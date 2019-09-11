Dha yurt bülteni -  4

Çocuklarını odaya kapatıp, eşini öldüren kocaya müebbet hapis



Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 küçük kızını yan odaya kapattıktan sonra eşi Hatice Eren'i (32) tabancayla başından vurarak öldüren Cihan Eren'in (36) yargılanması tamamlandı. Cihan Eren, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, İnegöl ilçesinde 21 Mayıs 2017 tarihinde meydana geldi. Hasanpaşa Mahallesi'nde yaşayan Cihan Eren, saat 07.00 sıralarında, ailevi nedenlerden dolayı eşi Hatice Eren ile tartıştı. Gürültü üzerine kalkan kızlarını, evin oturma odasına götürüp kapıyı üzerlerine kapatan Cihan Eren, daha sonra ruhsatsız olduğu belirtilen tabancası ile yatak odasında bulunan eşi Hatice Eren'i, başına yakın mesafeden ateş ederek öldürdü. Cinayet sonrası cep telefonu ile aynı mahallede oturan akrabalarına haber veren Cihan Eren, tabancayı dereye atıp jandarmaya teslim oldu.

Bu sırada gelen Cihan Eren'in akrabaları, oturma odasında oynayan ve yaşananlardan haberdar olmayan çiftin S.E. (5) ve E.E (3) adlı kızlarını evden uzaklaştırdı. Hatice Eren'in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tutuklanan Cihan Eren hakkında ise 'Kastan öldürme' suçundan dava açıldı. Tutuklu sanık Cihan Eren, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar için hakim karşısına çıktı. Sanık Cihan Eren, ifadesinde olay günü eşiyle kavga ettiğini, bir anlık sinirle eşini öldürdüğünü belirtti. Mahkeme heyeti, sanığa müebbet hapis cezası verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

HABER: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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İzmir'de istinat duvarı yıkılan apartman boşaltıldı, ekipler inceleme başlattı

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde belediye ekiplerinin çalışmayı bitirdiği yol üzerinde su sızdıran istinat duvarı yıkıldı. Park halindeki iki araç çukura düştü, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Binada yaşayan 27 aile ise geceyi farklı yerlerde geçirdi. Havadan çekilen drone görüntüsüyle de olayın boyutları görüldü. Bu arada günün aydınlanmasıyla birlikte ise çökmenin neden kaynaklandığına dair uzamanlar çalışmalarına başladı.

Ayrancılar Mahallesi 83 Sokak'ta dün yaşanan olayda, akşam saatlerinde Atmaca Apartmanı'nın istinat duvarı, büyük bir gürültüyle çöktü. Park halindeki iki araç da çukura düştü. 7 katlı apartmanın ilk katında büyük hasar meydana geldi. Bu sırada evlerinde bulunan yaklaşık 20 kişi ise ekiplerin yardımıyla dışarıya çıkartıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. 27 daire sakini, geceyi belediyenin girişimiyle otelde ya da yakınlarının yanında geçirdi.

UZMANLAR BÖLGEDE ARAŞTIRMAYA BAŞLADI

Günün ışımasıyla birlikte ise olayın boyutları ortaya çıktı. Özellikle havadan drone görüntüsüyle, çökmenin büyüklüğü de gözler önüne serildi. Jandarmanın güvenlik şeridine aldığı bölgeye bu sabah İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) ile Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.'den uzmanlar geldi. Özellikle İZSU görevlileri, çökmenin neden kaynaklandığını saptamak için istinat duvarının farklı bölümlerinden numuneler aldı. İstinat duvarının yanlış mı yapıldığı ya da alt yapı çalışmalarında hatalı mı davranıldığı gibi değerlendirmeler, uzmanların incelemesinden sonra ortaya çıkacak.

