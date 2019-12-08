DHA YURT BÜLTENİ-4

Uludağ'da kayıp dağcılardan Efe Sarp'ın kırmızı montu bulundu

Uludağ'da, 1 Aralık Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 7'nci gününde de sürerken, ekipler bu sabah iki ize rastlandı. Uludağ'ın kuzeybatısındaki dere yatağında Efe Sarp'a ait olduğu belirlenen kırmızı mont ve yeşil bere bulundu.

İstanbul'dan Uludağ'a 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, zirve tırmanışına geçti. Dağcılar, sisin etkili olduğu bölgede, hava kararınca yollarını kaybetti. Aileleri, Alparslan ve Sarp'a ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine aynı gün saat 23.00 sıralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD, BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerinden oluşan 260 kişiyle arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Aramalar, Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan, Alaçam bölgelerinde yoğunlaştırıldı.

Ekipler, kar yağışıyla birlikte dağcıların sığınabilecekleri mağaralarda ve düşme ihtimaline karşın kuyularda da arama yaptı. Ekipler, kurdukları halatlı düzenekle mağara ve kuyulara indi. Ancak bir sonuç alınamadı.

ÇALIŞMALAR, HAVADAN VE KARADAN SÜRÜYOR

İki dağcıyı arama-kurtarma çalışmaları, kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı bölgede, 7'nci günde de sürüyor. Jandarma Genel Komutanlığı'na ait insanlı keşif uçağı ve arama-kurtarma helikopteri, Uludağ semalarında havadan tarama faaliyeti gerçekleştiriyor. 260 kişilik kurtarma ekibi ise 6 farklı bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Uludağ'ın kuzeybatı kısmında Derekızık ve Cumalıkızık'ta bulunan dere yatağında iki ize rastladı. Aynı noktada hem mont hem de montun cebinde yeşil bere bulundu. Kayıp dağcılardan Efe Sarp'ın İstanbul'daki evinden çıkış görüntülerini inceleyen ekipler, montun ve yeşil berenin ona ait olduğunu belirledi. Ekipler şu anda tüm arama ve kurtarma çalışmalarını Uludağ'ın kuzeybatı kısmında bulunan Derekızık ve Cumalıkızık bölgelerine yoğunlaştırdı.

Evinden çıktığı anlara ait kamera görüntülerinde de Efe Sarp'ın üzerinde kırmızı mont ve yeşil bere görülüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Huzeyfe ÖZDEMİR- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

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Yüksekova'da kar ve sis hayatı olumsuz yönde etkiliyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan ve belirli aralıklarla devam eden kar yağışı ve sis, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı ilçede, sis nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Yüksekova ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan ve belirli aralıklarla devam eden kar yağışı, bugün de etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte, ilçe merkezinde sis de etkili oluyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanırken, kar kalınlığının ilçe merkezinde 5 santimetreye ulaştığı belirtildi. Yüksekova Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçedeki yolların kapanmaması için sürekli kar temizleme çalışması yaparken; güne kar yağışı ile uyanan esnaf, iş yerlerinin önlerini kar kürekleri ile temizlemeye çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar yağışı

-Kar altında yürüyen vatandaşlar

-Detaylar

-İşyerlerinin önünü temizleyen esnaflar

-Araçların üzerindeki karları temizleyenler

-Gazi Işık ile röportaj

-İlçe Merkezinden genel ve detaylar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA, (Hakkari),

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'Annem öğretmenim oldu' projesi ilgi görüyor

Iğdır'ın Melekli beldesindeki Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu'nda görev yapan öğretmen Aykız Aras, velilerin çocukları ile daha ilgili olması, öğretmenlerin yaşadığı zorlukları yakından anlamaları amacıyla, 'Annem öğretmenim oldu' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında haftada bir gün dönüşümlü olarak derslere giren anneler, ders anlatıp, kitap okuyor.

