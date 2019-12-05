DHA YURT BÜLTENİ-4

Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (2)

'SABAH KENDİME YENİ AVLAR ARADIM'

Ceren Özdemir'i kalbinden bıçaklayarak öldüren cezaevi firarisi Özgür Arduç'un polise verdiği ifade kan dondurdu. Cezaevinden firar ettiğinde birilerini öldürmeyi planladığını anlatan katil zanlısı şunları söyledi:

"Üzerimdeki montu bir mağazadan çaldım. Ses çıkartan aparatı kopartıp, üzerime giydim. Bıçağı bir av malzemecisinden çaldım. Param olsa silah alacaktım ama param yoktu. Katliam yapmak istiyordum. Zıpkın çalmayı da düşündüm ama ancak bıçak çalabildim. 'Bıçağın karşısında kim durabilir bir bakayım' dedim. Bir bıçak darbesinde öldürebileceğim kişiler aradım gözlerimle. Ceren'e daha fazla darbe vuracaktım ama etrafta birileri vardır, diye korktum. Ceren'i farklı noktalarda öldürmek istedim. Ama birisinde yaşlı bir adam çıktı karşıma öldüremedim. Kız az daha beni fark ediyordu. Ben hemen büfeye daldım. 'Hapisteyken mutlaka birilerini öldürmeliyim' diye kafamda tasarladım. Cinayetten sonra inşaatta sabahladım. Sabah kendime yeni avlar aradım ama fırsat bulamadım."

HABER: Selçuk BAŞAR, ORDU

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Felçli oğluna bakmayan Almanya'daki eşinden boşanmaya çalışıyor

İzmir 'in Narlıdere ilçesinde yaşayan Hülya Görür (46), 29 yıl önce evlendiği ve eskiden beraber yaşadıkları Almanya'dan dönmeyip, geçirdiği kaza sonucu felç kalan oğluna bakmayan eşinden boşanamadı. Oğluna 18 yıldır tek başına baktığını belirten Görür, " Türkiye 'den gönderilen tebligatların kendisine ulaşmaması nedeniyle boşanamıyoruz. Artık bu soyadını taşımak istemiyorum" dedi.

Mehmet Görür, 1990 yılında Almanya'dan tatil için geldiği İzmir'de, Hülya Görür ile tanıştı. İkilinin arkadaşlıkları ilerledi ve o yıl 17 yaşında olan Hülya Görür, ailesinin onayıyla Mehmet Görür ile evlendi. Mehmet Görür, düğünün ardından Hülya Görür ile Almanya'ya döndü. Bir süre sonra çift arasında geçimsizlik başladı. 3 aylık hamile olan Görür, yurda kesin dönüş yaptı. Türkiye'de 1993'te doğum yapan Görür, oğlu Utku'yu tek başına büyüttü. Görür, 1998'de Almanya'daki eşine boşanma davası açtı. Türkiye'ye 2000 yılında gelen Mehmet Görür, oğlunu ilk kez görürken, çift barışma kararı aldı. Hülya Görür, boşanma davasını çekerken, Almanya'da çalışan Mehmet Görür de oğlunu ve eşini görmek için sık sık Türkiye'ye gelmeye başladı. 2001 yılında ise Utku, evlerinin önünde boş arazide oynarken, alana üst üste bırakılan beton elektrik direklerin üzerine devrilmesi sonucu beyin kanaması geçirip, felç kaldı. Boynundan aşağısı tutmayan Utku, bir gözünü de kaybetti. Olayın ardından tekrar yurda gelen Mehmet Görür, bir süre oğlunun yanında durup, tekrar Almanya'ya döndü; ancak bir daha ne oğlunu ne de eşini aradı. Felçli oğluna yıllarca tek başına bakan Hülya Görür, 2015'te ikinci kez boşanma davası açtı; ancak iddiaya göre Türkiye'den yollanan tebligatların eşine ulaşmaması nedeniyle yıllardır boşanamadı.

'SONUCA VARAMADIM'

Eşinin Almanya'ya gittikten sonra bir kez bile oğlunu arayıp, sormadığını ileri süren Hülya Görür, "Ben artık bu soyadını taşımak istemiyorum. Boşanmak istiyorum ancak eşim, Almanya'da olduğu için ne yazık ki boşanamıyorum. 18 yıldır ayrı yaşamamıza ve 2 kez dava açmama rağmen boşanamadım. Defalarca konsolosluğa gidip geldim; fakat bir sonuca varamadım. Türkiye'den gönderilen tebligatların kendisine ulaşmaması nedeniyle boşanamıyoruz. Tahminlerime göre, sürekli adres değiştiriyor. Akrabalarına yerini sorduğumda bilmediklerini söylüyorlar. Ben artık boşanmak istiyorum" dedi.

