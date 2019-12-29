DHA YURT BÜLTENİ-4 - Son Dakika

Hakkari'de yola çığ düştü, Karayolları operatörü tehlike atlattı

Hakkari- Van karayolunun 15'inci kilometresinde 3 ayrı noktaya çığ düştü. Araçların yolda mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Yol çalışması yapan Karayolları'na ait iş makinesinin üzerine de çığ kütlesi düştü. Büyük tehlike atlatan iş makinesi operatörü, kendini son anda dışarı atarak çığ altında kalmaktan kurtuldu.

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Hakkari- Van Karayolu'nun 15'inci kilometresindeki Gündoğdu Mağarası mevkiinin 3 ayrı noktasına bugün sabah saatlerinde çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu birçok araç yolda kaldı. Araçların mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışma yaptığı sırada Karayolları'na ait iş makinesinin üzerine de çığ düştü. Büyük tehlike atlatan iş makinesi operatörü, kendisini son anda dışarı atarak çığ altında kalmaktan kurtulmayı başardı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda çığdan kapanan Hakkari-Van Karayolu 2 saat süren çalışmayla yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

CEP TELEFON KAMERASI

-Çığın düştüğü bölgeye giden Karayolları ekipleri

-Seyir halindeki araçlar

-Karayoluna düşen çığ

-Çığları temizleyen iş makineleri

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

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Yüksekova'da karla mücadele

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.

Yüksekova'da salı günü başlayıp, cuma gününe kadar etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı yarım metreyi, yüksek kesimlerde ve bazı köylerde ise 1 metreyi aştı. Kar nedeniyle 9 köy ve 27 mezra yolu kapandı. İl Özel İdare Müdürlüğü'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, kapanan yolları açmak için hummalı bir çalışma başlattı.

İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Bataklı köyü yolunda da ekiplerin çalışması sürüyor. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu yolda, iş makineleriyle çalışma yapan ekipler, zaman zaman zor anlar yaşadı.

Yetkililer, tüm köy ve mezra yollarının açılması için çalışmaların gece gündüz sürdürüldüğünü söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar savurma makinasının çalışması

-Savurma makinasından detaylar

-Vatandaşların kar temizlemesi

-Vatandaşların kardan adam yapması

-Esnafın iş yerlerinin önünü temizlemesi

-Muhabir anonsu

-Köylerde yol açma çalışmalarından detaylar

-Muhabir anonsu

-Vatandaşların tek katlı evlerinin damlarını temizlemesi

-Muhabir anonsu

-Yol açma çalışmalarından detaylar

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN- Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), -

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HDP önündeki eylemde 118'inci gün

Diyarbakır 'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 62 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 118'inci günde de sürdürdü. Ağrı 'nın Hamur ilçesinde, 2014'te lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken, PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını belirttiği kızı Hayal (21) için eyleme katılan Süheyla Demir, kızına seslenerek, "Onlara başkaldırdık bir kere, siz de başkaldırın. Bu davayı el ele vererek, bitirelim. Artık anneler ağlamasın" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

3 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer ile Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye'nin terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 3'ü evladına kavuştu. Hatice Ceylan ile Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerini sürdürürken, HDP önündeki 62 aile, 118'inci günde eyleme devam etti.

'KOKUSUNU ÖZLEDİK'

Ağrı'nın Hamur ilçesinden gelen Süheyla Demir, 2014 yılında lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken, PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını belirttiği kızı Hayal için 3 Ekim'den bu yana HDP önündeki oturma eylemini sürdürüyor. Beraberindeki 1,5 yaşındaki kızı Asmin ile oturma eylemine katılan Demir, kızı Hayal'i çok özlediğini söyledi. Evladına bir an önce kavuşmak istediğini anlatan Demir, şunları söyledi:

"Bu eyleme katılmak için Ağrı'dan geldim. Kızım Hayal için buradayım. 118 gündür burada oturuyoruz. Evlatlarımızı bekliyoruz. İnşallah evlatlarımızı alıp öyle gideceğiz. Kızım beni izliyorsa ona sesleniyorum. 118 gündür kardeşinle burada seni bekliyoruz. Bizi görüyorsan lütfen gel ve güvenlik güçlerimize teslim ol, evine dön. Hepimiz seni çok seviyoruz. Sesini, kokunu özledik. Lütfen dön gel. Orada hayat yok, boşuna heba olmayın. Bütün gençlere sesleniyorum; gelin teslim olun. Bakın bizim 3 evladımız geldi ve şu anda anneleriyle mutlu bir şekilde evlerinde oturuyorlar. Siz de dönün gelin ve hayatınıza kaldığınız yerden devam edin. Bırakın gelin. Onlara başkaldırdık bir kere, siz de başkaldırın. Bu davayı el ele vererek, bitirelim. Artık anneler ağlamasın."

