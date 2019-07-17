DHA YURT BÜLTENİ-4

(GENİŞ HABERİ)

1)DİYARBAKIR'DA 723 BİN KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

DİYARBAKIR'ın Hani ve Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 723 bin 860 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda ayrıca teröristlerin kullandığı bir gözetleme mevzisi imha edildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Hani ilçesi kuzeyi ile Lice ilçesi kuzeybatısında kalan dağlık ve kırsal alanda, 15 Temmuz 2019 Pazartesi gününden itibaren güvenlik güçleriyle icrasına başlanılan Bayrak-130 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç-02 Müşterek Operasyonu tamamlandı. Operasyon kapsamında, teröristlerce kullanılan, ağaç üzerinde dalların arasında gizlenmiş vaziyette tespit edilen 1 adet gözetleme mevzi imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

723 BİN 860 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda yapılan arama faaliyetlerinde 10 ayrı noktada toplam 723 bin 860 kök Hint keneviri, kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 650 metre uzunluğundaki su hortumu/borusu, 500 metre elektrik kablosu ile 3 adet su motoru ele geçirildi. Kenevir bitkileri numunelerinin alınmasının ardından diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edildi.

DİYARBAKIR,

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2)NİĞDE'DE BAĞ EVİNE 'KUMAR' BASKINI

NİĞDE'de, kumar oynatılan bağ evine yapılan baskında ev sahibi gözaltına alındı, kumar oynayan 40 kişiye ise Kabahatler Kanunu gereğince işlem yapıldı. Merkeze bağlı Fertek Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki bir bağ evinde kumar oynatıldığı yönünde bilgi alan Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, akşam saatlerinde bilinen adrese baskın yaptı. Bağ evinin sahibi, kumar oynatmaya yer ve imkan sağlamak, çevre kirliliğine neden olmak ve 4207 Sayılı Kanu'na muhalefet etmekten gözaltına alınırken, kumar oynayan 40 kişiye ise Kabahatler Kanunu gereğince işlem yapıldı.

Görüntü Dökümü

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-Baskın anı

-Bağ evi içerisinde kumar oynadıkları iddia edilen şüphelilerden görüntü

-Polis aracı

-Ele geçirilen senet ve kağıtlardan görüntü

Süre: 01'28" Boyut: 64 MB

Haber: Ali KADI-Kamera: NİĞDE,

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3)ANTALYA'NIN MALDİVLERİ'NDE 'KİRLİLİK' TEHLİKESİ

Beyaz kumu, pırıl pırıl denizi, kıyılarında Akdeniz fokları, fozlara yuva olan sualtı mağaraları ve su kuşlarıyla 'Antalya'daki Maldivler' olarak nitelendirilen Suluada, yaz döneminde günlük 2 bine yakın ziyaretçi ağırlıyor. Akademisyenler, kirlenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Suluada'nın özel saha ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Adrasan ile Gelidonya Burnu arasında kıyıdan yaklaşık 1.5-2 kilometre uzaklıkta bulunan, antik çağda 'Krambusa' adıyla anılan, üzerinde yerleşim alanı bulunmayan Suluada'nın en önemli özelliği, tatlı su kaynağına sahip olması. Çağlar boyunca denizciler için önemli bir su kaynağı olan Suluada'nın çevresinde çok sayıda sualtı mağarası bulunuyor. Kuş ve deniz canlıları için önemli bir yaşam alanı olan adanın beyaz kum ve çakıldan oluşan sahili ise dünyaca ünlü tatil cenneti Maldivler'i hatırlatıyor.

BİYOÇEŞİTLİLİK AÇISINDAN ÇOK ZENGİN

Adı tatlı su kaynağından gelen ve çağlar boyu balıkçıların tatlı su temin ettiği Suluada, volkanik Torosların yan tarafında deniz içinde bir dağ silsilesi şeklinde yükselirken, doğal resif bölgesi olması dolayısıyla biyoçeşitlilik açısından oldukça zengin bir bölge. Akdeniz ekosistemindeki tüm balıkların bulunduğu Suluada'nın kaya yapısının kalsiyum karbonat içermesi ve kumun içinde yaşayan foraminifera adlı mikroorganizmalar nedeniyle kumunun rengi beyaz olan Suluada, son yıllarda Antalya'nın Maldivleri olarak dikkat çekiyor.

