DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Annesinin erkek arkadaşına bırakıp, gittiği Bulut bebeğin şüpheli ölümü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, annesi Buse A.'nın (25), erkek arkadaşına bırakıp ortadan kaybolduğu, henüz kimliği çıkarılmayan 7 aylık Bulut bebek yaşamını yitirdi. Şüpheli bulunan ölümle ilgili jandarma, inceleme başlattı.

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde oturan, 2 çocuk annesi Buse A., 4 gün önce, henüz nüfus kaydı yapılmayan Bulut bebeği, iddiaya göre, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Y.'ye bırakarak, ortadan kayboldu. Çarşamba saat 02.00 sıralarında minik bebeği kontrol eden B.Y., ağzından köpük geldiğini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, Bulut bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürülen Bulut bebeğin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

B.Y., ilk ifadesinde, Buse A.'nin, Bulut bebeği kendisine emanet ederek, evden ayrıldığını ve nereye gittiğini bilmediğini öne sürdü. Buse A.'nın, 3 yaşındaki diğer oğluna ise komşularının baktığı, minik Bulut'un öldüğünün sosyal medyada paylaşılması üzerine cezaevinde bulunan Buse A.'nın eski eşi S.G.'nin babası ve arkadaşlarının gelerek, çocuğu aldığı belirtildi.

Öte yandan Buse A.'nın, savcılıkta 'uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak' suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

'VEBALİ BANA DÜŞTÜ, DERDİ SİZE DÜŞMESİN' PAYLAŞIMI

Bulut bebeği bırakarak, ortadan kaybolan Buse A.'nın, 30 Aralık'ta sosyal paylaşım sitesinde, otomobilin yanında elinde tabancalı fotoğrafını, 'Bedeli ödenmiş bir hayatım var benim. Vebali bana düştü, derdi size düşmesin' notuyla paylaştığı görüldü.

Kandıra'da çöken yolda onarım çalışması başlatıldı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde aşırı yağmur yağışları nedeniyle çökme meydana gelen yolda onarım çalışması başlatıldı.

Önceki gün, Kocakaymaz ile Ocaklar Mahallesi arasındaki 15 köyü birbirine bağlayan yolda yağmur yağışları sonucu heyelan meydana geldi. Yol çökerken, adeta depremi andıran görüntüler oluştu. Gökhan İzgi idaresindeki 54 EM 206 plakalı hafif ticari araç çöken yolun ortasında kaldı.

"YOLUN ÇÖKTÜĞÜNÜ ANLAMADIM"

Olay anında çok korktuğunu söyleyen Gökhan İzgi, "Gece köye doğru geliyordum. Biranda 3 duba gördüm ve onların arasından geçtim. Jandarma ekiplerini gördüm. Fakat yolun çöktüğünü anlamadım. Biranda aracımın düştüğünü hissederek iki lastik patladı. Arabayı durdurup indiğimde hala ayağımın altında toprağın hareketini hissetim. Olay anında çok korktum. Aracı orada bırakıp yürüyerek eve gittim" dedi.

Can kaybının yaşanmadığı olayda yol ulaşıma kapatıldı. Bugün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler iş makineleriyle yolda dolgu ve onarım çalışması başlattı. Ulaşım alternatif yollardan sağlanırken, yolun önümüzdeki günlerde ulaşıma açılacağı öğrenildi.

Arkeolog cinayetinden indirim isteyen savcıya, 'Takım elbise iyi hal nedeni olamaz' tepkisi

ANTALYA'da, Olympos Antik Kenti'ndeki kazı ekibinde başkan yardımcısı olan Sinan Sertel'i (32) bıçaklayarak öldüren Sadık Poyraz'ın yargılandığı davada savcı, sanığa haksız tahrik indirimi uygulanarak, 'kasten insan öldürme suçu'ndan ceza verilmesini istedi. Sertel Ailesi'nin avukatı Ali Özgür Oğuz ise, savcının indirim talebine, "Durum öyle bir hal aldı ki tutuklular artık birbirleriyle takım elbise, kravat değiş tokuşu yapıyor, takım elbise kiralıyor. Takım elbise giymek iyi hal nedeni olamaz" diyerek tepki gösterdi.

