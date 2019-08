DHA YURT BÜLTENİ-4

1)SAMSUN'DA ACEMİ KASAPLAR KENDİLERİNİ YARALADI

Samsun'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanların kesilmesiyle birlikte acemi kasaplar da kendilerini yaraladı. Kurban kesmeye çalışırken kendisini yaralayanlar, hastanede tedaviye alındı. Kentte Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Belediyelerin gösterdiği kesim yerlerine giden vatandaşlar, kurbanlarını kesti. Kurbanların kesilmesiyle birlikte acemi kasaplar, geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da hastanelere akın etti. Kurban kesimi sürerken bazı vatandaşlar kazayla kendilerini elleri ve bacaklarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Yakınları tarafından hastanelere kaldırılan acemi kasapların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

2)ACEMİ KASAPLAR HASTANELERE AKIN ETTİ

Bursa'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanını keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde hastanelere akın etti. Bursa merkezinde ve ilçelerinde Kurban Bayramı'nın ilk sabahında hastane ve polikliniklerin acil servisleri, kurban kesmek isterken kendilerini yaralayan acemi kasaplarla doldu. Kendi kurbanlarını kesmek isteyen vatandaşlar, hayvanların boynuz darbesiyle ya da kesici aletlerle kendini yaraladı. Genellikle kol, parmak ve bacaklarından yaralanan vatandaşlara acil servislerde müdahale edildi. Durumu hafif olan vatandaşlar kendi imkanlarıyla hastanelere gelirken, yaraları ciddi olan vatandaşların ambulanslarla hastanelere geldiği görüldü.

3)GEÇEN KURBAN BAYRAMI'NDA KAÇAN BOĞA FERDİNAND, BİR YILDIR İZMİR'DE HUZURLU BİR YAŞAM SÜRÜYOR

Geçen sene Kurban Bayramı öncesinde Rize'nin İyidere ilçesinden kaçan ve daha sonra 29 Ağustos'ta İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na getirilen boğa Ferdinand, bir senedir İzmir'de mutlu bir yaşam sürüyor. Barınağa ilk geldiğinde 350 kilo olan Ferdinand, şimdi 500 kilo. Ferdinand 2 ay önce de baba oldu.

Geçen sene Kurban Bayramı öncesinde Rize'nin İyidere ilçesindeki kurban pazarından kaçan ve daha sonra Sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Platformu tarafından satın alınarak, 29 Ağustos tarihinde İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Çiftlik Hayvanları Barınağı'na getirilmişti. Barınağa gelmesinin üzerinden bir yıl geçen Ferdinand, burada diğer hayvanlarla birlikte mutlu bir yaşam sürüyor. Geldiğinde 350 kilo olan Ferdinand, şimdi çiftlik sahibi Sibel Çakır ve ekibi sayesinde 500 kiloluk büyük bir boğa oldu. 2 ay önce barınaktaki 'Yıldız' isimli inekten 'Ferdi' adında bir buzağı sahibi olan Ferdinand, sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor. Ferdinand'ın kaçtığı günden beri Türkiye'de ve bazı dünya ülkelerinde bir şampiyon, bir kahraman edasıyla anıldığını söyleyen çiftlik sahibi Sibel Çakır, "Gerçekten burada da öyle oldu. Ferdinand'ın kendine güveni geldi, gelişti ve büyüdü. Sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor, mutlu. Hatta baba da oldu. Onun için her şey yolunda. Yavrusu ile arada sırada oynuyor. Ona karşı çok merhametli, hiç saldırmıyor da. İlk geldiğinde küçüktü, daha boy da atmamıştı. Şu an için artık erişkin bir boğa, danalıktan çıktı. Zaten onu uygun görülen yaşın çok çok altındayken pazara sürmüşlerdi, kurban olmayacak yaştaydı. Şimdi olgunlaştı, fakat Ferdinand ve onun buradaki hiçbir arkadaşı kurban olarak karşınıza çıkmayacak, onlar bizim çocuklarımız. Hayatlarının sonuna kadar burada yaşayacaklar" dedi.

4)SELİMİYE CAMİİ'NDE BAYRAM COŞKUSU

Edirne'de tarihi Selimiye Camii'nde Kurban Bayramı coşkusu yaşandı. Yaklaşık 10 bin kişilik caminin içi bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlarla doldu.

