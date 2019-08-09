DHA YURT BÜLTENİ-4

1)SAADET PARTİLİ MİLLETVEKİLİ BASIN AÇIKLAMASI YAPARKEN DEPREME YAKALANDI

SAADET Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman ve bir grup partili, Denizli'de dün meydana gelen ve Burdur'da da hissedilen 6.0 büyüklüğündeki depreme Salda Gölü kıyısında basın açıklaması yaptığı sırada yakalandı. Ayakta durmakta güçlük çeken Karaduman konuşmasına ara verirken, yanındakilerinin tekbir getirmesi dikkati çekti. Denizli'de dün saat 14.25'te meydana gelen deprem, Burdur'un Yeşilova ilçesinde de hissedildi. Salda Gölü kıyısında basına açıklama yapan Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman ve bir grup partili bu sırada depreme yakalandı. Ayakta durmakta güçlük çeken Karaduman konuşmasına ara verirken, yanındakilerinin tekbir getirmesi dikkati çekti. O anlar ise kayıttaki haber kameralarına yansıdı. Sarsıntının durmasının ardından Abdülkadir Karaduman, "Umarım bizim burada ufak şekilde hissetimiz deprem umarın diğer bölgelerde de böyle hissedilmiştir" dedi.

Görüntü Dökümü

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Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman ve partililer

Deprem anı

Sallanmları

Tekbir getirilmesi

Abdülkadir Karaduman'ın açıklaması

Haber: Halim AKCA- Kamera: Burdur-DHA)

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2)TEL ABYAD'DA TERÖR ÖRGÜTÜ YENİ MEVZİ KAZMAYA DEVAM EDİYOR

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye'nin Tel Abyad kasabasında silahlı teröristlerin mevcut mevzi ve siperlerini güçlendirip, yeni mevziler hazırladıkları görüldü. Akçakale ilçesinin karşısında yer alan terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Abyad kasabasında teröristlerin yeni mevzi kazarak mevcut mevzileri güçlendirdikleri görüldü. Geçtiğimiz günlerde indirilen terör örgütü YPG simgeleyen bez parçalarının yeniden direklere asıldığı görülen kasabada teröristler hendekler kazarak, tünel ve sığınaklar oluşturmaya başladı. Türk askeri ise olası harekat için teyakkuzda beklerken, Akçakale'deki üs bölgeleri ile hudut karakollarına ise çevre il ve ilçelerden araç ve personel takviyesi yapılmaya devam ediyor. Askerler sınır hattında olası saldırı ve taciz atışlarına karşı da sürekli olarak gözetleme faaliyeti yürütüyor.

Teröristlerin, yaşanan hareketliliğin ardından sivillerin üzerinde baskı oluşturarak, kasabadan ayrılmalarını engellemeye çalıştığı iddia edildi.

Görüntü Dökümü

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Tel Abyad

Gümrük binasında dolaşan teröristler

Kazılan mevziler

Sınır hattında devriye atan askerler

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 179 MB

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3)DENİZLİ DEPREMİNDE YARALAR SARILIYOR

ÇADIRDA SABAHLADILAR, PAZAR YERİNDE ALIŞVERİŞE ÇIKTILAR

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde dün (perşembe) saat 14.25'te yaşanan 6 büyüklüğündeki şiddetli depremde panik yaşayan vatandaşlar geceyi, sokakta ve çadırda geçirdi. Depremden en çok etkilenen Tutluca Mahallesi'nde cami ve çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ilk rakamlarını verdiği depremin yarattığı hasarın boyutu ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanlarının bugün yapacağı incelemelerden sonra belirlenecek. Bu arada artçı sarsıntılarla sarsılan bölgede vatandaşların tedirginliği sürerken ilçede semt pazarı kuruldu, halk günlük hayatını sürdürme başladı.