Olay, geçen yıl 19 Mayıs'ta Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı'nda doktora yapan ve Olympos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında, kazı ekibi başkan yardımcısı olan Sinan Sertel ile bölgede yaşayan Sadık Poyraz arasında, kazı çalışmaları sırasında ağaç kesildiği iddiaları üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sadık Poyraz, Sinan Sertel'i göğsünden bıçakladı. Ağır yaralı halde hastaneye götürülen Sertel, kurtarılamadı. Jandarma ekiplerince yakalanan Poyraz ise 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

SAVCI İNDİRİM İSTEDİ

Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın duruşmasına, tutuklu sanık Sadık Poyraz ile öldürülen arkeolog Sinan Sertel'in ablası Nurcan Doğan ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın 'kasten insan öldürme suçu'ndan cezalandırılmasını talep ederek, verilecek cezada haksız tahrik indirimi uygulanmasını istedi.

'MAHKUMLAR TAKIM ELBİSE KİRALIYOR'

Mütalaanın ardından söz alan müşteki avukatı Ali Özgür Oğuz ise, "Sanığın ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep ediyoruz. Çünkü, sanık eylemini planlayarak, yapmıştır. Bu cinayette tasarlama vardır. Haksız tahrik indiriminin uygulanmaması gerekiyor. Durum öyle bir hal aldı ki artık cezaevlerinde tutuklular birbirleriyle takım elbise, kravat değiş tokuşu yapıyor, hatta kiralıyorlar. Takım elbise giymek iyi hal nedeni olamaz. Ayrıca, kanunun ilgili maddelerinde belirtildiği üzere, bir kişinin kamu görevi nedeniyle öldürülmesi halinde insan öldürmenin ağırlaştırılmış hali gerçekleşmiş oluyor" dedi.

'ANNEM KARDEŞİMİN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ BİLMİYOR'

Öldürülen arkeoloğun ablası Nurcan Doğan da sanığın, kardeşinin yaşam hakkını elinden aldığını belirterek, "Kardeşimden ne istedi? Kalp hastası annem 7 aydır oğlunun bıçaklanarak, öldürüldüğünü bilmiyor. Umarım sanık bu dünyada ve öbür dünyada gün yüzü görmez" diye konuştu.

'ÖLDÜRMEK KASTIM YOKTU'

Sadık Poyraz'ın öldürmek gibi bir kastının olmadığını öne sürerek, olayın aldığı yumruk darbelerinden korunmak için gerçekleştiğini öne sürdüğü duruşma, sanık avukatlarına savunma için süre verilerek, ertelendi.

ACILI ABLA: ÖYLE BİR HAYATI OLSUN Kİ YAŞAMAK İSTEMESİN

Duruşma çıkışında basın mensuplarını sorularını yanıtlayan acılı abla Nurcan Doğan, ilahi adalete inandığını ifade ederek şunları söyledi:

"Adalet yerini bulacak. Buna inanıyorum. Karıncayı bile incitmediğini söyleyen bir kişi, insana nasıl zarar verebiliyor? Canını alabiliyor. Katil kardeşimin yaşama hakkını elinden aldı. Umarım, bu dünyada ölmek için rabbime dua eder. Öyle bir hayatı olsun ki yaşamak istemesin. Hepimizin canını çok yaktı. Aynı acıyı onlar da yaşasın. Savcının indirim talebini kabul etmiyorum. Sanık çelişkili ifadeler verdi. Onun hiçbir savunması yok. Çünkü kardeşimin göreceği, beraber yaşayacağımız çok güzel günlerini elinden aldı. Onun da elinden alınsın. Bu nedenle ağır müebbet almasını istiyoruz."

Annesinin kardeşinin cinayete kurban gittiğini bilmediğini söyleyen Doğan, "Bir anneye bu nasıl söylenebilir ki? Kalp krizinden öldüğünü biliyor. Buna rağmen çok üzgün. Söyleyemedik. Çünkü annem kardeşime çok düşkündü ve kalp hastası. Tek dileğim, ağır müebbetle yargılanmasıdır" dedi.

Büyükelçi Berger: İran konusunda Türkiye ve Avrupa Birliği aynı çizgide

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "İran konusunda hem Türkiye, hem Avrupa Birliği aynı çizgide diyebiliriz. Her iki taraf da tansiyonun bir an önce düşürülmesini istiyor" dedi.

