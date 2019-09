Dha yurt bülteni- 4

Sevgilisine yakarak öldürttüğü kocasının 13 yıl boyunca emekli maaşını çekti

Adana'da, 2006 yılında sevgilisi Serdar T. (48) ile iş birliği yaparak eşi İbrahim Vural'ı bıçaklayarak öldürüp daha sonra yakan Fitnat Vural'ın (51) planı polis tarafından 13 yıl sonra bozuldu. Eşinin kayıp olduğunu ve 2009-2010 yıllarında kendisini aradığını söyleyen kadının ayrıca 13 yıl boyunca Vural'ın emekli maaşını çekip harcadığı ortaya çıktı.

Olay, 5 Ekim 2006'da Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fitnat Vural'ın kız kardeşi, ablasını bir gece kulübünde Serdar T. ile tanıştırdı. Eşi İbrahim Vural'ın şehir dışında çalışmasını fırsat bilen Fitnat Vural ve Serdar T. iddiaya göre sık sık birlikte olmaya başladı. Bir süre sonra şehir dışından eve gelen İbrahim Vural, eşinin gece dışarı çıkmasından şüphelenerek takibe başladı. İbrahim Vural, Fitnat Vural ve Serdar T.'yı yakalayınca tartışma çıktı. Eve gelen İbrahim Vural, eşini döverek, 'Beni bu adamla mı aldatıyorsun, ikinizde içki kokuyorsunuz" dedi. Bunun üzerine Fitnat Vural, Serdar T.'yi arayıp, ' Gel beni al, bu adam artık bizim rahat rahat dolaşmamıza izin vermez. Sen bunu öldür" dedi.

"GÖMELİM Mİ? YAKALIM MI?"

Daha sonra bir otelde buluşan Fitnat Vural ve Serdar T. İbrahim Vural'ı öldürmek için plan yaptı. Eve giden Serdar T. İbrahim Vural'ı bıçakladı. Kanlar içinde kalan adam öldü. Bu sırada, evde Fitnat ve İbrahim çiftinin 2 çocuğunun uyuduğu öğrenildi. Vural'ın cesedini önce poşetlere ardından çarşafa saran zanlılar, daha sonra cesedi otomobilin arka koltuğuna koydu. Bu sırada Fitnat Vural, ' Bu cesedi yakalım' dedi. Teklifi kabul etmeyen Serdar T. ' Hayır yakarsak, çok koku ve duman çıkar. Bizi hemen yakalarlar, bende gömelim' dedi. Ancak şüpheliler cesedi yakmaya karar verdi. Akaryakıt istasyonunda benzin alan Fitnat Vural ile Serdar T. cesedi Hadırlı Mahallesi'nde bulunan bir çöp alanına getirdi. Fitnat Vural, öldürttüğü eşinin üzerine benzin dökerek cesedi yaktı. Bir süre sonra, ortaya çıkan koku ve dumandan korkan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Bölgede bulunan bir çöp toplayıcısının cesedi fark etmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri geldi. Cesedin üzerinde kimlik çıkmaması üzerine ekipler, cinayetin faili meçhul olduğunu kayıtlara geçti. İbrahim Vural'ın cesedi ise, kimsesizler mezarlığına defnedildi.

13 YILLIK PLANI, 'DNA' TESTİ BOZDU

Cinayetin ardından Fitnat Vural ve sevgilisi Serdar T. yakalanmamak için plan kurdu. Eşi İbrahim Vural'ın Kayseri'de iş bağlantısını olduğunu söyleyen Fitnat Vural kayıp başvurusunda bulunacağını söyledi. Fitnat Vural Serdar T.'nin Kayseri'ye gitmesini ve oradan kendisini ankesörlü bir telefondan aramasını istedi. Serdar T.'nin Kayseri'den araması üzerine şüpheli kadın, 12 Ekim 2006'da Kayseri polisine giderek, eşinin kendisini aradığını, eve gelmedini ve kayıp olduğunu başvurusunu yaptı. Polis araştırmaları sonucu İbrahim Vural'ın izine rastlamadı. Bu sırada Fitnat Vural, 2009 ve 2010 yılında tekrar polise giderek, eşinin kendisini aradığını başka bir kadınla yaşamaya başladığını söyledi. Kayseri polisi, İbrahim Vural'ın ikamet adresinin Adana'da olduğunu söylerek, dosyayı Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne devretti. Bunun üzerine Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, özel ekip kurulması talimatını verdi. Cinayet Büro Amirliği polisleri de, İbrahim Vural'ın yakınlarını mercek altına alarak aynı zamanda 2006 yılında öldürülen kişileri incelemeye aldı. Jandarma bölgesinde yanmış halde bulunan isimsiz bir cesedin kimsesizler mezarlığına defnedildiğini öğrenen polis, İbrahim Vural'ın annesinden 'DNA' örneği aldı. Mezarın açılması sonucu cesedin İbrahim Vural'a ait olduğu saptandı. Ekipler, bunun üzerine İbrahim Vural'ın eşinin geriye dönük cep telefonu kayıtlarını inceledi. Aynı zamanda Fitnat Vural'ın Serdar T. ile ilişkisi olduğu da saptandı. İbrahim Vural'ın 5 Mayıs'ta öldürüldüğünden emin olan polisler, eşi Fithat Vural'ın 2009 ve 2010 yılında telefonda görüştüğüne yönelik başvuruları olduğunu da öğrendi. Fitnat Vural'ın yalan söylediğini anlayan polisler, şüpheli kadını gözaltına aldı.

