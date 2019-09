Dha yurt bülteni - 4

Teröristler, Türkiye sınırında dolaşmayı sürdürüyor

Suriye'nin kuzeyine ABD ile ortak tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik çalışmalar sürdürülürken, iki ülke askerlerinin çalışma yürüttüğü Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulu olduğu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Telabyad'da, PKK/YPG'li teröristler Türkiye sınırına yakın noktalarda silahlarıyla dolaşmayı sürdürüyor.

Türkiye'nin güney komşusu Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından ülkenin kuzeyinde Fırat nehrinin doğusunda kalan Şanlıurfa ile Şırnak'ın karşısında kalan bölge terör örgütü PKK/YPG kontrolüne girdi. Terör örgütü, Türkiye sınırında tehdit oluşturması ve işgal ettiği alanlarda sivilleri uyguladığı baskı ile göçe zorlayarak bölgenin demografik yapısını değiştirdi. Zaman zaman sınırın Suriye tarafından teröristler tarafından yapılan taciz ve saldırılar da Türkiye'nin tepkisine yol açtı. Angajman kuralları kapsamında püskürtülen saldırılar ile tehdit oluşturan PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturmak istediği terör koridorunun engellenmesi için Türkiye, bir an önce bölgeden terör örgütünün çıkmasını aksi takdirde askeri harekat düzenleneceğini dile getirdi. Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'nin oluşturmak istediği terör koridoruna izin verilmeyeceğini açıklayan Türkiye'nin kararlılığının ardından 5-7 Ağustos tarihlerinde ABD'li askeri yetkililer Ankara'da Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Yapılan toplantıda Fırat'ın doğusundaki alanda güvenli bir bölge oluşturulması kararına varıldı. Türkiye ile ABD tarafından güvenli bölgenin ortak şekilde tesis edilmesi yönünde varılan mutabakatın ardından 12 Ağustos'ta ABD'li ilk askeri heyet Şanlıurfa'ya geldi. Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde iki ülke askerleri tarafından güvenli bölgenin ortak tesisi için de Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Türk ve ABD'li generaller ile subayların görev yaptığı merkezin çalışmaları kapsamında ilk etapta hava sahası Türkiye'ye ait insansız hava araçlarının kullanımına açıldı. İHA'lardan elde edilen görüntüler ve istihbarat raporlarının da değerlendirildiği Müşterek Harekat Merkezi'ndeki toplantılarda Türkiye, bölgenin derinlik ve uzunluğunun netleştirilerek alanda bulunan teröristlerin ellerindeki silahlarla bölge dışına çıkarılması ve tahkimatlarının da tahrip edilmesinin zaruri olduğunu iletti.

Bu değerlendirmelerin ardından Türk ve ABD'li askerler tarafından havadan ortak uçuş yapıldı. İki ülke askeri yetkililerinin haritalar üzerinde yaptığı keşif ve gözetleme yaptığı ortak uçuşların sonuncusu dün olmak üzere 4 kez tekrarlandı. Hava devriyelerinin yanı sıra geçtiğimiz Pazar günü de iki ülke askerlerinin katılımıyla zırhlı araçlarla Telabyad kırsalındaki Ağsağa bölgesinde ortak kara devriyesi yapıldı.

Özellikle kara devriyesinin Türkiye'yi çok tatmin etmemesi ve bu konudaki rahatsızlığın dile getirilmesinin ardından ABD'nin Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephes Twitty ile Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Thomas Bergeson, Ankara'ya geldi. Genelkurmay karargahında yapılan toplantının ardından ABD'li iki korgeneral Çarşamba günü de Akçakale'ye geldi. Müşterek Harekat Merkezi'nde yapılan bir saatlik toplantıda Türk askeri yetkililer ABD'li muhataplarına beklentileri ve rahatsızlıklarını Suriye sınırında yeniden dile getirdi ve bir an önce teröristlerin Türkiye sınırından silahları ile birlikte çıkarılmasına yönelik isteğini yineledi.

TERÖRİSTLER HALA SINIRDA DOLAŞIYOR

Hareketliliğin adresi olan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kurulan Müşterek Harekat Merkezi'nde Türk ve ABD askerlerinin çalışmaları devam ederken, terör örgütü PKK/YPG unsurlarının ise güvenli hale getirilmesi planlanan bölgede silahlı şekilde faaliyetlerine devam etmesi dikkat çekiyor. Suriye'nin kuzeyi olarak da bilinen Fırat'ın doğusunun geleceğine şekil verecek olan Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulu olduğu Akçakale'nin hemen karşısında bulunan Suriye'nin Telabyad kentindeki teröristler, yaşananların aksine Türkiye sınırına yakın noktalarda silahları ile birlikte nöbet tutmayı sürdürüyor. Türkiye sınırına yakın noktalarda çatısında kum torbaları ile oluşturulan siperler bulunan evlerde nöbet tutan teröristler, zaman zaman da konvoy halindeki araçlarla Telabyad içerisinde hareket halindeyken görülebiliyor.

