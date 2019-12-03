DHA YURT BÜLTENİ - 4

Karadeniz'in organik pazarına ilgi

SAMSUN'un Bafra ilçesindeki Sürmeli köyünde organik tarım yapan vatandaşlar, ürettikleri ürünleri köy meydanında kurdukları pazarda satıyor. Organik ürünlerin satıldığı pazar ilgi görüyor.

Bafra ilçesine bağlı Sürmeli köyünde 2013 yılında organik tarıma geçildi. Topraklarında verimi artan köylüler, meyve, sebze ile süt ve süt ürünleri üreterek hafta sonları kurulan pazarda organik ürünler satarak gelir elde ediyor. Karadeniz Bölgesi'nin tek organik pazarına vatandaşlarda ilgi gösteriyor. Samsun ve çevre ilçelerden köye gelenler organik tarım ve süt ürünleri alıyor.

Sürmeli Köyü'ndeki organik pazarın kurucusu Süleyman Özata, 2013 yılında 17 kadınla organik tarım yapmaya başladıklarını belirterek "Gelecek nesiller için yenilebilir, içilebilir, iklim şartlarına uygun, toprak altı ve toprak üstü ürünler yetiştirmek için yola çıktık. O günden bugüne Türkiye'nin sayılı organik köylerinden birisiyiz. Karadeniz Bölgesi'nde ise tek organik köy ve organik pazarız. Eko tarım ve eko turizm noktasında karar kıldık ve bu vesileyle bir araya geldik. Şimdi 7 çevre köyüyle bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Büyük bir iş ve uğraş içindeyiz. Köy halkı olarak hep birlikteyiz, güç birliği yaptık. Emeğimiz ve alın terimizle, atadan gelme çiftçilik, hayvancılık üretimini yine ata tohumlarıyla yapmaya çalışıyoruzö dedi.

TARLADAN SOFRAYA

Pazarda satış yapan köylüler ise tüm ürünlerin organik olduğunu, tarladan toplayıp pazara getirdiklerini ifade etti. Sürmeli Köyü Kalkındırma Derneği Başkanı Aşire Yılmaz da organik tarım noktasında iddialı olduklarını belirterek, her pazar günü yoğun bir talep aldıklarını belirtti.

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar da, organik ürün bulmanın artık çok zor olduğunu bu nedenle her hafta Sürmeli köyüne geldiklerini ve alışveriş yaptıklarını dile getirdi.

Görüntü Dökümü:

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Muhabir Zeynep Irmak Öcal'ın anonsu

Sürmeli Organik Pazarı'ndan detaylar

Pazarın kurucularından Süleyman Özata röportajı

Detaylar

Haber-Kamera: Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur KARA/SAMSUN,

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Yazdığı romanı, pazar tezgahında imzalıyor

Tokat'ta 25 yıldır pazarcılık yapan Fatih Kaplan(41), 1'inci Dünya Savaşı sırasında askere giden 3 kardeşin hikayesini yazdığı kitabında romanlaştırdı. Kaplan, kitabını pazarda çorap sattığı tezgahında, okurlarına imzalıyor.

İlçede 25 yıldır pazarcılık yapan evli ve 3 çocuk babası Fatih Kaplan, kitap okuma merakını yazarlığa taşıdı. Zaman içinde hikaye, öykü ve denemeler yazan Kaplan, 3 yıl önce de bir roman kaleme almaya karar verdi. 3 yıl süren araştırmalarının sonunda da romanında, 1'inci Dünya Savaşı sırasında askere giden 3 kardeşin hikayesini anlatmaya karar verdi.

200'e yakın kişiyle görüşüp çok sayıda belge inceleyen Kaplan, 'Kızıl Gül 1, Pontus'a Darbe' adını verdiği kitabını Erbaa Dernekler Federasyonu'nun katkısıyla Kasım ayında piyasaya çıkardı. Kaplan, ilgi gören kitabını pazarda çorap sattığı tezgahında okurları için imzalıyor.

Fatih Kaplan, "Önceden kitap okuyorduk ve okutuyorduk. Bizim kitap şuuru faaliyetimiz var, Gaziantep merkezli. Onun vasıtasıyla kitap okumayı biraz daha ağırlaştırdık, yoğunlaştırdık. Yoğunlaştırdıktan sonra hikaye, öykü, deneme yazılarımıza başladık. Köşe yazarlığımız vardı. Dergilerde yazılarımız çıkıyordu. Kitap yazmayı düşündük ve tarihimizi araştırdık. Yakın tarihimizi araştırdık. Yakın tarihimizde bize düşen bir vazife ardı. Kahramanlarımızı yad etmek. Onu yad etmek için kitap yazmaya karar verdik. ve 'Kızıl Gül 1, Pontus'a Darbe' romanımız çıktı. Erbaa Dernekler Federasyonu Kültür Yayınları'nın ilk yayını oldu" dedi.

'İNSANLARA İLGİNÇ GELİYOR'

Pazarcının kitap yazmasını insanların şaşkınlıkla karşıladıklarını ifade eden Kaplan "İlk başta ilginç geliyor insanlara, bir pazarcının yazarlık yapması. Köşe yazarlığı olsun, hikayeler, denemeler yapması, onun da bir adım ötesine geçip, bir roman yazması. İlk başta insanların tuhafına gitse de kitabı eline alıp, iç sayfada bizim resmimizi görünce inanıyorlar. Daha da tuhaflarına gidiyor. Ama onlar da hem okumaya hem yazmaya hevesleniyorlar" diye konuştu.

