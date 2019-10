Dha yurt bülteni - 4

Karadenizli balıkçılar deniz salyangozuna yöneldi

Karadeniz'de kıyı balıkçıları tarafından teknelerle 'argana' adı verilen dip sürtme ve 'dalma' yöntemiyle avlanan deniz salyangozu, fabrikalarda işlenerek Uzak Doğu ülkelerine ihraç ediliyor. Ülke ekonomisine yılda yaklaşık 15 milyon dolar katkı sağlanan deniz salyangozu avcılığı, Karadenizli balıkçıların önemli bir gelir kaynağı haline geldi.

Uzak Doğu ülkeleri tarafından talep gören deniz salyangozu, Karadenizli balıkçıların gelir kaynağı haline geldi. Karadeniz'de kıyı balıkçıları tarafından teknelerle 'argana' adı verilen dip sürtme ve 'dalma' yöntemiyle deniz salyangozu avcılığı yapılıyor. Sabahın erken saatlerinde denize açılan balıkçılar avladıkları salyangozlarla akşam saatlerinde kıyıya dönüyor. Fabrikalarda işlendikten sonra Japonya, Kore, Çin ve Tayvan gibi ülkelere ihraç edilen deniz salyangozu ile ülke ekonomisine de yılda yaklaşık 15 milyon dolar katkı sağlanıyor.

'BALIK AVI KÖTÜ GİDİNCE HERKES SALYANGOZA YÖNELDİ'

Ordu'nun Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Ertan Akdeniz, argana ve dalma yöntemiyle salyangoz avcılığı yaptıklarını, çıkardıkları salyangozları fabrikalara gönderdiklerini söyledi. Fabrikalarda işlenerek gemilerle Uzak Doğu ülkelerine ihraç edilen deniz salyangozunun özellikle kıyı balıkçıları için büyük gelir kapısı olduğunu belirten Akdeniz, "Salyangozları alıp işleyen fabrikalar var. 15-20 ülkeye bu ihraç oluyor. Zorlukları çok, teknelerimizle sabah 6'dan akşam 8'e kadar çalışıyoruz. Salyangozlarda azaldı. Balık bu sene aşırı zayıf. Büyük balıkçılarda hamsiye yöneldiler. Kıyı balıkçıları olarak bize salyangoz kaldı. Sezonda 1.5 ton civarında salyangoz avlarken, bu aralar miktar 200-300 kiloya kadar düştü. Balık avı kötü gidince bu kez herkes salyangoza yöneldiö dedi.

'GÜNLÜK AV MİKTARI AZALDI'

Günlük avladıkları salyangoz miktarının azalmasına rağmen, yeterli balık olmadığından bu avcılığı yapmaya devam ettiklerini anlatan Akdeniz, "Yapacak işimiz kalmadı ama evimize, çocuklarımıza ekmek götürmemiz lazım. Masraflarımızda ağır, bir tekneyle günde 50-60 litre mazot yakıyoruz. Devletimizden Allah razı olsun, ucuz mazot kullanıyoruz ama oda yükseldi. Teknelerimizde 3 tane de tayfamız oluyor. Günde 800 kilo 1 ton salyangoz tuttuğumuzda az çok para kalıyordu. Şu anda 200-300 kiloya düştü, para kazanılmıyor. Salyangoz işçiliği çok zor, denizde 8-10 metre derinlikten çıkarıyoruz. Çok zahmetli, zahmet olmadan para kazanma yokö şeklinde konuştu.

'BALIK OLMAYINCA ARGANA SERBEST BIRAKILMALI'

Murat Aydemir ise, balık sezonunun kötü gittiğini belirterek "Balık çıkmayınca balıkçılar salyangoza yöneldi. Ordu açıklarında salyangozdan başka balık türü yok şu anda. Salyangoz avcılığı zor. Devletten isteğimiz tek değil de bunu çift argana ile çekmemiz. Denizde kaldığımız süre uzadıkça mazot maliyeti de artıyor. Balığın olmadığı durumlarda çift arganayı serbest bırakmaları lazım. Salyangoz, dolar üzerinden yurt dışına ihraç ediliyor. Bunun yasağı olur mu? Bundan ekmek yiyen insanlar varö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------