Edirneliler, Kurbay Bayramı namazında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve Mimar Sinan'ın, "Ustalık eserimö dediği Selimiye Camii'ne akın etti. Namazdan önce Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm, vatandaşlara vaaz verdi. Yaklaşık 10 bin kişilik camii tamamen dolarken bazı vatandaşlar yoğunluktan dolayı namazlarını camii avlusunda kıldı.

Tarihi camiide bayram namazı sonrası ise vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı. Namaza katılan Edirne Valisi Ekrem Canalp de bayramlaşmaya katıldı.

5)MANİSA'DA KURUTMALIK DOMATESLER İHRACATA HAZIRLANIYOR

Manisa'da başta Almanya, Rusya, İtalya ve Bulgaristan olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edilecek olan kurutmalık domatesler, tarlalara serilmeye başladı. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, kışın yaşanan kötü hava şartları ve doğal afetler nedeniyle domates rekoltesinde düşüş yaşandığını belirtip, "Geçen yıl dekar başına 16-17 ton domates alınırken, bu yıl bu rakam dekar başı 6 ile 10 tona kadar düştü" dedi.

Manisa'dan başta Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerine ihraç edilecek olan kurutmalık domates, tarlalara serilmeye başlandı. İl genelinde 15 bin dekar alanda domates yetiştirilen Manisa'da, yıllık ortalama 4 bin 500 ton kuru domates ihracaatı yapılıyor. Bu sezonda üreticiler, kurutmalık domatesleri ihracata hazırlamak için hummalı bir çalışmaya girdi. Büyük bölümü Güneydoğu'dan gelen mevsimlik işçiler tarafından sıcak havada naylonlar üzerine serilen domatesler, tarlaların kırmızı renge bürünmesine neden oldu. 3 bin 500 dönüm alanda domates ekiminin yapıldığı Saruhanlı ilçesinde de kurutmalık domates hasadı bir haftadır devam ediyor. Saruhanlı'nın Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, hasat edilen domateslerin bir yandan da kurutulmak üzere tarlalara serildiğini kaydetti. Saruhanlı'da domates üretiminin kurutmalık, sofralık ve salçalık olmak üzere üç şekilde yapıldığını belirten Okur, bu sezon rekoltede düşüş yaşandığını söyledi. Okur, "Bu yıl sadece domates değil, aslında bütün ürünlerde rekolte düşüklüğü yaşamakta. Bunun sebebi kışın yaşanan kötü hava şartları ve ürünün doğal afetlerden etkilenmesi. Geçen yıl dekar başına 16-17 ton domates alınırken, bu yıl bu rakam dekar başı 6 ile 10 tona kadar düştü" dedi.

'13-14 KİLO DOMATESTEN ORTAMA 1 KİLOGRAM KURU DOMATES ELDE EDİLİYOR'

Saruhanlı'da ürün yelpazesinin çok geniş olduğuna dikkati çeken Okur, "İlçemizin kırsal Alibeyli, Halitpaşa, Bedeller ve Heybelli mahallelerinde kurutmalık domates üretimi çok yoğun olarak yapılmakta. 13-14 kilo domatesten ortama 1 kilogram kuru domates elde ediliyor. Şu an domatesin kilosu tarlada kalitesine göre 50 ile 60 kuruş arasında değişiyor. Bunu göz önüne aldığımızda kurutulmuş domatesin kilosunun 15 liradan aşağıya satılmaması lazım. Ama maalesef şu an kurutmalık domates kilosu 13 liradan satılıyor. Bu da çiftimizi kurtarmıyor" dedi.

ÜRETİCİ FİYATLARIN DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENİYLE DERTLİ

Kurutmalık domatesin iç piyasada neredeyse hiç tüketilmediğini vurgulayan Okur, ürünü daha çok Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerine ihraç ettikleri, en çok da İtalya, Rusya, Almanya, Bulgaristan'a gönderdiklerini belirterek, "Ülkemize büyük bir döviz girdisi sağlıyoruz" diye konuştu. Domates fiyatlarının düşük olduğunu söyleyen üretici Ramazan Kavas da, "Geçen sene kilosunu 18 liraya sattık. Bu yıl 12-13 lira gibi rakamlar konuşuluyor. Bunun içinden çıkılmaz. Yavaş yavaş kurutmalık domates üretimini bu bölgeden çıkarıyoruz. Bitecek, çünkü bu şartlarda ayakta kalamayız. Şartlar çok zor, girdi maliyetleri yüksek. Dengeli bir pazar da yok. Zaten Saruhanlı Ovası'nın yüzde 80'inde hastalıklar nedeniyle üretimde düşüş var" diye konuştu.