AKDENİZ FOKUNUN EN ÇOK UĞRADIĞI YER

Adanın özel koruma bölgesi ilan edilmesi gerektiğini kaydeden Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Bu bölgenin en büyük özelliklerinden biri de Akdeniz fokunun en çok uğradığı alanlardan biri olması. Özel bir alan ve özel koruma sahası olması gerekiyor. Çok bakir bölge ve iyi korumak lazım. Ancak yaz döneminde bölgeye her gün yüzlerce ziyaretçi geliyor. Önlem alınmalı" dedi. Prof. Dr. Gökoğlu, Suluada'nın denizde susuz kalmış denizcilere ve balıkçılara hayat olduğunu ve olmaya devam ettiğini vurgulayarak, tahrip edilmeden çok dikkatli kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

BEYAZ KUMUN RENGİ DEĞİŞMEYE BAŞLADI

Börtü Böcek Doğa Grubu'nun lideri dağcı rehber Cuma Gök ise yaz döneminde Adrasan'dan 70 civarında, Kemer'den ise 30 civarında teknenin bölgeye turist getirdiğine dikkat çekti. Gök, "Bu teknelerle gelen turistleri hesaplayınca günde neredeyse 2 bine yakın ziyaretçi geliyor. Sahil artık kirlenmiş. Kumun rengi bile değişmiş. Çok üzücü. Suluada adeta bir cennet ama koruma yetersiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Drone ile çekilen görüntüler

Gopro ile sualtından görüntüler

HABER: Selma KUNAR/ANTALYA,

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4)'PARÇALI AY TUTULMASI' BURSA'DAN GÖZLEMLENDİ

Merakla beklenen "Parçalı Ay Tutulması"Bursa'dan görüntülendi. Türkiye'nin her yerinden çıplak gözle gözlenebilen tutulma yaklaşık 6 saat sürdü.

Merakla beklenen "Parçalı Ay Tutulmasıö kartpostallık manzaralar oluşturdu. Dünya'nın ve Güneş'in arasına girmesiyle bir kısmı karanlıkta kalan Ay'ın manzarası, izleyenleri mest etti. Saat 21.35 sıralarında başlayan tutulma, gece yarısı saat 03.30'da son buldu.

Görüntü Dökümü:

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-Tutulmadan görüntüler

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

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5)DALAMAN'DAKİ ORMAN YANGININDA, BİTKİN HALDE BULUNAN KARTAL TEDAVİYE ALINDI

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan ve 4 günde güçlükle söndürülebilen, yaklaşık 400 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangındaki soğutma çalışmaları sırasında bitkin halde bulunan bir kartal, Köyceğiz Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim edilerek, tedaviye alındı. Dumandan etkilendiği belirlenen kartalın, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.

Dalaman'ın kırsal Karacaağaç Mahallesi'nde geçen 10 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında çıkan yangın; yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıp Fethiye ilçesine bağlı Taşbaşı, Gökçeovacık ve turistik Göcek mahallelerine kadar ulaştı. Alevlerin tehdit ettiği kırsaldaki Taşbaşı ile Kepez mahallelerinde oturanlardan evlerini boşaltmaları istendi. 47 saat sonra süren yangın havadan ve karadan müdahale ile söndürülürken, yaklaşık 400 hektarlık alan zarar gördü. Yangında, doğal yaşam alanları zarar gören pek çok hayvan da telef oldu, yaralandı.

Yangından zarar gören hayvanlardan biri de hala süren soğutma çalışmaları sırasında dün Dalaman Orman İşletme Müdür Yardımcısı Yusuf Çelik ve ekibi tarafından Kovanlıktepe mevkiinde yerde bitkin halde, hareketsiz bulunan bir kartal oldu. Çelik, çalışmaları durdurup yaralı kartalı bulunduğu yerden aldı. Su verilen kartal, kendisine gelmesinin ardından yangın alanından uzaklaştırılıp tedavisi için Köyceğiz Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim edildi. Köyceğiz Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Kazım Palancıoğlu, "Gece yangından kaçamayıp, dumandan etkilendiğini tahmin ediyoruz. Yırtıcı bir tür olan kartal, Gökova Hayvan Hastanesi'nde tedaviye alındı. İyileşmesinin ardından tekrar bulunduğu alanın civarında doğaya bırakacağız" dedi.

