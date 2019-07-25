DHA YURT BÜLTENİ-4

1)MAĞARALARDA PKK BOMBALARI VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, Kırmızı Yayla bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 2 mağara kullanılmaz hale getirilirken, el bombaları ve mühimmat ele geçirildi. Uludere İlçesi Göllük Tepe Bölgesi, Kırmızı Yayla mevkisinde Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekiplerince 'Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran 2019-8' operasyonu düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan arama çalışmaları kapsamında 2 mağara ve PKK'lı teröristlerin geçmiş dönemlerde kullandığı çok sayıda mühimmat tespit edildi.

Bulunan mağaralarda güvenlik güçlerince yapılan aramalarda, havan (namlu, çatal ayak ve sehpası), 11 savunma el bombası, 10 roketatar sevk fişeği, topuk mayını, 2000 Kalaşnikof mühimmatı, 500 bixi mühimmatı, 400'lük mayın, G3 şarjör, Kalaşnikof şarjörü, Kanas şarjörü, taarruz tipi el bombası, şemsiye, 2 serum ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Teröristlerin kullandığı mağaralar kullanılamaz hale getirilirken, silah ve mühimmat ise Tugay Komutanlığı'na götürüldü. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Sığınağın içerisi

Elle geçirilen mühimmatlar

Genel ve detay görüntüler

Haber: Sekvan KÜDEN- Kamera: ŞIRNAK,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 386 MB

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2)KULA'DA OTOMOBİL TRAKTÖRE ÇARPTI: 2'Sİ AĞIR 12 YARALI

MANİSA'nın Kula ilçesinde, otomobil önünde seyir halindeki traktöre çarptı, 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 05.15 sıralarında Kula'nın kırsal Eroğlu Mahallesi girişinde meydana geldi. Kula'dan Eşme yönüne giden Hüseyin Ali Karataş'ın (46) kullandığı 45 AAJ 494 plakalı otomobil, aynı istikamete giden ve tarlasına girmek için sağa dönüş için manevra yapmak isteyen Üzeyir Baştürk (54) yönetimindeki arkasında sepet takılı 64 AU 466 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan traktör kontrolden çıkıp, yol kenarına savruldu. Otomobilin ise ön kısmında maddi hasar meydana geldi. Kazada, traktör sürücüsü Üzeyir Baştürk ile çamurlukta ve arkadaki sepette yolculuk yaptıkları belirlenen Buse Baştürk(18), Fadime Baştürk(15), Ulviye Baştürk(49) ile otomobil sürücüsü Hüseyin Ali Karataş ile yanındaki Aslıhan Akkaş (21), Hülya Hanım Avcı (45), Filiz Hancıoğlu (30), Teslime Tuna (34), Songül Çakal (30), Günnaz Gökgedik (33) ve Aysun Akkaş (22) yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yatı. Ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi alındı. Yaralılardan Ulviye Baştürk ve Filiz Hancıoğlu, durumları ağır olduğu gerekçesiyle Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntü (çevredekilerin çektiği cep telefonu görüntüsü)

-Yaralıların hastaneye getirilmesinden görüntü

(Haber - Kamera: Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa),

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3)BABAANNESİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, 27 yaşındaki İlker İmer kendisine kötü davrandığını iddia ettiği babaannesi 71 yaşındaki Mürvet İmer'i bıçaklayarak öldürdü.

Olay, bugün sabah saatlerinde İstasyonaltı Mahallesi 8216 Sokak'taki bir apartmanın 8'inci katındaki dairede meydana geldi. İlker İmer birlikte yaşadığı babaannesi Mürvet İmer'le kendisine kötü davrandığı gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İlker İmer, babaannesini bıçakladı. Yaşlı kadın kanlar içerisinde kalırken, cinayet zanlısı torun evden çıkarak sokaktaki kahvehaneye oturup sigara içti. İmer daha sonra kahvehanenin önündeki simitçiye 'Polisi ara, babaannemi öldürdüm' dedi. Durumun bildirilmesi üzerine olay gelen polis, eve girdiğinde babaannenin öldüğünü belirledi. Polis tarafından gözaltına alınan İlker İmer'in, ilk ifadesinde babaannesiyle birlikte yaşadıklarını ve yıllardır kendisine kötü davrandığını, cinayeti bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından yaşlı kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntü

