Dha yurt bülteni-4

1)AKDAMAR KİLİSESİ'NDE 7'İNCİ AYİN



VAN'ın Gevaş ilçesinde bulunan ve adayla aynı adı taşıyan tarihi Akdamar Kilisesi 7'inci ayine ev sahipliği yapıyor. Ayin için yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda kişi de Van'a geldi.

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan tarihi Akdamar Kilisesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2005 yılında restorasyon çalışması başlatıldı. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi Akdamar Kilisesi, 2007 yılında uluslararası törenle 'Anıt Müze' olarak açıldı. Ardından da yılda bir gün ayin izni verilen kilisede, 19 Eylül 2010 yılında 95 yıl aradan sonra ilk ayin yapıldı. Bugün yapılan ayin için adada günler öncesinden hazırlıklar yapıldı ve eksiklikler tamamlandı. Yılda bir gün Eylül ayının ikinci pazarı yapılan ayin için yurt içinden ve yurt dışından çok sayıdı kişi de kente geldi. Törene katılacak olanlar bugün saat 08.00'den itibaren Van merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Gevaş ilçesinde bulunan Akdamar İskelesi'ne gelmeye başladı.

Ayin için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Adaya geçmek isteyenler, Akdamar iskelesinde oluşturulan arama noktalarından geçtikten sonra teknelerle adaya ulaştı. Öğlen saatlerinde başlaması beklenen ayini Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Ruhani Kurul Başkanı Episkopos Sahak Maşalyan, yönetecek.

AKDAMAR KİLİSESİ

Akdamar Kilisesi, 915-921 yılları arasında inşa edildi. Daha sonra manastıra dönüştürülen kilise, 2007 yılında restore edilerek anıt müze olarak hizmet vermeye başladı. Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından Keşiş Manuel'e yaptırılan kilise, Ermeni halkı açısından büyük önem taşıyor. Ermeniler, bu kiliseyi ziyaret etmeyi, dini bir vecibe olarak görüyor. Din adamlarının yetiştirilmesi açısından önem taşıyan kilisede, 1915 yılına kadar din adamlarının yetiştiği ve bu tarihe kadar ayin yapıldığı biliniyor. 1915 yılındaki Rus işgalinin ardından ayine kapatılan, ancak sit alanı olarak koruma altına alınan kilise, 95 yıl aradan sonra ilk defa ilk 2010 yılında ayıne ev sahipliği yaptı

Behçet DALMAZ-Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN, -

2)OTOMOBİL TARLAYA UÇTU; SÜRÜCÜ ÖLDÜ, EŞİ VE 3 ÇOCUĞU YARALANDI

ÇORUM'da, yol kenarındaki tarlaya uçan otomobilin sürücüsü cami imamı Nihat Seven (48) öldü, eşi ve 3 çocuğu ise yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Çorum- Laçin karayolu Gölünyazı mevkisinde meydana geldi. Esnaf Evler Cami'inde imam olarak görev yapan Nihat Seven yönetimindeki 19 KT 229 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada, takla atan araçtan fırlayan sürücü Seven ile yanındaki eşi Züleyha (43), çocukları Hayrunnisa (19), Ümmü (16) ve Ebrar Seven (11) yaralandı. Çevredeki köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini kaza yerinde yaptığı yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan sürücü Nihat Seven, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

3)KÖYÜN GENÇLERİ ORMANDA GEZERKEN KEŞFETTİ

BARTIN'ın Kozcağız Beldesi'ne bağlı Mamak köyünde yaşayan gençler 10 gün önce ormanlık alanda gezerken, 7 küçük göl ve şelalenin bulunduğu alanı keşfetti. Durumu haber verilmesi üzerine şelalede Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri incelemelerde bulundu.

