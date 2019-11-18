DHA YURT BÜLTENİ - 4

Akçakale'de telafi eğitimi ara tatilde devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerin sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıları nedeniyle eğitime ara verilen Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde okullara gidemeyen 39 bin 514 öğrenci için başlatılan telafi eğitimi, 1 haftalık ara tatilde de devam ediyor.

TSK tarafından Fırat'ın doğusunu terör unsurlarından temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'deki teröristlerin sivil yerleşim yerlerini hedef alması ile sınır hattına yakın bölgelerdeki okullar tatil edildi. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe merkezi ve köylerdeki okullarda da verilen ara, bölgenin terör unsurlarından temizlenmesinin ardından sona erdi. İlçede bir süre okula gidemeyen öğrenciler için ise telafi eğitimleri başladı. Bugün Türkiye genelindeki tüm okullar 1 haftalık ara tatile girerken, Akçakale'de 111 okulda bin 736 öğretmen, bin 109 derslikte 39 bin 514 öğrenciye telafi eğitimi vermeye devam ediyor.

Okullarında eğitime devam eden öğrenciler akranları ile aynı ders programında yaşadıkları gecikmeyi telafi edecekleri için mutlu olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), -

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Araç ve hayvan hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Van ve ilçelerinde çeşitli tarihlerde 11 araç çalıp, bu araçlarla hayvan hırsızlığı yapan 3 kişi, 57 güvenlik kamerasından 127 saat görüntü inceleyen Van polisi tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından oluşturulan özel ekip, Van ve ilçelerinde çeşitli tarihlerde oto, kablo ve hayvan hırsızlığı olaylarına karışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Özel ekip, hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerin giriş ve çıkış güzergahları üzerinde bulunan 57 güvenlik kamerasında 127 saat görüntü inceleyerek hırsızların izini buldu. Şüphelilerin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Çalınan araçlardan görüntü

-Gözaltına alınan 3 kişinin adliye çıkarılışları

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Orhan AŞAN/ VAN,

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Sinop'a özgü maket kotralara ilgi

Sinop'ta oturan Sinan Demir'in (54) küçük yaşlarda yapımına başladığı maket gemi ve tekneler, gerçeğini aratmayan işçiliğinin yanı sıra ince detaylarıyla ilgi çekiyor. Babasından devraldığı sanatı sürdüren Demir, "Kotracılık benim için bir aşk. İşimi severek yapıyorum" dedi.

Sinop'ta, 1950'li yıllarda cezaevinde yatan 2 mahkum tarafından başlatılan maket kotra sanatı geleneği, günümüzde de sürdürülüyor. Birçok aşamadan geçen ve büyük emek harcanan kotra yapımının unutulmaya yüz tutmaması için kentte kurslar açıldı, eğitimler verildi. Sinop Limanı'na gelen yolcu vapurlarındaki ziyaretçilere hediyelik eşya olarak sunulan, zamanla da ünlenerek il ve ülke dışına hediyelik eşya olarak gönderilmeye başlanan kotralar, kentin simgesi haline geldi. Sinop'a özgü kotralar, ABD başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde ilgi görüyor, sipariş alıyor.

'KOTRACILIK BENİM İÇİN AŞK'

Kentte, Sinan Demir'in küçük yaşlarda yapımına başladığı gemi ve tekne maketleri, gerçeğini aratmayan işçiliğinin yanı sıra ince detaylarıyla da ilgi çekiyor. Babasından devraldığı sanatı sürdüren Demir, "Sinop'ta küçük bir kulübede bu mesleği yaparken babam da onunla birlikte bu mesleği ilerletiyor. Babamdan da ben esinlendim, bu mesleği yapıyorum. 45 senedir de bu geleneği sürdürüyorum. Kotra yapımı, çok emek istiyor. Aldığımız ağaç kütüklerini önce belirlenen ebatlara göre kesiyoruz. İşlenme kıvamına geldikten sonra, ebatlarına göre şekillendiriyoruz. Sanat işte burada devreye giriyor. Kotracılık benim için bir aşk. İşimi severek yapıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kotra vitrinleri detay

-Kotracı Sinan Demir açıklamaları

-Detay

Haber-Kamera: Esra AKSU-SİNOP-DHA

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Mutfağında hazırlıyor, siparişlere yetişemiyor

Samsun'da oturan Zehra Şahin (40), 7 yıl önce ev ekonomisine destek olmak için evinin mutfağında hazırladığı yemekler ilgi odağı oluyor. Özellikle nişan, kına, doğum günü gibi özel günlerde yoğun sipariş alan Şahin, "Bu iş ekonomik gelirin yanında sosyalleşmeme de katkı sağladı. İşimi çok seviyorum. Kendi çocuğuma, aileme yapıyormuş gibi tüm yemeklerimi yapıyorum" dedi.

Atakum ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Zehra Şahin, evinin mutfağında yaptığı su böreği, baklava, yaprak sarma gibi pek çok yemek çeşidini, sosyal medya üzerinden satıp, aile ekonomisine destek oluyor. Şahin'in özenle hazırladığı yemekler, özellikle nişan, mevlit, doğum günü gibi özel günlerde yoğun ilgi görüyor. 7 yıl önce evindeki mutfağında başlattığı çalışmayla e- ticarete atılan Şahin, yemek yapımındaki hünerleriyle de yoğun sipariş alıyor.

