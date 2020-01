DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 29 yaralı (3)

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda Fahrettin Yazar'ın kullandığı otobüsün takla atarak devrildiği kazada, aracın altında kalarak ağır yaralanan Enes T., Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleden sonra Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Vatani görevini yaptığı Iğdır'dan Muğla'ya izne gittiği belirtilen Enes T., ameliyata alındı.

Kazadan yaralı kurtulan Eren Ç. ise cep telefonuna gelen mesajla uyandığını belirterek, "Mesajı okuduktan sonra yeniden uyumak için gözlerimi kapattım. Bir kaç saniye sonra araç takla attı. Sonra yan yatarak durdu. Kendi çabalarımla çıkmaya çalıştım. Daha sonra yanımdaki arkadaşımı kurtarmak için uğraştım. Etraf kan revam içindeydi" dedi.

Diğer yandan Şarkikaraağaç İlçe Emniyet Müdürü Metin Özdemir de hastanedeki yaralıları ziyaret ederek sağlık durumları ve kaza hakkında bilgi aldı.

Otomobilin açılan kapısından düşen çocuğu güvenlik kamerası görüntüledi

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, bir otomobilin aniden açılan sağ arka kapısından yola düşen 3 yaşlarındaki bir kız çocuğu, şans eseri ciddi bir yara almazken, o anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaza, geçen pazar günü, Alaşehir- Eşme Karayolu Sobran Mahallesi'nde meydana geldi. Sobran Mahallesi'nden Alaşehir yönüne giden bir otomobilin sağ arka kapısı aniden açıldı. Hareket halindeki otomobildeki 3 yaşındaki bir kız çocuğu, açılan kapıdan yola düştü. Bu sırada aracın peşinden gelen bir başta otomobilin sürücüsü, yola düşen çocuğu görüp son anda durdu. Kazada şans eseri çocuk ciddi bir yara almadı. Bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen o anlarda, düşen çocuğun bulunduğu otomobilinden inen 3 kişinin yanına koşup kucaklayarak araca götürdüğü görüldü.

Edirne'de fuhuşa zorlanan 12 kadın kurtarıldı, 7 gözaltı

EDİRNE'nin Keşan ve İpsala ilçelerinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı. Zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen yabancı uyruklu 12 kadın da kurtarıldı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'fuhuş' suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Keşan ve İpsala'da eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda A.B., L.G., M.O., M.Ç., S.K., Ş.Ç. ve M.G. gözaltına alındı. Polis, 9 adreste yaptığı aramada da zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 12 kadını kurtardı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Keşan Adliyesi'ne sevk edildi. Fuhuş yaptırılan kadınların işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kafedeki cinayet anı güvenlik kamerasında

ADANA'da bir kafede oturan Bedirhan Baykara'nın (36), öldürülme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kafede bir kadınla oturan Baykara'nın yanına gelip tabancayla 5 el ateş edip kaçan 30 yaşlarındaki saldırgan aranıyor.

Olay, 13 Ocak'ta öğle saatlerinde Seyhan İlçesi Pınar Mahallesi'nde bulunan kafede meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın arkadaşıyla kafede oturan Bedirhan Baykara'nın yanına gelen ve henüz kimliği saptanamayan kişi, tabancayla ateş etti. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Baykara'ya, kafede müşteri olarak bulunan hemşire ilk müdahaleyi yaptı. Özel hastaneye kaldırılan Baykara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, otomobille kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, daha sonra saldırganın kaçtığı otomobili terk edilmiş halde buldu. Olayın ardından cinayetin güvenlik kamera görüntüleri inceleme aldı. Güvenlik kamerasına bir kadınla oturan Baykara'nın yanına hızla gelen 30 yaşlarındaki katil zanlısının tabancasının çekip, 5 el ateş ederek koşarak kaçma anının kaydedildiği saptandı. Alacak verecek meselesi yüzünden işlenmiş olabileceği üzerinden durulan cinayetle ilgili soruşturma sürdürülürken 30 yaşlarındaki katil zanlısı ise aranıyor.

