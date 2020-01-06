DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, servis minibüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, kaldırımda otobüs bekleyen kadınlar savrulan otomobilden son anda kurtuldu.

Kaza, sabah saatlerinde Orhaniye Mahallesi, Kozluca yolunda meydana geldi. Kozluca istikametine doğru dönmek isteyen Hülya Sarı (30) idaresindeki 16 ABP 715 plakalı otomobil ile Bursa-Ankara karayolu istikametinden gelip Kozluca yönüne giden İsmail Özdilek (50) yönetimindeki 16 S 6221 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan otomobil savrularak bir iş yerinin kapısına çarptıktan sonra durdu. Kazada, yaralanan otomobil sürücüsü Hülya Sarı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, otobüs bekleyen iki kadının da savrulan otomobilin altında kamkatna son anda kurtulduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü

-Kaza yapan araçlardan görüntüler

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

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Adana'da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

Adana'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1'i Suriyeli 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, Suriyeli Mahmut El Mahmut (34), Hamza B., Serkan A. ve Kadir A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, 100 uyuşturucu hap ile 858 gram bonzai ile ele geçirildi. Emniyetteki sorgularınn ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

Adli tıp birimi girişi ve tabelası

Operasyonda ele geçirilen malzemelerin fotoğrafları

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Finike'de fuhuş operasyonu: 2 tutuklama

ANTALYA'nın Finike ilçesinde jandarmanın operasyonunda fuhşa zorlandığı belirlenen yabancı uyruklu 5 kadın kurtarılırken, onları fuhşa zorladığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 erkek şüpheli tutuklandı.

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, fuhuş yaptırdıkları, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerinin araştırma ve takibiyle E.A. ve A.S. adlı şüphelilerin Türkiye'ye getirdikleri yabancı uyruklu kadınları, Finike'de işletmeciliğini yaptıkları otel ve otele ait müzikholde konsomatris olarak çalıştırdıkları, aynı zamanda para karşılığında fuhşa zorladıkları tespit edildi.

İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri tarafından söz konusu adrese düzenlenen baskın sonucunda 4 Gürcistan, 1 Moldova vatandaşı olmak üzere toplam 5 yabancı uyruklu kadın fuhuş batağından kurtarıldı. Zorla fuhuş yaptırdıkları tespit edilen ve gözaltına alınan E.A. ve A.S. ise işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüpheliler adliyeye sevk edilirken

HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya),

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Edirne'de şiddetli fırtına ağaç devirdi

EDİRNE'de etkili olan şiddetli fırtınada Kapıkule Sınır Kapısı karayolu üzerinde bulunan bir kavak ağacı devrildi.

Meteoroloji'nin Trakya'da şiddetli fırtına ve Kırklareli'nin yüksek kesimleri ile Tekirdağ'ın Saray ve Kapaklı ilçelerinde kar yağışı uyarısının ardından, Edirne'de sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili oldu. Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı karayolu üzerinde dev bir kavak ağacı şiddetli fırtına nedeniyle devrildi. Ağacın devrilmesi sonucu karayolu yol kısmen trafiğe kapanırken, trafikte aksamalar yaşandı. Polisin olay yerinde önlem almasıyla, tek yönlü araç geçişinin sağlandığı yol, belediye ekiplerinin ağacı kesip kaldırmasıyla trafiğe açıldı.

Trakya'da gün içinde şiddetli fırtına ve Kırklareli'nin yüksek kesimleri ile Tekirdağ'ın Saray ve Kapaklı ilçelerinde kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji, fırtınanın Edirne'nin güney ilçeleri, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olacağını ve hızının zaman zaman saatten 80-110 kilometreyi bulacağını açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Devrilen ağaçtan detaylar

Polis aracı, araçların geçişi

Devrilen ağaçtan detaylar

Muhabir Ali Can Zeray'ın anonsu

Ağacın kesilmesi

Yol temizleme çalışması

Farklı açılardan detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

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Turgutlu'nun yüksek kesimlerindeki kırsal mahaller beyaza büründü

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, dün (pazar) akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerdeki kırsal mahallerde etkili oldu.

Turgutlu'da dün akşam saat 18.00 sıralarında başlayan ve zaman zaman etkisini artıran kar yağışı yüksek kesimdeki mahalleri beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışı özellikle kırsal Kabaçınar, Hacıisalar, Ören, Kuşlar ve Yunusdere mahalleleri ile Ovacık Yaylası'nda etkisini gösterdi. Kar kalınlığı Ovacık Yaylası'nda 25 santimetre, Dağ Marmara Bölgesi'ndeki kırsal mahallerde ise yaklaşık 20 santimetreyi buldu. Güney Mahallesi'nden Haciisalar Mahallesi'ne giden ana yol yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolu açmak için tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor. Kar yağan mahallerde yaşayanlar, ortaya çıkan kartpostallık görüntüleri cep telefonları ile fotoğraflayıp, görüntülerken, kimileri de kartopu oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Yetkililer, sürücüleri yollardaki buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kırsal Dağmarmara ve Hacıisalar Mahalleri'ndeki karla kaplı yerlerden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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Kar, Burdur-Antalya yolunda ulaşımı aksatıyor

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Burdur-Antalya yolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Burdur'da bu sabah saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Özellikle Çeltikçi ilçesinde şiddetini artıran yağış nedeniyle Burdur-Antalya yolunun 1225 rakımlı Çeltikçi Beli'nde ulaşımda aksamalar meydana geldi. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği bölgede ekipler yol açma ve tuzlama çalışmaları başlattı.

Burdur kent merkezinde ise ağır tonajlı araçların Antalya yoluna geçişine izin verilmedi. Diğer araçların ise geçişine kontrollü olarak izin veriliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çeltikçi Beli'ndeki trafik (vatandaş cep tel)

Burdur çıkışında bekleyen kamyonlar

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Bitlis'te yoğun sis ve soğuk hava

Bitlis'te kar yağışının ardından yaşanan sis ve eksi 8'e kadar düşen soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, Bitlis-Tatvan karayolu üzerindeki Rahva bölgesinde görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Yaklaşık 1 hafta boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı, bugün yerini soğuk hava ve sise bıraktı. Bitlis-Tatvan karayolunda görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesi özellikle sürücülere zor anlar yaşatıyor. Meteoroloji yetkilileri, yarından itibaren Bitlis ve bölgesinin yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceğini belirtirken, sisin etkili olduğu Rahva bölgesinde de sürücülerin dikkatli olmalarını istediler.

Kar yağışı sonrasında kapanan köy yolları da İl Özel İdaresine ait ekipler tarafından açılmaya deva ediliyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kapanan köy yollarının neredeyse tamamının ulaşıma açıldığı, kalan 3 köy yolunun da kısa sürede ulaşıma açılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sis arasında araçlardan detay

-Siste yürüyen vatandaşlardan detay

-Araçlardan görüntü

-Sisli sokaklardan detay

-Siste ilerleyen araçlardan detay

-Özel ve genel detaylar

HABER: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,-

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