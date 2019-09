Dha yurt bülteni-4

Aksaray'da alev alan otobüsteki 31 yolcu ölümden döndü

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesi yakınlarında 31 yolcunun bulunduğu otobüste çıkan yangını fark eden sürücü, aracı hemen durdurup, yolcuları tahliye etti. İtfaiye ekiplerince söndürülen otobüs, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, 02.30 sıralarında Sultanhanı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Konya'dan, Aksaray yönüne giden Metro Turizm firmasına ait 46 LK 297 plakalı yolcu otobüsünün sürücüsü Metin Yücekuş, aracın arkadaki motor kısmının duman çıktığını fark etti. Bunun üzerine otobüsü hemen sağa çekip, durduran sürücü, yolcularını tahliye etti. Otobüste bulunan 31 yolcu ve 3 personel kendilerini dışarıya attı. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 45 dakikada söndürülen yangında otobüs kullanılmaz hale geldi. Jandarma ekiplerince bir süre trafiğe kapatılan kara yolundaki ulaşım, çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı. Yolcular, başka bir otobüse bindirilerek yollarına devam etti. Otobüsün Manisa'dan Van'a gittiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

----------------------------------

-Otobüsün hurdaya döndüğü görüntü

-Yanan otobüsten görüntüler

-İtfaiyenin yangına müdahalesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,)

=============================

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 40 yaralı (3)



SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Afyonkarahisar yakınlarında kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrildiği kazanın ardından sürücü Barış Gökçe jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazada yaralanan 40 kişinin Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelerde tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan kaza nedeniyle bir süre kapanan karayolu, otobüsün ve yolculara ait çevreye saçılan eşyaların toplanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

'İNSANLAR ARACIN İÇİNDEN ÇIKMAYA ÇALIŞIYORLARDI'

Kaza sırasında otobüste bulunan yolculardan Abdullah Göksügüzel, "Ben uyuyordum. Bir anda gürültü oldu. Devrildik. Gözlüğüm fırlamış. Dışarı çıktım. Eşyalarımı bulmaya çalıştım. Ne olduğunu anlayamadım. Daha sonra insanlar aracın içinden çıkmaya çalışıyorlardı. Gözlüğümü buldum. Hiçbir şey anlayamadım. Öğrenciyim, Isparta'ya gidiyordum" dedi.

AFYONKARAHİSAR- DHA

===============================

Ava gitti, arıların saldırısına uğradı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, ava çıkan Yaşar Erdoğan (38) aracıyla bir kütüğe çarpınca arıların saldırısına uğradı. Vücudunun birçok yerine arı sokan Yaşar Erdoğan tedavi altına alındı.

Karamürsel Senaiye Mahallesi'nde ormanlık alanda domuz avına çıkan Yaşar Erdoğan, aracıyla bir kütüğe çarptı. Kütükten çıkan arılar aracın içerisine girdi. Arıların saldırısına uğrayan Yaşar Erdoğan, 112 Acile haber verdi. Aracıyla Sofular Mahallesi'ne gelen Yaşar Erdoğan'ı alan sağlık ekibi Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunun birçok yerini arı sokan Yaşar Erdoğan tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ambulansın gelişi

Yaşar Erdoğan'ın ambulanstan indirilişi ve acil servise götürülmesi

Acil servisten detaylar

HABER-KAMERA: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),

================================

Eşini oklava ve kemerle döven sanığa 8 yıl hapis cezası



İzmir'in Buca ilçesinde, eşi S.C.'yi (30) yumruklayıp, oklava ve kemerle döverek parmağını kırdığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Uğur C. (36), 8 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, 'eziyet' suçundan ise beraat etti.

Buca'nın Çamlıpınar Mahallesi'nde yaşayan S.C., iki çocuğunun babası Uğur C.'den gördüğü şiddet nedeniyle 2017 yılında evi terk etmeye karar verdi. Başka bir yere taşınmak için mahalledeki emlakçıdan yardım istedi. Uğur C., tanımadığı bir numarayla eşinin mesajlaşmasını gördü. İddiaya göre Uğur C. eşine, "Sen kiminle mesajlaşıyorsun, oklavayı al, odaya gir" dedi, S.C. de korkudan denileni yaptı. Uğur C., yatakta uzanan eşini önce yüzüstü, ardından sırtüstü yatırarak oklava ile dövmeye başladı. S.C., eşine karşı koymak için elini uzattığında parmağı kırıldı. Dayak sırasında oklava da kırıldı. Uğur C., bu kez S.C.'yi yumrukladı, pantolonun kemerini çıkarıp dövdü. S.C.'nin bacaklarının ön ve arka tarafı, bilekleri, oklava ve kemer darbeleriyle morardı, dudağı patladı.

