Üniversiteli Güleda, öldürüldü

Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel (19), Muğla'dan ziyaretine gelen erkek arkadaşı olduğu öne sürülen kişi tarafından öldürüldü. Genç kızın önce boğazının sıkıldığı, sonra bıçaklandığı belirlenirken, zanlı gözaltına aldı.

Olay, pazar günü Fatih Mahallesi'ndeki apart dairede meydana geldi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel'in Muğla'da oturan ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi, genç kızı ziyarete geldi. Henüz kimliği açıklanmayan erkek, bilinmeyen nedenle tartıştığı Güleda Cankel'in önce boğazını sıktı, ardından göğüs bölgesinden bıçakladı. Güleda Cankel'in odasından gelen sesleri duyan diğer öğrenciler içeri girdiklerinde genç kızı hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Güleda Cankel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Cankel'in cenazesi Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu. Polis cinayet şüphelisini kısa süre sonra yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtilirken, polis cinayetin sebebini araştırıyor. Güleda Cankel'in cenazesinin otopsinin ardından ailesine teslim edileceği ve Muğla'da toprağa verileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, -

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Gevaş'tan Rusya ve İran'a ayakkabı ihracatı

Van'ın yaklaşık 30 bin nüfuslu Gevaş ilçesinde açılan ayakkabı fabrikasında 300 kişi istihdam ediliyor. Merkezi İstanbul'da bulunan firma Gevaş'ta ürettiği ayakkabıları, yurt içi piyasalar ile Rusya ve İran'a da gönderiyor. Belediye Başkanı Murat Sezer, istihdama katkı sağlamak amacıyla belediyenin ek binasını fabrikaya tahsis ettiklerini belirtirken, firma yetkilisi Zeki Toker ise 100 kişi ile işe başladıklarını, bu sayıyı yakın zamanda 700'e de çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Van'a 36 kilometre uzaklıkta bulunan Van Gölü Sahilindeki Gevaş ilçesinde, yüzde 95'i kadın 300 kişinin istihdam edildiği ayakkabı fabrikası hizmete açıldı. Merkezi İstanbul'da bulunan 'Çiftçiler Ayakkabı' firması, 2 hafta önce üretime başladığı ayakkabıları yurt içi piyasalar ile Rusya ve İran'a da gönderiyor. Firma yurt içi ve yurt dışından gelen siparişleri yetiştirmek için günde ortalama 4000 civarında üretim yapıyor. Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, istihdama katkı sağlamak amacıyla belediyenin ek binasını fabrikaya tahsis ettiklerini belirtti.

AMAÇ, İLÇEDEKİ İŞSİZLİĞİ BİTİRMEK

İlçenin en önemli probleminin işsizlik olduğunu altını çizen Başkan Sezer, bu sorunu minimize etmek için çabaladıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Gevaş'ın en önemli problemi işsizliktir. İlçedeki işsizlik sıkıntısını giderebilmek için çeşitli çabalar sarfettik. Kurumsal firmalarla iletişime geçtik. Nihayetinde Gevaş Belediyesi'ne ait kullanılmayan ek hizmet binasını tadilat ve onarımdan geçirip, buraya kurumsal bir firmanın gelmesini sağladık. Üretime başlayan fabrikada şu an itibariyle yaklaşık 300 insanımız çalışmakta, burada istihdam edilmekte ve ekonomiye katma değer sağlamaktalar. Nihayi hedefimiz, fabrikanın yan tarafında 2 bin 500 metrekare alan üzerindeki diğer binayı da hizmete sokup, burada da 400 kişi daha istihdam etmek. Fabrikanın kurulmasında emeği olan 'Çiftçiler Ayakkabı' firması sahibine teşekkür ediyorum. Amacımız, memleketimizdeki işsizlik problemini sıfıra indirgeyebilmek. İnşallah evlerde şehir ekonomisine katkısı olmayan hanımfendilerimizin, beyefendilerimizin büyük bir çoğunluğunu ekonomiye katma değer yaratan birey haline getirmek için elimizden gelen tüm çabayı şu an itibariyle sarf etmeye hazırız. Gevaş'ta işsizlik problemini minimize etmeye çalışacağız."

ÇALIŞANLARIMIZIN YÜZDE 90-95'İ KADIN OLACAK

Fabrika Müdürü Zeki Toker ise, önümüzdeki günlerde fabrikada çalışanların sayısını 700'e çıkarmayı hedeflediklerdini belirterek, "Projemiz, kadın istihdamı üzerine olduğu için çalışanların yüzde 90-95'i kadınlardan oluşacak. Bilinen, tanınan firmanın üretimini yapıyoruz. Kesim, dikim ve montaj şeklinde her şeyi buradaki çalışanlara öğreteceğiz. En kısa zamanda günlük 3-4 bin civarında bir üretim yapacağız. Siparişler neyse, ona göre ayakkabı üretiyoruz. Yurt dışına da gönderiyoruz. Özellikle Rusya ve İran'a bu ayakkabıları gönderiyoruz"dedi.