Denizli'de dün (perşembe) saat 14.25'te 6 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem Aydın, Antalya, İzmir, Muğla, Burdur, Uşak ve Isparta'da da hissedildi. Deprem büyük paniğe neden oldu. Ana şok olduğu ifade edilen 6 büyüklüğündeki sarsıntıdan sonraki 5 saatte Bozkurt, Çardak, Honaz, Çivril, Çal, Acıpayam ve Çameli ilçelerinde 89 artçı daha yaşandı. AFAD, Kızılay ekipleri bölgeye gönderildi. Komandoların yardımlarıyla ilçede güvenli bölgelere çadır kuruldu, yiyecek ve içecek dağıtıldı. Ayrıca günlük kullanım malzemeleri verildi. Depremden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgeye geldi. Soylu kentte ilk olarak Çardak ilçesinde hasar gören evlerde inceleme yaptı. Ardından da Bozkurt'a geçti. Burada da çadırda vatandaşlarla bir araya gelen Soylu, aldığı brifingten sonra yaptığı açıklamada gerekli tüm önlemlerin alındığını ifade etti. Denizli Valiliği'nin yanı sıra Çevre Şehircilik, Aile, Enerji, Ulaştırma Bakanlıkları, Kızılay, AFAD'ın gerekli müdahaleleri yaptığını da anlatan Soylu, yapılan ilk tespitlere depremin rakamlarını da verdi. Bölgedeki kerpiç evlerde ciddi hasarlar söz konusu olduğunu ifade eden Soylu, "330'u aşkın yapıda hasar tespit edildi. Bunlardan da 52'sinde ağır hasar buldular. Çardak'ta da yaklaşık 60 evde hasar tespiti oldu. Bunlardan da 7'si ağır hasarlı bulundu. Yine depremden sonra hastanelere 81 vatandaşımız panik sebebiyle gitti. Şu anda 78'i taburcu oldu 3 vatandaşımız hastanede. Onların da durumu hafif" dedi. Vatandaşlardan yetkililerin yapacağı açıklamaya kadar evlerine girmemelerini isteyen Soylu, Acıpayam depreminde olduğu gibi bu depremde de uzmanların yaptığı araştırmalardan sonra hasarlı binaların hemen yıkılacağını söyledi.

ÇADIRDA SABAHLADILAR

Bozkurt'taki sarsıntıyla büyük korku yaşayan vatandaşlar yetkililerin de uyarısı üzerine evlerine dönmedi. Geceyi Kızılay ve AFAD ekiplerinin açık alanlara kurduğu çadırlarda geçirdi. Kırsaldaki mahallelerin yanı sıra Bozkurt ilçe merkezinde de çadırlar, futbol sahasına kuruldu. Bozkurtlu aileler, kendilerine tahsis edilen bu çadırlara yerleşti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar çadırların önünde oturan, sohbet eden vatandaşlar hissettikleri artçı sarsıntılar sonrasında açık alanda olmalarına rağmen panik yaşadı. Evlerindeki hasarın, artçı sarsıntılar sonrasında büyüyüp büyümediğini merak etti. Vatandaşlar, uzmanların evlerindeki incelemesi sona erip oturmalarına uygunluk raporu verilinceye kadar çadırda yaşayacak.

TUTLUCA'DA 80 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Depremden en çok Tutluca Mahallesi etkilendi. Mahallede 1948 yılında yapılan cami başta olmak üzere evlerin büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Hasar gören evlerin önemli bir bölümünün kerpiçten yapıldığı görüldü. Mahalle Muhtarı Hüdayi Karaşahin, deprem anında korku ve panik hissettiklerini belirterek, "Allah kimsenin başına vermesin. Gerçekten zor anlar geçirdik. Köyümüz iki mahalle halinde 192 hane, 733 kişi yaşıyor. Ancak köyümüzün yukarı mahallesi daha eski buradaki yapılar zarara gördü. 80 evimiz tamamen kullanılamaz hale geldi. Evlerdeki incelemelerin tamamlanmasını ve kentsel dönüşümün olmasını istiyoruz" dedi.

Köyde kalan 80 yaşındaki Rukiye Toycu da, "Depremden korkulmaz mı? Benim evimde önemli bir durum yok ancak diğer evlerde büyük zarar var" dedi. Kerpiçten yapılan evi ağır hasar gören Meryem Demiröz ise korku yaşadıklarını ve çadırda kaldıklarını söyledi. Çardak ilçesinde yaşayan 68 yaşında Ayşe Güney, "Evim depremde büyük hasar gördü. Ama şeker ve kalp rahatsızlığım olduğu için geceyi de evimde geçirmek zorumda kaldım. 41 yıldır yaşadığım eve oturulamaz raporu verildi. Başka gidecek yerim yok" dedi. Çardak'ta yaşayan 69 yaşındaki Münibe Aktaş ise "Doğduğumuz ev depremde büyük hasar gördü. Depreme evin içinde yakalandı. Bahçe duvarımız yıkıldı" dedi.