Gökova Hayvan Hastanesi Veteriner Hekimi Göksel Bayramlı, "Yangından etkilenen genç kartal bize getirildiğinde oldukça bitkin bir haldeydi. Yaptığımız tahliller neticesinde kalsiyum, şeker ve oksijeni oldukça düşük, karbondioksit oranı ise yüksek çıktı. Genç kartal beslenememiş. Durumu kritik. Bu tür hayvanlar çok hassas olurlar. İlk 24 saati atlatmaları önemli. Şu an besliyoruz. Daha sonra yapacağımız tahliller neticesinde, vahşi yaşamına ne zaman salınacağına karar vereceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Dalaman Orman İşletme Müdür Yardımcısı Yusuf Çelik'in yaralı kartalı farkedip, çalışmaları durdurması

-Çelik'in eldiven giyip, yaralı kartalı bulunduğu yerden alması

-Dumandan etkilenen bitkin haldeki kartalın yangın alanından uzaklaştırılıp, su içirilmesi

Haber: Süleyman İLTER/ KÖYCEĞİZ (Muğla),

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6)HAZIR GİYİME DİRENEMEYEN TERZİLER MESLEĞİN SON TEMSİLCİLERİ

Burdur'da 69 yıldır elinden iğne ve ipliği düşürmeyen Ünal Katlanç (81) ve 52 yıldır terzilik yapan Ahmet Dursun (65), mesleklerinin son temsilcileri. Ünal Katlanç, hazır giyime direnemediklerini belirtirken, Ahmet Dursun 'kot' giyimin yaygınlaşmasıyla el sanatı terziliğin bittiğini söyledi.

Burdur'da 1950 yılında ilkokuldan mezun olduktan sonra çırak olarak terzinin yanına verilen Ünal Katlanç, mesleğinin en yaşlı temsilcilerinden. 69 yıldır elinden iğne ve ipliği düşürmeyen Ünal Katlanç, Burdur'da hizmet veren 20 terziden biri olduğunu söyledi. 1977 yılından bu yana yanında çırak yetiştiremediğini belirten Katlanç, geçmişte ilkokulu bitiren her çocuğun meslek öğrenmesi için bir iş yerine çırak verildiğini kaydetti. Bu sayede herkesin meslek sahibi olduğuna dikkat çeken Katlanç, "Ailelerimiz bizi ustanın yanına çırak verirken, 'Eti senin, kemiği benim' diyerek teslim ederdi. Haftalık 25-50 kuruş alırdık. Onu da babamızın verdiğini sonradan öğrendik" dedi.

HAZIR GİYİME YENİLDİK

Giysilerin terzilerde dikildiğini, bu nedenle çırak aldıklarını söyleyen Ünal Katlanç, "Ancak mesleğimiz makineleşmeye direnemedi. Konfeksiyon giyim, terziliği bitirdi. Hazır giyim daha çok tercih edildi. İş kaybımız oldu. Terziler artık pantolon paçası kısaltıyor, elbise dikmiyor. Eskiden her dükkanda 3-5 çırak olurdu, bazı ustalar 'çırağım fazla' diye almazdı. Şimdi iş kaybından dolayı kimse çırak almıyor. Bizler geleneksel terziliğin son temsilcileriyiz" dedi.

Gençlerin de memur olmak istediğini, masa başı işleri tercih ettiğini anlatan Katlanç, "Kimse esnaf olmak istemiyor. Mesleğimiz yorucu ve yıpratıcı. Ama yaşıma rağmen sabah 08.00'de dükkanıma geliyorum ve 12 saat kadar çalışıyorum. İşinizi temiz yaptıktan sonra sıkıntı yok. Her gün ekmek paramı fazlasıyla kazanıyorum. Allah bin bereket versin. 3-5 sene daha çalışmayı hedefliyorum" dedi.

'KONFENSİYONLARA AYAK UYDURAMADIK'

Bir diğer terzi Ahmet Dursun ise 1967 yılında ilkokulu bitirdiğinde terzi çırağı olarak mesleğe başladığını aktardı. Ahmet Dursun, terzilerin konfeksiyonlara ayak uyduramadığından yakındı. Konfeksiyonlarda hızlı üretim yapan makineler olduğunu kaydeden Dursun, "Terzinin bir günde yaptığını makineler bir dakikada yapıyor" dedi.

'KOT ÇIKTI, TERZİLİK BİTTİ'

Vatani görevini yaptıktan sonra kendi dükkanını açtığını anlatan Ahmet Dursun, "O zamanlar şimdiki gibi değildi. İşlerimiz iyiydi. Konfeksiyon bu kadar gelişmemişti. Mesleğimiz gittikçe ölüyor. Özellikle kot pantolonun yaygınlaşması işlerimizi bitirdi. Gençler spor giyimi tercih ediyor. Mesleğimize en fazla zarar veren kotlar. Kot çıktı terzilik mesleği bitti" diye konuştu.