ÇOK MUTLUYUZ

Ayakkabı Firmasında çalışan Neslihan Baran da, "İlçemizde daha çok fabrikanın açılmasını istiyoruz. Bu bizim için çok güzel bir şey. Kendi ayaklarımızın üstünde durabiliyoruz, çalışma imkanları var. Doğu Anadolu gibi bir yerde böyle fabrikanın olması çok iyi. Başka kentlere gitmek yerine kendi memleketimizde çalışmak bizim için daha iyi "diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'in ayakkabı fabrikasını ziyaret etmesi

-Ayakkabı fabrikasından detaylar

-Çalışan işçilerden detaylar

-Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer ile röportaj

-Ayakkabı fabrikası Müdürü Zeki Toker ile röportaj

-Çalışan kadınla röportaj

-Üretim alanından detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,-

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Kesme çiçekte sezon başladı

Türkiye'nin kesme çiçek üretim merkezi Antalya'da sezon başladı. Çiçekçiler ilk büyük sevkiyat olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne hazırlanıyor. Ardından Avrupa'ya Christmas Bayramı sevkiyatları yapılacak. Bu yıl 92 milyon dolar ihracata ulaşan sektör, yılsonunda 110 milyon doları geçmeyi hedefliyor.

Türkiye'de kesme çiçek ve süs bitkileri sektörünün en önemli üretim merkezi Antalya'da yeni üretim sezonu başladı. Kasım ayından mayısa kadar üretimin olduğu Antalya bölgesinde yaklaşık 4 bin 500 dekar alanda örtüaltı üretim yapılıyor. Antalya'da mayıs ayında havaların ısınmasıyla sona eren örtüaltı üretim, kasım ayına kadar yayla şartlarında Isparta bölgesinden devam ediyor. Isparta bölgesinde, yaz dönemi açığını kapatmak için yaklaşık 600 dönümde kesme çiçek üretimi yapılıyor.

5 BİN DEKAR ALANDA ÜRETİM

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (OAİB) Başkanı İsmail Yılmaz, kesme çiçek sektörünün Antalya ve Isparta bölgelerinde üretim yaptığını belirterek, Isparta'da sezonun sona ermesiyle Antalya'da yeni sezonun başladığını açıkladı. Antalya'daki üretimin mayıs sonuna kadar sürdüğünü kaydeden Yılmaz, 4 bin 500'ü Antalya, 600'ü Isparta olmak üzere 5 bin 100 dekar alanda üretim yapıldığını dile getirdi.

İHRACATTA 110 MİLYON DOLARI AŞACAK

Bu yıl kesme çiçek ve süs bitkileri sektörü ihracatının iyi gittiğini, bugün itibarıyla 92 milyon dolara ulaştıklarını açıklayan OAİB Başkanı İsmail Yılmaz, sene sonunda geçen yıla göre yüzde 10-15 düzeyinde artışla 110 milyon doların üzerine çıkacaklarını söyledi. Yılmaz, "Çünkü önümüzdeki süreç Christmas (Noel) dönemi ve yoğun sevkiyatlar olacak. Üretimimiz karanfil ağırlıklı olmakla beraber, son yıllarda krizantem (kasımpatı), lisyantus, lilyum (zambak) ve gerbera gibi 100'ün üzerinde çeşit üretimimiz var" dedi.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NE HAZIRLIK

Isparta'da yaz sezonunun bitmesiyle Antalya'daki sezonun yoğun başladığını açıklayan OAİB eski başkanı Osman Bağdatlıoğlu, uzun yıllardır ihracat ağırlıklı üretim yapan sektörün son yıllarda Türkiye'de çiçek sevgisi ve kullanımının artmasıyla iç pazara da yöneldiğini söyledi. Üretimin yüzde 90'ının ihracat, yüzde 10'unun iç pazara ayrıldığını belirten Bağdatlıoğlu, "Önümüzde 24 Kasım Öğretmenler Günü var. Buketler öğretmenlerimiz için hazırlanıyor. Süpermarketlerde öğretmenlerimiz için çok daha kaliteli ve uygun fiyata çiçeğimiz satışta olacak" diye konuştu.