Kozcağız Beldesine 7 km. uzaklıkta bulunan Mamak köyü sınırları içinde yeni bir şelale ve göller keşfedildi. Köyde yaşayan gençler, köyün yaklaşık 1 kilometre aşağısında ormanda gezinti yaparken, dere kenarına indi. Bu sırada şelaleleri fark eden gençler durumu köylülere ve muhtar Fatih Özdemir'e haber verdiler. Muhtar Özdemir'de durumu Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman'a iletti. Bunun üzerine Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, Belediye Başkanı Mustafa Karaman ve köy muhtarı Fatih Özdemir'le şelaleye giderek, incelemelerde bulundular. Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden gelen ekipler şelaleleri ve gölleri tek tek fotoğraflayarak, bölgenin turizme açılması için çalışma yapacak. Yürüyüş güzergahları, oturma ve piknik alanı olabilecek yerlerin tespiti de gerçekleştirildi. Köy muhtarı Özdemir yeni keşfedilen yerin adını 'Gölen göl şelalesi' verdi.

10 gün önce köyde yaşayan gençlerin gezinti yaptığı sırada tesadüfen bulunduğunu belirten Mamak köyü muhtarı Fatih Özdemir, "Gençler bulmuşlar, bize haber verdiler. Çok güzel bir yer olduğunu gördük. Şimdi yetkililer incelemeye geldi. Umut ediyoruz. Ufak dokunuşlarla turizme kazandırılacak bir yer bütün misafirlerimizi bekliyoruz.ödedi.

Şelalenin olduğu yerin Beldiye binasına yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta olduğunu söyleyen Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman, "Burası köydeki gençlerin keşfettiği bir yer bizde şimdi geldik. Hakikaten doğa harikası suyu berrak, şelaleninde akış hızı çok fazla, gerçekten turizm açısından değerlendirilebilicek, bir yer olduğunu düşünüyoruz. Buraya ulaşım yönünden de oldukça yakın olduğunu söyleyebiliriz. Buraya güzel bir proje hazırlayarak, turizme açabiliriz. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederiz.ödedi.

Şelalenin bakir bir yer olduğunu söyleyen Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, "Buraya bugün inceleme yapmak için geldik. Gerçekten çok güzel ve mükemmel bir yer olduğunu gördük. Etrafı da ormanlarla kaplı, insanların nefes alabileceği bir yer olduğunu görüyoruz. Buranın farkındalığını ve tanınırlığını artırabilmek için Kozcağız Belediyemiz, özel idaremiz ve kültür bakanlığımız ile güzel bir proje yaparak, burayı turizme açmayı hedefliyoruz. İnşallah bunu en kısa zamanda bunu yapacağız. Özellikle yerli ve yabancı turistlerimiz mutlaka gelip görmesi gereken bir yer, ben çok beğendim.ödedi.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

4)ALTIN GÜVERCİN BESTE YARIŞMASI'NIN KAZANINI GÖKÇE ÖZGÜL OLDU

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 6 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen 22. Altın Güvercin Beste Yarışması'nı 'Sen Bana Canlı Lazımsın' isimli bestesiyle Gökçe Özgül kazandı. Gecede, Altın Güvercin'de geleneksel olarak verilen 'Barış Manço Onur Ödülü'nü bu yıl usta sanatçı ve yorumcu Alpay aldı. Alpay'a ödülünü yarışmanın organizatörü Ali Rıza Türker verdi.

Festival havasındaki 22. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması, Kuşadası AVM Amfitiyatro'da düzenlenen final gecesiyle sona erdi. Renkli görüntülere sahne olan final gecesine, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ve Hüseyin Yıldız, dördü de CHP'li olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ile siyaset, sanat, müzik ve iş dünyasının önde gelenleri ile çok sayıda Kuşadalı katıldı. Türkiye'nin pop müzik alanındaki geleneksel tek beste yarışması olan Altın Güvercin'de büyük heyecan yaşandı. Toplam 10 finalistin yarıştığı gecede Ali Rıza Türker'in başkanlığındaki büyük jüride İzzet Öz, Işın Karaca, Doğukan Manço, Ali Rıza Binboğa, İlhan Şeşen, Armağan Çağlayan, Volkan Severcan, Yusuf Bütünley ve Ömür Gedik yer aldı. Halk

jürisi ise Murat Sert ile Hüsnü Öten'den oluştu. Altın Güvercin Beste Yarışması'na başvuran binlerce eser arasından finale kalan 10 beste, şefliğini Turhan Yükseler'in yaptığı orkestra eşliğinde daha önceden kurayla belirlenen sıraya göre yorumcuları tarafından seslendirildi.