Olayın ardından darp raporu alan S.C., bir yakını ile polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Uğur C., savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. S.C.'nin avukatı Erdal Benice sanığın serbest kalmasına itiraz edip, müvekkilinin içler acısı halinin fotoğraflarını da dilekçesine ekledi. Bunun ardından Uğur C. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Olayı hatırlamadığını, tartıştıklarını, sonra da yatıp uyuduğunu söyleyen Uğur C., bu kez tutuklandı.

Uğur C. hakkında, 'kasten ağır yaralama', 'eziyet çektirme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından toplam 7 yıl 3 aydan 27 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında Uğur C. tahliye edildi.

DURUŞMAYA KATILMADI

Davanın karar duruşmasına mağdur S.C., Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy Sevindik ve tarafların avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Uğur C. ise duruşmaya gelmedi. Hakim, tüm tanıkların dinlendiğini belirterek verdiği kararla sanık Uğur C.'ye 'cebir ve tehdit ile kişi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıl, 'kasten yaralama' suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verirken, 'hakaret' suçundan verdiği 90 gün hapis cezasını 1800 lira adli para cezasına çevirdi. Ayrıca sanığa 'tehdit' suçundan ceza verilmesine yer olmadığına ve 'eziyet' suçundan ise beraatine karar verdi.

Toplamda 8 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan sanık hakkında herhangi bir indirim uygulanmazken, işlediği suçun niteliği göz önüne alınarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığı belirtildi. Yargılama sırasında tahliye edilen sanık, cezasının kesinleşmesinin ardından cezaevine girecek.

Mehmet CANDAN/İZMİR,

=================================

İzmir'de darp edilen Şevket Çoruh olayla ilgili görüntü paylaştı

İzmir'de meslektaşı Murat Akkoyunlu ile birlikte sahnelediği tiyatro oyunundan sonra gittiği restoranın önünde köpeğe eziyet ettikleri iddiasıyla sözlü uyarıda bulunduğu bir grup tarafından saldırıya uğrayan oyuncu Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından olayla ilgili bir video paylaştı. Ünlü oyuncunun "Bunlar olurken biz karakoldaydık" notuyla paylaştığı görüntülerde Çoruh'a saldıran kişilerden birinin park levhasını köpeğe fırlatarak vurduğu da görülüyor.



Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Arka Sokaklar' dizisinin oyuncularından olan Şevket Çoruh, İzmir'in Narlıdere ilçesinde, oyuncu arkadaşı Murat Akkoyunlu ile birlikte 'Bir Baba Hamlet' oyununu sahneledi. Oyundan sonra otele geçmeden önce Akkoyunlu ile Alsancak Pasaport semtindeki restorana uğrayan Şevket Çoruh, bu sırada cadde üzerindeki sokak hayvanlarına çarpacak şekilde araç kullanan sürücüyü sözlü uyardı. Bu duruma tepki gösteren sürücü ve arkadaşları, Çoruh ile olaya müdahale etmeye çalışan Murat Akkoyunlu'ya saldırdı. Olay iki oyuncunun sığındığı restoran içinde de devam etti. Çevredekilerin müdahalesi ve polisin gelmesiyle, grup bölgeden ayrıldı. Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu ise polislerle birlikte Kantar Polis Merkezi'ne gidip, şikayetçi oldu. Polisin araştırmalarından sonra kavgaya karıştığı saptanan grup üyelerinden, yakındaki bir barın çalışanları olduğu öğrenilen 2 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler de iki oyuncunun kendilerine saldırdığını ileri sürüp, şikayetçi oldu. Kavgaya karışan diğer kişilerin de arandığı belirtildi. Savcının, her iki tarafın da birbirlerinden şikayetçi olduğu olaya dair belgelerin, elden kendisine ulaştırılmasını istediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Öte yandan ünlü oyuncu Çoruh, sosyal medya hesabından olayın yaşandığı geceye ait görüntüleri paylaştı. Karakolda ifade verdiği sırada yaşananları "Bunlar olurken biz karakoldaydık" notuyla paylaşan Çoruh'a saldıran grubun oldukça sinirli olduğu ve çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldıkları görülürken bir kişi olay yerinden kollarından tutulup, taksiye bindirilerek uzaklaştırılmaya çalışıldığı görüldü. Bir kişinin de yolun kenarındaki park levhasını sokak köpeğinin üzerine fırlatarak ona vurması da görüntülere yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olaya ait görüntüler

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera:/ İZMİR,

============================

Kebabın ve sakatatın başkenti Adana'da yeni gözde ciğer bezi

Adana Kasaplar Çarşısı'nda satışa sunulan 'ciğer bezi' olarak bilinen akciğerin iki lobu arasındaki sakatat, ilgi görüyor. Kasaplar, kilosunu 10 liradan sattıkları ciğer bezi için yoğun bir talep aldıklarını söyledi.

