DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Kozan'da trafik kazası: 9 yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kozan- Kadirli yolu Bulduklu köyü kavşağında meydana geldi. Faruk Uçuk yönetimindeki 06 HD 339 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüse, aynı yönde ilerleyen İlker Güner yönetimindeki 01 UAA 07 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrilirken, otomobil şarampole yuvarlandı. Her iki araç şoförü ile araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kaza ile ilgili çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kazaya karışan otomobilden görüntüler

Ambulans ve jandarma araçları

Minibüsten görüntüler

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),

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45 saniyelik akü hırsızlığı kamerada

KONYA'da 2 hırsızın, park halindeki otomobilin aküsünü 45 saniyede çaldığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Hırsızların, yanlarından geçen sürücülere ve yayalara aldırış etmediği görüldü.

Olay, 27 Aralık günü saat 18.00 sıralarında, merkez Meram ilçesine bağlı Uluırmak Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilin yanına gelen 2 hırsız, kaputu kaldırdı. Hırsızlar, 45 saniyede aküyü sökerek, olay yerinden hızla ayrıldı. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde hırsızların, yanlarından geçen sürücülere ve yayalara aldırış etmediği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelilerin otomobilin yanına gelmesi

Şüphelilerin aküyü çalması

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA

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Adana'da yabancı uyruklu DEAŞ şüphelileri adliyede

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonunda yakalanan 2'si Irak, 4'ü Suriye uyruklu 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte daha önce örgüt üyeliğinden haklarında işlem yapılan, örgüt adına istihbarat topladıkları tespit edilen 6 kişiyi yakalamak için 30 Aralık'ta şafak vakti operasyon düzenledi. Irak uyruklu Ahmed Tair M., Mehdi Mohsin Hasoo N. ve Suriye uyruklu Mamun A., Abdulfettah E., Salih S. ile Cemil S.'nin evlerine özel harekat timlerinin de desteğiyle girildi. Evlerde yapılan yapılan aramalarda 6 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zanlıların emniyet bunasından çıkarılması

Polis aracına bindirilmesi

Emniyet tabelası

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Kar, Muş'ta 80 köy yolunu ulaşıma kapadı

Muş'ta dün gece etkili olan kar yağışı sebebiyle 80 köy yolunun merkezle bağlantısı kesildi.

Muş'da dün gece başlayan kar yağışı sabaha kadar etkisini sürdürdü. Kent merkezinde 5 santimetreye ulaşan kar kalınlığı yüksek kesimlerde koy yollarının kapanmasına sebep oldu. İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre gece etkili olan kar yağışı sebebiyle 80 köyün yolu kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalara başladı.

Bu arada kent merkezinde etkili olan kar yağışı ve ardından etkili olan soğuklar sebebiyle oluşan kırağı ağaçlarda ilginç görüntüler oluşturdu. Cadde ve sokaklarda yol boyunca sıralanan ağaçlardaki beyaza bürünmüş ağaçlar, kartpostal manzaraları oluşturdu.

Meteoroloji yetkilileri, kar şağışının pazar gününe kadar devam edeceğini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Muş kent merkezinde kar yağışı

-Çeşitli bölgelerden kar yağışından detay

-Yağan kar görüntüleri

-Ağaçlar üzerindeki karlardan detaylar

-Ana caddeden detaylar

Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/ MUŞ,

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İnşaat temeli su doldu, polis öğrenciler için nöbet tuttu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, şiddetli yağmur nedeniyle inşaatın temeli suyla doldu. Çevreye güvenlik şeridi çeken polis, yakındaki okula giden öğrencilerin suya düşmemesi için nöbet tuttu.

