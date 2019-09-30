Dha yurt bülteni - 4

PKK'lı teröristleri tedavi eden 2 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması YPS'li teröristlere destek verip, tedavilerini yaptıkları tespit edilen 2 kişi yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YPS'li teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan operasyonda YPS'li teröristleri tedavi ettikleri tespit edilen 2 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne katılım yaparak örgütsel eğitim aldıkları, terör örgütünün YPS birimi olan sözde gençlik yapılanmasında görevlendirildikleri ve haklarında hiçbir aranma-yakalanma kaydı olmadığından örgütün şehir yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütünün verdiği talimatlar doğrultusunda örgütsel eylemlerde bulundukları, yaralanan ve sağlık sorunları olan örgüt mensuplarına sağlık malzemesi temin ederek tedavilerini yaptırdıkları tespit edilen 'Vekil' kod adlı Ş.Ş. ve 'Ferhat' kod adlı Y.E. isimli şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak Diyarbakır ili Sur ve Yenişehir ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınmış, soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmışlardır" denildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin jandarmadan çıkışı

-Araca bindirilmeleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

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Hasat ve Bal Şenliği'nde bal yeme yarışması

1 KİLO BALI 55 SANİYEDE YENİ, BİRİNCİ OLDU

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Türkiye'nin önde gelen çam balı üretim merkezlerinden Doğantaş Mahallesi'ndeki Hasat ve Bal Şenliği kapsamında bal yeme yarışması yapıldı. Yarışmanın kadınlar kategorisinde 1 kilo balı 1 dakika 10 saniyede yiyen Şerife Akman, erkeklerde 1 kilo balı 55 saniyede yiyen Adem Tatlıkulak birinci oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kurulan bal ormanının bulunduğu Doğantaş Mahallesi'nde Hasat ve Bal Şenliği düzenlendi. Türkiye'nin önde gelen çam balı üretim merkezlerinden biri olan, yaklaşık 7 bin arı kovanı bulunan ve yılda ortalama 175 ton çam balı üretimi gerçekleştirilen Doğantaş Mahallesi'ndeki şenliğe, Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Kaş Belediye Başkanı AK Parti'li Mutlu Ulutaş, Elmalı Belediye Başkanı İYİ Partili Halil Öztürk, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kenan Dallı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Göktaş, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Doğantaş Mahallesi Muhtarı Ali Karataş, MHP İlçe Başkanı Cemil Kolak, İYİ Parti İlçe Başkanı İsmail Şah Yılmaz, Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, Kaş ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlar katıldı.

İki gün süren şenliğin ilk gününde arı üreticilerine Prof. Dr. Fehmi Gürel ve orman mühendisi Meryem Demirci tarafından 'Arıcılık ve Bal Üretimi' konulu konferans verildi. Şenliğin ikinci gününde temsili Yörük göçü ve arı kervanı yapıldı. Mahalle dışından Antalya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde yapılan yürüyüşe Yörük grupları da katıldı. Yürüyüş şenlik alanında sona erdi. Köy meydanında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından halk oyunları gösterisi yapıldı.

BAL YEME YARIŞI

Kadınlar ve erkekler arasında bal yeme yarışları yapıldı. Kadınlar arasında ilk kez düzenlenen bal yeme yarışmasına üç kadın katıldı. 1 kilo balı 1 dakika 10 saniyede yiyen Şerife Akman birinci oldu. İkinciliği Rabia Kaplan, üçüncülüğü de Sevilay Demiray aldı. Erkekler arasında düzenlenen bal yeme yarışmasına ise 11 kişi katıldı. Birinciliği 1 kilo balı 55 saniyede yiyen Adem Tatlıkulak kazandı. İkinciliği Süleyman Demirel, üçüncülüğü Ramazan Arıkan elde etti. Kadınlar ve erkekler arasında yapılan bal yeme yarışmasında dereceye girenlere bal ve sıvı gübre hediye edildi.

GEÇEN SENE DE BİRİNCİ OLMUŞTU

Erkekler bal yeme yarışması birincisi Adem Tatlıkulak, "Balın tadı harikaydı. Geçen sene de birinci olmuştum" dedi. Kadınlar birincisi Şerife Arıkan da "Çok güzeldi. Çok lezzetliydi. Doğantaş'ımızın balını herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu. Bal üreticisi Asiye Kaçıra, "Doğantaş'ın balı doğaldır. Bir katkısı yoktur. Herkes yiyebilir" dedi.

