatta olmayan ya da hakkında çok az bilgi olan tarihi karakterler için ilginç bir yol izliyor. AVM'de sergilenen 60 heykel arasından Timur ve Korkunç İvan'ın mezarı açılarak kemik ölçüleri ve kafatasları incelendi. Dijital ortama aktarılan kemik verileri hata payı sıfıra yakın olan özel bir yazılımla etlendirilip resmedildi. Heykeltıraşlar ise bu verilerden yararlanarak Timur ve Korkunç İvan'ı balmumu heykel olarak çalıştı.

MEZARLARI AÇILAN İKİ HEYKEL

Bu özelliğiyle bir ilki barındıran müzenin kurucusu Jale Kuşhan, 10 kadar heykeltıraşın bir balmumu heykeli, 2 ya da 3 ayda tamamladığını söyledi. Türkiye'nin ilk balmumu heykel müzesini 20 yıl önce Rusya'dan Türkiye'ye getirdiği heykellerle kurduğunu belirten Kuşhan, "İki heykelimizin özel bir yeri var bu müzede. Timur ve Korkunç İvan'ın mezarları, Joseph Stalin'in 1940'lı yıllarda emriyle açılarak incelendi. Kurulan özel heyet, kemik ve kafatasını inceleyip veriler hazırladı. Bu iki şahsiyetin verilerinden yola çıkılarak etlendirme yöntemiyle heykelleri hazırlatıldı" dedi. Timur ve Korkunç İvan'ın 70 yıllık heykeller olduğunu anlatan Jale Kuşhan, ziyaretçilerin en çok bu iki heykelin hikayesinden etkilendiğini söyledi.

SERGİDEKİ HEYKELLER

Mustafa Kemal Atatürk (2 adet), Latife Hanım, Alparslan, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan, Fuzuli, Farabi, Timurlenk, Cengizhan, Yunus Emre, Mevlana Celaleddini Rumi, İbn-i Sina, Mimar Sinan, Nazım Hikmet, Fazıl Say, Zeki Müren, Rauf Denktaş, Levent Kırca, Haldun Dormen, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Mihail Gorbaçov, Çar 2. Aleksandr, İvan Grozni (Korkunç İvan), Çar 1. Peter (Deli Petro), 1. Katerina, Lenin, Stalin, Bruce Willis, Brad Pitt, Chuck Norris, Marilyn Monroe, Angelina Jolie, Michael Jackson (2 adet), Elvis Presley, Beatles Grubu, Kazanova, Kaliostra, Dostoyevski, Karl Marx, Napolyon Bonapart, Albert Einstein, Kaptan Kusto, Leonardo da Vinci, Şeyh Şamil ve gösteri amaçlı hazırlanan 7 adet heykel parçaları olmak üzere toplam 60 heykelin görülebileceği serginin 2 ay süresince açık kalacağı kaydedildi.

Vezirköprü'de baraj gölünde toplu balık ölümleri

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Altınkaya Barajı göletinde toplu balık ölümleri meydana geldi. Kıyıya vuran sazan balıkları ile ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balık ve su numunesi aldı, inceleme başlattı.

Vezirköprü ilçesi Altınkaya Baraj Gölü'nün Akçay mevkiinde kıyıya ölü sazan balıklar vurdu. Çevreye kötü kokuların yayılması üzerine vatandaşların ihbarı ile gelen Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, baraj göletinde incelemelerde bulundu. Ekipler, balık ve su numunesi aldı, inceleme başlattı. İlçede yapılan duyurularla bölgede balık tutulması yasaklandı.

Altınkaya Barajı, Samsun'da, Kızılırmak üzerinde, enerji üretmek amacıyla 1980-1988 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır. Kaya gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 15.920.000 metre küp, akarsu yatağından yüksekliği ise 195 metredir. Baraj göl alanı ise 118 kilometrekaredir.

Stajyer kadın itfaiyeciler eğitimde

GÜMÜŞHANE Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü'nün 3 kadın öğrencisi Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda yaptı. Yangınlara müdahalenin yanı sıra birçok kurtarma operasyonuna katıldıklarını belirten Gülhanım Kuşçu, "Zorluğundan çok hayat kurtarmanın verdiği zevk için bu bölümü seçtik" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Tokat Gaziosmanpaşa Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ile Artvin Çoruh Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü'nden 3'ü kadın toplam 6 öğrenciyi staja aldı. Uzman itfaiyeciler, stajyer öğrencilere, hayat kurtarma ve yangın söndürme başta olmak üzere çeşitli konularda uygulamalı eğitimler verdi. Hayat kurtarmanın verdiği zevk nedeniyel bu bölümü seçen Gül Sultan Özkocaman, Gülhanım Kuşçu ve Sümeyra Güler, erkek öğrenciler Sefa Erkaya, Mehmet Eren Temel, Furkan Gezici ile birlikte her olayda görev aldı. Yangın söndürme, ilk yardım ve kurtarma olaylarına katılarak stajlarını tamamlayan kadın itfaiyecilere uzman ekipler de tam not verdi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Grup Amiri Halit Uludağ, öğrencilerin okullarda aldıkları eğitimin yetersiz olduğunu belirterek, yaklaşık bir aylık stajyerlik döneminde her türlü kurtarma, trafik kazaları ve yangınlara müdahale konusunda uygulamalı dersler verdiklerini kaydetti. Eğitim sonrası öğrencilerin okullarına döneceğini ifade eden Uladağ, mezun olduktan sonra havalimanları, şehir itfaiyeleri ile AFAD müdürlüklerinde görev yapabileceklerini söyledi.

1 aylık zorunlu staj için Erzurum'a geldiklerini belirten Gülhanım Kuşçu, eğitimlerinin başarılı geçtiğini kaydetti. Bir yıl hazırlık olmak üzere 5 yıl eğitim gördüklerini ifade eden Gülhanım Kuşçu, "İtfaiyecilik zor bir meslek ama biz zorluğundan daha çok hayat kurtarmanın verdiği zevk için bu bölümü seçtik" diye konuştu.

ATAMALARDA GÖZARDI EDİLMEYELİM

Staj için Artvin Çoruh Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü'nden gelen Sefa Erkaya ise atamalarla ilgili temennilerini dile getirdi. Ülke genelinde itfaiye müdürlüklerinde çok sayıda açık olmasına rağmen gerektiği kadar alımın yapılmadığını ileri süren Erkaya, şunları söyledi:

"İtfaiyecilere gereken önem verilmiyor. Herkesin kaçtığı yere biz koyarak gidiyoruz, önce hayat kurtarma diyoruz. Ama atamalar bizim için sıkıntı oluyor. KPSS puanlarına göre itfaiyecilikle hiç alakası olmayanlar atanabiliyor. Bu eğitim alan bizleri üzüyor. O kadar eğitim alıyoruz, bunlar göz ardı ediliyor. Üniversitede eğitim görenler göz ardı edilerek hiç yetişmemiş ancak KPSS puanına göre elemanlar alınıyor. Yetkililer inşallah sesimizi duyar ve atamalara bir çeki düzen verirler."