HEDEF; BİR AN ÖNCE TERÖRİSTLERİN SINIRDAN GÖNDERİLMESİ

Türkiye ise bir an önce güvenli bölgenin tesisi noktasında teröristlerin ellerindeki silahlarla sınır hattından uzaklaştırılmasını istiyor. Müşterek Harekat Merkezi'nin amacının tesis edilecek güvenli bölgenin teröristlerden arındırılarak sivillerin yaşam alanına dönüştürülmesi olduğunu vurgulayan Türkiye, ABD'nin ise bu konuda süreci uzatan politika izlemesinden rahatsız. Türkiye, bir an önce ABD'nin müttefiklik ruhuna uygun şekilde hareket etmesini ve teröristleri derinliği belirlenen bölgeden çıkararak Fırat'ın doğusunda TSK'nın üslerini kurmasını istiyor.

TÜRKİYE'NİN HER SENARYODA HAZIRLIĞI TAMAM

Türkiye, süreçte gelinen noktadaki rahatsızlığını sık sık dile getirirken; eksiklik ve aksaklığın yanı sıra ABD'nin oyalama taktiği uygulamasına gitmesi halinde B ve C planlarını devreye sokacak şekilde hazırlıklarını tamamladı. Türkiye'nin aylardır sınıra yaptığı yoğun askeri araç ve personel yığınağı ile her an sınır ötesi bir harekata hazır şekilde bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da rahatsız olduğu güvenli bölge konusundaki gelişmelerin Eylül ayı sonuna kadar Türkiye'nin istediği şekle dönüşmemesi durumunda, sınır ötesine harekat düzenlenebileceği belirtiliyor. Her senaryoya göre hazırlıklarını tamamlayan Türkiye, sınır hattında da teyakkuz halinde bekliyor.

Zonguldak'ta terör örgütü propagandası iddiasında 3 kişi adliyede

Zonguldak'ta yasa dışı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarından yasa dışı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 'terör örgütlerinin propagandasını yapmak', 'suçu ve suçluyu övmek' suçlarından M.K., N.Ç. ve Ü.K.'yi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kamp yaptığı her yere bir fidan dikiyor

Tokat'ta şehir yaşantısından uzaklaşıp hafta sonlarını kamp yaparak geçiren insan kaynakları uzmanı Murat Pala (33), konakladığı her yere bir fidan dikiyor.

Tokat'ta bir inşaat firmasında insan kaynakları uzmanı olarak çalışan Murat Pala, kamp yapma alışkanlığına Isparta'da başladı. Yakın bir arkadaşını 2016 yılında lenfoma kanserinden kaybettikten sonra büyük üzüntü yaşayan Pala, doğanın kendisine iyi geldiğini hissedince gerekli kamp malzemelerini de alarak sık sık doğada vakit geçirmeye başladı. Pala, insan kaynakları uzmanı olarak çalıştığı firmanın 2018 yılında Tokat'ta iş yapmaya başlamasıyla şehre geldi. Tokat'a geldikten sonra bir sosyal medya hesabı açan; kamplarda yaptığı yemekleri ve edindiği tecrübeleri de burada paylaşan Pala, kısa sürede binlerce takipçiye ulaştı. Pala, aynı zamanda farkındalık yaratmak için kamp yaptığı her yere bir fidan dikmeye karar verdi. 2 yıldır kamp yaptığı yerlere toplamda 200 fidan diken Murat Pala, kendisiyle beraber etkinlik yapmak isteyen arkadaşlarını da aynı şekilde teşvik ediyor.

Kamp yapmaya Isparta'da köprü inşaatında çalışırken başladığını ifade eden Murat Pala "2014 yılında Isparta'nın Sütçüler ilçesinde Melikler Köprüsünün inşaatında çalışıyordum. Orada doğanın içerisindeydik. Tabiatla baş başa. Yemek yapmayı da zaten seviyordum. Süreç bu şekilde gelişti. Bunun temeli aslında şuradan çıkıyor. 2016 Mayıs'ında çok değer verdiğim bir arkadaşımı kanserden kaybettim. Lenfoma kanserinden. Sonrasında bir ay boyunca doğanın, ormanın içerisinde kaldım. Doğa beni tedavi etti diyebilirim. O yüzden doğayı bırakmıyorum. Her zaman doğanın içerisindeyim" dedi.

