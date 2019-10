Dha yurt bülteni - 4

Soykan'ı öldüren babasına ceza verilmemesine anneden tepki

İzmir'in Konak ilçesinde, sürekli alkol almasına kızan lise öğrencisi oğlu Soykan Özgizler'i (18), çıkan tartışmada kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada, 'mağdur' olduğu gerekçesiyle oy çokluğuyla ceza verilmeyen Sertaç Özgizler'in (62) eski eşi Sibel Dalgıç, karara isyan etti. Acılı anne, "Oğlumun öldürülmesinin cezasız kalmasını kabul etmem mümkün değil. O kişi oğlumu öldürüp serbest bırakıldı, ben ise kararla birlikte esir hale geldim" dedi.

Olay, şubat ayında İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Fen Bilimleri Temel Lisesi 4'üncü sınıf öğrencisi Soykan Özgizler, sürekli alkol alan babası Sertaç Özgizler ile bu nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında da alkollü olan baba Özgizler, mutfaktan aldığı bıçakla oğlunu kalbinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan genç, can havliyle evden çıktı. Ancak koşarak indiği birinci katta yığılıp, kaldı. Bina sakinlerinin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, liseli gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan baba hakkında 'Çocuğunu kasten öldürmek' suçundan dava açıldı.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda mahkeme heyeti, sanığın oğluna yönelik eyleminin 'taksirle ölüme sebebiyet verme' niteliğinde olduğuna ve ölenin oğlu olması nedeniyle mağdur olduğuna kanaat getirerek, ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Mahkeme, babaya ruhsatsız bıçak taşıma ve bulundurma suçundan verilen 5 ay hapis ile 20 gün adli para cezasını da erteledi. Sanık tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak, tahliye edildi. Karara bir üye hakim, sanığın duruşmalarda çelişkili ifadeler verdiği gerekçesiyle karara muhalefet şerhi koydu.

'EVLADIM ÖLDÜRÜLDÜ, ASIL MAĞDUR BENİM'

Oğlunun ölümünü hala kabullenemediğini, mahkemenin verdiği kararla birlikte acısının daha da katlandığını belirten anne Sibel Dalgıç, dosyayı temyiz edeceklerini söyledi. Oğlunun öldürülmesine rağmen eski eşinin mağdur sıfatıyla serbest bırakılmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden anne Dalgıç, şunları söyledi:

"Soykan'ın babasından beş yıl önce alkolik olduğu için boşandım. Soykan babasında kalmayı tercih etti. Babası onu ekonomik gücüyle elde tuttu. Ben de söz hakkını Soykan'a verdim. Tercihini ondan yana kullandı. Soykan'ın babası alkolikti. Ama Soykan onu idare ediyordu. Çok olgun ve aklı başında bir çocuktu. Hiç kimse oğluna böyle bir şey yapmaz, yapamazdı. Ancak alkol babasına bunu yaptırdı. Ama çocuğuna bunu yapabileceğini asla düşünmezdim. Bu karara karşıyım. Ben bir hukukçu değilim. Avukat, hakim de değilim. Mahkemenin neye dayanarak böyle bir karar verdiğini anlayamıyorum. Bu karar kesinlikle yanlış. Sonuçta bir can alındı. Bunu yapan da babası. Burada mağdur olan sadece benim. Oğlumu saymıyorum bile çünkü o melek oldu. Oğlumun bana gelmesini bile istemiyordu. Soykan'a sürekli baskı yapıyordu. Oğlum bana geldiğini saklıyordu. Biz anne babalığımızı unutmadan aramızdaki ilişkiyi iyi düzenleyebilirdik. Ama o benim Soykan'ın annesi olduğumu unuttu. Beni rencide etti. Eğer mağdur olan babası olsaydı ben tüm vicdanımla söylerdim. Alkol aldığında kendisini bilmeyen, ne yaptığını bilmeyen ve ikinci bir kimliğe bürünen birisi mağdur olamaz."

