DHA YURT BÜLTENİ - 4

Ekonomiye zarar vermek için bombalı saldırı düzenleyeceklermiş

Adana'da, metropollerde bombalı eylem yaparak ülke ekonomisine zarar vermek isteyen terör örgütü PKK'nın sözde özel kuvvetler eğitimcisi Elif K. (25) beraberindeki Suriye uyruklu Halil M. (26) tutuklandı. Elif K.'nin, 'Sahte kimlik düzenleme, uzaktan kumandalı bomba, saatli bomba, sabotaj, metropollerde bombalı eğitim, sabotaj, suikast' eğitimleri aldığı ve örgütün sözde özel kuvvetlerinde üst düzey eğitici olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat ekipleri, ağustos ayında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi üzerinden ülkeye kaçak yollarla giren 2 PKK'lı teröristin bombalı eylem yapacaklarını saptadı. Kent girişlerindeki uygulama noktalarında şüpheli gördüğü kişiler üzerinde incelemede bulunan ekipler, yolcu otobüsünde karı-koca gibi davranan 2 kişiyi gözaltına aldı. Üzerlerinde İl Göç İdaresi'nden alınan sahte Suriyeli kimliği çıkan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

SÖZDE ÖZEL KUVVETLER EĞİTİCİSİ

Şüphelilerden Elif K. ve Halil M.'nin Arapça ve Kürtçe konuşması ve hiçbir kayıtlarının olmaması üzerine polis detaylı sorgulamaya geçti. Polis sorgusunda Arapça konuşarak ısrarla Türk olmadığını söyleyen teröristin Türkçe konuşmalara tepki verince polis durumdan şüphelendi. Detaylı sorgulamada ise şüpheli Elif K.'nin üniversitede çocuk gelimişi bölümünde okurken, Kobani'yi gittiği ve terör örgütü PKK saflarına katıldığı ortaya çıktı. 2014'te örgüte katıldığını itiraf eden Elif K.'nin, 'Sahte kimlik düzenleme, uzaktan kumandalı bomba, saatli bomba, sabotaj, metropollerde bombalı eğitim, sabotaj, suikast' eğitimleri aldığı ve örgütün sözde özel kuvvetlerinde üst düzey eğitici olduğu öğrenildi. Yakalanmamak için beraberindeki Halil M. ile kendilerine aile görüntüsü verdiklerini söyleyen Elif K. ülke ekonomisine ciddi zarar verecek bir bombalı saldırı yapmak istediğini söyledi.

ANKARA GÜVEN PARKTA KULLANILAN BOMBANIN AYNISI

Eylemde kullanılacak olan bombanın nerede olduğunun krikosunu ve koordinatlarını polise veren Elif K. arazide gömülü 7 litre sıvı patlayıcının yerini konum bilgilerini verdi. Terör polisleri, daha sonra araziye gizlenen patlayıcı gizlendiği yerde ele geçirdi. Bombalı eylemin nerede yapılacağını kendisinin belirleyeceğini de söyleyen Elif K. saldırıyı büyük metropollerde yapmak istediğini il il gezerek, bölge belirledikten sonra eylem yapacağını ve ülke ekonomisini ciddi zarar vermek istediğini itiraf etti. Ele geçirilen bomba üzerinde inceleme yapan polisler, gizlenen sıvı patlayacının 13 Mart 2016'da Ankara Kızılay'daki Güvenpark'ta kullanılan bombayla aynı olduğunu ortaya çıkardı. PKK saflarındayken YPG'ye katıldığını belirten Elif K. ayrıca sorgusunda, 'PKK neyse YPG de odur' dedi. Polis sorgusunda üst düzey bombacı olduğu da anlaşılan Elif K., 13 ayrı bombanın nasıl yapıldığını şemalar çizerek anlattı. Emniyette sorguları tamamlanan Elif K. ve Halil M. ve ona yardım yataklık eden 2 kişi daha tutuklandı.

