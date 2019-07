DHA  YURT BÜLTENİ-4

1)DÜZCE'DE SELDE KAYBOLAN 6 KİŞİNİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

DÜZCE'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçesinde meydana gelen sel felaketinde Esmahanım köyünde sel sularına kapılıp kaybolan 4'ü çocuk, 6 kişiyi arama çalışmaları Uğurlu köyünde sürüyor. Düzce'de selden en fazla etkilenen yerleşim yeri Akçakoca ilçesinin Esmahanım köyü oldu. Selde, 4'ü çocuk, 2'si kadın, 1'i erkek olmak üzere toplam 7 kişi kayboldu. Önceki gün yapılan aramalarda, eşi ve çocuğuyla birlikte kaybolan Fatma Töngel'in (42) cesedi bulundu. Fatma Töngel, dün toprağa verildi. Kayıp 6 kişiye ise ulaşılamadı. Arama çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Hem karada hem, suda hem de havadan drone ile yapılan çalışmalar, Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki bölgede yoğunlaştırıldı.

Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, AKUT, İHH, AKUT ve DAKE ekiplerinden oluşan yaklaşık 250 kişi bölgedeki her çalının altına bakarak arama çalışmasını sürdürüyor.

2)VİLDAN, ÇEKİÇ ATMA MÜSABAKALARINA KÖYÜNDE TAŞLA HAZIRLANDI

TOKAT'ta çekiç atma branşı ile uğraşan Milli sporcu Vildan Kelek (17), Azerbaycan'da yapılacak Avrupa Gençlik Olimpiyat Yaz Festivali (EYOF) müsabakalarına köyünde ilginç bir şekilde hazırlandı. Hafta içi kent merkezinde normal malzemeleri kullanan Kelek, hafta sonları ise köyündeki evinin arkasında bulunan tarlada çekiç yerine taş fırlatarak hazırlık yaptı.

Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Manastır köyünde yaşayan Muhittin ve Güler Kelek çiftinin 6 çocuklarından 4'üncüsü Vildan Kelek, 4 yıl önce öğretmenin tavsiyesi üzerine çekiç atma sporuna başladı. İl genelinde ve ülke genelinde yapılan birçok yarışmaya katılan Vildan Kelek, onlarca madalya kazandı. Milli sporcu olan Kelek, 21-28 Temmuz'da Azerbaycan'da yapılacak olan Avrupa Gençlik Olimpiyat Yaz Festivali (EYOF) yarışması için antrenman yaptı, Milli sporcu Kelek, hafta için arkadaşları ile birlikte antrenmanları yaparken, hafta sonlarını ise ailesinin yanına gittiği köyde, çekiç yerine taş kullanarak çalıştı.

'HEDEFİM OLİMPİYATLARDA YARIŞMAK'

Milli sporcu Vildan Kelek, "Ailemin yanına geldiğim zamanlar cumartesi ve pazar günleri antrenmanlara gidemediğin için ben de burada elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Teknik bir branş olduğu için maalesef malzemelerimizi yanımıza getiremiyoruz. Taş ile çalışıyorum. Tarlada koşuyorum. Nerede düz alan var ise orada yapmaya çalışıyorum. Hedefim ise olimpiyatlarda yarışmak" dedi.

Milli Takım Antrenörü Mustafa Erol Karaca ise, "Sporcumuz Vildan Kelek bu yıl ülkemizi Avrupa Atletizm Oyunlarında temsil edecek. Vildan burada önemli dereceler elde etti. Çok kısa bir sürede bir hayli yol aldı. Avrupa Şampiyonasında ben final yapacağına inanıyorum" diye konuştu.

Vildan Kelek'in babası Muhittin Kelek ise, "Kızımdan ben birincilik bekliyorum. İnşallah orada bayrağımızı dalgalandıracak. Kızımızın her zaman destekçisiyiz. Antrenmanlarında, çalışmalarında, her zaman yanındayız" dedi.

===================================================

3)REYHANLI'DA, YEDİEMİN OTOPARKINDA 6 MİLYON LİRALIK SERVET ÇÜRÜYOR

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, bir yediemin otoparkında değeri yaklaşık 6 milyon lirayı bulan motosiklet ve aralarında 'change' (şasi ve motor numarasının değişik yöntemlerle değiştirilmesi) edilmiş lüks otomobillerin de bulunduğu araçlar çürümeye terk edildi.

Reyhanlı'daki yediemin otoparkında 3 bine yakın motosiklet bulunuyor. Motosikletlerin büyük çoğunluğu trafik tescilsiz olmakla birlikte, çalıntı ve haciz gibi çeşitli nedenlenle el konulanlardan oluşuyor. Aralarında 2013 yılından kalma motosikletlerin bulunduğunu söyleyen otopark işletmecisi Mustafa Çalışkan, "Ekiplerin denetimlerinde yakalayarak getirip bize teslim ettikleri 3 bine yakın motosiklet bulunuyor. Sahipleri tarafından alınmayan motosikletler otoparkta adeta çürümeye terk edilmiş durumdaö dedi.