EDİS COŞTURDU

Büyük jürinin değerlendirme için toplantı yaptığı sırada sahneye Türk pop müziğinin sevilen ismi Edis çıktı. 'Yalan', 'Çok Çok', 'Dudak', 'Bana Ne' gibi sevilen şarkılarını seslendiren Edis, Amfitiyatro'yu dolduranları coşturdu. Edis, konserin sonunda protokol üyeleri ve davetliler tarafından ayakta alkışlandı.

NEFESLER TUTULDU

Konserden sonra sıra sonuçların açıklanmasına geldi. Amfitiyatroyu dolduran binlerce kişi nefeslerini tutarak Büyük Jüri Başkanı Ali Rıza Türker'in içinde kazanan isimlerin yazılı olduğu zarfı, yarışmanın sunucularına uzatmasını bekledi. Zarfın açılmasıyla birlikte Kuşadası'nda 6 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen 22. Altın Güvercin Beste Yarışması'nın birincisi 'Sen Bana Canlı Lazımsın' isimli bestesiyle 'Gökçe Özgül' oldu. Özgül'e ödülünü Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu verdi. Yarışmada, ikinciliği 'Prova' isimli bestesiyle eseriyle Selahattin Erhan, üçüncülüğü ise 'Korkarım' isimli bestesiyle Gökhan Varol elde etti.

BARIŞ MANÇO ONUR ÖDÜLÜNÜ ALPAY ALDI

Altın Güvercin Beste Yarışması'nda geleneksel olarak verilen 'Barış Manço Onur Ödülü'nü bu yıl usta sanatçı ve yorumcu Alpay aldı. Alpay'a ödülünü yarışmanın organizatörü Ali Rıza Türker verdi.

KILIÇDAROĞLU KATILMADI

Altın Güvercin Beste Yarışması'na 'onur konuğu' olarak davet edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu ise final gecesinde protokoldeki yerini almadı. Kılıçdaroğlu, Büyük Jüri'nin kazanan isimleri belirlemek için yaptığı toplantı esnasında mesaj göndererek, Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın şehit olması nedeniyle törene katılmayacağını bildirip, Ankara'ya dönmek üzere Adnan Menderes Havaalanına'na hareket etti.

LALE MANÇO'DAN PROTOKOL TEPKİSİ

Gecede eşinin adına 'Onur Ödülü' verilen, büyük oğlu Doğukan Manço büyük jüride yer alan, kendisi ise küçük oğlu Batıkan Mahço ile onur konuğu olmasına rağmen protokolde kendisine yer ayrılmayan Lale Manço tepki gösterdi. Bir süre arka sıralarda vatandaşlar arasında oturan Lale Manço, daha sonra kulise gidip görevlilere, "Kocam Barış Manço adına buradayız ancak bu şekilde davranılması çok yalnış" diyerek tepkisini dile getirdi. Lale Manço, jürideki oğlu Doğukan Manço ve diğer oğlu Batıkan Manço ile etkinliğin yapıldığı amfitiyatrodan ayrıldı. Lale Manço, çıkışta kendisini görüntüleyen DHA muhabirinin, "Erken ayrılıyorsunuz" demesi üzerine, "Ben buraya hiç gelmedim" diye karşılık verip, uzaklaştı.

5)GEBZE SPOTÇULAR ÇARŞISINDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde spot eşya satışı yapılan alışveriş merkezinin çatısında dün gece çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın dün gece yarısı saatlerinde Beylikbağı Mahallesi Güney Yanyol Caddesi'nde spot mobilya ve eşya satışının yapıldığı alışveriş merkezi içerisinde bulunan bir düğün salonunun çatısında çıktı. İlk belirlemelere göre trafo veya elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 8 itfaiye aracı ve 1 arazöz sevk edildi. Yoğun dumaların yükseldiği binada polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri, merdivenle çatıya çıktıkları sırada çalışmalarını engelleyen bazı ağaçların dalların motorlu testereyle keserek yangına müdahelede bulundu. Alevler çatıdaki yalıtım malzemelerine ulaşmadan södürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, itfaiye yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlattı.