Bursa'da narkotik ekipleri 16 kilogram esrar ele geçirdi

BURSA'da, narkotik polisi tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde soktuğu belirlenen A.A.'nın ev ve aracında yapılan aramalarda 16 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sokacağı bilgisine ulaşmasının ardından A.A.'yı teknik ve fiziki takibe aldı. Uyuşturucuyu kente getirdiğini belirleyen ekipler, A.A.'nın evine sabaha karşı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda A.A. gözaltına alınırken, şüphelinin ev ve aracında yapılan aramalarda 16 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.

Emniyete götürülen A.A.'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Polisten kaçan minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan kapalı kasa minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı. Kaçan minibüs sürücüsü ile yanındaki kişiyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Alaybey Mahallesi mevkiinde yaptığı yol uygulama noktasında şüphelendikleri kapalı kasa minibüse 'dur' ihtarında bulundu. Minibüsün sürücüsü ihtara uymayarak kaçmaya başlayınca, polis ekipleri de diğer birimleri uyarıp, takibe başladı. Polis ekiplerinden yaklaşık 10 kilometre kaçan sürücü, Malkara ilçesi girişinde kurulan barikatı görüp yanındaki arkadaşıyla birlikte minibüsten atlayıp yaya olarak tarlaya doğru kaçıp izini kaybettirdi. Jandarma ve polis ekiplerince minibüsten atlayıp yaya olarak kaçan sürücü ile yanındaki arkadaşı tarlada ve çevre mahallelerde yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Minibüste bulunan Afganistan ve Pakistan uyruklu 20 kaçak ise yakalandı. Yunanistan'a gitmek istediklerini söyleyen kaçak göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Polis ve jandarma ekipleri, minibüsten kaçan sürücü ile yanındaki kişiyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. El konulan kapalı kasa minibüs ise otoparka çekildi.

'MİNİBÜSTEN ŞİŞME BOTLAR İLE POMPALAR ÇIKTI'

Ekiplerce minibüs içerisinde yapılan aramada ise büyük poşetler içerisinde şişme botlar ve botları şişirmeye yarayan pompalar ele geçirildi.

Yüksekova'da, ayağında 'İran 2018' yazılı halka bulunan güvercin bulundu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, ayağında 'İran 2018' yazılı yeşil halka bulunan posta güvercini bulundu.

Yüksekova'ya yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Köprücük köyünde yaşayan Cahit Bilin, sabah saatlerinde evinin önünde uçamayan güvercin buldu. Aç ya da yaralı olduğunu düşündüğü güvercini evine götürüp besleyen Bilin, ayağında ise üzerinde 'İran 2018' yazan yeşil renkli bir halka olduğunu fark etti. Çocuklarıyla birlikte güvercine özenle baktıklarını anlatan Bilen, "Çiftliğin etrafında geziniyordu. Ağında da yeşil bir halkanın olduğunu fark ettim. Yanına yaklaştığımda kendisi bana doğru gelerek omzuma kondu" dedi.

Sakin ve insanlardan ürkmeyen yapısı ile dikkat çeken güvercin, Bilin ailesinin neşe kaynağı oldu. Cahit Bilin, "Nereden, nasıl geldiğini bilmiyoruz. Ama yemesini, içmesini özenle karşılıyoruz. onunla vakit geçiriyoruz" dedi.

Seferyitiği Mağarası turizme kazandırılacak

BURDUR'un Bucak ilçesindeki Seferyitiği Mağarası'nın turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Seferyitiği Mağarası'nın giriş kısımdaki yaklaşık 40-50 metrelik bölüm geçici olarak ışıklandırılıp, mağaranın tanıtımı ve ön bilgi için fotoğraf ve video çekimi yapıldı.

Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, "İlçemizde yıllardan bu tarafa hep dile getirilen, hiçbir çalışma yapılmayan Seferyitiği Mağarası girenler tarafından harika sarkıt ve dikitlerin bulunduğu iddia ediliyor. Mağara hakkında bilgi edinebilmek için itfaiyemiz öncülüğünde mağarada fotoğraf ve video görüntüleri alındı. Bu fotoğraf ve videolar girişin ilk 40-50 metresinde böyle ise ilerleyen bölümlerinde mağara görünümünün en güzel görüntülerini elde etmiş olacağız. İddia ve varsayımlara göre Seferyitiği Mağarası iki kola ayrıldığı, bir kolunun tarihi İncirhan'a kadar indiği söyleniyor. Profesyonelce incelenmesi halinde Türkiye'nin en büyük mağaralarından birinin turizme kavuşturulacağını bekliyoruz" dedi.

Seferyitiği Mağarası'nın iki kola ayrıldığı ve uzunluğunun 274 metreyi bulduğu söyleniyor.

Kaçarak evlenen çifte, 58 yıl sonra çocuklarından düğün

ANTALYA'da kaçarak evlenen, parasızlık nedeniyle düğün yapamayan Hasibe Eğriboyun (76) ve Yusuf Eğriboyun (83) çiftine, 4 çocuğu ve 7 torunu düğün yaptı. Yusuf Eğriboyun'un 58 yıl sonra bir cuma günü cuma namazından erken çıkıp, caminin kapısını cemaatin üzerine kilitleyerek eşini kaçırdığı belirtildi.

Antalya'nın Kaş ilçesi Dere Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Eğriboyun, 1962 yılında 25 yaşındayken Hacılar Mahallesi'nde yaşayan, o dönem 18 yaşındaki Hasibe Eğriboyun'a aşık oldu. Yusuf Eğriboyun, aşkına karşılık veren Hasibe Eğriboyun'u kaçırma planları yaparken, işlediği bir suç nedeniyle tutuklandı. Cezevinden firar ederek Hasibe Eğriboyun'un yaşadığı köye giden Eğriboyun, gittiği cuma namazından cemaatten önce çıktı, caminin kapısını üzerlerine kilitledi. Köydeki bütün erkeklerin camide olmasını fırsat bilen Yusuf Eğriboyun, Hasibe Eğriboyun ile başka bir köye kaçtı. Nikah yapmadan yine cezaevine dönen Eğriboyun, evlenmek için dilekçe verdi. O dönemki cezaevi yönetimi, Eğriboyun'un kaçacağını düşünerek çıkışına izin vermedi. Yönetim, nikahın cezaevinde yapılmasına onay verdi. Çift, bunun üzerine cezaevinde nikah kıydı. Yusuf Eğriboyun, cezası bittikten sonra eşiyle Antalya kent merkezine yerleşti. 58 yıldır mutlu bir hayat sürdüren çiftin, bu evlilikten 4 çocukları dünyaya geldi.

Yıllar içinde anne ve babalarının düğün yapmadığını öğrenen çocukları ile 7 torunu, çift için gelenek ve göreneklere göre düğün yaptı. Davul ve zurna eşliğinde yapılan düğünde, mahallenin imamı gelinlik ve damatlık giyen çiftin nikahını tazeledi. Düğünde eşiyle birlikte oynayan Yusuf Eğriboyun, "Düğün yapamamış olmamız içimize dert olmuştu. Hikayemizi merak eden çocuklara, torunlara kaçıp evlendiğimizi söylüyorduk. Onlar da bu duruma üzüldükleri için bizim için bir düğün organize etmişler. Bir ağacı nasıl dallarını kesersin tazelenir, biz de 58 yıl sonra tazelendik" diye konuştu.

Bu sürprizden büyük keyif aldığını söyleyen Yusuf Eğriboyun, "Ayıp ettiğimizi düşünenlerden özür dilerim. Güzel olmuş diyenlere de teşekkür ederim" dedi. Eşiyle yeniden evlenmekten mutlu olduğunu söyleyen Hasibe Eğriboyun ise "Aslında çevre yüzünden istememiştim. Eşim ve çocuklarım isteyince kabul ettim. Bize çok güzel sürpriz yaptılar" dedi.