'MAĞDUR DURUMDAYIZ'

Eşinden oğluyla ilgilenmesini isteyen Hülya Görür, "2001 yılında Utku'nun kaza geçirdiği haberi üzerine birkaç gün içinde Türkiye'ye geldi. Yeniden Almanya'ya döndükten sonra bir daha arayıp sormadı. Oğlum, 18 yıldır babasının ne yüzünü görüyor ne de sesini duyuyor. Yıllardır hem ben hem de oğlum mağdur durumdayız. Geçirdiği kazadan sonra felçli kalan oğluma bakabilmek için çalışamadım. Onu sırtımda okula götürüp getirdim. Çalışamadığım için de herkese borçlandım. Eşimin ailesi de bize bu süreçte destek olmadı. Türk adaletine güveniyorum. Umarım artık boşanırım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Hülya Görür röportaj

Hülya Görür genel ve detay görüntü

Hülya Görür fotoğraflara bakarken görüntü

Eski gazete küpürlerinden görüntü

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Tekin GÜRBULAK/İZMİR,

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Fırtınada yıkılan mendirek balıkçıları endişelendiriyor

Bartın 'ın Amasra ilçesinde, geçen yıl ocak ayında yaşanan fırtınada Tarlaağzı köyündeki limanda mendireğin yaklaşık 150 metrelik bölümü yıkıldı. Tarlaağzı Gömü Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Tayfun Uça, balıkçı barınağının tehdit altında olduğunu belirterek, mendireğin onarılmasını istedi.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından 1995 yılında yapımına başlanan Amasra ilçesine bağlı Tarlaağzı köyündeki liman 2005 yılında tamamlandı. 2007 yılında Tarlaağzı Gömü Köyleri Su Ürünleri Kooperatifine devredilen limana yılda ortalama 300-400 balıkçı teknesi giriş çıkış yaparak, balıkları karaya ulaştırıyor. 2018 yılının ocak ayında yaşanan fırtınada limanın mendirek bölümündeki yaklaşık 150 metrelik alanda 13 beton blok yıkılarak, blokların arkasında bulunan ve yaklaşık 400 metrelik alanda bulunan dolgu malzemesi de denize gitti. O yıl yaşanan fırtınada büyük hasar gören mendireğin onarılmasını bekleyen balıkçılar, yetkililerden yardım bekliyor. 40 teknenin bulunduğu limanda balıkçılar limanın tamamen yıkılacağı korkusundan kayıklarını ve teknelerini karada bekletiyor. Ticari balıkçılar ise limana girmekten çekinerek, ürünlerini başka limandan tahliye ediyor.

Tarlaağzı Gömü Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Tayfun Uça, fırtınalı havalarda mendirekteki yıkımın ara ara devam ettiğini söyledi. Tayfun Uça, "2018 yılının Ocak ayında fırtına da büyük bir gürültü ile mendirekteki bloklar yıkıldı. Büyük korku yaşadık. Sonrasında biz de durumu ulaştırma bakanlığına bildirdik. Ancak bir sonuç alamadık. Mendireğimizin yıkılmasından sonra kooperatife bağlı kişiler korkularından teknelerini karaya çekiyor. Buraya büyük balıkçı tekneleri de girmek istemiyor. Büyük bir fırtınada burada taş taş üstünde kalmaz" dedi.

Balıkçıların güvenli limanlara gitmek istediğini ifade eden Tayfun Uça, şöyle konuştu:

"2018 yılında 118 bin kasa ticari balıkçılar tarafından limanımıza getirildi. Ancak bu yıl hamsi bol olmasına rağmen 26 bin kasa hamsi sevkiyatı yapıldı. Yani balıkçılarımız güvenli limanlara gitmek istiyor. Onun için bir an önce limanımızın onarılmasını istiyoruz. Buradaki sosyal tesislerimiz ve yine barınakların zarar göreceğini biliyoruz. Limandaki mendirekteki bloklar yavaş yavaş yıkılmaya devam ediyor. Eğer hava patlarsa mendirek komple yıkılacak ve karaya ulaşacak. Bu da bizim için facia olur. O yüzden yetkililerden yardım bekliyoruz."

Görüntü Dökümü

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-Liman drone görüntüleri

-Limanın yıkılma anına ilişkin telefon görüntüleri

-Tarlaağazı limanı detay görüntü

-Mendireğin yıkılan bölümü

-Kooperatif başkanının yıkılan bölümü gezmesi

-Başkan Tayfun Uça'nın yıkılan limanın fotoğrafları göstermesi

-Başkan Tayfun Uça ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,