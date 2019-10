Dha yurt bülteni - 4

Oğlu PKK tarafından kaçırılan anne: Oğlum dönecek, Türk askeri olacak

Diyarbakır'da 33 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan kanser hastası Ayşegül Biçer, dağa kaçırıldığını belirttiği tek oğlu Mustafa'ya (18) kavuşacağına inandığını söyledi. Biçer, "Ben, Türkiye'de yaşıyorum. Sancağım dalgalanıyorsa, ona ihanet etmeyeceğim. Allah'ın izniyle oğlum da geri dönecek Türk askeri olacak. Ben onlara evladımı bırakmam" dedi.

Diyarbakır'da oturan Rauf- Ayşegül Biçer çifti, 11 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa için 3 Eylül Salı günü HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. Oturma eylemini başlatan ilk ailelerden olan Biçer ailesi, oğullarına kavuşabilmek için 33 gündür HDP il binasın önünde bekleyişini sürdürüyor.

Kanser hastası Ayşegül Biçer, HDP aracılığıyla PKK'lı teröristlere götürüldüğünü söylediği oğluna kavuşma inancını yitirmediğini belirtti. Oğlu Mustafa'nın 17 Kasım 2018'de evden çıktığını anlatan Ayşegül Biçer, 19 Kasım'da gelen bir telefonda Mustafa'nın YPG'li teröristlerle birlikte olduğunu öğrendiğini söyledi.

Her sabah umutla HDP önüne geldiklerini ifade eden Ayşegül Biçer, "3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladık. Biz buraya oturduğumuzda 'ya zafer ya ölüm diye oturmuştuk, evlatlarımız gelene kadar kalkmayacağız. Evlatlarımızı kurtaramazsak bile bundan sonra gençlerin gitmesine engel olabiliriz. Ben oğlumun sağ olduğunu hissediyorum, oğlumun döneceğini hissediyorum. Her sabah bir umutla buraya gelip oturuyoruz, bizim bu umudumuzu kırmalarına izin vermeyeceğiz" dedi.

'HDP'NİN KÜRTLER ÜSTÜNDE OYNADIĞI OYUNA BİR SON VERECEĞİZ'

Oturma eyleminde çocuklarına kavuşmanın yanı sıra HDP'nin Kürtlerin üstünde oynadığı oyuna son vermeyi amaçladıklarını belirten Ayşegül Biçer, şöyle devam etti:

"Biz, anneler olarak aklımız başımıza geldi. Yeter artık. HDP'nin Kürtler üstünde oynadığı bu oyuna bir son vermeye geldik. Bir Kürt olarak Kürdistanı kesinlikle kabul etmiyorum. Ben Türkiye'de yaşıyorum, sancağım yukarıda dalgalanıyorsa, altında yaşıyorsam ona ihanet etmeyeceğim. Allah'ın izniyle oğlum da geri dönecek Türk askeri olacak. Ben onlara evladımı bırakmam. Zaman zaman burada hakaretlere uğruyoruz. Burada şiddete uğruyoruz, karşılıklı olarak tartışmalarımız oluyor. Sürekli bizi para aldığımızla itham ediyorlar. Çocuklarının yüzüne bakamıyorum. 2 kız çocuğum daha var yüzlerine bakamıyorum, ağabeylerini kurtaramadığım için sürekli vicdan azabı duyuyorum. Bir anne olarak oğluma karşı görevim, onu kurtarmak, ben bunu yapacağım, Allah'ın izniyle bu mücadelenin sonunda zaferle çıkacağız. Sadece kendim için değil, burada oturan bütün anneler ve gelmeyen bütün anneler için burada bir mücadele başlattık, sonuna kadar da sürdüreceğiz."

'KAFAMIZA SİLAH DAYADILAR'

Baba Rauf Biçer ise yaptıkları eylem nedeniyle başlarına silah dayanarak tehdit edildiklerini söyledi. Biçer, "Eylemin 5'inci günüydü. 23.00 sıralında evimizin önünde pusu kurmuşlar, eşimle kafamıza gençlik kolları tarafından silah dayandı. 'Siz eğer HDP binasına giderseniz önce dağdaki evladınızı, sonra sizi öldürürüz dediler.' Ondan sonra biraz yürüdüler, geri döndüler, Bize dediler ki; 'Evladınız eğer bu yaptığınız görüntüleri görürse kendi kafasına sıkar' Bizim canımız var rabbimizedir, hiç kimseden korkmuyoruz, iman gücümüz var bizim, istedikleri kadar tehdit etsinler. Bu toprak, bu vatan, bu sancak inmeyecek. Nasıl Çanakkale'de birlik, beraberlik, kardeşlikle savaş verdiysek, bu mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Üç dört çapulcuya, haçlı Siyonistlere biz bu sancağı teslim etmeyeceğiz" diye konuştu.