'200'ÜNCÜ FİDANI DİKTİK'

Her hafta sonu ve bazen mesai saati dışında kamp yaptığını belirten Pala "Akşam mesai bitiminde bana yakın gelen Topçam bölgesine gidiyorum. Her gittiğim zaman da yanımda en az bir fidan götürmeye çalışıyorum. Bu fidanları gerek Erbaa Belediyesi, gerek Orman İşletme Müdürlüğünden temin ediyorum. Bazen de kendi cebimden parayla satın alıp bu fidanları doğaya armağan ediyorum. 200'üncü fidanımızı diktik. Karaçam diktik bugün buraya. Zaten bunları tüplü şekilde aldığım için tutmama gibi bir durum olmuyor. Görüştüğüm uzman arkadaşlardan bilgi alarak, daha sonra diktiğim fidanları gelip kontrol ediyorum. Fidanları elimden geldiği kadar dikmeye çalışacağım. Fidan olayında biraz daha desteğe ihtiyacım var. Bazen bu fidanları ücretiyle kendim alıyorum. Bu da bana ekstra bir külfet oluyor. Ama yine de dikmeye devam ediyorum. Arkadaşlarımdan benimle kamp etkinliği yapmak isteyenler olduğunda, onlara birer fidan getirmelerini söylüyorum. Birer fidan getirdikleri zaman ben de onların karınlarını doyuruyorum" diye konuştu.

Kampta edindiği tecrübeleri aktarmak için 'Lezzet ormanda' isimli bir sosyal medya hesabı açtığını, doğada edindiği tecrübeleri insanlarla paylaştığını kaydeden Pala "Orada edindiğim tecrübeleri paylaşıyorum. İnsanlara faydalı bilgiler vermeye çalışıyorum. Tabi bunu da çok iyi bildiğim için değil, sadece edindiğim tecrübeler. Bunları doğada öğrenerek, keşfederek yapıyorum. Tokat'ta keşfedilmeyi bekleyen o kadar bakir bölge var ki, bu bölgelerde kamp yaparak, insanların oraları keşfetmelerini sağlamak istiyorum" diye konuştu.

Okullar açıldı, sahildeki obalar toplandı

Antalya'da dünyaca ünlü beş yıldızlı otellerin hemen yanı başında denize sıfır kurulan obalar, okulların açılmasıyla birlikte bir bir taşınıyor.

Aksu, Serik, Manavgat ilçelerinde yaşayan vatandaşların yaz başında Kumköy Sahili'ne kurduğu obalar, tek tek sökülüyor. Vatandaşlar, yaz tatilini geçirdikleri obaları traktörlere yükleyerek taşıyor. Kimisi obasını en küçük parçasına kadar sökerek köyüne götürüyor. Kamyonet ve traktörlerin yardımıyla taşınan obalar, 2020 sezonunda okulların kapanmasıyla tekrar kurulacak.

'GELECEK YIL YİNE BURADAYIM'

50 yılı aşkın süre aynı bölgeye obasını kurduğunu anlatan Durali Karakaya, torunlarını ve çocuklarını evlerine gönderdiğini söyledi. Komşularının obalarını söktüğünü ve köylerine geri döndüğünü anlatan Karakaya, "Ben ve eşim burada kalacağız. Ekimin ilk haftası obamı sökeceğim. Obamı oluşturan tahta ve kazıklar, bir sonraki yaza kadar evimin yanındaki depoda duracak. Mayıs ayında tekrar gelip kuracağım" dedi. Oba bölgesinde kilitli, kapalı kapı olmadığını sözlerine ekleyen Karakaya, "Buradaki herkes komşudur. Son güne kadar herkesin kapısı açıktır. Burada güzellik vardır. Komşuluk, arkadaşlık vardır" diye konuştu.

'HUZUR BULUYORUM'

Obasını toplayıp aracının arkasına yükleyen Serikli Ali Gök ise içinde burukluk olduğunu söyledi. İki aydır obada yaşadığını anlatan Gök, "Obamızı söktük evimize geri dönüyoruz. Yazları burada olmak bana huzur veriyor. Okullar açıldığı için tatilimiz de bitti. Gelecek yaz yine geleceğim" dedi.

'İÇİMDE BURUKLUK VAR'

Seracılık yapan bir diğer oba sakini Lütfü Karakaya, köye dönüp işinin başına geçme zamanının geldiğini anlattı. Karneler dağıtılır dağıtılmaz yine buraya geleceğini aktaran Karakaya, güzellikleri geride bırakmadın burukluğunu yaşadığını söyledi.