KORKUYU YAŞADI, YARDIM İSTEDİ

Olayda en büyük zararı ise apartman sakinlerinden Güllü Şenoğlu'nun dairesi gördü. O sırada evde olduğunu söyleyen Güllü Şenoğlu, "Ben doktordan geldikten sonra uyumak üzere olduğum sırada büyük bir patlama gibi ses geldi. Salona girdiğimde büyük yıkım vardı. Olayı sonradan öğrendim. Beni dışarıya çıkardılar. Bu duvardan uzun süredir su akıyordu. Bunun neden olduğunun araştırılmasını istiyorum. Bizlerin de zararları karşılansın" dedi.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntü.

Çalışmalardan görüntü.

Vatandaşların görüntüsü.

Güllü Şenoğlu'yla röportaj.

Drone

Haber: Taylan YILDIRIM - Mehmet CANDAN, kamera: Tekin GÜRBULAK/ TORBALI (İzmir),

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Aranan 12 FETÖ şüphelisi yakalandı

Kocaeli'de, terör örgütü FETÖ/PDY yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında aranan 12 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturmalarında haklarında arama kararı bulunan, 12 sivil şüphelinin adreslerini belirledi. Ardından da bu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden bugün saat 08.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', saat 09.55 sıralarında boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndü. Ardından da Çanakkale önlerine ulaşarak, Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçiş yaptı.

Akdeniz'e giden Rus savaş gemisinin Boğaz geçişi sırasında, güvertesinde askerlerin nöbet tutması dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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-Rus savaş gemisinin geçişinden genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE,

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Adana'da 361 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Adana'da, polis şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 361 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında şüphelendikleri otomobili durdurdu. Ekipler yaptıkları aramada aracın bagajında 361 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirdi. Otomobilde bulunan H.K. ve M.M. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Otomobilin bagajındaki kaçak nargile tütünü

Ele geçirilen kaçak nargile tütünlerinin fotoğrafı

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Sürücüsü denetimden kaçan okul servisi, trafikten men edildi

Diyarbakır'da, sürücüsü trafik polislerinin denetiminden kaçmaya çalışan, ancak daha sonra içindeki öğrencilerle birlikte durdurulan servis minibüsü ile birlikte 6 araç trafikten men edildi. Çeşitli eksikleri bulunan 52 araca ise toplam 23 bin 836 lira ceza uygulandı.

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla beraber trafiğe çıkan okul servisleri ile ilgili denetimleri sıklaştıran Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında denetim gerçekleştirdi. Uygulama noktalarında durdurulan araçlarda ekipler, okul servisi sürücülerinin ve hosteslerinin belgelerini inceledi. Özellikle çocukların emniyet kemeri takıp takmadığı, 'Dur' ikaz lambalarının yanıp yanmadığı kontrol edilirken, tabure ve benzeri oturma yerleri de kaldırıldı. Çocuklarının güvenliğinin ön planda tutulduğu uygulamada, sıcak havaların etkisini gösterdiği bugünlerde sürücüler klimaları açmaları konusunda uyarıldı.

'ALTI ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ'

Son 2 günde gerçekleştirilen denetimlerde 506 okul servisi kontrol edildi. Çeşitli eksiklikleri bulunan 52 araca toplam 23 bin 836 TL idari para cezası uygulanırken, denetimden kaçan ve kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan bir servisi minibüsü olmak üzere toplam 6 araç da trafikten men edildi.

Görüntü Dökümü

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-Trafik ekipleri

-Okul servislerinin durdurulması

-Yolcu bölümünün kontrol edilmesi

-Klimaların kontrol edilmesi

-Dur ikaz lambalarının kontrol edilmesi

-Cezai işlem yapılan servisler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

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Yardım bahanesiyle turistlerin kartlarından para çeken 2 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ATM'den para çekmek isteyen turistlere yardım bahanesiyle yaklaşıp, kredi kartlarından para çekmekle suçlanan 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerden A.D. ve M.A.T. tutuklandı.