UZMANLARIN İNCELEMESİ BAŞLADI

Bu arada depremin yarattığı hasarın boyutunun belirlenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanları, bölgeye gönderildi. Uzmanların, tüm bölgede bugün inceleme yapacakları ve evlerdeki hasar durumunu tespit edip uygun olanlara oturma izni verecekleri, yıkılacakları tespit edecekleri ifade edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da ilçeye gelip incelemelerde bulunacak. Bu arada vatandaşlar da artçı sarsıntılarla zaman zaman korku yaşasalar da, depremin şokunu atlatmaya başladı, ilçede bu sabah semt pazarı kuruldu, halk günlük hayatını sürdürme başladı. Pazar yerinde alışveriş yapan kadınlar,

hayatın devam ettiğini, sebze alıp yemek yapacaklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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Gece çekilen görüntüler

Tutluca Köyü'nden görüntü.

Muhtarla röportaj.

Vatandaşlarla röportaj.

Semt pazarından görüntü.

Yıkılan evlerden görüntü.

Camiden görüntü.

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Taylan YILDIRIM/ Tekin GÜRBULAK

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4)BOĞAZINDA 4 PLASTİK KELEPÇEYLE ÖLÜ BULUNDU

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Gürcistan uyruklu 16 yaşındaki Nika Papidze E. ablasının evinde boğazında 4 plastik kelepçe ile boğulmuş olarak bulundu. Gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, soruşturma başlatıldı.

Gürcistan uyruklu G.E., dün akşam saatlerinde Darıca Emniyet Müdürlüğü'ne giderek erkek kardeşi Nika Papidze E.'nin çalıştığı iş yerine gitmediğini öğrendiğini, bunun üzerine kardeşinin ablasının evinde olabileceğini düşünerek Fevzi Çakmak Mahallesi Mahir Sokak'ta bulunan eve gittiğini söyledi. G.E. kardeşinin ayakkabılarının kapı önünde olduğunu, ancak defalarca zile basmasına rağmen kapının açılmadığını ifade etti. Polis, Nika Papidze E.'nin ablasının evine gitti. Kapıyı açan polis, yerde yüz üstü yatan gencin boğazında 4 plastik kelepçe olduğunu, kan izlerini gördü. Boğularak ölen gencin cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ailenin komşusu Mehmet Koç (63), Nika Papidze E.'yi ve ailesini tanıdığını ifade ederek, "Gürcistan'dan geldiler. Babası ve annesi arasında bir şey olduğu için ölen kişi tekrar ablasının yanında kalmaya başladı. İyi çocuklardı." dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Nika Papidze E.'nin ölü bulunduğu bina

Nika Papidze E.'nin ölü bulunduğu çatı katı

Mehmet Koç ile röportaj

HABER-KAMERA: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),

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5)ANNESİNİ KAYBEDEN ASKERİ, GÖZYAŞLARIYLA TESELLİ ETTİ

SİVAS'ta acemi eğitimlerini tamamlayan 2 bin 372 Mehmetçik, 5'inci Piyade Eğitim Tugayı General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda düzenlenen törenle yemin etti. Tören sonrası ailelerin buluşması sırasında annesi ölen bir asker gözyaşlarına boğuldu. Törene gelen bir kadın ise, "Ben de senin annenim" diyerek askere sarılıp teselli etti.