Melekli Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu öğretmenlerinden Aykız Aras'ın 'Annem öğretmenim oldu' projesi ilgi gördü. Aras'ın sınıf öğretmeni olduğu 3-A sınıfı öğrencilerinin anneleri, haftada bir gün okula gelerek derse girmeye başladı. Çocuklarla ders işleyen, onlara kitap okuyan anneler, öğretmenliğin zorluklarını da yaşayarak anlıyor. Derse giren anneler Tuğba Akdan, Selda Aymaz ve Özderen Güven, öğretmenliğin çok zor bir meslek olduğunu belirtti. Sınıfta masal anlatarak çocukların el becerilerini geliştirici çalışmalar yaptıran veliler, uygulamanın da güzel olduğunu kaydetti. Öğrenciler ise annelerinin öğretmen olarak derse girmelerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Öğretmen Aykız Aras, velilerin sınıfta çocuklarının davranışlarını gözlemlemesi ve öğretmenlerin yaşadığı zorlukları anlaması amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirdiğini belirterek, "Bir ders saati de olsa öğretmenin yerine geçerek öğretmenlik mesleğinin güzel ve zor yanları hakkında bilgi sahibi olabiliyorlar. Farklı alanlarda eğitim almış velilerimiz, öğrencilerimize değişik etkinlikler yaptırarak onların el becerilerinin gelişmesine katkıda bulunuyor. Annem öğretmenim oldu projemiz, yıl sonuna kadar velilerimizin katılımıyla devam edecektir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Okuldan görüntü

-Sınıf öğretmeni Aykız Aras'ın öğrencilerine konuşması

-Bir annenin masal anlatması

-Bir annenin origami yaptırması

-Bir annenin el işi yaptırması

-Öğretmen olan velilerle röp

-Öğretmen Aykız Aras ile röp

Haber-Kamera: Özkan AYDIN/ IĞDIR,

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Hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı

Aksaray'da hırsızlık yapmak için bir eve giren ve kaçmak isterken yakalanan Murat S.(25), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen cuma günü akşam saatlerinde Paşacık Mahallesi 1687'nci sokaktaki bir evde meydana geldi. Murat S., hırsızlık için girdiği evden bir miktar para, kol saati ve kurusıkı tabanca aldı. Bu sırada durumu fark eden çevredekiler polise haber verdi. Polisin geldiğini gören Murat S. kaçmak isterken kovalamaca sonucu evin bahçesinde yakalandı. Gözaltına alınan Murat S.'nin daha önce 2 farklı hırsızlık olayına karıştığı saptandı. Murat S., dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(Görüntü Dökümü

-Hırsızlıklık şüphelisinin hastaneden çıkışı

Polis arabasını bindirilmesi

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY

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Down sendromlu Özlem'in hayali gerçek oldu

İzmit'te, down sendromlu Özlem Ateş'in hayali gerçekleştirildi. Özlem Ateş kına gecesinde oynayarak doyasıya eğlendi.

İzmit'te Genç Kandıralılar Derneği Kadın Kolları, down sendromlu Özlem Ateş'in hayalini yerine getirdi. Özlem Ateş için İzmit'te bir düğün salonunda temsili bir kına gecesi organize edildi ve kına yakıldı. Gecede, yöresel şarkılarla oyunlar oynandı. Özlem Ateş'in kına gecesine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de katıldı.

Özlem Ateş'in kınasını yakan Fatma Kaplan Hürriyet, Özlem'le uzun süre karşılıklı oynadı. Hürriyet, "Meleğimizin yüzündeki gülümseme dünyalara değerdi. Bu anlamlı programa vesile oldukları için Genç Kandıralılar Derneği'nin güzel kadınlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kına gecesinden görüntüler, Özlem Ateş'in oyunlar oynaması, belediye başkanı ile karşılıklı oynaması (cep telefonu görüntüleri)

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Gaziantep'te kış mevsiminde sonbahar manzarası

Gaziantep kent merkezinde; içerisinde yetişkinler, engelliler ve çocuklar için spor aleti ve yürüyüş alanlarının da bulunduğu Kavaklık Parkı, yüzlerce yıllık ağaçların yapraklarını dökmesiyle rengarenk oldu.