Adana'da, geçen hafta etkili olan şiddetli yağmurda, Yüreğir'in Girne Bulvarı'nda bulunan inşaatın 10 metre derinliğindeki temeli, suyla doldu. İlçe sakinleri, suya düşme tehlikesi nedeniyle polisi arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, su dolu inşaat temeli çevresine güvenlik şeridi çekti. Yakındaki okula giden öğrencilerin suya düşmemesi için de polisin inşaat temeli kenarında nöbet tuttuğu görüldü. Öğrenciler, su dolu noktaya yaklaştığında, uzaktan yürümeleri için uyarıldı. Suyun, belediye ekiplerince boşaltılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Su dolan inşaat çukurundan genel ve detay görüntüler

Polislerden görüntü

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Kayıp alzheimer hastası için 'esnaf timi' kurdular

Çorum'da, 39 gün önce evden camiye gitmek için çıkan ancak bir daha haber alınamayan alzheimer hastası Hacı Osman Kayalı'yı (78) bulmak için esnaf kolları sıvadı. Kendilerine 'esnaf timi' adını veren grup, dürbünlü tüfekler ile dağ, taş demeden Kayalı'yı arıyor.

Ulukavak Mahallesi'nde yaşayan Hacı Osman Kayalı, 26 Kasım günü camiye gitmek için evden çıktı. Kayalı'nın geri dönmemesi üzerine yakınları, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp Hacı Osman Kayalı'nın bulunması için bölgede, jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarında, iz takip köpeği de kullanıldı. Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri ise kadavra köpeğiyle çalışmalara destek verdi. Kayalı'nın cep telefonundaki takip programından son görüldüğü yer tespit edildi. Aramalar Kırkdilim-Laçin ve Kuruçay-Gemet Köyleri bölgelerine yoğunlaştırdı. Ancak kayıp yaşlı adama ait bir iz bulunamadı. Bu nedenle arama çalışmaları sonlandırıldı.

HER YERDE ARIYORLAR

Kendilerine 'esnaf timi' adını veren bir grup ise Kayalı için arama çalışması başlattı. Hacı Osman Kayalı'nın fotoğrafını vatandaşlara gösteren grup, ormanlık alanlarda ise dürbünlü tüfek ile arama yapıyor.

Esnaf timiyle babasını arayan Uğur Kayalı "Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve AFAD ekipleri arama çalışması yaptı. Babamı bulmak için büyük çaba harcadılar. Ancak babama ulaşılamadı. Biz de esnaf arkadaşlarımızla bir tim kurup, babamı aramaya başladık. Amasya, Yozgat, Kastamonu ve Çankırı'da da arıyoruz. Görenlerin insaniyet namına, Allah rızası için en yakın kolluk kuvvetine bilgi vermesini istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kurulan ekibin durum değerlendirmesi

-Kayıp yaşlı adamın fotoğraflarının vatandaşlara gösterilmesi

-Kayıp adamın fotoğraflarının duvarlara yapıştırılması

-Dürbün yardımıyla ormanda arama çalışmaları

-Kayıp yaşlı adamın oğlu Uğur Kayalı röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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Engellinin çalınan motoru bulundu

ADANA'da bedensel engelli İsmail Çiçek'in (42) çalınan 3 tekerlekli motosikleti bulunarak, teslim edildi.

Olay, 29 Aralık'ta Yüreğir İlçesi Haydaroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, doğuştan engelli olan 4 çocuk babası İsmail Çiçek'in kullandığı 3 tekerli motosiklet, yaşı küçük 2 çocuk tarafından evinin önünden çalındı. Aracının çalındığını fark eden Çiçek, polise giderek şikayetçi oldu. Olayın ardından çevrede inceleme yapan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek motosikleti hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan yaşı küçük 2 çocuğun aldığını tespit etti. Çocukları kısa sürede yakalayan polisler, motosikleti de bularak Çiçek'e teslim etti. Polislere teşekkür eden İsmail Çiçek, "Bu araç benim ayaklarımdı, çalındığı günden beri evden çıkamadım, günlük işlerimi yapamadım. Bulunduğu için çok mutluyum, ekiplere çok teşşekkür ederim" dedi.

Yaşı küçük 2 çocuk, işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Engellinin aracına binmesi

Engelli vatandaş ile röp.

Engellinin aracından görüntüler

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,