Adanalı kasapların küçükbaş hayvanların akciğerinin iki lobu arasından çıkardıkları parça büyük ilgi görüyor. Kasaplar Çarşısı esnafından Rıdvan Ökmen (30), genellikle şişe takılıp mangalda pişirilen ciğer bezinin lezzetli olduğunu belirterek, "Ciğer bezi yürekle birlikte de pişiriliyor. Kuyruk yağı niyetine yenilebiliyor. Çok lezzetli bir şey, pişirilince çok güzel oluyor. Ciğer bezi, akciğerin iki lobunun arasındadır. Yemekte de kullanılabiliyor. Kilosunu 10 liradan satıyoruz. Talep çok, bulunamıyor. Kimileri gelip alabilmek için sıra bekliyor" dedi.

Ökmen, günde her bir dükkanda en az 15-20 kilo sattıkları ciğer bezini kendilerinin de tükettiklerini ve lezzetli olduğu için talepleri karşılayamadıklarını ifade etti.



Görüntü Dökümü

---------------------------

Akif Özdemir'in anons görüntüsü

Ciğer bezinden genel ve detay görüntüler

Rıdvan Ökmen ile röp.

Haber: Akif ÖZDEMİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

============================

Otomobilin altına yılan, sanayi sitesinde çıkarıldı

YOZGAT'ta park halindeki otomobilin altına giren 1,5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılamadı. Daha sonra, sanayi sitesine götürülüp havaya kaldırılan otomobilden çıkartılan yılan doğal ortamına bırakıldı.

Yozgat'ta yaşayan Mustafa Mermerkaya, Şeyhzade Caddesi üzerinde park halinde bulunan otomobilin alt kısmında yılan fark etti. Mermerkaya, bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yılanı bulunduğu yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Ancak çalışma sonuç vermeyince, otomobil Yozgat Sanayi Sitesine götürüldü. Burada, otomobil havaya kaldırılarak alt kısmı söküldü. Yılan, otomobil sahibinin kardeşi Abdullah Mermerkaya tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. 1,5 metrelik yılan, daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Otomobilin alt koruma parçasının sökülmesi

-Otomobil kaportası içerisinde yılanın tespiti

-Yılanın otomobilden çıkartılması

-Araziye bırakılması

Haber: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, -

============================

Üzerinden 16 bin lira çıkan dilenci: Bunlar benim engelli maaşım

Bursa'da zabıta ekipleri tarafından dilenirken yakalanan Ahmet Y.'nin (65) üzerinden 16 bin 112 lira para çıktı. Paraya el konurken, "Ben engelliyim, bunlar benim engelli maaşım" diyen Ahmet Y.'ye, Kabahatler Kanunu kapsamında 124 lira para cezası kesildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Farklı noktalarda dilenirken yakalanan kişiler, Zabıta Amirliği'ne getirildi. Dilenirken yakalanan Ahmet Y.'nin üst aramasında 16 bin 112 lira çıktı. Ahmet Y.'nin üzerinde ayrıca 3 tornavida, 3 bıçak ve 3 para çantası bulundu.

Ahmet Y., üzerinden çıkan 16 bin 112 liranın engelli maaşı olduğunu öne sürerek, "Ben garibanım, dışarıda yatıyorum. Doktor bey bana rapor yazdı, o yüzden bana engelli parası veriyorlar. Engelli maaşımı çalmasınlar diye yanımda taşıyorum. Ben bu paraları dilenerek kazandıysam Allah bin defa çarpsın beni. Ben yalnız yaşıyorum, kimse bana yemek vermiyor. O yüzden yanımdaki bıçaklar ile meyve ve ekmek kesiyorum, diğer tornavidalar ile de bisikletimi tamir ediyorum" dedi.

Paraya el konurken, Ahmet Y., Kabahatler Kanunu kapsamında 124 lira para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

Zabıta ekipleri, dilencilere para verilmemesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Dilenciden detaylar

-Paralardan detaylar

-Dilenci röportajı

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

=============================

Yavru deniz kaplumbağalarının denize kavuşma mücadelesi görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, sahillere gelerek yumurtlayan deniz kaplumbağa yavrularının yumurtadan çıkarak denizle buluşma serüvenlerinin görüntülerini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversiteler ve gönüllü kuruluşlarla yaptığı işbirliğiyle deniz kaplumbağalarını koruma çalışmalarını sürdürüyor. DKMP Genel Müdürlüğü Türkiye'nin taraf olduğu BERN (Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması) ve BARCELONA (Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması) Sözleşmeleri kapsamında deniz kaplumbağalarının (Caretta caretta- İribaş deniz kaplumbağası, Chelonia mydas- Yeşil deniz kaplumbağası) korunması amacına yönelik olarak yaptığı çalışmalarla her yıl binlerce deniz kaplumbağasının denizlere ulaşmasına vesile oluyor.