İTHALATIN ÖNLENMESİ İÇİN ÜRETİM

Türkiye'de çiçek kullanımının artışına bağlı olarak ithalatın da arttığına dikkat çeken Bağdatlıoğlu, şöyle konuştu:

"İhracatımızdan fazla ithalatımız var. Bunların önlenmesi yasaklarla değil üretimimizi artırmakla olur. Biz firma olarak ürettiğimiz ürünleri iç pazara da sunuyoruz. İthal ürünler yerine kendi üretimlerimizin kullanılması ve ithalatın da azaltılmasına çaba gösteriyoruz. Aynı zamanda ülkemizin ihracata ihtiyacı olduğu bu önemli dönemlerde yüzde 95 katma değerli ürünleri Türkiye'ye kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

ÜRETİM ALANI VE İŞÇİ PROBLEMİ VAR

Firma olarak papatya, karanfil, krizantem, barbatus gibi Türkiye'ye de uygun çeşitler üretildiğini dile getiren Bağdatlıoğlu, sektörün üretimini artırmak istediğini, ancak hem yer hem de işçi sorunu yaşadıklarını söyledi. Bağdatlıoğlu, "Üretim yapmak istiyoruz ama yer bulamıyoruz. İşçi problemimiz var. Birçok sorun yaşıyoruz. Bu kadar katma değerli bir ürün üretmeye çalışırken hala bu tür sorunlarla uğraşıyor olmak gerçekten üzüntü verici. Bu sorunlar firmalarımızın gelişmesi ve dünyayla rekabetini de engelliyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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Serada çiçeklerden görüntü

Çiçek demetlerinin görüntüsü

Çiçeklerin paketlenmesinden görüntü

Çiçekleri düzenleyen kadınların görüntüsü

RÖP 1: İsmail Yılmaz ( OAİB Başkanı )

RÖP 2: Osman Bağdatlıoğlu

Detaylar

400 MB -- 03.37// HD

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Otizmli öğrenciler, üniversiteli öğrencilerle ritim atölyesinde buluştu

İZMİR Ekonomi Üniversitesi'nde ders olarak müfredata koyulan 'Çocuk gibi bak' projesi kapsamında öğrenciler, Aksaray'daki bir okulda otizmli öğrencilerin yuhalanması olayının ardından harekete geçti. Proje kapsamında, özel bir rehabilitasyon merkezinin öğrencileri, 5 üniversiteli genç ile buluşarak bir ritim atölyesi gerçekleştirdi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin, ülkelerinden göç eden çocukların maruz kaldığı nefret söylemine karşı hayata geçirdiği, 'Peer to Peer Facebook Global Digital Challenge Yarışması'nda birincilik kazanan 'Çocuk gibi bak' projesi müfredata girdi. Başta iletişim fakültesi olmak üzere birçok fakültede ders olarak işlenen proje, öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine aktif katılımını sağlıyor. Bu ders kapsamında, Aksaray'daki bir okulda otizmli öğrencilerin vatandaşlar tarafından yuhalanması olayına dikkat çekmek amacıyla, özel bir rehabilitasyon merkezinden gelen öğretmen ve otizmli öğrenciler ile bir ritim atölyesi gerçekleştirildi. 15 otizmli öğrenci ve 5 üniversite öğrencisinin katıldığı etkinlikte, ritimle etkileşim kuruldu. Otizmli öğrenciler, tef, darbuka, marakas gibi perküsyon aletlerini kullanarak kendi ritimlerini yarattı. Üniversiteli öğrenciler, otizmli öğrencilerin de eğitim hakları olduğunu ve onlara da çocuk gibi bakılması gerektiğini vurguladı.

'ÇOCUKLARIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İLE KAYNAŞMASI ÖNEMLİ'

'Çocuk gibi bak' projesinin ders olarak verilmesinden bahseden Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu, "Bu yıl projenin çerçevesini genişlettik, sadece mülteci çocuklara yönelik değil, tüm dezavantajlı çocukları kapsayan bir hale getirdik. Proje kapsamında, UNICEF ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bize destek veriyor. Çocuk hakları maddelerinde yer alan her konuya değinmeye çalışıyoruz. Bizim için çocukların üniversite öğrencileri ile kaynaşması önemli. Öğrencilerimizin gönüllülük bilinci edinmesi önemli" dedi.

İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selin Türkel ise, "Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 30'uncu yılında öğrencilerimiz çocukların sözcüsü olmaları gerektiğini düşünerek hareket ediyorlar. Aksaray'da yaşanan üzücü olay nedeniyle otizmli çocukların da var olduğuna dair bir mesaj vermek istediler. Otizmli çocuklara da çocuk gibi bakılması gerektiğini vurgulamak istiyoruz" diye anlattı.