Çanakkale'ye 'Geleceğin Akıllı Şehirleri İçin Ortaklık Projesi' kapanış programı için gelen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, gazetecilere açıklama yaptı. Tüm dünyanın İran ve ABD arasındaki gerilimi takip ettiğini, Avrupa Birliği'nin de bu konuda temaslarda bulunduğunu söyleyen Berger, "Bütün dünya aslında bu konuyu yakından takip ediyor. Avrupa Birliği içerisinde de birçok temas gerçekleştiriliyor. Tansiyonun artması herkeste bir endişe kaynağı oluşturdu. Bu çerçevede Avrupa Birliği'nin yüksek temsilcisi ve komisyon başkanı da gerilimin düşürülmesi için çabalarda bulunuyorlar" diye konuştu.

Durumun bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğine işaret eden Başkan Berger, "Bu sebepten dolayı da Cuma günü Avrupa Birliği'nin dış işleri bakanları olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek. Bunun yanı sıra Türk hükümetinin yetkilileriyle de biz yakın temas halindeyiz. İran konusunda hem Türkiye, hem Avrupa Birliği aynı çizgide diyebiliriz. Her iki taraf da tansiyonun bir an önce düşürülmesini istiyor. Bunun yanı sıra Cuma günü Avrupa Birliği Konseyi'nin yeni başkanı İstanbul'a bir ziyarette bulunacak. Kendisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu konuları görüşecek" dedi.

Sokak köpeklerinin saldırısında ölen çiftçi toprağa verildi

ADANA'da, yağmurun ardından kontrol etmek istediği portakal bahçesine giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden çiftçi Hatip Sayılgan(60), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Seyhan ilçesinin kırsal Yalmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çocuk babası Hatip Sayılgan, kentte 2 gündür etkili olan yağmurun ardından portakal bahçesini kontrol etmeye gitti. Evinden çıkıp, bahçeye giden Sayılgan geri dönmeyince yakınları telefonla aradı. Ancak telefonlara yanıt alamayınca traktörle bahçeye gittiler. Yeğen Mehmet Ali Baysal, köpek havlamalarını fark edip, sesin geldiği yöne doğru gitti. Ancak, 3 köpeğin dayısının üzerinde olduğunu, iki köpeğin de başında beklediğini gördü. Bu kez köpekler, Baysal'ı fark edip, saldırdı. Baysal da av tüfeği ile köpeklere ateş ederek birini öldürdü, daha sonra da durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sayılgan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hatip Sayılgan'ın, kendisini parçalayan köpekleri gebe olukları dönemde beslediği, doğan yavrulara da baktığı öğrenildi. Yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Sayılgan'ın cenazesi Yalmanlı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Hatip Sayılgan'ın yakını Servet Baysal, "Kendisinden haber alamayınca portakal bahçesine gittik. Yanımızda tüfek vardı, köpekler üzerimize saldırınca ateş etmek zorunda kaldık. Ardından Hatip'i köpeklerin saldırısı sonucu ölmüş olarak bulduk. Belediye ekiplerinden bu konuya el atmalarını istiyoruz. Başıboş köpeklerin bir an önce toplanması gerek" dedi.

Hatay'da 1620 paket kaçak sigara ele geçirildi

HATAY'da düzenlenen operasyonda bir TIR'da yaptığı aramada 1620 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kırıkhan ilçesinde KOM Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu. Yapılan aramada, dorsenin alt tarafında şase üzerinde bulunan su deposu ve hava tüpleri içerisine gizlenmiş vaziyette 1620 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilerek, olayla ilgili S.K. gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

İdlib'de savaş mağdurlarına her gün sıcak yemek dağıtılıyor

SURİYE'nin İdlib kentindeki evlerini rejim saldırıları nedeniyle terk edip, Türkiye sınırı yakınlarına göç etmek zorunda kalan sivillere İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı tarafından her gün bin kişilik sıcak yemek dağıtılıyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı, İdlib'in güney kırsalındaki saldırılar nedeniyle yerlerinden edilen ve Türkiye sınırı yakınlarına sığınan sivillere her gün bin kişilik sıcak yemek veriyor. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, bağışçıların destekleriyle temin edilen gıda malzemelerinden yapılan yemekleri savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını söyledi. Tosun, "Kasım 2019'un başından bu yana saldırılar nedeniyle Türkiye-Suriye sınırının bulunduğu alanlara doğru göç eden sivillerin sayısı 370 bini buldu. Sivillerin birçoğu temel yaşam malzemelerinden yoksun durumda. Yardım çalışmalarımız sürüyor ancak hala mağdur durumda olan on binlerce insan var" dedi.

VİCDAN SAHİPLERİNİN DESTEKLERİNİ BEKLİYORLAR

Bölgede yaşayan sivillere verdikleri sıcak yemekle önemli bir ihtiyacın giderildiğini anlatan Tosun, göç eden birçok ailenin kendileri için yemek temin edebilecek durumda olmadıklarını belirtti. Günlük olarak ekmek dağıtımlarının da devam ettiğine değinen Tosun, "Ancak, ihtiyaçlar giderek artıyor. Savaş mağduru siviller, vicdan sahiplerinin desteğini bekliyor. İHH aracılığıyla İdlib'de göç etmek zorunda kalan sivillere destek olmak isteyenler 'SURIYE' yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabilir. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH'nin internet sitesi ve banka hesapları yoluyla yine SURİYE koduyla bağışta bulunabilirler" diye konuştu.

Alaşehir'de hakim ve savcılardan eğitime 'Ala Sınıf' desteği

MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki Emin Ersoy İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki birer sınıf, Kaymakamlığın 'Ala Sınıflar' projesi kapsamında, Alaşehir Adliyesi'nde görevli hakim ve savcılar tarafından 'Ala Sınıf' olarak düzenlendi. Kütüphane, okuma köşesi yapılıp, duvarları resimlerle süslenip, tefrişatı yapılan 'Ala Sınıflar'a çeşitli türlerde kitaplar da bağışlandı. Ardından Manisa Valiliği'nin MANEP 2023 Manisa Her Yerde Okuyor' projesi kapsamında hakim ve savcılar öğrencilerle birlikte kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Alaşehir Kaymakamlığı biri süre önce 'Ala Sınıflar' adı altında proje çalışması başlattı. Kaymakamlığın bu projesine Alaşehir Adliyesi'nde görevli 11 savcı ve 13 hakim de destek verdi. Hakim ve savcılar, Alaşehir'in Işıklar Mahallesi'ndeki aynı binada eğitim veren Emin Ersoy İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki birer

sınıfa kütüphane, okuma köşesi yaptırılıp, duvarlara çeşitli resim ve panolar asılıp, gerekli tefrişatı yapılarak 'Ala Sınıf' oluşturuldu. Ayrıca, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Uzlaştırma Bürosu tarafından bu sınıflar için okula çeşitli türde kitaplarda bağışlandı.

Ala Sınıflar'ın açılışı törenle yapıldı. Törene, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman, Alaşehir Ağır Ceza Başkanı Hakime Saliha Safa Ekti, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Alaşehir Adliyesi'nde görevli hakimler, savcılar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Bugün Türkiye'de çok alışık olmadığımız bir sahneyi yaşıyoruz. Alaşehir Adliyesi Türkiye'de çok fazla görmeye alışık olmadığımız çok güzel, çok erdemli bir davranış sergiledi. Alaşehir Adliyesi'nde görev yapan Başsavcımız ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanımız başta olmak üzere tüm hakim ve savcılarımız kendi aralarında para toplayarak, bu sınıfların tefrişatını sağladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yine takdire şayan bir davranışta, Savcılarımızın Uzlaştırma Bürosu kapsamında suçlu ile mağduru ikna ederek kitap karşılığında anlaşmalarını teşvik etmeleridir. Bu kapsamda, kitap aldırarak 'Manisa Her Yerde Okuyor' projesine katkı sağladılar. Bu sayede suçlu bireylerin topluma bir şekilde katkı sağlaması, özellikle kitapla katkı sağlaması çok güzel bir davranış olduğunu düşünüyorum. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Bugün sıradan bir gün değil, Türkiye'de örnek alınabilecek bir gün olarak düşünüyorum. Ala Sınıflar'da tabii ki biz dünyayı yeniden keşfetmiyoruz. Bizim amacımız, okumayı, öğrenmeyi nasıl eğlenceli hale getirebiliriz. Çocuklar sınıfta öğrenirken, nasıl eğlenceli öğrenirler, Ala Sınıflar Projesi'ni oluştururken, bunun üzerine kurguladık" dedi.

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman da projeye destek vermekten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Saliha Safa Ekti ise "Projeye destek vererek yaptığımız bu katkılarla, bir çocuğumuzun, bir geleceğimizin hayatına bir nebze dokunabilmişsek, ne mutlu bize" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte Ala Sınıf'ta kitap okudu. Tören, projeye destek verenlere teşükkür belgelerinin dağıtılmasıyla sona erdi.