Okullar Açıldı Obalar Toplandı

Yelkenliler Akdeniz'de 45 günde 1100 mil yapacak

Yelkenli tekne denizcilerinin 2017 yılında İstanbul merkezli oluşturduğu Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD), üç yıldır düzenlenen Karadeniz rallisi etkinliklerinin ardından bu yıl ilk defa Akdeniz'e açıldı. Marmaris'ten başlayıp İskenderun ve Kıbrıs kıyılarına geçecek 43 yelkenli, 45 günde 1100 deniz mili yapacak.

DADD Ralli Akdeniz 2019 'Eski Uygarlıkların Dümen Suyunda Seyir' adlı etkinliğe, 4'ü yabancı toplam 43 tekne katılıyor. Akdeniz yolculuğuna 1 Eylül'de Marmaris Orhaniye'deki Martı Marina'da başlayan yelkenliler, Dalyan, Fethiye, Kaş, Demre, Finike, Olimpos, Çıralı, Kemer, Antalya Körfezi'ni takiben Alanya'ya ulaştı. Yelkenliler Alanya'nın ardından Mersin kıyılarından İskenderun'a, oradan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne devam edecek. Yelkenliler beş gün KKTC'de kaldıktan sonra 15 Ekim'de Fethiye'de Akdeniz rallisini sona erdirecek.

ÜÇ KEZ KARADENİZ'İ TURLADILAR

DADD Başkanı Zafer Türkmen, önceki üç yıl Karadeniz rallisi düzenlediklerini belirterek, Yunanistan'ın Volos kentinden başlayıp İstanbul, Samsun, Karadeniz kıyılarını takiben Gürcistan ve Soçi'ye kadar devam eden ve İstanbul'a geri dönüş şeklinde 74 gün süren 1700 deniz mili yol yaptıklarını anlattı.

AKDENİZ'DE İLK RALLİ

Akdeniz rallisinin bu yıl ilk kez düzenlendiğini belirten Türkmen, amatör denizcilerin oluşturduğu 850 üyeli DADD'ın Akdeniz rallisi etkinliğine 43 tekne katıldığını söyledi. Bu yıl ilk defa yapılan Akdeniz rallisinde Likya, Pamfilya ve Kilikya uygarlıklarını tema olarak belirlediklerini anlatan Türkmen, aslında bir yarış değil gezi olan etkinliğin 1 Eylül'de Marmaris'te başladığını söyledi. Türkmen, Akdeniz yolculuğunun Muğla, Antalya kıyılarını takiben İskenderun'a, oradan Kıbrıs'a, Kıbrıs'tan Fethiye'ye şeklinde toplamda 45 gün süreceğini, yolculukta 1100 deniz mili (Yaklaşık 2 bin 200 kilometre) yapacaklarını söyledi.

TARİHİ-DOĞAL GÜZELLİKLERİ GÖRÜYORLAR

Yolculuk boyunca limanlarda molalar vererek o bölgedeki örenyerleri, müzeler, şelaleler, göller, yaylalar gibi doğal ve tarihi güzellikleri karada da gezme imkanı bulduklarını aktaran Türkmen, "Denize, denizciliğe, su sporlarının özendirilmesine, yaygınlaşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak, halkımıza denizi ve denizciliği sevdirmek, topluma sportif, sosyal ve kültürel hizmetler vermek, doğayı ve bilhassa deniz ve sahillerimizi korumak, çevre bilincini yaygınlaştırmak, ortak sorunlara çözüm olanakları araştırmayı amaçlıyoruz" dedi.

ROTADA HANGİ ANTİK KENTLER VAR

Denizin uygarlık olduğu ve Akdeniz ve kıyılarının çok önemli tarihi ve doğal değerlere sahip olduğunu belirten Türkmen, etkinlik boyunca Akdeniz kıyılarındaki Attaleia, Phaselis, Olimpos, Rhodiapolis, Myra, Patara, Xantos, Termessos, Arykanda, Perge, Aspendos, Side, Saros, Antiochia, Pyramos, Limyra antik kentlerinin görüldüğünü dile getirdi.

OLİMPOSLU KAPTANIN TARİHİ SÖZLERİ

Binlerce yıldan bu yana Akdeniz kıyılarında hayat bulmuş kavimlerin denizle güçlü bağlarını gösteren birçok iz olduğunu belirten Türkmen, önemli bir kültürel miras barındıran bu topraklarda bir uygarlık sona ererken yenisinin doğduğunu, Akdeniz kıyılarını adeta bir açık hava müzesi haline getirdiğini söyledi. Türkmen, 'Işık Ülkesi' anlamına gelen Lykia Bölgesi kıyılarının antik çağda Dalaman Çayı'ndan başlayarak Antalya yakınındaki Phaselis'i de içerisine alan ve günümüzde Teke Yarımadası olarak anılan bu bölgenin Anadolu'nun en gizemli topraklarını barındırdığını kaydetti.