Manavgat'ın Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Merkezi'nde bulunan çeşitli otellerde tatil yapan bazı turistler, alışveriş yapmak amacıyla çarşıya çıktıklarında, ATM'lerden para çekmek isterken yardım etme bahanesiyle yanlarına yaklaşan bazı kişiler tarafından kredi kartlarından para çekildiğini belirterek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı araştırma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucu içinde şüphelilerin bulunduğu otomobilin Kumköy Turizm Merkezi'nde olduğu belirlendi. Önceki gün jandarma ekipleri tarafından durdurulan otomobilde bulunan A.D., M.A.T. ve Ş.D. gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada pos cihazı ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan A.D., M.A.T. ve Ş.D. dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunda suçlarını itiraf eden şüpheliler, sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Şüphelilerden A.D. ve M.A.T. 'Kredi kartı hırsızlığı' suçundan tutuklanırken, Ş.D. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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Manavgat adliyesinden görüntü

Şüphelilerin getirilmesi

81 MB/// 00.43"

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Yangın gözetleme kulesi bahçesine gelen ayı, elmaları yedi

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde yangın gözetleme kulesi bahçesine gelen boz ayı, ağaçtaki elmaları yedi. Bu anlar işçiler tarafından görüntülendi.

Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü Yaylacık İşletme Şefliği'ne ait yangın gözetleme kulesi bahçesine sabah saatlerinde boz ayı geldi. Bahçede bulunan ağaçlardaki elmaları yiyen ayının görüntüsünü cep telefonlarıyla çeken işçiler, "Bizi ziyarete gelmiş. Bir selfie yapalım mı? Gel, gel koca oğlan" diyerek birbirleriyle şakalaştı. Yangın gözetleme kulesinde çalışanlar, ayının sık sık gelerek, kule bahçesindeki elmaları yedikten sonra gözden kaybolduğunu belirterek, şimdiye kadar saldırgan bir tavrının olmadığını söyledi.

Görüntü dökümü:

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-Yangın kulesinin

Ayının bahçeye gelişi

-Ağaçtan elma yemesi

Boyut: 142,28 MB

Haber-Kamera: TAVŞANLI(Kütahya)-DHA

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Kaynak suyunda şifa arıyorlar

Malatya'nın merkez ilçesi Battalgazi'deki şifalı olduğuna inanılan İspenderiye İçmeleri, yurt içinden ve yurt dışından çeşitli hastalıklarına çare bulmak isteyenlerin uğrak yeri haline geldi.

Kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Kapıkaya mevkiinde bulunan İspendere İçmeleri, hastalıklarına şifa bulmak için yurt içinden ve yurt dışından gelenlerle dolup taşıyor. Battalgazi Belediyesi tarafından 2017 yılında sağlık turizmine kazandırılması amacıyla yapılan çevre düzenlemesiyle 150 dönümlük alan, modern hale getirildi. Tarihi çok eskilere dayandığı belirtilen İspendere İçmeleri'nden akan suyun, böbrek taşı, safra kesesi taşı, cilt hastalıkları, solunum yolu rahatsızlıkları gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiğine inanan vatandaşlar, yanlarında getirdikleri bidonlarla su dolduruyor.

Battalgazi Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma (DAP) İdaresi Başkanlığı ve İnönü Üniversitesi'nin iş birliğiyle projelendirilen İspendere İçmeleri'nde yıls onuna doğru Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi ve Araştırma Merkezi (GETAT) açılacak. Sağlık Bakanlığı'ndan alınan izinle açılacak merkez, akupunktur, hipnoz, hacamat ve sülük poliklinikleriyle hastalara şifa dağıtacak.