Görüntü Dökümü

----------

-Adana emniyetinden ARŞİV görüntü

-Adana Adliyes'nden ARŞİV görüntü

-Tutuklu Elif K.'nin fotoğrafları

Haber: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,-

======================

Bolu'da FETÖ'nün TSK yapılanmasında 11 şüpheli adliyede

Bolu merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu'da FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık arama yaptıkları belirlenen şüpheliler tespit edildi. 1 muvazzaf yüzbaşı, 1 muvazzaf tabip üsteğmen, 1 muvazzaf üsteğmen, 1 muvazzaf astsubay, 1 muvazzaf uzman çavuş, 1 muvazzaf astsubay ile açığa alınan 1 kurmay albay, mahrem imam 1 öğretmen, Bylock kullanıcısı 3 kişi ve daha önceden terör örgütüne ait kurumda çalışan 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bolu, Ankara, İstanbul, Kırklareli, Gaziantep, Isparta, Diyarbakır, Siirt ve Mardin'de gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda 11 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler E.A., M.A., N.K., Ö.K., R.G., V.Y., N.K., S.Ö., S.A., E.Ö. ve A.Y. adliyeye sevk edildi.

Firari bir şüpheli için ise arama çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Adliyeden detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

=====================

'Tamir edemeyeceğim saat henüz üretilmedi'

Antalya'da yaşayan Mesut Cevher (58), dede mesleği olan saat tamirciliğini 36 yıldır 1 metrekarelik alanda sürdürüyor. Ancak bir kişinin sığabildiği dükkanında çok ünlü markaların dahi tamirini yapabildiğini belirten Cevher, 4 kişilik ailenin geçimini de bu dükkandan sağlıyor.

Muratpaşa ilçesindeki Mesut Cevher, 1 metrekarelik dükkanında mesleğini 36 yıldır severek yapıyor. Dedesinden babasına, babasından da kendisine geçen mesleki birikimiyle arızalı saatleri tamir eden Cevher, tamir için gelen saatleri söz verdiği zaman diliminde mutlaka onarıyor. Bir merdiven boşluğu olan dükkanına sığabilmek için tezgahına düzenek yapan Mesut Cevher, dükkanına girip sandalyesine oturduğunda tezgahını küçük raylar üzerinde iterek 1 metrekarelik alan oluşturup çalışabiliyor. Tezgahında bekleyen saatleri düzenli temizleyen Cevher, dükkanının yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerinde olmasının, kısa sürede tanınmasına imkan sağladığını söyledi.

700 BİN TL'LİK SAATİN TAMİRİ İÇİN ÖZEL DAVET

Çok ünlü markaların saatlerini tamir etmesiyle de tanınan Mesut Cevher, henüz tamir edemeyeceği saatin üretilmediğini söyledi. Geçen aylarda kendisine gelen bir telefonla adını açıklamadığı bir iş insanından özel davet aldığını anlatan Cevher, "Bir telefon geldi ve özel bir saatin tamirini yapıp yapamayacağım soruldu. Ben de tamir edebileceğimi söyledim. Gidiş dönüş uçak biletim alındı. Gittim saate baktım, küçük bir parçada arıza varmış, tamir ettim. Beni tekrar havalimanına bıraktılar. 700 bin TL'lik bir saatti. Tamir karşılığında da epey yüklü ücret ödediler" diye konuştu.

Mesut Cevher, dijital teknolojinin eski saatleri etkilemediğini, her şeye rağmen işlerinin gayet iyi olduğunu ve 4 kişilik ailesinin geçimini bu mesleğe borçlu olduğunu sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

---------

Dükkanın dış plan görüntüsü

Saatlerden görüntü

Mesut Cevher çalışırken görüntüsü

DHA muhabiri Alparslan ÇINAR ANONS

RÖP: Mesut Cevher

Detaylar

318 MB -- 02.52/// HD

Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

=======================

Anaokulu öğrencilerine işaret dili öğretiyor

Burdur'da, 11'inci sınıf öğrencisi Rukiye Ceren Özçelik (16), eğitim gördüğü lisenin uygulama okulu olan ana sınıfı öğrencilerine, gönüllü olarak işaret dili öğretiyor.

Burdur Halk Eğitim Müdürlüğü'nce (HEM) yaz tatilinde açılan işaret dili kursunu tamamlayan, Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Rukiye Ceren Özçelik, öğrendiklerini şimdi okulu bünyesindeki uygulama anaokulunun öğrencilerine öğretiyor. Anaokulundaki 55 öğrenciye, haftada 3 gün, yarım saat gönüllü işaret dili eğitimi veren Özçelik, çocukların küçük yaşlarda işaret dili öğrenmeleri için çaba gösteriyor.