Görüntü Dökümü

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HDP il binasından görüntü

Oturma eylemindeki aileler

Süheyla Demir'in konuşması

Genel ve detay görüntüler

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Yerli otomobil Gemlik'te gayrimenkul piyasasını canlandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yerli otomobilin Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretileceğini açıklamasının ardından, ilçede gayrimenkul piyasası hareketlendi. Emlakçılar ve müteahhitler, telefonlarının şimdiden susmadığını söyledi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) üreteceği yerli otomobil için Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Haralar bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait araziye fabrika kurulacak. 22 milyar liraya mal olacağı belirtilen yerli otomobil üretim tesisinde 4 bin 323 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

'KİMSE KAÇIRMAMALI'

Yerli otomobil üretim tesisinin Gemlik'te kurulacağının açıklanması, ilçede emlak piyasasını canlandırdı. Gemlik'te emlakçılar ve müteahhitler, taleplerin bir günde arttığını söyledi. Gayrimenkul Danışmanı Gökhan Kurt, "Fabrikanın Askeri Hara bölgesine yapılacağı duyulduktan sonra Gemlik'teki tüm emlakçıların telefonu susmuyor. Gayrimenkul fiyatlarının zaman içinde tavan yapacağından, 2 katına kadar çıkacağından eminiz. Bu durumdan sonra Gemlik'ten taşınmaz mülk alan herkes kazanır diye düşüyorum. Fırsat bu fırsat, bence kimse kaçırmamalıö dedi.

"TELEFONLARIMIZ HİÇ SUSMUYOR"

Gayrimenkul Danışmanı Caner Uzunkaya da, "Yerli ve milli otomobilimizin Gemlik'te yapılacak olmasından dolayı gurur duyduk. Fabrikanın Gemlik'te olması kesinlikle ilçede gayrimenkul sektörünü etkileyecek ve fiyatları 2 katına çıkaracak diye düşünüyorum. İlçemizi pozitif anlamda etkileyecek bu durumdan dolayı çok mutluyuz. Konut faizlerinin daha da indirilmesinin ardından satışların daha hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum. Telefonlarımız hiç susmuyor, yatırımcılara buraya gelip Gemlik'i değerlendirmeleri için sesleniyorum" diye konuştu.

Yerli otomobilin Gemlik'te üretilecek olmasından dolayı mutlu olduğunu belirten ilçe sakinlerinden Gürkan Şahin ise, "Fabrikamız hayırlı olsun. Gemlik'teki iş bulamayan insanlar için büyük bir avantaj oldu. Gemlik'teki yapılaşma sorununun da zaman içerisinde çözüleceğine inanıyorum. Araba konusunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum bir Gemlikli olarak" ifadelerini kullandı.

2020 yılında, 4 milyon 300 bin metrekarelik askeri Hara arazinin 1 milyon metrekaresinde temeli atılacak olan fabrikanın, yapımı döneminde de ilçeye önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yerli otomobilin yapılacağı Gemlik Haralar bölgesinden arşiv drone görüntüleri

-Gemlikli gayrimenkul danışmanları ve vatandaştan röportaj

Haber-Kamera: Kazım BULUT/GEMLİK(Bursa),

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Adana'da tefeci operasyonu: 28 gözaltı

Adana'da, bankalara ait post cihazları ve kredi kartlarıyla tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla 28 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, pos cihazı ve kredi kartıyla tefecilik yaptığı öne sürülen 28 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Kuyumculuk yapan ve bilgisayar malzemeleri satan şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda 200 bin lira para, 1 av tüfeği, 310 kredi kartı, 21 pos cihazı ele geçirildi.

Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Ele geçirilen para ve malzemeler

-Zanlıların adli tıpa getirilmesi

-Adli tıp kurumu tabelası

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Oto yıkamacıda, 96 şişe kaçak içki ele geçirildi

Gaziantep 'te, polis ekiplerince oto yıkamacıya düzenlenen operasyonda, 96 şişe kaçak içki ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kentte kaçak içki satışı yapılacağı bilgisi üzerine Düztepe Mahallesi'ndeki oto yıkamacıya operasyon düzenledi. Arama yapılan iş yerinde; 96 şişe kaçak içki, 20 litre dolum yapılmış içki ve 64 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak içki ve sigaralara el koyan polis, iş yerinde bulunan 2 kişiyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ele geçirilen içkiler

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP-DHA)

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İzmir'de mezarlığa çirkin saldırı

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Işıkkent Mezarlığı'ndaki yaklaşık yüz kadar mezar taşı, kimliği belirlenemeyen şahıs veya şahıslar tarafından kırıldı.

Olay, perşembe günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen şahıs veya şahıslar, gece mezarlığa girerek 10'uncu adada bulunan yüze yakın mezar taşını kırıp, mezarlıklara da zarar vererek kayıplara karıştı. Cuma günü mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlar, tahrip edilen mezar taşlarını gördü ve durumu polise bildirdi. Mezarlıkta çalışma yapan ekipler, şüphelileri bulmak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mezarlıktan genel ve detay görüntü

Kırılan mezar taşlarından görüntü

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Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Hande NAYMAN/İZMİR,