BAZILARI LÜKS 300 OTOMOBİL VAR

Mustafa Çalışkan, bazıları 2013 yılından kalma, bu güne kadar aralarında değeri 100-150 bin lirayı bulunan lüks otomobil olmak üzere 300 aracın bulunduğunu söyledi. Çalışkan, araçların hacizli, çalıntı ya da change olduğunu ifade etti. Otoparkta Avrupa plakalı araçların da yer aldığını söyleyen Mustafa Çalışken, bu araçların sahiplerine ulaştıklarını, ancak Türkiye'ye gelip almaları masraflı olduğu için terk ettiklerini söyledi.

REYHANLI PATLAMASINDAKİ ARAÇLARDA OTOPARKTA

Bunun yanında 11 Mayıs 2013 yılında Reyhanlı'da meydana gelen terör saldırısında ağır hasar görmüş araçların da halen otoparkta bulunduğunu söyleyen Çalışkan, otoparkta maddi değeri 6 milyon lira olan motorlu araç bulunduğunu alınmadığı içinde adeta çürümeye terk edilmiş halde olduğunu belirtti. Çalışkan, "Reyhanlı'daki terör saldırısından bu yana 2019 yılında geldik. O günden buyana alınmayan yaklaşık 3 bin motosiklet, 300 otomobil var. Maddi yönden değerlendirmek gerekirse, bugünkü değerle 6 milyon liralık bir servet çürüyor. Gerek motosikletler ve gerekse otomobiller zamanında alınmadı, şu anda çürümeye terk edilmiş haldedirö dedi.

ÇENÇ OTOMOBİLLER DE VAR

Suriye'de iç savaşın başladığı yıldan sonraki günlerde özellikle Avrupa'dan çalınan ve kaçak yolla Suriye'ye götürülüp sahte şase ve plaka ile Türkiye'ye getirilmek istenirken güvenlik kuvvetlerinin yaptıkları incelemede çenç oldukları ortaya çıkan lüks otomobillerinde bulunduğu araçlar da aynı otoparkta çürüyor. Otopark sahibi Mustafa Çalışkan, işyeri sahibi olarak 6 yıldan buyana alınmayan bu araçlar nedeniyle mağdur olduklarını belirterek şöyle dedi;

"Devletimizin bu soruna bir çare bulmasını talep ediyoruz. Ciddi anlamda mağdur olduk, otoparkımız sığmadığı için ikinci bir otopark kiraladık. Devletimizden, bu araçların tasfiye edilmesini, tekrar ekonomiye kazandırılmasını istiyoruz.ö

==========================================================

4)557 YILLIK ÜSTÜ AÇIK CAMİDE NAMAZ GELENEĞİ YAŞATILIYOR

TRABZON- Gümüşhane sınırında yer alan deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki Kadırga Yaylası'nda, 557 yıllık üstü açık çevresi 1,5 metrelik taş duvarla çevrili çift minareli camide, yüzyıllardır insanlar, açık havada çimenler üzerinde ibadetlerini yapıyor.

Trabzon-Gümüşhane sınırında yer alan deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki Kadırga Yaylası'nda, 557 yıllık üstü açık çevresi 1,5 metrelik taş duvarla çevrili çift minareli camide, yüzyıllardır insanlar, açık havada çimenler üzerinde ibadet ediyor. Yaz mevsiminin gelmesi ve yayla sezonun başlamasıyla Trabzon ve Gümüşhane'den yaylaya göçen çok sayıda kişi, Kadırga Yaylası açık camisinde bir araya gelerek namaz kılıyor. Bu yıl da Gümüşhane'nin Özkürtün, Kürtün, Trabzon'un ise Maçka, Şalpazarı, Tonya ve Beşikdüzü ilçe belediyelerinin katkılarıyla düzenlenen geleneksel 'Kadırga Otçular Yayla Şenliği'ne gelen ziyaretçiler, vakit namazlarını üstü açık camide kılarak, yüzyıllık geleneği sürdürüyor.

Camide ibadet eden Özkan Pekin, üstü açık camide ibadet etme geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Her yıl buraya geliyoruz. Burada namaz kılınırken Allah'ın yüce hikmeti yağmur yağmıyor. Bizde bu geleneği nesilden nesile yaşatmak için çocuğumda burada namazımızı kıldık. Dedelerimizin atalarımızın tarihini mirasına sahip çıkmak son derece önemli" dedi.

'GELENEĞİ YAŞATIYORUZ'

Yaylaya üstü açık camide namaz kılmak için geldiğini anlatan Ömer Dural da "Namaz kılmak için geldik. Sabah hava güzeldi hava bozdu, ama namaz vakti bize tesiri olmadı. İbadetimizi icra ettik. Allah tüm İslam aleminin birliğini beraberliğini daim eylesin. Çocukluğum dönemlerinde 70'li yıllarda da bura böyle kalabalıktı. Bizde yine geldik, bu geleneği sürdürmeye çalışıyoruz. Manevi hazzı bam başka" diye konuştu.