Nikah tazeleyen Eğriboyun çifti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan düğün hediyesi bekledikleri söyledi.

The Land of Legends'ta sömestir yoğunluğu

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki The Land of Legends'ta sömestir tatili öncesi rezervasyonlar dolma noktasına geldi. The Land of Legends bünyesinde bulunan Kingdom Otel'in Genel Müdürü Çetin Pehlivan, "Bu sömestir tatiline çok güzel bir ortamda giriyoruz. Çok az sayıda yerimiz kaldı" dedi.

İş insanı Fettah Tamince tarafından 2017 yılında yaptırılan ve kurulduğu günden sonra bölge turizminin en önemli cazibe merkezlerinden biri haline gelen The Land of Legends'te sömestir dolayısıyla rezervasyonlar yoğunlaştı. 'Türkiye'nin en büyük yaşam ve eğlence parkı' sloganıyla kurulan The Land of Legends bünyesinde bulunan Kingdom Otel'in Genel Müdürü Çetin Pehlivan, 17 Ocak Cuma günü öğrencilerin karne almasıyla başlayacak sömestir tatili için rezervasyonların çok iyi olduğunu ve az bir yerleri kaldığını söyledi.

'EFSANE BİR PROGRAM HAZIRLADIK'

Çetin Pehlivan, "Bu sömestir tatiline çok güzel bir ortamda giriyoruz. Havaların güzel gitmesi, misafirlerin erken rezervasyon konusunda bilinçlenmesi, sömestiri yüksek dolulukta geçirmemizi sağlayacak. Şimdiden doluluğumuz var. Çok az sayıda yerimiz kaldı. Bulunduğumuz The Land of Legends'ta herkes kendi efsanesini yaşıyor. Mevsim koşullarını göz önünde bulundurarak içeride ve dışarıda tüm aktiviteleriyle beraber yine güzel, efsane bir program hazırladık. Sömestirde Antalya'ya gelen yerli ve yabancı tüm misafirlerimizi buradaki aktivitelere bekliyoruz. Sömestir tatiline yüksek doluluklarla gireceğiz" dedi.

'TÜM DÜNYADAN ZİYARETÇİLERİMİZ VAR'

Ara tatil uygulamasının da çok başarılı geçtiğini, önlerinde sömestir tatili olduğunu kaydeden Çetin Pehlivan, "Onu da dolu dolu geçireceğiz. Tamamıyla iç pazarımızı destekleyen, daha çok iç pazarda dinamikleri tetikleyen ara tatiller, turizme ve ekonomiye büyük can veriyor. Turizmciler olarak çok mutluyuz. Konseptimiz gereği dünyadaki tüm okul tatillerinde, tüm dünyadan ziyaretçilerimiz var. Antalya da bu anlamda pastasını yükseltiyor. Biz The Land of Legends olarak tüm dünya ülkelerine hizmet ediyoruz. Yüksek doluluklarımızın ana nedeni bu. Biz burada yeni bir destinasyondan bahsediyoruz. Çocuklar buraya geldiklerinde her şeyleriyle mutlu oluyor. Çocuklar mutlu olunca, aileler de mutlu oluyor. Bizim mutluluğumuzun en büyük kaynağı bu" diye konuştu.

70'TEN FAZLA SU KAYDIRAĞI

Son teknoloji su kaydırakları, beyaz kum kaplı dalga plajı ve dalga havuzu, çocuklar için özel yapılan aktivite alanı ve kaydıraklar, Water Typhoon Coaster (su roller coasterı), cam bölmeli havuzun yanı sıra mini hayvanat bahçesinin bulunduğu The Land of Legends etkileyici mimarisiyle büyülüyor. 70'ten fazla su kaydırağının bulunduğu Theme Park ve alışveriş merkezlerinin bünyesinde bulunduğu The Land of Legends'ta 145'i birbiriyle ortak geçişe sahip 380 deluxe, 20 suit, 1 de Kingdom suit olmak üzere toplam 401 odalı Kingdom Otel'i bulunuyor.