-Kayıkta salyangoz çuvala doldurulurken görüntü

-Çuvallar taşınırken görüntü

-Balıkçılardan görüntü

-Salyangoz çuvalı tartılırken görüntü

-Balıkçılarla röportaj

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-DHA

==========================

Bakan Yardımcısı Ersoy: Huzur ortamında kardeşçe yaşamak istiyoruz

İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Bu topraklarda tek bir annenin ağlamasına gönlümüz razı olmuyor. Tek bir şehit vermek istemiyoruz. Tek bir evladımız dağa çıksın istemiyoruz. Biz kurduğumuz huzur ve güven ortamında kardeşçe yaşamak istiyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Ersoy, Şırnak Belediyesi'nce kentte yapımı tamamlanan Kent Parkı'nın açılışına katıldı. Açılışta Vali Ali İhsan Pehlivan, Jandarma Genel Komutan Orgeneral Arif Çetin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Taner Bilacan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile çok sayıda davetli de yer aldı. Açılışta konuşan Bakan Yardımcısı Ersoy, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin, Diyarbakır'daki HDP binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine değindi. Ailelerin yanında olduklarını vurgulayan Ersoy, "Yakaladığımız huzur ve güven ortamına sahip çıkın. Yeter ki siz evlatlarımıza sahip çıkın. Onları kandırarak, istismar ederek, onların kanını, canını yok pahasına heba ederek, kendilerine zerk etmeye çalışanlara fırsat vermeyin. Biz inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. Bugün Diyarbakırlı anaların ağzından çıkan yürekli sözler, hepimizin duygularına, isyanına tercüman oluyor. Tek bir şeyin mücadelesini veriyoruz. Bu topraklarda tek bir annenin ağlamasına gönlümüz razı olmuyor. Tek bir gencimizin hayatını kaybetmesine gönlümüz razı olmuyor. Tek bir şehit vermek istemiyoruz. Tek bir evladımız dağa çıksın istemiyoruz. Biz kurduğumuz bu huzur ve güven ortamında bir ve beraber, kardeşçe yaşamak istiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------

-Kent Parkın açılış

-Protokol konuşmaları

-Parkın içinden detaylar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

===============================

Bursa'da yanan ormanlık alan, havadan görüntülendi



Bursa'nın Gürsu ilçesindeki ormanlıkta dün akşam çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin 6 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Sabahın ilk ışıklarına kadar soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü alan, drone ile havadan görüntülendi.

Gürsu'nun Kazıklı mevkisinde, etrafında kızılçam ve zeytin ağaçlarının olduğu ormanlıkta, dün saat 19.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden dumanların yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, sevk edildi. Yangın, 40 kişilik ekibin 12 arazöz ve 4 tanker ile müdahalesi sonucu saat 01.00 sıralarında kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangın sonrası başlattığı soğutma çalışmalarını, tedbir amacıyla sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürdü. Yanan orman alanı ise drone ile havadan görüntülendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

------------

-Yangın bölgesinden drone görüntüsü

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA

==============================

Sokak hayvanlarını sözleşmeyle sahiplendirip, fotoğraflarını istiyorlar

Edirne'nin Keşan ilçesi Sokak Hayvanlarını Koruma (KEHAYKO) Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, 2 yıldır faaliyette olan derneğe ait 'can evi' olarak adlandırılan barınakta bakılan yaklaşık 250 sokak köpeğinin sözleşmeli olarak sahiplendirildiğini söyledi. Cebeci, 'evet' veya 'hayır' seçenekli cevaplardan oluşan anket şeklindeki sözleşmede, 'köpeğe ne sebeple olursa olsun asla zarar vermeyeceğinizi, her zaman iyi niyetle eğitmeyi kabul ediyor musunuz', 'kaza geçirirse veya hastalanırsa veterinere götüreceğinizi ve tedavi ettireceğinizi kabul ediyor musunuz' gibi maddelerin yer aldığını belirterek, telefon edilerek ayda bir kez köpeğe ait güncel fotoğraf istediklerini, sözleşmeye uymayanlardan ise hayvanları geri aldıklarını söyledi.

'EL BİRLİĞİ İLE CAN EVİNİ KURDUK'

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında şehirdeki ilkokullarda eğitim gören öğrenciler, KEHAYKO'nun barınağını ziyaret etti. Öğrenciler, derneğe mama desteğinde de bulunurken, elleriyle besledikleri köpeklere yakın ilgi gösterdi.

KEHAYKO Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, 2017 yılı Haziran ayında hayvanseverler olarak dernek kurduklarını ve belediye tarafından tahsis edilen 400 metrekarelik alana inşa edilen barınakta sokak hayvanlarına baktıklarını belirterek, "Kurulduktan sonra sokaklardan topladığımız yaralı canları tedavi ettirmeye başladık. Evlerde olmuyordu. Bu nedenle de el birliği ile belediye tarafından tahsis edilen alana 'Can Evi'ni kurduk. Sağlıklı hayvanları burada barındırmıyoruz. Burası bir hapishane değil. Burası sadece tedavi olup, dinlenebilecekleri bir yer. Burada uyuzlu, kaza geçiren, kanser olan köpeklerimizin bakımı yapılıyor. Anlaşmalı olduğumuz özel bir klinikte tedavi ediliyorlar. Sokağa ya da ormana atılan yavru köpeklerin de kısırlaştırmalarını belediye ile birlikte yapıyoruz. Bunun dışında diğer hayvansever derneklerden de deste alıyoruz" dedi.