Projeye katılan Ekonomi Üniversitesi öğrencisi Ceren Vernes de, "Gönüllülük faaliyetleri yapıyoruz. Burada çocukların çok farklı bakış açıları olduğunu gördüm. Kimi eğitmenin gösterdiğini yapıyor, kimi inceliyor. Onların da çocuk olduğunu fark etmeliyiz. İlk defa burada otizmli çocuklarla bir araya geldim. İçinde olmadığım bir durum, onları gözlemliyorum. Onların heyecanlarını gördükçe çok mutlu oluyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Atölyeden genel ve detay görüntüler

-Dekanla röportaj

-Hocayla röportaj

-Öğrencilerle röportaj

Haber: Melis KARAKUZULU - Kamera: Hande NAYMAN/İZMİR,

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Otomobil farının arkasından uyuşturucu çıktı

Osmaniye'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, arama yapılan otomobilin farının arka kısmına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, önceden belirlenen adreslerde arama yapıldı. Operasyon kapsamında durdurulan bir otomobilin farının arka kısmı ve içerisine gizlenmiş 106,92 gram metamfetamin ve 3,62 gram bonzai bulundu. Diğer aramalarda ise 41,16 gram eroin ve 8,17 gram esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçları kapsamında haklarında yasal işlem yapılan A.N.A., O.O., H.B.D., A.K. ve M.Ö. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.A. ve M.K. da adli kontrol şartıyla serbest kalırken, S.K. ve N.A.'nın ise emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüpheli otomobilin önden genel görüntüsü

-Ön kaputunun açılması

-Farların sökülmesi

-Farlambası yuvasından uyuşturucu maddelerin görülmesi

-Uyuşturucu maddelerin far içerisinden çıkartılmaları

-Uyuşturucu maddenin yere indirilmesi, poşet içerisindeki görüntüsü

-Sökülen farın yere indirilip detaylı incelenmesi

-Detay görüntüler

BOYUT: 142 MB SÜRE: 04'34"

Haber: İbrahim EMÜL-Kamera: OSMANİYE,

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Müşterilerini şarkı söyleyerek tıraş ediyor

TOKAT'ta, 35 yıldır berberlik yapan Aydın Arpacıoğlu, dükkanında bir arkadaşıyla birlikte Türk Sanat Müziği şarkıları söyleyerek, müşterilerini tıraş ediyor.

Kentte, Semerkant Mahallesi'ndeki dükkanında berberlik yapan Aydın Arpacıoğlu (42), tıraş yöntemi ile diğer meslektaşlarından ayrılıyor. Arpacıoğlu dükkana gelen müşterilerini tıraş ederken, arkadaşı Sami Yetişhan ile birlikte Türk Sanat Müziği şarkılarını seslendiriyor. Baba Arpacıoğlu ve arkadaşı şarkı söylerken, oğlu Adem Arpacıoğlu (26) ise cümbüş çalarak onlara destek veriyor. Yapılan uygulamadan memnun olan müşteriler de şarkılara eşlik ediyor. Arpacıoğlu, tıraşını tamamladığı müşterilerini ise 'Elveda' parçasıyla uğurluyor.

İş çıkışı yorgun ve stresli gelen müşterilerini rahatlatmak için böyle bir uygulama başlattığını belirten Aydın Arpacıoğlu, müşterileri nde memnun kalmasıyla yıllardır sürdürdüğünü belirterek, "Gelen insanları güzelleştirip gönderiyoruz. Akşamları müzik eşliğinde Türk Sanat Müziği faslı geçiyoruz. Genelde akşamları insanlar iş çıkışı yorgun olarak geliyor ve günün stresini, yorgunluğunu hem Türk Sanat Müziği eşliğinde atmış oluyorlar, hem de tıraş oluyorlar. Biz de bir nevi psikoloğuz zaten. İnsanları rahatlatıp gönderiyoruz buradan. Müşteriler tıraş olurken kendileri de şarkılara eşlik ederek, mutlu oluyorlar. Cümbüşü çalan kendi oğlum Adem, solist arkadaşımız emekli Sami bey. Değerli müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Müşterilerimizi tıraşı bittikten sonra uğurlarken de 'elveda" müziği ile gönderiyoruz" dedi.

Berber Arpacıoğlu'nun arkadaşı emekli sağlıkçı Sami Yetişhan, "Benim şarkı okuduğumu Aydın bey biliyordu. Bir gün canlı müzik yapalım dedik ve güzel tepkiler alınca devam ettik" diye konuştu.

Müşteriler de canlı müzik eşliğinde yapılan tıraştan memnun olduklarını dile getirdi.

Görüntü Dökümü:

-Dükkandan görüntüler

-Şarkı eşliğinde yapılan tıraş

-Berberin konuşmaları

-Arkadaşının konuşması

-Detaylar

(581 mb)

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,