'DÜNYANIN HER YERİNDEN GELİYORLAR'

İzmir'den bölgeyi ziyarete gelen Ali Atalar ise, yurt içinin yanı sıra dünyanın her yerinden üstü açık camiyi görmeye gelenlerim olduğunu ifade ederek, "Her yıl buraya gelerek yayla yapıyoruz. Bu camide muhakkak ibadet ediyoruz. Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon fethi sırasında konaklayıp burada namaz kılmış. Çevresi taştı, duvar sonradan yapıldı. Bu tarihi korumak ve yaşatmak gerekir" dedi.

İnsanların üstü açık camide huşu içinde ibadet ettiklerini söyleyen Ömer Topkara da, "Burada Fatih Sultan Mehmet askerleriyle cuma namazı kıldığı yer. Burası Mekke'den sonra bence en makbul olan bir yerdir. Namaz bitti, birazdan yağar, namaz sırasında ama etkilenmez insanlar. Burada huşu içinde ibadet ediliyor. Sırf burada namaz kılmak için yoğun ilgi var" diyerek herkesin üstü açık camiyi ziyaret etmesini tavsiye etti.

OTÇULAR ŞENLİĞİNE YOĞUN İLGİ

Kadırga Yaylası'nda düzenlenen 'Kadırga Otçular Yayla Şenliği' bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yayla şenliğine katılanların çoğu bir gün önceden yaylaya giderek obalarda eğlenceler düzenledi. Kadırga Yaylası, çevre illerden ve yurt dışından gelen yaylacılarla dolup taştı. Sabah saatlerinde çevredeki obalarından gruplar halinde yola çıkan yaylacılar, Kadırga'da buluştu. Çevre illerden ve yurt dışından gelen yaylacılar, bölgede kurulan pazarda alışveriş yaptı. Pazar yerinde, Kürtün ekmeği, pestil gibi pek çok yöresel ürün yoğun ilgi gördü. Horon Düzü'nde binlerce kişiyle oluşturulan büyük halkadaki yaylacılar, yoğun sis ve yağmura aldırış etmeden saatlerce horon oynadı. Davul, zurna ve kemençe eşliğinde gerçekleştirilen şenlikte, yöre kadınlarının giyindiği rengarenk kıyafetler ilgi gördü. Şenlikte mahalli sanatçılar da konser verdi. Şenlik alanı dolduran binlerce kişi, renkli görüntüler oluşturdu.

'BURADA ATMOSFER BAM BAŞKA'

Şenlikte oluşturulan 'Otçu' komitesi üyesi Çetin Kılıç, şenliklerin tarihinin yarım asrı aştığını belirterek "Kadırga şenliği geleneği yarım asrı aşkın bir gelenek. Geçmişte atalarımız dedelerimizin başlattığı bu geleneği sürdürüyoruz. Burada atmosfer bam başka. Ata dede mirasımıza sahip çıkmak zorundayız. İmkanlar şartlar değişse de bu geleneği aslına uygun yaşatmak için emek vereceğiz." dedi.

'KIYAFETLER YAŞAM TARZIMIZ'

Almanya'dan tatil için geldiği memleketinde 'Ağasar' kıyafetiyle şenliğe katılan Ayşe Gürman, "İznimizi özellikle bu şenlik takvimine göre ayarlıyoruz. Çünkü burada doğduk, büyüdük. Bu topraklarımızı çok seviyoruz. Bu kıyafetler bize özgü, bu geleneği yaşatmaya çalışacağız" dedi.Şenliğe katılan Buse Erbatçı ise, "Bu kıyafetler bizim yaşam tarzımız. Şenliklerimiz hep böyle el ele kol kola birlik ve beraberlik içinde geçiyor. Şenliklerimiz hep böyle kalabalık" ifadelerinde bulundu.

=========================================================

5)TUZ GÖLÜ ÜZERİNDE NİKAH KIYDILAR



ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesindeki Tuz Gölü üzerinde ilk kez gerçekleşen nikah töreni, renkli anlara sahne oldu. Damla Aygün ve Mert Koçak çiftinin nikahını kıyan Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik, çiftin parlak fikrini takdir ederek, "Tuz Gölü'nü tanıtmak ve bu güzel anı yaşamak adına inşallah diğer nikahlara da örnek olur" dedi. Şereflikoçhisar Ticaret Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Koçak'ın oğlu Mert Koçak, Damla Aygün ile dünya evine girdi. Çiftin nikah töreni, Tuz Gölü'nün orta yerine kurulan platformda yapıldı. Çiftin nikahını Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik kıydı. Tuz Gölü üzerinde evlenme fikrini çok beğendiğini söyleyen Çelik, "Hem Tuz Gölü'nü tanıtmak, hem de bu güzel anı tekrardan yaşamak için inşallah diğer nikahlara da örnek olur" dedi. Çelik, nikahın ardından genç çifte mutluluklar dileyerek, evlilik cüzdanını gelin Damla Aygün'e verdi. Nikahlarıyla bir ilki başlatmanın gururunu yaşadıklarını belirten Damla Aygün ve Mert Koçak çifti, mutluluklarına ortak olan herkese teşekkür etti.