ÖSO eğitimleri yoğunlaştırdı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın Doğusuna olası bir harekatı öncesi Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları, eğitimlerini sıklaştırdı. ÖSO güçleri, zorlu eğitimlerde hem arazi, hem de meskun mahal şartlarına hazırlanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği 2016 yılındaki Fırat Kalkanı ve 2018'deki Zeytin Dalı harekatlarına katılan ÖSO güçleri, Fırat'ın Doğusuna yönelik olası bir harekat öncesi de hazırlıklarını sürdürüyor. ÖSO bileşenlerinden Şukur El Şimal (Kuzey Kartalları Tugayı) askerleri, kampta eğitimlerine devam ediyor. Kamptaki bin 500 askere yakın dövüş, göğüs göğse muharebe ve meskun mahal eğitimleri veriliyor. İkinci Orduya bağlı Kuzey Kartalları Tugayı Eğitim Komutanı Yüzbaşı Halil Al Hayriye, sık sık eğitimlerini gözden geçiren tam donanımlı askerlerinin Türkiye'den gelecek sinyalle harekata katılacağını söyledi. Yüzbaşı Hayriye şöyle devam etti:

"Askerlerimize tüm eğitimlerini verdik. Sık sık da tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Biz operasyonlar için her zaman hazırız. Askerlerimize özel bir eğitim verdik. Bu özel eğitimler de nizami bir şekilde gerçekleşti. Askerlerimize meskun mahal eğitimleri de verdik. Şu anda bin 500 askerimizde tam donanımlı bir şekilde hazır bekliyor."

Arkadaşların drift yalanını görüntü ortaya çıkardı

Erzurum'da drift yapan sürücü, suçu arkadaşına attı ancak görüntüler izlenince gerçek ortaya çıktı. Sürücü ile suçu üstlenen arkadaşı, toplam 15 bin 30 lira para cezası kesildi. Ehliyetlerine de el konulan ikiliye, yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartı getirildi.

Bir vatandaşın ihbarı üzerine 34 NAC 25 plakalı lüks otomobilin, sosyal medyada paylaşılan görüntülerinden Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde, 8 Eylül ve 3 Ekim tarihlerinde 3 ayrı yerde drift yaptığı tespit edildi. Polis, otomobilin plakasından yola çıkarak kimliğini belirlediği aracın sahibi Naci Aydoğan'ı(33), gözaltına aldı. Aydoğan ifadesinde, drifti arkadaşlarının attığını söyledi.

Bunun üzerine ifadesine başvurulan Muhammed Kulplikaya(24), otomobille drift atanın kendisi olduğunu söyledi. Kulplikaya'ya 5 bin 10 lira para cezası verilip, ehliyetine el konuldu.

Aydoğan'ın iddia ettiği diğer kişi ise tespit edilemedi. Bu nedenle otomobilin plakasına 10 bin 20 TL ceza yazıldı. İkili gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi. Naci Aydoğan, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Gençliğin verdiği cahillik diyelim. Pişmanım. Erzurum'a verdiğim bu rahatsızlıktan dolayı özür diliyorum. Bu bir daha olmayacaktır. Artık otomobilimi kimseye vermeyeceğim. Üç olayda da drift atan ben değildim. 8 Eylül'de drift atan arkadaşım Fransa'dan gelmişti. Kendisi burada olmadığı için aracın plakasına 10 bin 20 lira ceza yazıldı, onu ben ödeyeceğim" diye konuştu.

Soruşturmada izlenen görüntülerde ise drift atanın otomobilin sahibi Naci Aydoğan olduğu belirlendi. Savcılıktaki sorgularının ardından adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan işlem yapılan Naci Aydoğan'ın ehliyetine de el koyuldu.

Kulplikaya hakkında ise suçu üstlenmek suçundan adli işlem başlattı. İkiliye yurt dışına çıkma yasağı ile ayda bir kez karakola giderek, imza atma zorunluluğu getirildi.

700 metrede uçuş güvenliğini böyle anlattı

"YAMAÇ PARAŞÜTÜ, FUTBOLDAN DAHA GÜVENLİ"

Antalya'nın Alanya ilçesinde havada ipi kopan paraşütte pilot ve yolcusu denize acil iniş yaparken, paraşütlerin güvenli olup olmadığı bir kez daha tartışıldı. Türk Hava Kurumu (THK) yamaç paraşütü eğitmeni Ergun Ulu ise birlikte uçtuğu Demirören Haber Ajansı muhabirine, 700 metre yükselikte futbolun tehlikeli sporlar arasında 7'nci, yamaç paraşütünün ise 23'üncü sırada olduğunu belirterek, "Yamaç paraşütü korkulacak bir spor değil, ülkemizde de hızla gelişiyor. Herkesi de bu sporu yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Alanya'da hafta başında havada ipi kopan paraşütte pilot ve yolcusunun denize acil iniş yaptığı görüntülerin yayılmasının ardından, yamaç paraşütünün güvenliği konusu sosyal medyada tartışılmaya başladı. Yamaç paraşütü güvenliği konusunda çeşitli görüşler ortaya konulurken, THK yamaç paraşütü eğitmeni Ergun Ulu, birlikte uçuş yaptığı Demirören Haber Ajansı muhabirine, 700 metre yükselikte güvenli uçuş ve paraşüt güvenliği hakkında bilgi verdi.