MAAŞINI BARLARDA HARCADI

Sorgusunda cinayeti itiraf eden kadının, olayı 4 yıl önce ayrıldığı erkek arkadaşı Serdar T. ile birlikte işlediklerini iddia etti. Fitnat Vural'ın öldürttüğü kocasının emekli maaşını 13 yıl boyunca harcadığı öğrenildi. Polis tarafından yakalanan 2 çocuk babası Serdar T. 'nin ayrıca Fitnat Vural'dan olaydan sonra sürekli para istediği de öğrenildi.

Emniyette sorguları tamamlanan Serdar T. ve Fitnat Vural tutuklandı.

Nuh'un Gemisi kalıntısı heyelan tehdidi altında

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesine bağlı Telçeken köyü arazisindeki Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu iddia edilen kalıntılar, şiddetli heyelan ve toprak kayması tehdidi altında. Harita Mühendisi Yüzbaşı İlhan Durupınar'ın 1959 yılında Ağrı Dağı'nda bulunan kalıntıların Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu yönündeki iddialarından yola çıkılarak belgeseli de çekilen kalıntının bulunduğu bölgede, heyelan ve toprak kayması nedeniyle bozulmalar başladı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, heyelan tehdidi altında olan yapıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bir an evvel koruma çalışmaları yapması gerektiğini söyledi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin haritasını çizmek için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla bölgede uçuş yapan Harita Mühendisi Yüzbaşı İlhan Durupınar'ın 11 Eylül 1959'da Doğubayazıt ilçesine bağlı Telçeker köyünde keşfettiği, Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu iddia edilen kalıntılar, toprak kayması tehdidi altında. Telçeker köyünde, sırtını yasladığı dik dağın yamacındaki gemi kalıntısının da olduğu bölgede her geçen yıl artan şekilde toprak kayması yaşanıyor. Dev yarıkların oluştuğu arazide Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu ileri sürülen yapıda da bozulmalar başladı. Gemiyi andıran yapının kenarlarındaki topraklar heyelan sebebiyle bozuldu.

Nuh'un Gemisi belgeselinin yapımcısı Cem Sertesen, bölgenin bir an evvel koruma altına alınmasını istedi.

Geçen yıl geldiği bölgede tespit ettiği heyelanın giderek artığını belirten Cem Sertesen, "1995 yılında ilk kez bu bölgeyi gördüm. Daha sonra 4 kez burayı ziyaret ettim. Geçen yıl da buradaydım ancak bugün ki kadar akıntı yoktu. Malesef, doğal yapının kenarlarının şekli gittikçe bozuluyor. Nuh'un Gemisi kitabında da bahsettiğim gibi buraya 35 senesini veren jeofizik mühendisi bilim insanı Doç. Dr. Salih Bayraktutan, bu oluşumun altında ve yanlarında çamur akıntısı olduğunu bildiriyor. Toprak heyelan halinde bu yapıya zarar veriyor. Bu yapının o akıntıdan kurtarılması ondan sonra bilimsel araştırmalar yapılması gerekiyor. Ama öyle kazma kürekle değil, günümüzün çok ileri teknolojisiyle yapılacak bilimsel araştırmalar. Eğer buraya kazma kürekle girilirse artık bozulmaya başlamış olan şekil tamamen yok olur" dedi.

ABD VE AVRUPADA ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Faruk Kaya, 1959'da İlhan Durupınar tarafından keşfedilen gemi silüeti şeklindeki anıt yapının Nuh'un Gemisi ve kayıp kenti Nakuan'ın olduğuna inanıldığını belirtti. Konuyla ilgili başta Amerika olmak üzere Avrupa ülkelerinde çok ciddi çalışmalar yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Faruk Kaya, "Uluslara arası çapta önemli olan sahaya Türkiye'nin de ciddi çalışmalar yapması gerekiyor. Doğal sit alanı olarak ilan edilen bu alanın koruma altına alınması ve korunması için çeşitli çalışmaların yapılması çok önemlidir" diye konuştu.