İçinden kentin simgelerinden Alleben Deresi'nin geçtiği parka gelen ziyaretçiler sabah saatlerinde yürüyüş yapma fırsatı bulurken, kış mevsiminde sonbahar manzarasının hakim olduğu mekan fotoğraf meraklılarının da adresi haline geldi.

Parka sürekli geldiklerini ve fotoğraf çektiklerini ifade eden Betül ve Fatma Yılamaz kardeşler de keyifli vakit geçirdiklerini söyledi. Betül Yılamaz, "Evimiz buraya çok yakın haftada bir defa da olsa buraya geliyoruz. Doğayı ve yürüyüş yapmayı çok seviyorum. Kış Gaziantep'e geç geliyor. Buraya sık sık gelerek son güneşli günleri değerlendiriyoruz. Farklı tonları bir arada gördüğümüz bir yer burası. Hem fotoğraf çekiyoruz. Hem de kafamızı dinliyoruz" diye konuştu.

Parkta yürüyüş yapan ve her mevsiminin ayrı güzel olduğunu söyleyen Mustafa Solmaz ise "Park havası, trafikten uzak olması, Gaziantep'i ikiye bölen büyük bir parçası oluşu, belediyenin faal çalışmalarının olması bizi memnun ediyor. Bu parkın, her mevsimi ayrı güzel" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Parkın drone ile görüntüsü

Ağaçlar ve dere

Yürüyüş yapan insanlar

Yere dökülen yapraklar

Rengarenk ağaçlar

Vatandaşlar ile röportaj

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

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İzmir'de drone yarışları heyecanı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Teknik Drone Ligi düzenlendi. Tech Drone League ve Drone Sporları Derneği Kurucusu Can Tayfun, drone pilotluğunun geleceğin mesleği olduğunu söyledi.

Karşıyaka Belediyesi, Tech Drone League (TDL) tarafından drone sporunun tanıtımına ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 'DroneManya' şov yarışlarına ev sahipliği yapıyor. İzmir'de bir ilk olan organizasyon, 7- 8 Aralık tarihlerinde Bostanlı sahilindeki Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi. Dev drone ve teknoloji buluşması için meydanda 2 bin 500 metrekarelik etkinlik alanı oluşturuldu ve özel güvenli pist kuruldu. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, kızı Alya ve oğlu Emre ile birlikte katıldı. Katılımcılar, VR gözlükle yarışları 3 boyutlu olarak izledi. Organizasyonda Türkiye'nin farklı kentlerinden 5 lisanslı drone pilotu yarıştı. Drone'larını özel gözlüklerinden takip eden pilotlar, engelleri aşarak en hızlı şekilde turlarını tamamlamaya çalıştı. Görüntüler seyirciler için led ekrana yansıtıldı. Konuklar, eğitmenler eşliğinde drone kullanma deneyimi de yaşadı. Çocuklar ve gençler üç boyutlu oyunlar, atölyeler ve robot yarışı gibi teknoloji içerikli aktivitelerle eğlendi.

Drone pilotluğunun geleceğin mesleği olarak görüldüğünü ve bir spor branşı olarak da hızla yaygınlaştığını ifade eden Tech Drone League ve Drone Sporları Derneği Kurucusu Can Tayfun, "TDL, yarışlarının ve eğitimlerinin yanı sıra, drone teknolojileri, sporu ve mesleği hakkında farkındalık yaratmak için birçok şehirde DroneManya etkinlikleri düzenlemektedir. Bu organizasyonun asıl amacı yeni nesli geleceğe hazırlamak; onları pilot, mekanisyen, mekatronikçi, Ar-Ge'ci olarak yetişebilecekleri eğitimlere yönlendirmek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Tech Drone League ve Drone Sporları Derneği Kurucusu Can Tayfun'un açıklamaları

Drone yarışları

Çocukların VR gözlüklerle gözlemleri

Çocukların aileleriyle birlikte yarışları izlemeleri

İZMİR,