Doğantaş Mahalle Muhtarı Ali Karataş ise şenlikle ilgili, "Mahallemiz çam balı üretim merkezidir. Çam balımız kaliteli olduğundan 6 yıldır festival düzenliyoruz. Çam balımızın tanınmasını istiyoruz" diye konuştu.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da, "Bal çok önemli. Dünyada çok önemli, Türkiye'de çok önemli. Ama en önemlisi Kaş'ımızda, Doğantaş'ta böyle bir bal üretimi yapılması, organik bir bal üretiminin yapılması bizim için çok önemli. Çünkü hem ilçemizde, hem diğer ilçelerimizde, Antalya'mızın ve Türkiye'mizin her noktasına buradan bal satıyoruz. O yüzden Doğantaş balının daha çok tanınması, daha çok fark edilmesi ve her kesime ulaşabilmesi için bizler de bu tanıtımı yapmak ve sizlere bu Doğantaş balını daha iyi tanıtabilmek için bu tür faaliyetleri devam ettireceğiz" dedi.

Kaymakam Ulaş Akhan da şunları kaydetti:

"Mahallelerimizde, köylerimizde düzenlenen şenlikler, bu festivaller, sosyal etkinlikler beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha da pekiştiren etkinliklerdir. Aynı zamanda bizden sonra gelecek olan kuşaklara da örfümüzü, adetimizi, geleneklerimizi anlattığımız; onları da kendi öz değerlerimizle buluşturduğumuz etkinliklerdir."

Şenlik Türk Halk Müziği sanatçısı Tahsin Duru ve Ankaralı Ayşe'nin verdiği konserle sona erdi.

Görüntü Dökümü

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Mahalle levhası

Bal ormanı ve mahalleden kesit

Yürüyüşten ve mehteran takımından görüntü

Alandan detay

Saygı duruşu

Bal yarışmaları

Birincilerle röportaj

Konserden detay

Oynayanlardan detay

Röportajlar ve konuşmalar

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya),

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Marketten cips çalan çocuklar kamera yakalandı

Samsun'da gece yarısı kapalı bir marketten cips çalan çocuklar, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken çocuklar, kamerayı fark ederek çaldıkları cipslerle beraber kaçtı.

Olay, 03.30 sıralarında Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bir markette meydana geldi. Kapalı halde bulunan marketin önüne gelen ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 şüpheli, kapşonlarıyla yüzlerini örterek cips çaldı. Bir şüphelinin ise çaldığı cipsleri sırt çantasına doldurduğu anlarda ki rahatlığı dikkat çekti. Şüphelilerden birinin kamerayı fark ederek arkadaşlarını uyarması üzerine, çocuklar çaldıkları yiyeceklerle beraber koşarak uzaklaştı.

MARKET SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Sabah saatlerinde dükkanını açan market sahibi M.E., olayı gördüğünü söyleyen bir müşterisinin bilgi vermesi üzerine güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Kayıtlardan olay anını bulan M.E., şikayetçi olmayacağını fakat yapılanın yanlış olduğunu, ilerde daha büyük sonuçlar doğurmadan hırsızlık yapan çocukların uyarılması gerektiğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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Hırsızlık anının güvenlik kamera görüntüsü

(SURE: 00.41 DK) (BOYUT: 3 MB)

Haber: Tayfur KARA/SAMSUN,

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Kestane için uzun araç kuyrukları oluştu

BATI Karadeniz de özellikle Bartın ve Zonguldak ormanlarında oldukça yaygın olan kestane, köylülerin önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Bartın'da sabah erken saatlerinde kestane toplamak için ormanlık alanlara gidenlerin araçlarının oluşturduğu kuyruk 1 kilometreyi aştı.

Bartın ve Zonguldak ormanlarında geçen yıla oranla bu yıl kestane bolluğu yaşanıyor. Köylülerin önemli geçim kaynaklarından biri olan kestane, sabah erken saatlerinde ormanlık alanlardaki ağaçlardan toplanıyor. Zorlu bir yürüyüşün ardından kestane ağaçlarına ulaşan köylüler, topladıkları kestanelerinin kilosunu 15 liradan satışa sunuyor. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı da 2014 yılında hazırladığı Zonguldak Kestanesi ve Cevizine Yönelik Markalaşma Çalışmaları Projesi ile kestanenin bölge için önemini vurgulayan çalışma yaptı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Bartın'ın Kurucaşile yolu Ahatlar mevkiindeki ormanlık alan her yıl kestane toplamak isteyen vatandaşların akınına uğruyor. Bu yılda sabah erken saatlerden itibaren ormanlık alana gidenler, kestane toplamak için adeta birbirleriyle yarıştı. Kimileri yemek için toplarken kimileri de pazarda satıp gelir elde etmeye çalışıyor. Kestane toplayanların karayolu kenarında oluşturduğu uzun araç kuyruğu ise dikkatlerden kaçmadı. Araç kuyruğunun 1 kilometreyi aştığı görüldü.

Her yıl kestane toplamaya geldiklerini söyleyen Ahmet Güneş, "Yılda bir kere geliyoruz. Yere düşenleri topluyoruz. Olmazsa ağaca çıkıyoruz. Biz yemek için topluyoruz. Kilosu pazarda 15 liradan başlıyor. Çok kalabalık şu anda. Toplamışlar. Biz anca yer bulabildik. Erken gelip yer bulmak lazım. Olan tarafını bulman lazım.ö dedi.

Ailesiyle kestane toplamaya gelen Engin Altaç ise, "Nasibimizi aramaya geldik. Kolay değil. Çocuklarla hep birlikte geldik. Yarım saatte bir kilo kadar toplayabildik. Genelde pazar günleri çok kalabalık oluyor. Zonguldak ilçeleri ve köylerden gelen çok kişi var. Genelde kestane ağaçlarıyla çevrili olduğu için burası tercih ediliyor.ö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Drone ile ormandan ve araçlardan detay

-Kestane toplayanlar

-Ahmet Güneş ile röp.

-Engin Altaç ile röp.

Araç kuyrukları

-Anonslar

Boyut: (733 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Ayhan ACAR/BARTIN,

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Tokat'tan 6 ülkeye 'kil' ihracı (TEKRAR)

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde ocaktan çıkartılan kil, Niksar ilçesindeki fabrikada işlendikten sonra Türkiye'nin yanı sıra Filipinler, Romanya, İspanya, Almanya, İngiltere ve Nijerya'ya ihraç ediliyor.

Niksar ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Mehmet Orkun Yılmaz (31), 4 yıl önce tesis kurarak Reşadiye ilçesinde ocaktan çıkarılan kili kamyonlar ile Niksar ilçesine getirerek işlemeye başladı. Tesislerinde ilk olarak sondaj makinelerinde kullanılmak üzere kil üretimi yapan Yılmaz, ardından işleyerek yurt dışına satışını araştırdı. Yılmaz, kilin kedi kumu ve kozmetik ürünlerinde kullanıldığını öğrendikten sonra yurt dışı firmalar ile bağlantı kurdu. Tesislerde yıllık ürettiği 2 bin 500 ton kilin yarısının fazlasını yurt dışına göndermeye başladı. Ham halde tonu 450 liradan satılan kil, işlendikten sonra daha yüksek rakamlara ihraç ediliyor.

'DÜNYA'NIN DA HOŞUNA GİTTİ, TALEP OLUŞTU'

Kili, Niksar'a 55 kilometre uzaklıktaki Reşadiye'den getirdiklerini belirten Mehmet Orkun Yılmaz, "Burada dinlendirerek kurutuyoruz. Bazı işlemlerden geçirdikten sonra öğütüyoruz. Öğüttükten sonra satıyoruz. Araştırmalar yaptık. Bu kili alıyorlarmış. Yurt dışına direkt ham olarak yolluyorlarmış. Doğal olarak da katma değeri ülkemize kalmıyordu. Biz de bunu geliştirerek, üstüne bir şeyler katarak farklı ürünler yapmaya uygun hale getirdik. Dünya'nın da hoşuna gitti. Talep oluştu. Biz de bu talepler doğrultusunda kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Burada bentonit, kedi kumu, pelet, kozmetik sektöründe kullanılmak üzere kili işliyoruz. İhtiyaca göre değişiyor. Bize gelen talepleri değerlendirip, müşterinin istediğini vermeye çalışıyoruz" dedi.

'MAİL YOLUYLA ULAŞIYORUZ'

Yurt dışı ihracatına mail yoluyla başladıklarını ifade eden Yılmaz, "Ticaret Bakanlığı'ndan kille ilgili yurt dışında nerelere gidiyor, kimlerin ihtiyacı var diye bazı veriler aldık. Oralara mail yolu ile ulaşıyoruz. O şekilde dönüş oluyor. Yurt dışında pazar arıyoruz. Şu anda Filipinler, İngiltere, İspanya, Nijerya, Romanya, Almanya, bu tür ülkelere gönderiyoruz. Bazı ülkelerle de görüşme içindeyiz. Bu ürün ülkemizde de sondajda kullanıyor. Ülkemizin dört bir yanına gönderiyoruz. Kullananlar da çok memnun. Yıllık üretimimiz 2 bin 500 ton. Bunun yarısından fazlasını yurt dışına gönderiyoruz. En önemli sıkıntımız, gönderdiğimiz ürün kadar nakliye maliyeti olması. Bu konuda büyüklerimizden destek istiyoruz. İhracat için en azından gemiyle nakliyelerde destek olunmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Tesisden görüntüler

-Kilin işlenme aşamalarından görüntü

-İşletme sahibinin açıklamaları

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/NİKSAR, (Tokat)