26 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Ayda ortalama 75 bin kişinin uğradığı İspendere İçmeleri hakkında bilgi veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İspendere'nin Malatya ve Türkiye için çok önemli bir yer olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"İspendere, doğal şifa içme sularının bulunmuş olduğu bir bölge. Uzun yıllardır hem Malatya'mıza, hem bölgemize, hem de ülkemize, zaman zaman uluslararası camiaya hizmet eden bir doğal şifalı içme sularımızın bulunduğu bir yer. 2017'de bura rehabilitasyona başlamış olduk. Özellikle bölgenin turistlik açısından da anlam ve önem kazanması, sağlık turizminin yanında diğer turistlik anlamda da, anlam ve önem kazanması açısından belediyemiz çalışmalar yapmış oldu. Takriben bugüne kadar 26 milyon liraya yakın bir yatırımımız oldu."

'HASTALAR ÜZERİNDEN SONUÇ ALDIK'

İspendere İçmeleri'nde vatandaşlar tarafından kullanılan suyun insanlar üzerinde etkilerinin, yansımalarının diğer insanlara yansımasını gördüklerini ifade eden Başkan Güder, "Daha öncesinden böbrek rahatsızlıkları üzerinde sularımızın etkilerinin olduğu biliniyordu. Gelen insanlar bu amaçla genelde burayı tercih ediyorlardı. Daha sonrasında belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde özellikle Hıfzıssıhza Kurulu Sağlık Bakanlığı nezdinde suyumuzun etki alanlarının araştırmak için çalışmalar başlatmış olduk. Buralardan da aldığımız sonuç itibariyle sadece böbrek ürüner sistem hastalıkları üzerinde değil de bunun yanında sindirim sistemi bikarbonat, yani soda özelliği taşıması nedeniyle insanların sindirim sistemi hastalıklarına da bu suyun iyi geldiğini anladık. Bu tedaviyle alakalı olarak yapmış olduğumuz çalışmalarda insanlarımızın üzerinden de sonuç aldık" şeklinde konuştu.

YILLIK HEDEF; 1 MİLYON ZİYARETÇİ

İspendere'de havuzların da olduğunu belirten Güder şöyle devam etti:

"Yukarıda olan havuza vatandaşlarımız içerisine girerek cilt hastalıklarına tedavi ediliyor. Mantar, sedef hastalıkları olabilir, yani deriyle alakalı hastalıklar içerisinde bulunan mineraller sayesinde deriyle alakalı hastalıklarda sonuç aldık. Orta vadeli, uzun vadeli burada çalışmalarımız olacak. Bu çalışmalarda inşallah İspendere'mizi bir kaplıca merkezi haline getirmek istiyoruz. Nasıl Diyarbakır- Çermik kaplıcaları merkezi haline dönüşmüş, Elbistan'da kaplıcalar mevcut ise buradaki mineralli ve karbonat, kükürt ihtiva eden suyumuzu yukarıdaki otelimizin bulunmuş olduğu havuzlara atıyoruz. Orada ısıtma sistemiyle inşallah vatandaşlarımızın özellikle bel ağrıları olsun, bel fıtıkları olsun, kemik kırıklarının iyileşmesinde olsun, romatizma ağrıları olsun, sebebi bilinmeyen vücut ağrıları olsun, tabi bunların tespitlerinin hepsi Sağlık Bakanlığı nezdinde yapılmış oldu. İnşallah İspendere'mizi hem sağlık turizmi, hem de turizmle birleştirerek Malatya'mızın gerçekten cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Daha öncesinde bu yatırımlar yapılmadan önce belki yüzlerce, binlerce ifade edebileceğimiz ziyaretçi alırken, haftalık 10 binlerce buraya insanımız geliyor. Bundan sonraki süreçte, sağlık turizminin başkenti haline getirme açısından buraya inşallah yıllık 1 milyon yakın insanı çekmek, ağırlamak istiyoruz, burada tedavilerine yardımcı olmak istiyoruz."

Görüntü Dökümü

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İspendere'nin havadan drone görüntüleri

Gelenlerden detaylar

Suya giren çocuklar

Kalabalıktan görüntüler

Başkan Osman Güder röp.

İspendere'den detaylar

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 887 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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