Ekiplerden görüntü

Cenaze aracından görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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4)6 AYLIK LEZZET; TOKAT KEBABI

TOKAT'ta yetiştirilen taze sebzeler ve kuzu etinden yapılan yaklaşık 3 asırlık lezzet Tokat kebabı, yoğun ilgi görüyor. Yörede yetişen sebzelerin kullanıldığı kebap sadece Mayıs ve Ekim ayları arasında yenilebiliyor. Sonraki aylarda ise lezzetini bozduğu için başka illerden gelen sera ürünü sebzeler kullanılmıyor. Coğrafi işaret tesciliyle dünya lezzet haritasına adını yazdıran Tokat kebabı vatandaşların beğenisini kazanıyor. Yöreye ait taze kuzu eti, kuyruk yağı, patlıcan, domates, yeşilbiber, patates, sarımsak ve pide kullanılarak pişirilen Tokat kebabı kentte sadece 6 ay süresince yapılıyor. Sonraki aylarda ise lokantalarda Tokat kebabı hizmeti verilmiyor. Lezzetini bozduğu için başka illerden gelen sera ürünü sebzeler kullanılmıyor. Bu nedenle kebabın müdavimleri, bir sonraki sezonun başlamasını dört gözle bekliyor.

Tokat kebabının tarihi çok eski yıllara dayandığını ifade eden Mücahit Yılmaz, "Bundan 300 yıl önce restoran kültürü olmadığından Tokat bir bağ içerisinde olduğu için bağ evlerinde yapılan bir yemek idi. Sonraları bu yemeğimiz restoranlarda yapılmaya başladı. Ayrıca yerel tarihçilerin söylemine göre Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de 26 Haziran 1919'da Tokat ziyaretinde bağ evinde bu kebap ikram edilmiş. Bizim için Tokat kebabı özel bir yemektir. Dışarıdan gelen misafirlerim, Tokat'a geldikleri zaman 'Biz bu şehre geldiysek bu yemeği tatmamız lazım' diyorlar. Biz de Tokat Kebabını ikram ediyoruz" dedi.

'ŞEHRİMİZDE YETİŞEN ÜRÜNLERDEN YAPIYORUZ'

Kebabın yapımında Tokat'ta yetişen sebzelerin kullanıldığını vurgulan Yılmaz, "Adı üstünde Tokat kebabı olduğu için, bütün ürünleri Tokat'ın kendi öz topraklarında yetişen üründen yapıyoruz. Domates, patlıcan, sarımsak, patates ve yeşil biber. Bu ürünler tamamen Tokat'ta yetişiyor. Ayrıca Tokat'ın yaylalarında yetişen kuzuları kullanıyoruz. O yüzden Tokat kebabı Tokat'ındır. Tokat'ın da en özgün yemeğidir. Ocağı da kendine özgüdür. Pişme süresi 30 dakikadır" diye konuştu.

Tokat kebabının mevsimsel bir yemek olduğunu anlatan Yılmaz, "Biz bu yemeği yapımına Mayıs ayında başlıyoruz. Ekim ayına kadar devam ediyor. Yani Tokat'taki mahsullerin çıkmasından sonra kebaba başlıyoruz ve mahsul bitene kadar yapıyoruz. O yüzden bu yemek sadece bu 6 aylık evrede yapılıyor, kışın yapılmıyor" dedi. Yılmaz, ekim'den sonra da söz konusu sebzelerin sere ürünü olarak piyasada yer aldığını, ancak aynı tadı vermediği için onlarla kebap yapılmadığını söyledi.

Aslen Tokatlı olmasına karşın İstanbul'da yaşayan ve kente ziyarete geldiği kentte Tokat kebabı özlemini gideren Ayşe Koç (42) ise bu lezzeti herkesin tatması gerektiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Kebabın hazırlanması

-Özel fırında pişirilme işlemi

-Sunum hali

-İşletmecinin konuşmaları

-Müşterinin konuşması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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