Nuh'un Gemisi'ne ailt olduğu iddia edilen kalıntılarla ilgili çalışmaların uzun zamanden beri yapıldığını belirten Prof. Dr. Faruk Kaya, 1829'da başlayan Ağrı dağı tırmanışlarının da bu amaçla yapıldığını bildirdi. Başta bilim adamları olmak üzere, jeolog ve din adamlarının bu tırmanışlara katıldığını ifade eden Kaya, şunları söyledi:

"Nuh'un gemisinin Ağrı Dağı ve çevresinde olduğuna dair ciddi bulgular var. İlhan Durupınar tarafından keşfedilen Doğubayazıt Telçeker köyü bölgesindeki yapı Nuh'un Gemisinin doğal yapısıdır. Burasının heyelan sonucu olduğuna dair bilgiler vardır. Bu yapıyla ilgili 1985 yılına kadar ciddi bir çalışma yapılmamıştır. 1985 yılında sonra çalışma yapılmaya başlanmış Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınmıştır. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisine maruz kalan bu sahada ciddi koruma çalışmaları yapılmamaktadır. Bu haliyle bırakıldığı zaman Doğabayazıt bölgesi sık sık heyelanlara maruz kalan bölgedir. Çeşitli koruma çalışmaları yapılmazsa bu doğal anıtın doğal yapısını kaybedebileceği tehlikesiyle karşı karşıya olduğu söylenebilir. Turizm anlamında dünya için ilgi çekici yer olan anıt ve çevresinde bir an önce çalışmaların yapılması, buranın gerçekten Nuh'un gemisi anıtının yapısıyla ilgili geçmişiyle ilgili tarihlendirme çalışmaları yapılması, mutlaka koruma altına alınması gerekir. Heyelanlar ciddi tehlikedir. Bu heyelanların burayı tahrip etmesini önlemek adına yeni çalışmaların yapılması çok aciliyet arzetmektedir."

Köpeğe ve kendine engel olmaya çalışan çocuğa taş attı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, bir kişi yerde yatan köpeğe taş atarken, kendisine engel olmaya çalışan çocuğu da tokat atmaya çalışıp taş attı. Görüntüler sosyal medyada yayınlanırken, büyük tepki oluştu.

Olay, Körfez Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde yaşlı bir kişi eline taşlar alarak yerde yatan köpeğe doğru yürüdü. Bu sırada iki çocuk, "Amca dur amca" diyerek uyarmaya çalıştı. Yaşlı kişi yerde yatan köpeğe büyük bir taşı hızla attı. Köpek canının yanmasıyla yerinden kalkarak kaçarken, bu sırada bir çocuk, "Dayı ne yapıyorsun" diyerek yaşlı adamın üzerine doğru gitti. Yaşlı adam çocuğa tokat savurarak elindeki diğer taşı çocuğun üzerine attı. Taş çocuğun vücuduna isabet ederken, yaşlı adam çocuğun üzerine yürümeye devam etti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından büyük tepki oluştu. Sosyal medya kullanıcıları görüntüleri paylaşırken, kurumları da harekete geçmesi için işaretledi.

Ordu'da 4 ahşap ev yandı

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde, ahşap evde çıkan ve çevresindeki evlere sıçrayan yangında, yöre mimarisini taşıyan 4 ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Musalı Mahallesi'nde, Mehmet Akbulut'a ait ahşap evde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Akbulut'un akrabaları Şaban, Ahmet ve Turan Akbulut'un ahşap evlerine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Mesudiye Belediyesi ekipleri ile vatandaşların da yardımıyla yangın, söndürülerek kontrol altına alındı. Söndürülen yangında, 4 ev kullanılamaz hale geldi. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

'4 EV YERLE BİR OLDU'

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, yangında can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Maalesef 4 geleneksel mimari özellikleri taşıyan, ahşap ev yangında yerle bir oldu. Yangın kontrol altına alınarak diğer evlere sıçraması önlendi. Aksi büyük bir facia olurdu. Ordu Büyükşehir Belediyesinin göndereceği kepçelerle enkaz kaldırma çalışmalarına devam edilecek. Olaya müdahale eden tüm itfaiye ekiplerine Mesudiyeliler adına teşekkür ediyoruz. Allah beterlerinden saklasın inşallah" dedi.

Kaçak sigara taşıyan 4 kişi yakalandı

Adana'da eşleriyle birlikte gümrük kaçağı sigara taşıyan 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerine aile süsü vererek kente gümrük kaçağı sigara getiren kişilerin ihbarını aldı. D-400 karayolunda uygulama yapan polis, şüphelendikleri 2 otomobili durdurdu. Araçta bulunan N.G. eşi V.G. ve diğer araçtaki Ö.B. ile D.B.'nin araçlarının kapı içlerine, motor bölümüne gizlenmiş toplam 7 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheliler sorgularının ardında mahkemeye sevk edildi.

Gaziantep'te 5 kilo uyuşturucuya, 1 gözaltı

Gaziantep'te, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda yolcu otobüsünde 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kent girişinde kontrol noktası oluşturan ekipler bir yolcu otobüsünün bagaj bölümünde eğitimli narkotik köpeği ile arama yaptı. Aramalarda bir valize saklanmış 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler 1 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