15'e yakın çırak yetiştirdiğini, yaklaşık 20 yıldır çırak yetişmediğini söyleyen Dursun, "Herkes okumaya gidiyor. Eskiden ilkokulu bitiren çırak olurdu. Bizim zamanımızda 'Eti senin, kemiği benim' derdi babalarımız ve hiç para talep etmeden çalışıyorduk. Şimdi çocuk geldiği gün 'Kaç para vereceksin' diyor" dedi.

Günde 10-12 saat çalıştığını söyleyen Dursun, "Genelde tamirat işleri yapıyoruz. Artık elbise diktiren yok. Konfeksiyon çok gelişti. Konfeksiyonda istediğini bulamayanlar, hazır giyimi sevmeyenler bize sipariş veriyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Ünal Katlanç çalışırken

-Ünal Katlanç'ın anlatımı

-Detay

-Ahmet Dursun çalışırken

-Ahmet Dursun'un anlatımı

-Detay

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

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7)ERZURUMLU ÇİFTTEN ÖRNEK 'ÇEVRE TEMİZLİĞİ'

Erzurumlu, Hande-Kerim Erzeneoğlu çifti 7 yaşındaki çocukları Yağız Efe ile birlikte hemen hemen her gün Palandöken ve mesire alanlarında çevre temizliği yapıyor. Anne Hande Erzeneoğlu, "Çevreyi ve doğayı temiz tuttuğumuzda geleceğiniz çok daha iyi olacaktır" dedi.

Merkez Palandöken ilçesinde oturan çevreci aile, baba Kerim Erzeneoğlu'nun iş yerindeki mesaisini bitirip eve gelince bu kez çevre temizliği mesaisine başlıyor. Yemeklerini yiyen anne, baba ve çocukları yanlarına aldıkları çöp torbaları ile birlikte araçlarına binip temizlik yapacakları alana gidiyor. Genelde insanların kirlettiği mesire alanlarını ya da Palandöken Kayak Merkezi'ni seçen Erzeneoğlu ailesi, hiçbir karşılık beklemeden eldiven ve maskelerini takarak çöp mesaisine başlıyor. Yaklaşık 3 yıldır hiçbir karşılık beklemeden çöp toplayan ve çevre kirliliğine dikkat çeken genç çift, yoldan geçen vatandaşların meraklı bakışları arasında dağ taş, ormanlık alan demeden poşetlere topladıkları çöpleri şişe, plastik ve teneke diye ayırıp çöp konteynerlerine bırakıyor. Ailesi ile birlikte her ay yaklaşık birkaç kamyon çöp topladıklarını söyleyen Hande Erzeneoğlu, "Ev hanımıyım. Eşim bir hastanede çalışıyor. Mesaisini bitirip eve gelince yemek yiyor ve kıyafetini değiştirdikten sonra aile boyu çöp toplamaya gidiyoruz. Bu dünya hepimizin dünyası, insanlar kendi yaşadıkları yeri kirletiyorlar. Farkında olmadan kendimize büyük zarar veriyoruz. Çevreyi ve doğayı temiz tuttuğumuzda geleceğimiz çok daha iyi olacaktır" diye konuştu.

Bugüne kadar hiçbir şey demeden kendisi ile birlikte temizliğe çıkan eşi ve çocuğuyla gurur duyduğunu söyleyen Kerim Erzeneoğlu ise şunları söyledi:

"Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Bilgi İşlem Merkezinde bilgisayar teknikeri olarak görev yapıyorum. Eşim ve çocuğumla birlikte 3 yıldır temizlik yapıyoruz. Bu bizde doğa yürüyüşü yaparken kazandığımız bir alışkanlık oldu. Artık yürüyüş yaparken çöp toplamayı bırakıp, çöp toplayarak yürüyüş yapmaya başladık. Bu çevre temizliğine zaman zaman babam, kardeşlerim, yeğenlerim ve arkadaşlarım da eşlik ediyor. Bin haftada yaklaşık bir kamyon çöp topluyoruz. Şehrin dört bir tarafını temizliyoruz. Bazen bize, 'Şişeleri satmak için mi topluyorsunuz' diyenlere, bunu Allah rızası için yaptığımızı söylediğimizde çöplerini toplayıp gidiyorlar. Bizim çevreyi bilinçli ya da bilinçsizce kirleten halkımızdan tek isteğimiz şişeleri kırmasınlar. Çünkü onları toplamak zor oluyor. Ayrıca ormanlık alanda yangınlara neden olabiliyor. Doğayı ve çevremizi temiz tutmak bizim asli görevimizdir. Unutmayalım ki doğanın insana değil, insanın doğaya ihtiyacı vardır. Bugüne kadar bir kez olsun of bile demeden benimle birlikte temizliğe gelen eşim ve oğlumla gurur duyuyorum."