Lüleburgaz'da, 'Ulusal egemenlik ve çocuk yılı' tanıtımı coşku ile yapıldı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz İlçesinde 2020 yılının Lüleburgaz Belediyesi tarafından 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Yılı' ilan edilmesinin ardından bugün '2020 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Yılı' temasının tanıtımı büyük bir coşku ile yapıldı.

Lüleburgaz Belediye Meclisi'nin aldığı kararla 2020 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Yılı etmesi ile ilgili olarak tanıtım gecesini Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi kapalı spor salonunda gerçekleştirildi. Geceye, Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya,Lüleburgaz Belediye başkanı Murat Gerenli, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sami Saçkan ile çok sayıda davetli katıldı. Geceye katılan araştırmacı yazar gazeteci Sunay Akın konuşmacı olarak katıldı. Akın, çocukların hayallerine ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bizde eğitim demek okul demek gelecek kaygılarının giderileceği mekan yani. Biz okula neyi gideriz çocuklarımız meslek sahibi olsun diye.Haklısınız bu kaygılarla.Yani eli ekmek tutsun ne bilim bir güvencesi olsun, bir meslek sahibi olsun az önceki sunumda sizde bu korkuları gördüm.Bakın güzel çocuklar. Sizin bize ihtiyacınız yok.Sizin hiç bir şey olmaya ihtiyacınız yok. Bizim sizin hayallerinize ihtiyacımız var" dedi.

'HAYAL DÜNYALARINI GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ'

Çocuk Meclisi başkanı Nursu Başaran ise belediyenin böyle karar almasından dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, " Öncelikle olarak belediye başkanımız Murat Gerenli bize böyle bir olanak sağlayıp 2020 yılını Ulusal Egemenlik ve Çocuk yılı ilan ettiğini çok mutluyuz. Biz çocuklar olarak Lüleburgaz'da yaşamaktan çok onur duyuyoruz.Lüleburgaz'ımız çocuklarımıza değer bakımından çok zengin bir kent.Umarım daha da fazla etkinlikler yapılır çocuklar için.Zaten belediye meclisini ilk oturumunu biz çocuklar açtık.Artık belediye meclisinden önce kararları biz çocuklar alacağız.Hayallerimizde çocuklar için her ay dergi çıkarmak var.Kütüphaneleri artırmak,çocuklara okuma sevgisini aşılamak.Çadırlarda çocukları eğlendirebilmek ve onların el becerilerini geliştirebilmek.Hayal dünyalarını süsleyebilmek gibi çalışmalar yapmak" diye konuştu.

'BU KENT ÇOCUK DOSTU BİR KENT'

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli,ilçede her yıl bir tema işlendiğini ifade ederek, "Lüleburgaz'da geleceğimize sağlam adımlarla insana yatırım yaparak ilerliyoruz. Her yıl bir tema üzerinde başlıyoruz. Bu tema yılları önümüzdeki yıllarda da kentin dokusu ve yaşamında hissedilir kılmak istiyoruz. Kadın yılı ile başladık 2016 yılında, 2017 yılını bisiklet yılı ilan ettik sağlıklı çevre için. 2018 inivasyon ve tasarım yılıydı. 2019 yılı Gençlik ama Atatürk'ü anlama ve anlatma Gençlik yılıydı. Bu yılı da Ulusal Egemenliğe vurgu yaparak bu kent çocuk dostu bir kent çocuklarımızı da bu işin içine katarak Ulusal Egemenlik ve Çocuk yılı ilan ettik. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100'üncü yılına tam denk gelmesi ve bu özel günün Atamız tarafından çocuk yılı ilan edilmesinin bu yılı Lüleburgaz belediyesi karar alarak çocuk yılı etti." ifadelerini kullandı.

Gecede ayrıca yapılan slogan yarışmasında dereceye giren öğrencilere ise ödülleri ile belediye başkanı Murat Gerenli tarafından takdim edildi. Gece Lüleburgaz Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu sahneye çıkarak çeşitli şarkıları seslendirmesinin ardından son buldu.

