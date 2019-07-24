DHA YURT BÜLTENİ-4

1)DÜZCE'DE SELDE KAYBOLAN 2 ÇOCUK ARANIYOR

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde, sel sularına kapılıp kaybolan 2 çocuğun arama çalışmaları sürüyor.

Düzce'de geçen Çarşamba günü yaşanan sel felaketinden en fazla etkilenen yerleşim yeri Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyü oldu. Selde 4'ü çocuk, 2'si kadın, 1'i erkek olmak üzere 7 kişi kayboldu. Cuma günü Fatma Töngel'in (42), pazar günü eşi Cengiz Töngel'in (53), önceki gün de 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın cesetleri bulundu. Dün ise Nilgün Kaplan (43) ve Funda Kaplan'ın(10) cesetleri bulundu.

Dün gece ara verilen, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, AKUT, İHH, AKUT, itfaiye ve DAKE'den oluşan 213 kişilik ekip tarafından, 45 araç, 8 bot, 13 köpek ve 3 helikopterle hem karada, hem de suda çalışmalar yürütülüyor. İş makineleri de bölgede oluşan yığınları kaldırıyor. Ekipler tarafından bölgedeki her yere bakılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Arama çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/DÜZCE,

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2)YUNUS VE BALİNALARI İNCELEYEN UZMANLAR MARMARİS'TE BİRARAYA GELDİ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Deniz Memelileri Araştırma Derneği (DEMAD) tarafından 'Uluslararası Bilim Çalıştayı' düzenledi. Çalıştaya 10 ülkeden alanında uzman 20 kişi katıldı.

Deniz Memelileri Araştırma Derneği tarafından Marmaris'te düzenlenen çalıştaya; Akdeniz Bölgesi kıyı şeridinde balina ve yunusların yaşamlarını izleyerek bilimsel veri toplayan Fransa, Avustralya, Hollanda, Portekiz, İskoçya, İngiltere ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10 ülkeden, alanında uzman 20 kişi katıldı. Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'ndeki çalıştaya katılanlar, Antalya ve ilçesi Kaş ile Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçesi açıklarında gözlemledikleri balina ile yunusların verilerini değerlendirildi.

Amaçlarının Türkiye'de deniz gözlemcilerinin yetiştirilmesi olduğunu belirten Deniz Memelileri Araştırma Derneği'nin kurucusu ve bilimsel direktörü Aylin Akkaya Baş, "Akdeniz Bölgesi açıklarındaki sularımızda balina ve yunusların yaşamlarını izliyoruz. Yapılan uzun soluklu incelemeleri toplayıp, veri tabanı oluşturuyoruz. Marmaris, bu deniz canlılar için çok özel bir alan ve tabiiki bizim içinde öyle. 10 ülkenin çeşitli şehirlerinden 20 uzman bizimle beraber Türkiye'de ilk defa düzenlenen çalıştaya katıldı. 10 ülkeden uzmanlar ile birlikte deniz canlıları ile ilgili elde ettiğimiz verileri değerlendiriyoruz. Yunus ve balinalar ile ilgili elde ettiğimiz verileri kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Çalıştayın 26 Temmuz Cuma günü sona ereceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Çalıştaydan görüntü

-Deniz Memelileri Araştırma Derneği'nin kurucusu ve bilimsel direktörü Aylin Akkaya Baş ile röp.

-Çalıştaya katılan uzmanlarla röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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3)MELİSA İKİZİNE ÖZENDİ, ŞAMPİYON OLDU

SAMSUN'da çift yumurta ikizi olan Melisa ve Ahmet Haşim Atamen (13) kardeşler, birlikte dövüş sporu Muay Thai yaparak, hayalleri olan dünya şampiyonluğu için çalışıyor. İkiz kardeşine özenerek Muay Thai'ye başlayan Melisa Atamen, katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda 'Yıldız Kızlar' kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Kentte Belediye Ortaokulu'nda eğitim-öğretim gören Ahmet Haşim Atamen, 3 yıl önce dövüş sporu Muay Thai'ye başladı. İkiz kardeşinin Muay Thai sporuna başlaması üzerine Melisa Atamen de spor salonuna giderek çalışmalara başlayıp bu sporu öğrendi. Çift yumurta ikizi olan Atamen kardeşler birlikte antrenmanlara çıktı, Muay Thai öğrenip müsabakalara da katıldı. Şampiyonalarda dereceler elde eden ikiz kardeşlerden Melisa Atamen, son olarak katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda 'Yıldız Kızlar' kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Okullarının yanı sıra antrenmanları birlikte yürüterek, salona gidip gelen ikizlerin en büyük hayali ise, dünya şampiyonu olmak.

HAYALİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

İkizine özenip başladığı Muay Thai sporunda, kısa sürede kendisini geliştirip, katıldığı müsabakalarda başarı elde eden ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi Melisa Atamen, "3 yıldır bu sporu yapıyorum. Aklımda daha önceden böyle bir spora başlamak yoktu. Daha sonra kardeşim sayesinde bende başladım. Muay Thai zor bir spor ama isteyen herkes başarabilir. Bu dövüş türünün içerisinde her şey var. Zor ama ancak kız-erkek, isteyen herkes başarabilir. Haftada 3 gün 2 saat antrenmanlarımız oluyor. Kimi zaman antrenmanlarımız çok zor geçiyor ama alıştıktan sonra artık kolay geliyor. Kardeşimle birlikte çalışıyoruz. Çok çalışıyorum. En son Türkiye şampiyonu oldum. Daha sonra milli takım seçmelerine girip orada da başarı elde ettim. İnşallah Eylül'de dünya şampiyonasına gideceğim. Orada da başarı elde etmeye çalışacağım. Hayalim bu sporda çok başarılı olup kendimi iyi bir yerlere getirip dünya şampiyonu olmakö dedi.

KARDEŞİYLE GURUR DUYUYUYOR

Ahmet Haşim Atamen de, kardeşiyle gurur duyduğunu belirterek, "Bu sporu yapmaya başladıktan sonra kardeşime de söyledim. Daha sonra kardeşimle birlikte yapmaya başladık. Kardeşim bu sporda çok başarılı oldu. Kardeşim Türkiye şampiyonu olduğu zaman bende çok gururlandım. Bende kardeşim gibi madalya kazanıp ailemi gururlandırmak istiyorum. Hedefimiz dünya şampiyonu olmakö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-İkiz kardeşlerin antrenmanların detayları

-İkiz kardeşlerden detaylar

-Röportajlar

Haber-Kamera: Hüseyin KALAY/SAMSUN,

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4)KUYUYA DÜŞEN YAVRU KEDİ KURTARILDI

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, içi balçık dolu su kuyusuna düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dün, Fatih Mahallesi Sancak Caddesi 4. Sokak'ta, İbrahim Babacan'a ait olan evin bahçesindeki sadece üzerinde küçük bir delik bulunan kuyuya yavru kedi düştü. Kuyudan gelen sesleri duyan İbrahim Babacan ile oğlu Ahmet Babacan durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekibi hayvan yakalama aparatını delikten içeri sokarak birkaç metre derinlikteki kuyudan yavru kediyi çıkardı. Çamura bulanan kedi yıkandıktan sonra belediyenin hayvan bakımevine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Kurtarma çalışmalarından görüntü

Kedinin kuyudan dışarı çıkarılması

HABER: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),

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