GEÇEN YIL 590 BİN 984 YAVRU DENİZLE BULUŞTU

Türkiye'de 21 'Önemli Deniz Kaplumbağaları Yuvalama Kumsalı'nın 14'ünde düzenli olarak 'İzleme, Koruma ve Yuva Tespit' çalışmaları yürütülüyor. 2018 yılı çalışmaları neticesinde 143,7 kilometre sahil şeridinde 301 bin 224 adet Caretta caretta yavrusu ve 289 bin 760 adet Chelonia mydas yavrusu olmak üzere toplam 590 bin 984 adet yavru sahillerden ayrılıp denize kavuştu. Bu yıl da sahillerde deniz kaplumbağaları denizle buluşması başladı. Adana Akyatan kumsalından DKMP ekiplerinin kamerasına yansıyan ve denize kavuşma telaşıyla çırpınan yavru deniz kaplumbağalarının mücadelesi, belgesel tadında görüntüler ortaya koydu. Deniz kaplumbağa yavrularının denizle buluşma serüveni her yıl Ekim ayı sonuna kadar devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yavru deniz kaplumbağalarının denize kavuşma anı

Haber: ANKARA/DHA

============================

Dededen kalma eve taşındı, elektriksiz kaldı

Bolu'da, dededen kalma evin onarımını yaptırıp imar barışından faydalanan Fatma Uğur (46), evinin çevresinde yapılaşma olmaması nedeniyle elektriksiz kaldı. Evi en yakın yerleşim alanına 1 kilometre uzaklıkta olunca elektrik hattı çekilmeyen Fatma Uğur, güneş enerjili lambaları gündüzleri şarj edip, hava karardığında evin aydınlatmasında kullanıyor.

Bolu'da devlet hastanesinde çalışan Fatma Uğur, Bolu şehir merkezinde bulunan Ovadüzü Mahallesi'ne 1 kilometre uzaklıktaki mücavir alan dışındaki dededen kalma eski evlerinin onarımını yaptırdı. Fatma Uğur, 6 ay önce ev için imar barışından faydalanarak yapı kayıt belgesi aldı. 2 ay önce evin onarımı tamamlandı. Fatma Uğur, kirada olduğu evini boşaltarak ailesi ve 3 tane köpeği ile birlikte yeni yaptırdığı evine geçti. Ancak, evin çevresinde yapılaşma olmaması nedeniyle elektrik hattı çekilemedi. Su hattı olarak da eve yer altı suyu çekildi. Güneş enerjili lambaları gündüzleri şarj edip, hava karardığında bu lambalar sayesinde aydınlatma ihtiyacını karşılayan Fatma Uğur, evinde bulunan elektrikli ev aletlerini de kullanamıyor. Başvurduğu elektrik dağıtım şirketinin hat çekilmesi için kendisinden 450 bin TL talep ettiğini belirten Uğur, evine elektrik hattı çekilmesini istiyor.



Bütün resmi koşulların oluşmasına rağmen elektrik hattının çekilmediğini belirten Fatma Uğur, "Kiracıydım, asgari ücret ile geçiniyorum. Böyle güneş enerjili aydınlatmalar aldık eve. Ortama ışık vererek, aydınlatıyorum. Gündüz onları doldurduktan sonra akşamları aydınlatma sağlıyorum. Bütün resmi koşullar oluşmuş durumda. Elektrik dağıtım firmasına da evraklarımla birlikte başvurdum. Bana 5 yıl içerisinde elektrik getirileceği konusunda cevap geldi. 450 bin TL'ye trafo yaptırmam halinde ise elektriğimin olabileceğini öğrendik. Köyün ana trafosuna bin 800 metre olduğu için mesafem elektrik alamıyorum. Evi yaparken tahmin etmedim. Çünkü daha önce kimsenin böyle bir sorun yaşadığını duymadım. Yani elektrik bağlatmakta sorun yaşadığını söyleyen kimseyi duymamıştım. Ama bunları yaşayacakmışım." Dedi.



Su konusunda da sorun yaşadığını belirten Fatma Uğur, "Kaliteli bir su istiyorum, elektrik istiyorum. En azından kışın havalar erken kararıyor. Yaz günü erken gidip geliyorum ama yaş itibariyle de artık gözlerim çok net seçmiyor. Bu aydınlatmalar kışın bana yeterli gelmeyecek. Mücavir alan dışı göründüğü için yanımda ev de yok. Korunmasız bir şekilde kalmak istemiyorum." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Evden görüntüler

-Çalışmayan eşyalar

-Güneş enerjisi lambaları

-Röportaj

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,