Rukiye Ceren Özçelik, uygulama anaokulunda 55 öğrenciye işaret dili eğitimi verdiğini belirterek, "Okul müdürümüz ve alan şefimizin tavsiyeleri ile yaz tatilinde HEM'in açtığı işaret dili kursuna gittim. Kurs 2 ay sürdü. O kursta öğrendiklerimi şimdi anaokulundaki minik öğrencilere gönüllü olarak öğretiyorum. Bundan da büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

3 YILDIR KURS VERİLİYOR

Okul müdürü Özlem Karpuz ise anaokulundaki işaret dili eğitimlerine 2017 yılında başladıklarını kaydetti. 2 yıl önce işaret dili eğitimine öğrencileri Ayşe Tetik'le başladıklarını geçen yıl da yine öğrencileri Özlem Değerli ile devam ettiklerini belirten Karpuz, bu sene ise Rukiye Ceren Özçelik ile devam ettiklerini söyledi. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Özel Eğitim Dalı alan şefi Zuhal Girgin'in yönlendirmesiyle öğrencisinin yaz tatilinde işaret dili eğitimi aldığını vurgulayan Karpuz, "Öğrencimiz bu kursa katılıp eğitim aldı. Biz de kendisinden ders vermesini istedik. Uygulama anaokulumuzda 5 ve 6 yaş grubu öğrencilerimize gönüllü eğitim veriyor. Öğrencilerimiz burada öğrendiklerini ailelerine de anlatıyor. Velilerden geri dönüşler çok güzel. Her yıl bir öğrencimiz bu kursa yönlendirip ders vermesini sağlayacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------

-Dersten detay

-Rukiye Ceren Özçelik ile röp.

-Dersten detay

-Özlem Karpuz ile röp.

-Detay

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR-DHA)

=====================

- Hayırseverlerden topladıkları yardımı köy çocuklarına dağıttılar

Bir umut bin mutluluk' adlı sosyal medya kampanyasıyla bir araya gelen 16 genç, köylerdeki dar gelirli ailelerin çocukları için topladıkları giyim ve kırtasiye malzemelerini Şırnak'ta dağıttı.

Çeşitli üniversitelerde okuyan 16 öğrenci, sosyal medya üzerinden 'Bir umut bin mutluluk' adıyla çocuklar için yardım kampanyası başlattı. Bugüne kadar hayırseverlerin desteğiyle 11 ilde çok sayıda öğrenciye çeşitli yardımlarda bulunan gençler, şimdi de Şırnak'ta 110 öğrenciye destek oldu. Çalışmalarına köy köy dolaşıp, ihtiyaç listesi hazırlayarak, başlayan gençler, daha sonra sosyal medyadan hayırseverlerle iletişime geçip, destek talebinde bulunuyor. Düzenledikleri son kampanyada elde ettikleri oyuncak, bot, mont ve kırtasiye malzemelerini Şırnak'ta 110 çocuğa dağıtan gençler, kampanyalarını her geçen gün büyütmeyi hedeflediklerini belirtti.

'4 YILDA BİNLERCE ÇOCUĞA DESTEK OLDUK'

Kampanyanın gönüllüleri arasında yer alan, Batman Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Emin Sevin, bugüne kadar 11 ilde çocuklara destek olduklarını belirterek, "Birçok köy okuluna kırtasiye başta olmak üzere bot, mont yardımında bulunuyoruz. Son düzenlediğimiz kampanyada Şırnak'taki çocuklar için topladığımız yardımları dağıtıyoruz. Buradaki 110 çocuğa bugün çeşitli malzeme desteğinde bulunduk. 4 yıl içinde binlerce çocuğa destek olduk. Bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Biz köylere gelip listeleri hazırlıyoruz. Ondan sonra sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyoruz. Yaptığımız paylaşımların ardından çok sayıda hayırsever bize destek oluyor" dedi.

Görüntü Dökümü

------------

Yardımların dağıtılması

Çocuklardan detay

Gönüllü Mehmet Emin Sevin'in açıklaması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 495 MB

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,