İKİNCİ BASKIYA HAZIRLANIYOR

Kitabın ikinci baskısı için hazırlık yaptığını belirten Kaplan "Kitabım piyasaya çıkalı 23 gün oldu. Bize geri dönüşler çok güzel. Çok akıcı olduğunu söylediler. Kitabım 1914 yılında biri 2 günlük bebeğini bırakıp, lider konumunda cepheye giden 3 kardeşin hikayesiyle başlıyor. Ayrıca ayrılıkçı Rum ve Ermenilerin oluşturduğu teşkilatın nasıl kurulduğunu anlatan bir kitap. Gerçek yaşanmış hayat hikayelerinden, gerçek kişilerden ortaya çıktı. Kitap, titizlikle araştırılıp, yazılı kaynaklar ve 200'e yakın insan ile görüşüldükten sonra ortaya çıktı" dedi.

Kaplan, kitabın 3'lü bir seri olacağını, bunun için çalışmalarını sürdürdüğünü de ifade etti.

Görüntü Dökümü:

-Pazardan görüntüler

-Pazarcı yazarın tezgahından görüntü

-Tezgahında yer alan kendi yazdığı roman kitapları

-Okurları için kitaplarını imzalaması

-Konuşmaları

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat),

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Datçalı kadınlardan Gevaşlı çocuklara destek

Muğla'nın Datça ilçesinde kadınlar, Van'ın Gevaş ilçesindeki çocuklara kırtasiye ve kışlık eşya yardımı için kolları sıvadı.

Datça'da kadınların iş gücüne katılımlarını ve aktif istihdamda yeterince yer almalarını sağlamak amacıyla 11 yıl önce kurulan Kadın İş Gücünü Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği'nin (KİGDER) sevgi eli, ihtiyaç sahibi çocuklara yardım için harekete geçti. Daha önce Tunceli Ovacık ve Diyarbakır Ergani'deki öğrencilere çeşitli yardımlar ulaştıran Datçalı kadın girişimciler, bu kez Van'ın Gevaş ilçesindeki çocuklar için çalışma başlattı. Datçalı kadın girişimciler 50 öğrenciye, okul çantası ve kırtasiye yardımlarının yanı sıra kışlık mont, atkı ve berelerden oluşan yardım paketleri ulaştıracak. KİGDER Başkanı Menşure Yavuz, kadınların sadece iş dünyasına katılımlarını değil, onların sosyal yardım projeleri içerisinde yer almalarını amaçladıklarını söyledi. Yavuz, "2020 yılı Şubat ayında, Van'ın Gevaş ilçesine gideceğiz. Gevaş'ta köy okullarında eğitim gören 50 öğrenciye yardım paketleri götüreceğiz. Kadın emek pazarındaki arkadaşlarımız, Gevaş'taki çocuklarımız için kendi elleriyle yün atkı ve bere örüyorlar. Ayrıca çocuklarımıza kışlık mont ve bot gibi giysilerin yanı sıra okul çantaları ve defter kalem gibi kırtasiye yardımı götüreceğiz. Bu arada Van il merkezindeki çocuk sevgi evini de ziyaret edip, buradaki 0-6 yaş grubu çocuklara bebek kıyafetleri ve oyuncaklar götüreceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Datça Kadın Emek Pazarından görüntüler..

Kadın emek pazarında, yünden atkı ve bere ören kadınlar

KİGDER Başkanı Menşure Yavuz ile röp.

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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Datça İlçe Milli Eğitim'den engelliler için farkındalık klibi

Muğla'nın Datça ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayınlanan, iki ayrı farkındalık klibi, büyük ilgi gördü.

Engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları anlamak amacıyla hazırlanan, 'Yüreğimizde engeli kaldırıyor, engelinizi anlıyoruz' başlığı altında yayınlanan iki klipten ilkinde, Müzik Öğretmeni Didem Göksal'ın sözlerini yazdığı, Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi'nden geçen yıl mezun olan Talha Koçak'ın (17) çalıp, söylediği, 'Yüreğimdeki engeli kaldırıyorum' şarkısı eşliğinde, ilkokul öğrencilerinin, down sendromlu bir arkadaşlarına ziyaretleri anlatılıyor. Klipte, Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin özel eğitim öğrencisi olan 16 yaşındaki Mustafa Ozan Muratdağı, kendisini ziyarete gelen öğrenci arkadaşlarına okulda pasta hazırlarken, hazırladıkları pastayı daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda hep birlikte yerlerken görülüyor. İkinci klipte ise, Datça Atatürk Spor Salonu'nda görme engelliler maçından görüntüler yer alıyor. Klipte, Datça Kazım Yılmaz İlkokulu'nda özel eğitim öğretmeni görme engelli Maşide Yallım (32) ve Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli memur eşi Murat Yallım (34) ile birlikte, gözlerini bantlayan çocuklar ve yetişkinlerin, zilli topla futbol oynadığı görüntülere yer veriliyor. Datça İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferman Akbulut konu ile ilgili yaptığı açıklamada, iki klibin beş günlük bir çalışma ile hazırlandığını belirterek, "Amacımız, engelli bireyleri anlamak, onların sorunlarını daha iyi anlayabilmek için empati kurmaktı. Bu farkındalık etkinliği ile engelli vatandaşlarımızın sorunlarını herkes daha iyi anlayabilsin istedik. Engelli bireyleri anlıyoruz, onları seviyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü soysa medya hesaplarından yayınlanan iki klibten görüntü

(Görüntüler DHA Son Dakika WhatsApp telefonuna geçileçek)

Haber: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),