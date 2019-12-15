DHA YURT BÜLTENİ-4 - Son Dakika

Kayıp Korhan'ın annesi: Civan gibi delikanlımı yediler

Isparta 'da yaklaşık 2,5 yıl önce 'Arkadaşıma gidiyorum' diyerek evden çıkan Korhan Taştekin'den (33) bir daha haber alınamadı. Taştekin ile birlikte kaybolan Zehra Çaycı'nın (23) cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerine gözaltına alınan 1 şüpheli, tutuklandı. Korhan Taştekin'in annesi Fatime Taştekin, "İnsan bir türlü kabullenemiyor. Bir var, bir yok. Civan gibi delikanlımı yediler. Hiçbir iz olmayınca sanki bir gün çıkıp gelecekmiş gibi gözüm hep kapıda" dedi.

Isparta'da bir iplik fabrikasında işçi olarak çalışan 3 çocuk babası Korhan Taştekin, aynı iş yerinde çalışan 2 çocuk annesi Zehra Çaycı ile birlikte 10 Ağustos 2017 tarihinde ortadan kayboldu. Çaycı ve Taştekin'in cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren polis, Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin'in arkadaşı olan 'Besici Ali' lakabıyla bilinen Ali Aydıner'i 2018 yılının Mayıs ayında gözaltına aldı. Aydıner tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, kamu kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışan A.U.'yu da geçen mart ayında gözaltına aldı. A.U. sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

'ANNE BEN ARKADAŞIMA GİDİYORUM' DEYİP ÇIKTI

Korhan Taştekin'in Isparta'da oturan annesi Fatime ile babası Orhan Taştekin, Demirören Haber Ajansı'na konuştu. Oğlunun kaybolduğu 10 Ağustos tarihinde iş yerinden çıktıktan sonra eve geldiğini, kıyafetlerini değiştirip, babasına ait aracı da alarak "Anne ben Ali'nin yanına gidiyorum" diyerek çıktığını anlatan Fatime Taştekin, "Oğlum her zaman arkadaşlarıyla buluşurdu. Arkadaşları buraya gelirdi. O gün de kümesteki güvercinlerine baktı ve dışarı çıktı. Ben gittiği yerden evine döndüğünü düşünüp, o gece hiç aramadım. Sabah gelinim işe giderken, çocukları bana bırakmak için geldiğinde Korhan'ı sorunca 'Akşam eve gelmedi mi?' diye sordum. 'Hayır gelmedi' deyince gün içerisinde oğlumu aradım. Telefonu kapalıydı. Akşamüzeri dönmeyince merak edip, hemen polise gittim. Hastaneleri, karakolları araştırdılar ama bir ize rastlayamadık" dedi.

'GÖZÜM HEP BU KAPIDA'

Oğlunun öldüğüne inanmak istemediğini anlatan Fatime Taştekin, "İnsan bir türlü kabullenemiyor. Bir var bir yok. Civan gibi delikanlımı yediler. Hiçbir iz olmayınca sanki bir gün çıkıp gelecekmiş gibi gözüm hep bu kapıda. Ne zaman bir arabadan dalyan gibi biri inse oğlum mu acaba diye umutla bakıyorum. Sadece o çocuklar için dayanıyorum başka bir şey için değil" diyerek gözyaşı döktü.

'BÜTÜN İŞİMİZE GÜCÜMÜZE O KOŞTURURDU'

Korhan Taştekin'in kaybolmadan önce evin bütün işlerine koştuğunu, kendilerine destek olduğunu belirten Fatime Taştekin, "Şimdi öylece kalakaldık. Onca arkadaşı vardı. Oğlumla beraber onlar da birden ayağını kesti" dedi.

'ÇOCUKLAR TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİ'

Korhan'ın en küçükleri 6, en büyükleri 12 yaşında 3 erkek çocuğu olduğundan söz eden Fatime Taştekin, "Çocuklar televizyon programına çıktığımız için olaydan haberdar oldular ama yaşları küçük olduğu için çabuk unutuyorlar. Akşamları annelerinde kalıyor, sabah okula gönderiyoruz. Sonra ben okuldan alıyorum ve gelinim işten gelinceye kadar bende kalıyorlar" diye konuştu.

'MANEVİ DESTEK İSTİYORUM'

Oğlunun kaybolması olayıyla ilgili mutlaka birilerinin bilgi sahibi olduğuna inandığını söyleyen Fatime Taştekin, "2.5 yıldır oğlunuzun ne olduğunu düşünerek yaşamak insana öyle zor geliyor ki. Ben insanlardan destek bekliyorum. Maddi değil manevi. Bir bildiği, bir gördüğü olan varsa ne olur çıksın bir şey söylesin bu olay aydınlansın" dedi.

'ALİ BUNLARI EN SON GÖREN İNSAN'

Oğluyla birlikte kaybolan Zehra Çaycı ile daha önce arkadaş oldukları konusunda hiçbir bilgisi olmadığını kaydeden anne Taştekin, şöyle dedi:

"Bu olay ortaya çıkınca ilk kez o gün Zehra'nın adını duydum. Onun ailesinin de benim oğlumdan haberi yokmuş. Oğlumun o gün 'Ali'nin yanına gideceğim' demesinden yola çıktık. Doğruymuş o gece oradalarmış. Ali bunları en son gören insan. Ne oldular, nereye kayboldular ancak o bilecek. Ailesi de gelip bir kez olsun bizimle konuşmadı. Nasıl anne babadır bunlar, hiç mi yürekleri yanmaz anlamıyorum. Allahlarından bulsunlar. Benim yavruma ne yaptıysa o yaptı."