Bu yıl ilkokula başlayacak olan Yağız Efe Erzeneoğlu ise, "Büyüklerden tek isteğim çevremizi temiz tutmaları" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Ailenin birlikte apartmandan çıkması

-Araca binmesi

-Palandöken kayak merkezine gelmeleri

-Araçtan inerek çöp toplamak için hazırlanmaları

-Eldiven ve maske giyinmeleri

-Çöp toplamalarından detay

-Kerim Erzeneoğlu ile röp

-Çöp poşetlerini bir arada toplamaları

-Hande Erzeneoğlu ile röp

-Yağız Efe Erzeneoğlu ile röp

-Topladıkları çöpleri çöp konteynırına atmaları

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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8)FESTİVALE GELEN İRANLI TURİSTLERE BİLET ŞOKU

Antalya'da düzenlenen bir festivale İran'dan gelen turistler iddiaya göre turu düzenleyen şirket tarafından dolandırıldı. Festivale giriş için biletleri olmadığını öğrenen turistler, tur şirketi yetkilisine ulaşamadı.

Konyaaltı ilçesi Kemer yolu üzerinde bulunan Büyük Çaltıcak Piknik ve Etkinlik Alanı'nda 7 gün sürecek ve onlarca konserin düzenleneceği festival için İran'da bir tur şirketi bilet sattı. İddiaya göre ödemeleri aylar öncesinden yapan İranlı turistler, festival için yaklaşık 50 otobüsle Antalya'ya geldi. Festivalin başladığı gün alana girebilen turistler, alanda bulunan çadır sayısının yetersizliği nedeniyle girişlerde sorun yaşadı.

Her şeyden habersiz şekilde giriş için kapıda bekleyen yüzlerce turist, biletleri olmadığı gerekçesiyle festival alanına alınmadı. Biletlerini tur şirketi üzerinden aldıklarını belirten turistler ile görevliler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine araya giren jandarma ekipleri olayı büyümeden sonlandırdı. Turistlerle birlikte festival alanına gelen tur şirketi yetkilisinin iddiaya göre kaçmasının ardından, İranlı turistler tekrar alana girmek istedi. Bazı turistler ise alanın etrafını kapatan tel örgüleri yıkarak girmeyi denedi.

ALANA ARAÇ GİRİŞİNİ KAPATTILAR

Çabalarından sonuç alamayan ve tur şirketi yetkilisine ulaşamayan turistler, alanın girişinde oturma eylemi başlattı. İçeri araç giriş çıkışını kapatan İranlılar ile yetkililer arasında yeniden tartışma yaşandı. Eylemlerinden vazgeçmeyen turistlerin durumu için jandarma ekipleri etkinliği düzenleyen firmanın yetkilileri ile görüşmeye başladı.

YOL KENARINDA OTURDULAR

Etkinlik alanı karşısında park halinde bulunan otobüslerine dönen bazı turistler bir çözüm bulunması için beklemeye başladı. Alana giremeyen bazı turistler yol kenarında otururken, bazıları ise farklı ulaşım yollarıyla kent merkezine gitti. Yol ortasında bavullarıyla yürüyen ve oturan turistlerin trafiği tehlikeye düşürmesinin ardından çok sayıda trafik polisi sevk edildi. Jandarma ekiplerinin ve organizasyon şirketi yetkilerinin, tur şirketi sahibine ulaşma çabaları sonuçsuz kalırken turistlerin bekleyişi saatlerce sürdü.

Görüntü Dökümü:

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-Festival giriş kapısından görüntüler

-Valizlerle yürüyen turistlerden görüntüler

-Yol ortasında oturan turistlerden görüntüler

-Yıkılan çitlerden görüntüler

-Araçları durdurmaya çalışan turistlerden görüntüler

-Çevreden genel detaylar

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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9)TRAFİĞE VE İNSANLARA ALDIRIŞ ETMEDEN CADDE ORTASINDA DRİFT YAPTI

Konya'da trafik ve insan yoğunluğunun olduğu caddede drift yapan sürücü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Kültür Park yanında plakaları kapatılmış bir otomobil, cadde ortasında drift yaptı. Kaldırımda çok sayıda insan varken drift yapan sürücüyü görenler ise cep telefonlarıyla bu anları kaydetti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ise otomobili ve sürücüsünü tespit edebilmek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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Otomobilin drift yapması

Haber: Tolga YANIK KONYA-DHA

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