'ÇOCUĞUMA YAPIYORMUŞ GİBİ YAPIYORUM'

Ev ekonomisine destek olmak için bu işe başladığını anlatan Şahin, "Kızım o dönemler küçüktü ve 'evin düzenini de bozmadan bir iş yapmalıyım' dedim. Mutfağı ve yemek yapmayı çok sevdiğim için 'evde yemek yapıp satabilirim' diye düşündüm. O dönemler eşim bile bana pek inanmadı, bazı zorluklarla da karşılaştım. İnsanların damak tadına hitap etmek gerekiyor, ufak tefek olumsuzluklar olduğunda bunlardan hep ders aldım. İlk önce su böreği yaptım ve komşularıma sattım. Çok güzel geri dönüşler aldım, daha sonra talepler arttı. Baklama, sarma, lahana sarması, trileçe yapmaya başladım. Müşterilerin özel siparişlerini de yapıyorum. Aslında bu iş ekonomik gelirin yanında sosyalleşmeme de katkı sağladı. İşimi çok seviyorum. Kendi çocuğuma, aileme yapıyormuş gibi tüm yemeklerimi yapıyorum. Bu da işime yansıyor. Temizlik benim için çok önemli. Bunun yanında tüm ürünlerim organik, köy yumurtası, ceviz ve tereyağını kendi köyümden getiriyorumö dedi.

'SOSYAL MEDYANIN AVANTAJLARI OLDU'

Sipariş ve tanıtım konusunda sosyal medyanın pek çok avantajından faydalandığını kaydeden ve ilerde kendi dükkanını açmak istediğini söyleyen Şahin, "Ev kadınlarının öncelikle kendisini keşfetmesi lazım, yeteneklerinin farkına varmaları gerekiyor. 'yapamam' diye bir şey yok, azmin önünce hiçbir şey duramaz. Önce çevremdeki insanlara yemeklerimi sattım, onların önerisiyle gelen müşterilerim oldu. Daha sonra arkadaşım 'internet üzerinden satış yapabilirsin, ürünlerini tanıtabilirsin' deyince bir sayfa açtık. Ürünlerimi şimdi internet üzerinden de tanıtıyorum oradan da müşteriler geliyor. Sosyal medyanın çok güzel avantajları oldu. Güzel yorumlar aldım, geri dönüşler arttı, daha çok kitleye ulaştığım için müşteri sayım da arttı. Hatta tarif isteyenler bile oluyorö diye konuştu.

'6 YILDIR MÜŞTERİSİYİM'

Zehra Şahin'in 6 yıldır müşterisi olduğunu ifade eden Havise Akkaya da "Özel günlerde sürekli kendisinden yemekler alıyorum. Kullandığı ürünlerin tamamı organik, her şeyi kendi köyünden getiriyor. GDO'lu ürünler kullanmadığı için tercih ediyorum. 6 yıldır Zehra hanımın müşterisiyimö ifadelerinde bulundu

Görüntü Dökümü

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Zehra Şahin'in mutfağında çalışmasından detaylar

Zehra Şahin'in hazırladığı yiyeceklerden detaylar

Zehra Şahin'in müşterisi Havise Akkaya'nın siparişini alması

Zehra Şahin röportajı

Havise Akkaya röportajı

(SURE: 05.34 DK) (BOYUT: 625 MB)

Haber-Kamera: Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur KARA/SAMSUN,

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Adanalılardan tereyağlı lokuma yoğun ilgi

Adana'da 20 yıldır kebapçılık yapan İsmail Çalıkıran (30), restoranında yaptığı 'tereyağlı lokum' yemeğinin Adana kebaba yakın derecede ilgi gördüğünü söyledi.

Adana'da kebapçı dükkanı işleten İsmail Çalıkıran, koyunun omurgasının iki tarafından uzanan, 'küşleme' olarak tabir edilen eti, domates, soğan, sarımsak ve terayağı ile birleştirerek 'terayağlı lokum' yemeği yaptı. Kentte kıyma kebabının bir simge olduğunu belirten İsmail Çalıkıran, et üzerine yoğunlaşmış ustalar olarak her daim kendilerini geliştirmeye çalıştıklarını söyledi. Farklı lezzetlerle Adanalıların karşısına çıktıklarını kaydeden Çalıkıran, tereyağlı lokumun fazlasıyla ilgi gördüğünü dile getirdi. Tereyağlı lokumun özel bir sunumu olduğuna dikkat çeken Çalıkıran, yemek yapmanın bir sanat olduğunu ve göze hitap etmeyen bir lezzetin insanı tam anlamıyla doyuramayacağını kaydetti.

ADANA KEBABIYLA YARIŞIYOR

Yeni denemelerin bir kebap ustası için önemli olduğunu söyleyen İsmail Çalıkıran, tereyağlı lokumu ön plana çıkarırken risk aldığını ama buna değdiğini ifade etti. Porsiyonu 50 TL'den günde yaklaşık 120 porsiyon satılan tereyağlı lokumun, 200-250 gram küşleme eti, çeri domatesi, sıska soğanı, sarımsağı ve bolca tereyağından yapıldığını dile getiren Çalıkıran, "Adana kebabın tahtını alamasa da şu an ikinciliği almış durumda. Adana mutfağımızı yeni tatlarımızla zenginleştirmek yaratıcılığa bağlı. Etin çeşitli yorumları insanların ilgisini çekiyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kebapçı İsmail Çalıkıran'ın ile röp.

-İsmail Çalıkıran'dan detaylar

-Tereyağlı lokum'un pişirilmesi

-Servis edilmesi

-Tereyağlı lokum yiyenlerden görüntü

SÜRE: 04'23" BOYUT: 485 MB

Haber: Can ÇELİK-Kamera: Nuri PİR/ADANA,