'NE YAPTIYSA HEPSİNİ ALİ YAPTI'

Eski gelini Ö.S.'nin savcılıkta, "Ali Aydıner bana, 'Korhan, Zehra'yı öldürdü ben de Korhan'ı öldürdüm' dedi" şeklinde ifade verdiğini hatırlatan Fatime Taştekin, "Hepsi iftira. Ne yaptıysa hepsini Ali yaptı. Oğlum bir şey yapmadı" diye itiraz etti.

Baba Orhan Taştekin rahatsızlığı nedeniyle fazla konuşamazken, sadece "İçimiz yanıyor. Oğluma ne oldu bilmiyoruz" diyebildi.

Diğer yandan, Korhan Taştekin'in 3 çocuğunun annesi Ö.S. ile bir süre önce boşandığı, aralarının düzelmesi sonrası birlikte yaşamaya devam ettikleri belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Fatime Taştekin röportaj

Orhan Taştekin röportaj

Annenin oğlunun fotoğrafını öpmesi ve acı dolu sözler

Korhan'ın annesinde kaldığı günlerde yattığı oda

Evin içerisinden detaylar

Evin dışından detaylar

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA,

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ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazından geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 154 metre uzunluğunda ve 71 borda numaralı 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyeri, Marmara Denizi'ne yol aldı.

Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 09.30'da giriş yapan ABD Donanması'na ait 'USS Ross' adlı savaş gemisi saat 10.20'de Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyğ dağından bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden oldukça hızlı seyreden ABD savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti. Güvertesinde çok sayıda askerin bulunduğu ABD savaş gemisi, sahilde yürüyüş yapan ve balık tutanların bakışları arasında ilerledi. Boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne yol aldı.

Hava ve su üstüne güdümlü mermi atabilen en yeni füze savunma sistemine sahip 154 metre uzunluğundaki ABD güdümlü füze destroyerinin Karadeniz'e gideceği ileri sürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale Boğazı'ndan geçen ABD savaş gemisinden genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Kalça kemiği kırılan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

İzmit'te yalnız yaşadığı evde kahvaltı hazırlarken düşen ve kalça kemiği kırılan Sevim Elbir'i (82) itfaiye ekibi kurtardı.

Olay sabah saatlerinde Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. 5 katlı apartmanın 4'üncü katında yalnız yaşadığı öğrenilen Sevim Elbir, kahvaltı hazırladığı sırada mutfakta dengesini kaybederek yere düştü. Acı içerisinde yerden kalan Elbir, kendi imkanlarıyla cep telefonuna ulaşarak akrabalarından yardım istedi. Eve gelen akrabaları, evin kapısını açamayınca 112 Acil Sağlık ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin balkonundan içeriye girerek yaşlı kadına ulaştı. 112 Acil Sağlık ekipleri, yaşlı kadına evde yaptıkları ilk müdahalenin ardından sedye yardımıyla merdivenlerden indirerek ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Görüntü Dökümü

-Olay yerinde çalışan itfaiye ve sağlık ekipleri

- İtfaiye ekiplerinin balkondan eve girmesi

-Yaşlı kadının sedyeyle dışarıya çıkarılması

-Detayla

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Artvin'de ayı ile 3 yavrusu foto kapana takıldı

Artvin'de ayı ve 3 yavrusu, yaban hayvanlarını izlemek için kullanılan foto kapana takıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün (DKMP) tabiata yerleştirdiği, önünden geçen canlıların hareketini algılayarak çok kısa bir süre içinde çekim yapabilme özelliğine sahip foto kapanlarla yaban hayatını kayıt altına aldığı bildirildi. Foto kapanlarla yaban hayatının takip edilmesinin Türkiye'nin sahip olduğu yaban hayvanı çeşitliliği düşünüldüğünde, bu çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından yapılan envanter ve izleme çalışmaları bakımından önem taşıdığı kaydedilen açıklamada, "DKMP Genel Müdürlüğü'nün ülkemiz tabiatındaki çeşitli yerlere yerleştirdiği foto kapanlarla yaban hayatı hakkında pek çok bilgiye ulaşılabiliyor. Yerleştirilen foto kapanlar büyük memeli popülasyonlarının izlenmesi ve yaşadıkları çevreye etkilerinin araştırılması, insan-yaban hayvanı çatışmasının sebeplerinin tespiti ve çözüm yollarının araştırılması, türlerin belirli alanlarda varlık/yokluk durumlarının araştırılması, kaçak avcılık ve karayollarında yer alan önemli geçiş noktalarının yaban hayvanlarınca kullanılma sıklığının tespiti gibi hususlarda pek çok bilginin edinilmesinde kullanılıyor" denildi.

Açıklamada, geçtiğimiz günlerde Artvin'de foto kapana ayı ile 3 yavrusunun takıldığı belirtilerek, "Doğal ortamlarında birbiriyle oynayan yavrular ve onları korumaya çalışan anneye ait görüntü hem bölgenin yaban hayatı açısından önemini hem de biyolojik çeşitliliğimizin ne derece zengin olduğunu gözler önüne seriyor" ifadelerine yer verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ayı ve 3 yavrusunun görüntüsü

Haber: ANKARA,