5'inci Piyade Eğitim Tugayı General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda eğitimlerini tamamlayan 1999/3 tertip 1'inci kademe askerler için yemin töreni düzenlendi. Törene 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ile asker aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende 2 bin 372 Mehmetçik, silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti. Erlere birliklerine ilk katılım ve başarı belgeleri verildi. Törende konuşan Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, "Kutsal vatan hizmetini yapmak için güzel yurdumuzun dört bir yanından şenliklerle ve halaylarla uğurladığınız evlatlarınızın yemin törenini gururla izledik. Bu törene Türkiye Cumhuriyetini temsilen şanlı al bayrağımız, Çanakkale Savaşında, Kurtuluş Savaşı'nda, Kore Savaşında, Kıbrıs'ta ve terörle mücadele harekatında yiğitçe mücadele ederek canlarını aziz vatana feda eden bütün şehitlerimiz ve bugün bize ülkemizde özgürce yaşama azmini bahşeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları da şahittir. Güzel yurdumuzun dört bir yanından gelerek asker ocağında tek yürek olan evlatlarınızın duruşundaki heybet ve bakışlarındaki kararlılık ve omuzlarındaki yüklenecek sorumluluğu almaya hazır olduklarını göstermektedir. Kutsal askerlik vazifesinin ilk evresini bu törenle başarıyla tamamlaya Mehmetçiklerimiz, yiğit evlatlarımız yarınlarımız için bizlere güven telkin etmişlerdir. Çünkü onlar bu yeminle milletimize sadakatle temsil edeceğini, amirlerine ve emirlere mutlak itaatle ulusumuzun güvenine layık ve Atatürkçü düşünce sistemine gönülden bağlı kalacaklarını beyan etmişlerdir. Bu beyanın teminatı şeref ve namustur. Şeref ve namus Türk ulusu için hava kadar, su kadar, toprak kadar kutsaldır, elzemdir" dedi.

Yemin eden askerlere seslenen Tuğgeneral Erbakan, "Komutanınız olarak sizlerin ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza vazifeyi, namus bilip çalışacağınıza parolanızın vatan, millet, bayrak ve şeref olacağının dürüstlük ve doğruluktan asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum" diye konuştu.

'BEN DE SENİN ANNENİM'

Konuşmanın ardından geçit töreni yapıldı. Törenin bitimindre askerlerin aileleriyle buluşması sırasında duygusal anlar yaşadı. Bu sırada diğer arkadaşlarının ailesine sarıldığı gören bir asker ise çömelerek ağlamaya başladı. Annesinin vefat ettiği öğrenilen asker, bir süre gözyaşı döktü. Askerin gözyaşı döktüğünü gören bir aile, yanına giderek teselli etmeye çalıştı. Oğlunun yemin töreni için alana gelen bir kadın ise, "Ben de senin annenim" diyerek ağlayan askere sarıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Törenden görüntüler

-Yemin edilmesi

-Komutanın konuşması

-Tören sonrası ailelerin buluşması

-Ağlayan askerin görüntüsü

-Bir kadının sarılıp teselli etmesi

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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6)SPOR YAPTIRILAN SÜRÜCÜLERE, TRAFİK KURALLARI İZLETİLDİ

TOKAT'ın Niksar ilçesinde trafik polisleri durdurdukları araç sürücülerine önce Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor yaptırdı. Daha sonra ise 'Yaşam için kısa bir mola' sloganıyla başlatılan proje kapsamında, yaşam tüneli çadırında trafikte uymaları gereken kurallar izletildi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı nedeniyle Niksar ilçesi D-100 karayolunda uygulama yaparak sürücülere çay, su, kolonya ve şeker ikramında bulundu.Araçtan indirilen sürücüler uygulama noktasına yerleştirilen spor aletlerine yönlendirildi. Burada bir süre spor yaptırılan sürücülerin kaslarını açmaları ve dikkatlerini toplamaları sağlandı. Spor yapan sürücülere daha sonra 'Yaşam için kısa bir mola' sloganıyla başlatılan proje kapsamında polis kontrol noktasına kurulan yaşam tüneli çadırında uymaları gereken trafik kuralları izletildi. İl genelindeki uygulama noktalarını gezen Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve Tokat İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ise sürücüler ile sohbet ederek, yanlarındaki çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Bayram tatili sürecince uygulamaların il genelinde devam edeceğini belirten Tokat Valisi Ozan Balcı, "Geçen yıllarla karşılaştırdığımız zaman Türkiye genelinde olduğu gibi Tokat'ta da yüzde 30 civarında ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında azalma var. Bunun sebebi sıkı denetimler, denetimlerden gocunmamak lazım. Vatandaşlarımızın birinin bile parmağının kanamasını istemiyoruz biz. Ölümlü ve trafik kazalarını azaltmaya kararlıyız. 'Yaşam için kısa bir mola' sloganıyla başlatılan proje ile yaşam tüneli çadırında sürücülere polis ekiplerimiz 2 dakikalık video izletiyor. Ayrıca bölge trafik ekiplerimiz uygulama noktasında spor aletleri kurdu. Burada 3-4 dakikalık spor eksersizleri yaptırıp, vücudun kendisine gelmesini sağlıyoruz. Burada bayram dolayısıyla arkadaşlarımızın ikramları da var" diye konuştu.