'TEHLİKELİ SPORLAR ARASINDA 23'ÜNCÜ SIRADADIR'

Ergun Ulu, paraşütün sanılanının aksine çoğu spor dalından daha az tehlike içerdiğini söyledi. Ulu, "Yaklaşık 15 yıldır profesyonel olarak yamaç paraşütü sporunu yapıyorum, aynı zamanda ticari faaliyet içerisindeyiz. Yamaç paraşütü basit bir hava aracıdır. Tehlikeli sporlar arasında 23'üncü sıradadır. Paraşüt sporu ne kadar tehlikeli görünse de futbol daha tehlikeli. Çünkü futbol listede 7'nci sırada. Yani paraşüt sporu aslında tehlikesi az bir spor. Geçenlerde Alanya'da bir arkadaşımız ufak bir acil iniş durumu gerçekleştirdi. Gayet başarılı bir iniş yaptı. Detaylı bir şekilde henüz incelemesi yapılmadı ama malzemenin fabrikasyon hatası olduğunu düşünüyoruz. Yine malzemenin eski olmasından da kaynaklı olabilir. Çünkü o ipler her dönüşte yaklaşık 2.5 'G kuvveti'ne maruz kalıyor. Hava şartlarına çok rahat dayanabilecek bir ekipmandır ama ipler kopmuş, koptuktan sonra da pilot arkadaşımız doğru karar vererek yedek paraşütünü açarak suya iniş yapmış. Bu çok normal bir şey aslında. Ölüdeniz Babadağ yamaç paraşütünde dünyanın merkezi konumunda. Yaklaşık 25 yıldır orada yamaç paraşütü yapılıyor. ve orada haftada 1- 2 defa yedek paraşüt açılıyor. Bu sporun doğasında olan bir şey. Zaten her yamaç paraşütünde yedek paraşüt ve kubbe olarak 2 paraşütle uçulur" dedi.

'TESTLERDEN GEÇİRİLİYOR'

Yamaç paraşütünün basit bir hava aracı olduğunu fakat uçarken belirli şartlara ve doğaya saygı duyulması gerektiğini belirten Ergun Ulu, "Uçuşlar, 20 knot rüzgarın üstünde kesinlikle yapılmamalı, doğru rüzgar beklenmeli, ekipmanların tamamen güvenli, yeni olması ve LTF testleri, DHV testleri dediğimiz uluslararası testlerden de geçmiş olması gerekmektedir. Aynı zamanda her yıl uçtuğumuz ekipmanların THK tarafından testleri yapılıyor, aerodinamiklerine bakılıyor. Bu testlerden geçerse 1 yıl daha kullanılması için vize veriliyor" diye konuştu.

'KORKULACAK BİR SPOR DEĞİL'

Yamaç paraşütü yapmak isteyen vatandaşlara tavsiyelerde bulunan yamaç paraşütü eğitmeni Ergun Ulu, şöyle dedi:

"Bu sporu yapacak olan kişiler veya yolcu olarak gelecekler öncelikle hangi şirketle ve pilotla uçacaklarını, bunların tecrübelerini araştırsınlar, daha sonra uçuşlarını gerçekleştirsinler. Yamaç paraşütü korkulacak bir spor değil, ülkemizde de hızla gelişiyor. Herkesi de bu sporu yapmaya davet ediyoruz. Yamaç paraşütü uçuşu yapmak için gelen yolcunun bir gün öncesinden rezervasyon yaptırması gerekiyor. Boyu, kilosu, şeker, tansiyon veya kronik hastalık gibi durumlar için tek tek kontrol yapılması gerekiyor. Kontrollerin tamamlanmasının ardından uçuş buluşma noktasında toplanıyoruz. Yolcunun ayakkabısı yoksa, ayakkabı temin ediyoruz. Çünkü ayakkabısız uçuş yasak. Kalp, şeker, tansiyon gibi durumu varsa veya alkollüyse uçuşa almıyoruz. Hamile kadınların uçması kesinlikle yasak. Sonrasında dağın zirvesine çıkıyoruz. Zirvede profesyonel pilotlar yolcuya ne yapması gerektiği konusunda bir eğitim veriyor. Ardından uçuşa geçiliyor ve pilot paraşütü kullanırken siz gökyüzünün, rüzgarın ve manzaranın tadını çıkarıyorsunuz. Bulutlara dokunup uçuşun keyfini sürüyorsunuz, geri kalan her şeyi pilot yapıyor."

Şırnak'ta PKK operasyonu: 14 gözaltı

Şırnak'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK ile iş birliği yaptıkları, kurye olarak çalıştıkları, sosyal medya hesaplarından halkı kin ve düşmanlığa sürükleyen paylaşımlarda bulundukları ve kaos ortamı oluşturmayı hedefledikleri tespit edilen 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelerin evlerinde yapılan aramalarda da 2 ruhsatsız av tüfeği, bu tüfeklere ait 35 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor.