'TELEFON EDİYORUZ, İSTİYORUZ'

Derneğin 2 yılda yaklaşık 250 sokak köpeği sözleşme ile sahiplendirdiğini ifade eden Cebeci, 'evet' veya 'hayır' seçenekli cevaplardan oluşan anket şeklindeki sözleşmede, 'köpeğe ne sebeple olursa olsun asla zarar vermeyeceğinizi, her zaman iyi niyetle eğitmeyi kabul ediyor musunuz', 'kaza geçirirse veya hastalanırsa veterinere götüreceğinizi ve tedavi ettireceğinizi kabul ediyor musunuz' gibi maddelerin yer aldığını belirterek, telefon edilerek ayda bir kez köpeğe ait güncel fotoğraf istediklerini, sözleşmeye uymayanlardan ise hayvanları geri aldıklarını söyledi.

Cebeci, isteyen herkesin bu sözleşmeye uyarak köpekleri sahiplenebileceğini belirterek, "Zaten yavrular hariç, diğer köpekleri kısırlaştırmadan sahiplendirmiyoruz. Tatile gideceklerinde bile kim tarafından bakılacağını öğreniyoruz. Bunların takiplerini yapıyoruz. Telefon ediyoruz, fotoğraf istiyoruz. Tabii şunu da söylüyoruz, eğer ki vazgeçersen, bakamayacağını düşünüyorsan bize geri getir. Evde ya da bahçede bakılan bir hayvanın sokağa terk edilmesini istemiyoruz" diye konuştu.

'HAYVANLARI KORUMA BİR GÜNE SIĞMAMALI'

Sevinç Cebeci, 2 yıllık süre içerisinde derneğe getirilen 300 köpeğin kısırlaştırıldığını, özel klinikte 100 kırık ameliyatı gerçekleştirildiğini ve 250 köpeğin ise sahiplendirildiğini kaydederek, "Biz var olduğumuz sürece faaliyetlerimiz de devam edecek. Bizim en büyük şansımız belediyeyle el birliğinde olmamız. Yaptığımız işten çok memnunuz. Hayvanları koruma bir güne sığmamalı. Bu uzun sürelere yayılmalı" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Barınaktaki köpekler

-Öğrencilerin barınağa girmesi

-Köpekleri seven ve besleyen öğrenciler

-Yavru köpeği kucağına alarak, fotoğraf çektiren öğrenciler

-KEHAYKO Derneği Başkanı Sevinç Cebeci röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

================

Keçeden ürünleri 8 ülkeye ihraç ediyor

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde keçe imalatçısı Gencer Kondal (48), keçeden imal ettiği çantadan ayakkabıya, şaldan yastığa çok sayıda ürünü Hollanda, Almanya, İsviçre başta olmak üzere 8 ülkeye ihraç ediyor.

Yalvaç ilçesinde yaşayan Gencer Kondal, 30 yıldır Akdeniz bölgesinde yetiştirilen keçi ve koyunların yünlerinden keçe ve kepenek imal ediyor. Her türlü deseni keçeye işleyebilen Kondal, zamanla yünlerden 78 çeşit renk elde etti. Çantadan heybeye, yatak örtüsünden ayakkabıya her türlü isteğe karşılık verebildiklerini anlatan Kondal, özellikle çanta ve bebek patiklerinin çok talep gördüğünü söyledi. Keçeden imal edilen ürünlerin ilgi çektiğini ve her yerden sipariş aldığını belirten Kondal, Akdeniz bölgesi dışında hiç bir yerden yün almadığını söyledi. Talebe yetişemediğini anlatan Kondal, "Şala kadar her şeyi yapıyorum. Devamlı çırak ya da çalışan bulamadığım için talebe yetişemiyorum. Yünlerden ürettiğim bu ürünleri yurt dışına da gönderiyorum. Hollanda, Almanya, İsviçre başta olmak üzere 8 ülkeye gönderiyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------

-Ürünlerden detay görüntüler

-Keçeden ürünler yapıırken görüntü

-Keçe imalatcısı Gencer kondal ile röp

-Muhabir Alparslan Çınar ın anonsu

-Ürünlerden detay görüntüler

483 MB///4.21 SN (HD)

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,

===================

Sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı

Düzce'de, sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerince vinçle kanaldan çıkarılarak kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde, Düzce Tokuşlar Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Kuşçu, büyükbaş hayvanlarını meraya otlatmak için götürmek istedi. Bu sırada bir inek sulama kanalına düştü. Ali Kuşçu, ineği su kanalından çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi, ineğin vücuduna halatları bağlayarak vinçle mahsur kaldığı kanaldan çıkardı. Ali Kuşçu, herhangi bir yarası olmayan ineğini ahıra götürdü.

Görüntü Dökümü

------------

-Büyükbaş kurtarılırken görüntü (Vatandaş kamerası)

HABER : Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

======================