'O SERBEST KALDI, BEN ESİR OLDUM'

Eski eşinin serbest bırakılmasıyla can güvenliğinin kalmadığını dile getiren Dalgıç, "O serbest kaldı ben eve mahkum kaldım. Benim hayatım karardı. Ben bunu hak görmüyorum. Kararı temyiz edeceğiz. Ben bir an önce yargının, hakimlerin, medya ve herkesin tepki göstermesini bekliyorum. Kararın tekrar incelenmesini istiyorum. Tekrar incelensin, böyle bir karar olamaz, olmamalı. Oğlum öldürenin ceza almasını istiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

------------

Sibel Dalgıç ile röportaj

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

========================

Bursa kestanesinin zorlu hasadı, başladı

Bursa ile özdeşleşen kestanenin zorlu hasadı başladı. 20 metre yükseklikteki ağaçlara çıkarak, ellerindeki sopalarla hasat yapan üreticiler, kestanenin kilogram fiyatının 10-15 lira arasında satıldığını söyledi.

Bursa'da zevkli olduğu kadar zahmetli de olan kestane hasadına başlandı. Lezzetiyle kentin simgesi haline gelen kestane Türkiye'nin birçok yerine gönderiliyor. Yaklaşık 20 metre yükseklikteki ağaçlarda, ellerinde sopalarla kestane hasadı yapan köylüler, daha sonra yerden dikenli kozaları topluyor. Çiftçiler, mevsim değişikliklerinden dolayı kestane veriminin geçen yıllara göre düşüşte olduğunu vurguladı.

'ÇALIŞTIRACAK ADAM BULAMIYORUZ'

İnegöl'e bağlı Saadet Mahallesi'ndeki kestane üreticisi Orhan Arık (59), kestane üreticiliğinin zevkli olduğu kadar zahmetli olduğunu da belirtti. Hasat döneminde sabahın erken saatlerinde başlayıp akşam saatlerine kadar kestane topladıklarını dile getiren Arık, "Sabah 7'de bizim mesaimiz başlıyor. Ailecek evden çıkıyoruz. Sabah taneleri topluyoruz. Ağaçların üzerine çıkarak sopalarla vuruyoruz. Bu şekilde döküyoruz. Çalıştıracak adam bulamıyoruz. Bulduklarımız da günlük 350-400 lira arası ücret istiyor. O yüzden kendimiz idare ediyoruz. Toplaması çok zor. Tüccarlar, kestanenin değerini vermiyor. Kilogram fiyatını, 10 lira ile 15 lira arasından satabiliyoruz, mevsim değişikliklerinden dolayı verim geçtiğimiz yıla göre çok fazla düşük. Geçen yıl 1200 kilogram kestane toplamıştım. Bu yıl 600-700 kilogram civarında toplayacağız diye düşünüyorum. Kestaneciliğin en büyük sıkıntısı, yabani hayvanlar ve yevmiyeci olarak çalıştıracak insan. Bizim nesilden sonra bu işi yapacak adam belki de kalmaz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------

-Kestane hasadından drone ve aktüel görüntüler

-Kestane hasadı için köylülerin ağaca çıkması

-Yerdeki kestanelerden görüntüler

-Yere düşen kestanelerin toplanması

-Közde çay ile birlikte kestane pişirilmesi

-Detaylar

Haber: Semih ŞAHİN - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

===============================

İnegöl Köftesi, lezzeti ile 125 yıldır sofraları süslüyor

Bursa'ya özgü lezzetler arasında yer alan İnegöl Köftesi, yaklaşık 125 yıldır sofraları süslüyor. İnegöl'de köftecilik yapan İbrahim Melih Besler (32) bu işin baba mesleği olduğunu belirterek, "Gelen misafirlerimiz köftemizi beğendiği için tekrar köfte yemeye geliyorlar. Hatta sırf köfte yemek için şehir dışından, Bursa'ya gelen çok müşterimiz var" dedi.

Bursa'da, 1900'lü yılların başından itibaren sofralara konulan ve adı, üretildiği Bursa ile özdeşleşen İnegöl Köftesi, yaklaşık 125 yıldır sofralardaki yerini koruyor. Tadı ve kendine özgü baharatsız karışımıyla yiyenleri kendine hayran bırakan İnegöl Köfte'nin tarihi bilgiler aktaran beşinci kuşak köfteci İbrahim Melih Besler, "Yaklaşık 125 yıldır bu işi yapıyoruz. 1900 yılında Bulgaristan'dan göç eden büyük dedem Mustafa Efendi İnegöl'de bu işi devam ettiriyor. O sırada çarşı içerisinde küçük bir dükkan açıyor. Bursa-Ankara karayolu da oradan geçiyor. Orada köftecilik yapıyor. Gelen geçenler de seyahatlerine ara vererek köftenin tadına bakıyor. Zamanla bu köftenin adı İnegöl Köftesi'ne dönüşüyor" dedi.

