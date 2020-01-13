DHA YURT BÜLTENİ-4 - Son Dakika

Van'da eğitime kar engeli (3)

VAN'DA KARLA BİRLİKTE SİS DE ETKİLİ OLDU

Van'da kar yağışı ile birlikte sis de etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kapanan 359 yerleşim biriminin yolunun yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yoğun mücadele yürütürken, Karayolları ekipleri de Van- Hakkari Karayolu'ndaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde sürekli kar temizleme çalışması yaptı. Görüş mesafesinin zaman zaman 5 metreye kadar düşdüğü bölgede, sürücüler zor anlar yaşadı.

Yetkililer, sürücülerin kar ve buzlanmaya karşı zincirsiz yolya çıkılmaması uyarısında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kurubaş Geçidi

-Bölgedeki araçlar

-Sis ve kar yağışı

-Muhabir anonsu

-Yol açma çalışması

-Sis ve kar yağışı altında geçen araçlar

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN,

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50 saniyede, 80 bin liralık telefon hırsızlığı kamerada

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, kar maskesi takan 4 kişi, girdikleri iş yerinden 50 saniyede, 80 bin TL değerindeki 16 cep telefonunu alıp, kaçtı.

Hırsızlık olayı, saat 05.10'da Heykel Meydanı'ndaki bir telefon bayisinde meydana geldi. Çalıntı plakalı bir araçla gelen kar maskeli 4 kişi, kaldırım taşıyla camı kırıp içeri girdi. Üzerlerine kırılan camın çerçevesi düşen hırsızlar, bu duruma aldırış etmeden 16 cep telefonunu alıp, geldikleri araçla kaçtı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, hırsızlığın 50 saniyede gerçekleştirdikleri belirlenen kar maskeli hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızların arabadan inmesi

-Cam çerçevenin kırılma anı

-Hırsızlık anı güvenlik kamerası

Haber: Yasin KESKİN/Karacabey,BURSA,

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İzmir'de 171 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Urla ve Menderes ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda toplam 171 kaçak göçmen yakalandı.

Bir grup göçmenin lastik botla yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu ihbari üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından, Urla ve Menderes'te düzenlenen operasyonlarda 122 Afganistan, 28 Suriye, 9 Kongo, 6 Togo, 2 Orta Afrika, 2 Mısır, 1 Filistin ve 1 Nijerya uyruklu toplam 171 göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Göçmenlerin yakalanma görüntüsü

Göçmenlerin bottan görüntüsü

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: İZMİR,

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İnegöl'de yoğun sis

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiliyor.

İnegöl ilçesinde, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü ilçede araç sürücüleri güçlük yaşarken, polis ekipleri de sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı. İlçenin büyük kısmında etkili olan sis nedeniyle sürücüler ışıklarını yakarak ilerledi. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre sisin öğle saatlerinde tamamen etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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-Araç içi görüntü

-Siste yavaş giden araçlar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İnegöl - BURSA,

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Kahraman Türk subayı ve arkadaşları için yürüyüp, doğaya keklik bıraktılar

BİRİNCİ Dünya Savaşı sırasında, Meis Adası önlerinde 9 Ocak 1917'de İngiliz savaş uçağı gemisi 'Ben My Chree'yi batırarak, tarihe geçen Türk subayı Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları anısına, Antalya'nın Kaş ilçesinde yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş sonrası Aker ve silah arkadaşları adına, doğaya keklik bırakıldı.

Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşlarının 'Ben My Chree' savaş uçağı gemisini batırışının 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla yapılan anma etkinlikleri kapsamında, Kaş Belediyesi ve Akdeniz Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği (AKSAN) öncülüğünde yürüyüş düzenlendi. Kaş girişindeki Mustafa Ertuğrul Aker ve Silah Arkadaşları Barış ve Dostluk Parkı'nda başlayan yürüyüşe; Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürü İsmail Kaya, Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Kaş Belediyesi meclis üyeleri Meral Çiyan Şenerdi ve Cemil Tufan, AKSAN Proje Koordinatörü Özer Satılmış Akgüç, Kaş Kent Konseyi Başkanı İsmail Gökçe, AKSAN üyeleri, Antalya ve Kaş'tan gelenler katıldı. Yürüyüş öncesi Mustafa Ertuğrul Aker'in yaşam öyküsü anlatıldı ardından yürüyüşe geçildi.