Bayram tatili için İstanbul'dan memleketi Erzurum'a giden Ünal Maral, "Uygulamalar çok güzel bir şey. Ben emniyet kemeri takıyorum ama çocuklar biraz sıkıntı çıkarıyor. Çocuklar sıkıldığı için takmıyorlar ama hayat için, yaşam için. kendimiz için takmamız lazım" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Uygulamadan görüntüler

-Spor yaptırılan sürücüler

-Yaşam cadırında kuralların izletilmesi

-Vali ve beraberindekilerin ziyaret ve sohbeti

-Konuşmalar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/NİKSAR(Tokat),

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7)ÖĞRETMEN MUHABBET KUŞUNA YÜZLERCE KELİME ÖĞRETTİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Recep Uzer(54), 'Paşa' isimli muhabbet kuşuna, yüzlerce kelime öğretti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını da söyleyebilen muhabbet kuşu, şarkı seslendirip, dua da okuyabiliyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 33 yıldır ilkokul öğretmenliği yapan Recep Uzer, 7 aydır evinde beslediği 'Paşa' adını verdiği muhabbet kuşu ile adeta arkadaş oldu. Uzer, omzundan ayrılmayan Paşa'ya yüzlerce kelime öğretti. Paşa, "Recep Tayyip Erdoğanö, "Şehitler ölmez vatan bölünmezö, "Bismillahö, "Kıskananlar çatlasınö, "Maşallahö, "Sübhanallahö, "Recep hoca korkuyorum, gelö, "Sevmiyor musun, sen beniö, "Bana çay, sana yokö, "Şımarıkö, "Sessiz ol çocuk uyuyorö, ' 'Beni de götürö, "Ben de geleceğimö diyebiliyor.

Öğretmen Recep Uzer, "33 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Yıllardır çocuklara okuma-yazma öğretiyorum. Hayvanları seven biriyim. Yedi ay önce yeni doğmuş olan kuşu satın aldım.

Önce 35 kelime öğrendi. Sonra 70 kelimeye çıktı. Günümün çoğu, Paşa'yla evde geçiyor. Yanımdan ayrılmıyor. Evladım gibi oldu. Yaşam süresi 15 yılmış, 15 yıl boyunca yanından ayrılmayacağımö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Öğretmenden görüntüler

-Kuştan görüntüler

-Kuşun konuşması

-Röportajlar

Süre 09.00: Boyut: 1 GB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,

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8)AKAY, MECLİS ÜYELERİ VE PERSONELLE BAYRAMLAŞTI

ADANA'da Seyhan Belediyesi'nde bayramlaşma töreni düzenlendi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay tüm personelle tek tek bayramlaşırken Seyhan Belediyesinin çalışkan personelinin gayreti ile Türkiye'ye örnek olacak projeleri hayata geçireceklerini söyledi. Kurban Bayramı tatili öncesi son mesai gününde Seyhan Belediyesi'nde bayramlaşma heyecanı ilk olarak Mecliste yaşandı. Başkan Akay Meclisin Ağustos ayı son meclis oturumunda Meclis üyeleri ile bayramlaştı. Daha sonra Başkanlık katında Belediye personelini ağırlayan Başkan Akay, Başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personellerinden oluşan çalışma arkadaşlarının bayramını kutladı.

PERSONELİN MAAŞI VE İKRAMİYESİ YATIRILDI

Emeğin en yüce değer olduğunu her fırsatta dile getiren Başkan Akay bayram öncesi tüm personelin maaş ve ikramiyelerini de yatırılmasını sağladı. Seyhan Belediyesi'nde çalışan Memur, kadrolu işçiler ve 696 Sayılı KHK ile kadroya geçirilen şirket işçilerinin maaş ve ikramiyesi olarak 10 milyon 250 bin lira para yatırıldı.

Görüntü Dökümü

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Meclisten görüntü

Belediye Başkanı Akay'ın meclis üyeleri ve personel ile bayramlaşması

SÜRE: 01'08" BOYUT: 127 mb

Haber-Kamera: ADANA,