Köftenin yapımını da anlatan Besler, "İnegöl Köfte'nin içerisinde hiç baharat yoktur. Sadece tuz ve soğan koyuyoruz. Dana ve kuzu etinden yapılıyor. Köfte yapıldıktan sonra bir gün dinlendiriliyor. Ondan sonra servis ediliyor. İnegöl Köfte'ye iyi bir rağbet var. Şu anda Türkiye'nin en bilinen köftesi. Hatta dünya çapında da bilinirliği var" ifadelerini kullandı.

Köfte yemek için şehir dışından İnegöl'e gelen müşterilerin olduğunu belirten Besler, "Gelen misafirlerimiz köftemizi beğendiği için tekrar yemeye geliyorlar. Hatta sırf köfte yemek için şehir dışından İnegöl'e gelenler de var. Köfteyi beğeniyorlar. İçerisinde baharat olmadığı için gelen misafirlerimiz etin tadını alıyor. İnegöl'den yolu geçen herkesi köfte yemeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------

-Köftenin yapımı

-Pişirilmesi

-Servis edilmesi

-Müşterinin yemesi

-Melih Besler Röportaj

-Detaylar

Haber: Semih ŞAHİN - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

========================

Kütahya'da tren kamyonete çarptı: 2 yaralı

KÜTAHYA'da yük treni kontrolsüz hemzemin geçitte elektrik kablosu yüklü kamyonete çarptı. Kazada kamyonetteki 2 kişi yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 07.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Şehit Üstçavuş Şekip Erdem Caddesi üzerinde bulunan kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Furkan Gönültaş idaresindeki elektrik kablosu yüklü 34 MJZ 77 plakalı kamyonete 33311 sefer sayılı makinist Y.Ö. idaresindeki yük treni çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Furkan Gönültaş ve yanındaki Kadir Gencer ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

------------

-Ambulansların olay yerinden çıkışı

-Hurdaya dönen kamyonetten görüntü

-Olay yerinden detay görüntüler

-Trenin görüntüsü

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,-

====================

Oyuncak köpeğin içinden uyuşturucu çıktı

Bolu'da, polisin bir otomobili durdurarak yaptığı aramada oyuncak köpeğin içerisine konulan uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama kapsamında bir otomobili durdurdu. Otomobili kullanan M.Ş. (36) ve araçta bulunan K.Ş.'nin (41) üzerinde ve araçta arama yapılırken, uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Polisin dikkati sonucu oyuncak köpeğin başı gövdesinden ayrıldığında içerisinden 2.25 gram metamfetamin maddesi çıktı. Toplamda 19.55 gram skunk ve 3.12 gram metamfetamin maddesi ile 26 mermi ele geçirilirken, M.Ş. ve K.Ş. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen K.Ş. serbest bırakılırken, M.Ş. 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

------------

-Zanlının adliyeye sek edilmesi

-Ele geçirilen uyuşturucuların fotoğrafları

HABER: Murat KÜÇÜK/BOLU,

===============================

Mobilya atölyesindeki yangın korkuttu

Karaman'da bir mobilya atölyesinde meydana gelen yangın kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye Müdürlüğü binasına 300 metre mesafedeki yangın, erken müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

Olay, saat 23.50 sıralarında Hamidiye Mahallesi Orta Anadolu Sanayi Sitesi 737 Sokaktaki Şaban Şen'e ait mobilya atölyesinde meydana geldi. Sokaktan geçen vatandaşlar, mobilya atölyesinden duman çıktığını fark edip itfaiye haber verdi. İtfaiye Müdürlüğü binasına 300 metre uzaklıkta bulunan yangın, erken müdahale sonucu büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri, yangının elektrik kontağında meydana gelen kısa devre sonucu çıktığını belirledi.

Görüntü Dökümü

------------

İtfaiyenin müdahalesi

Dumanların arasındaki çalışmalar

Polisin tedbir alması genel detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN-DHA

================================