Yürüyüşe ara verilerek, Kaş'a bağlı Bayındır Burnu'nda, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü'nce getirilen 150 kınalı keklik, yürüyüşçüler tarafından doğaya bırakıldı. Ala kafeslerde getirilen keklikler, yürüyüşçülerce gökyüzüne bırakıldı ardından yürüyüşe devam edildi. Kaşlı Fahri Aslan ve Emre Mutlu'nun rehberliğindeki yürüyüş, 10 kilometre sürdü. Mustafa Ertuğrul Aker'in topları ateşlediği noktada son bulan yürüyüş sonrası katılımcılar, Kaş Liman Ağzı'ndan ilçeye döndü.

AKSAN Proje Koordinatörü Özer Satılmış Akgüç, "Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'in, 9 Ocak 1917'de Meis Adası önlerinde 'Ben My Chree'yi batırış gününü, Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları için anma günü ilan ettik. Biz bugün kutlamanın ardından dostluk ve barış adına anma yürüyüşü düzenliyoruz. Şehitlerimiz, ebediyete intikal eden gazilerimiz ve Ulu Önder Atatürk'ümüz anısına Milli Parklar Genel Müdürlüğü'müzün desteğiyle 150 kınalı kekliği doğaya bıraktık. Gayemiz bu etkinliklerle kahramanlarımızın adını yaşatmak olduğu gibi önce yöremize sonra ülkemize sonra dünyaya tanıtmaktır. Bütün dünyanın bizim ne olduğumuzu anlaması gerekir" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil ise "Bakanlığımız geçmişten gelen ülkemizin gücünü, geçmişi yad etme bakımından milli parklara çok önem veriyor. Bugün de burada arkadaşlar bir çalışma yaptı. Henüz hazırlık aşamasındayız. İnşallah faydalı olur. Gelecek nesiller bu ata yadigarı topraklarda geçmişi daha iyi anar. İnşallah bir farkındalık olur. Ülkemizi daha iyi noktalara taşırlar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Parka levhası, anıtlar ve orman

Katılımcıların toplu yürüyüşe başlaması

Keklik bırakma

Doğaya bırakılan kekliklerden

Yürüyüşten kesitler

Konuşmalardan bölümler..

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya),

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HAYTAP Temsilcisi Önder'den Başkan Aksoy'a 'deve güreşleri' tepkisi

HAYVAN Hakları Federasyonu'ndan (HAYTAP) İzmir Temsilcisi Esin Önder, Menemen Belediyesi'nce dün 8'incisi düzenlenen deve güreşlerinin, Türk geleneklerinde bulunduğunu söyleyen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'a tepki gösterdi. Önder, yerel seçimden önce Aksoy'un ilçede deve güreşlerinin yapılmayacağına dair protokole imza attığını hatırlatıp, "Madem gelenek olarak düşünüyordunuz neden yapılmayacağını belirtip, imza attınız?" dedi.

Menemen Belediyesi tarafından dün 8'inci kez gerçekleştirilen deve güreşlerine, HAYTAP'tan tepki geldi. HAYTAP İzmir Temsilcisi Esin Önder, Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy'un, deve güreşlerinin Türk kültüründe var olduğunu ve bunu yaşatacaklarını, gelecek yıllarda daha görkemli etkinlikler düzenleyeceklerini açıklamasını eleştirdi. Yerel seçimlerden önce belediye ile imzaladıkları protokolü hatırlatan Önder, "Neden adaylık sürecinde 'Deve güreşlerini kaldıracağım' diye şov yaptınız? Adaylık döneminde imza atarken 'barbarlık', başkan olunca 'gelenek' demek size yakışıyor mu Sayın Başkan? Bizde söz, ahlaktır, namustur. Attığınız imzanın sizde karşılığı nedir, bilmiyoruz. Çarkıfelek oyunu aklıma geldi. Gelenek mi, oy kaygısı mı? Çağdaş hiçbir başkan yaptırmaz. Çağdaş olmayanlar, meydanlarda haykırır" dedi.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

İZMİR,

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Damat, düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, açık alanda yapılan düğünde bazı davetliler, havaya rastgele ateş açtı. Halay çekerken, başından vurulan damat Mehmet Yılmaz (25), ağır yaralandı.

Olay, dün gece, ilçeye bağlı kırsal Ekenek Mahallesi'nde meydana geldi. Akrabası ile evlenen Mehmet Yılmaz'ın açık alanda yapılan düğününe katılan bazı davetliler, halay sırasında, tabancayla havaya rastgele ateş açtı. Bu sırada Mehmet Yılmaz, başından vurularak, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı olduğunu belirlediği Yılmaz'ı ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Yılmaz'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Damadın vurulmasıyla düğün yarıda kesildi. Jandarma ekipleri ise havaya ateş açanları ve Mehmet Yılmaz'ın yaralanmasına neden olan kişiyi belirleyerek, yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Acil serviste bekleyenler

Ambulansın gelmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA)