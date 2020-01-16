DHA YURT BÜLTENİ-4 - Son Dakika

Tarsus'ta kayıp 2 bekçiden Ömer Özer'in cansız bedeni bulundu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde balık avlamak için kayıkla açıldıkları denizde kaybolan mahalle bekçilerden Ömer Özer'in (31) cansız bedeni bulundu. Diğer bekçi Oktay Avcı'yı (31) arama çalışmaları ise sürüyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı, 11 Ocak cumartesi günü saat 06.30 sıralarında, Kulak Mahallesi'nde bulunan Berdan Nehri'nin denize döküldüğü bölgeden balık tutmak için kayıkla denize açıldı. Arkadaşları, mahalle bekçileri geri dönmeyince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri Özer ve Avcı'yı bulmak için arama- kurtarma çalışması başlattı. Karadan, denizden ve havadan yürütülen aramalardan sonuç alınamadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da gelişmeleri yakından takip ettiği arama çalışmalarının 6'ncı gününde, bugün sabah saatlerinde, bekçilerden Ömer Özer'in cansız bedeni kaybolduğu noktaya 500 metre uzaklıkta bulundu.

Berdan Nehri kenarında umutla bekleyen aileler ise Ömer Özer'in cesedinin bulunduğu haberiyle gözyaşlarına boğuldu.

Oktay Avcı'yı arama çalışmaları ise sürüyor.

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin),

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Gaziantep'te, hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

GAZİANTEP'te, 8 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesinde 6 araçtan hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının olduğu bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonrası 2 şüphelinin kimliği belirlendi. Daha önce de benzer suçlardan sabıkası olduğu saptanan ismi açıklanmayan kişi, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şehitkamil ilçesinde de 2 evden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 kadın şüpheli, polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i, serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise 'hırsızlık' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Otomobilin camını kıran şüpheli

Şüphelinin otomobilden hırsızlık yapması

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP- DHA)

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Otomobilin çarptığı hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

ÇORUM'da otomobilin çarpması sonucu devrilen hafif ticari araçtaki aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman Kılıçarslan yönetimindeki 19 EF 619 plakalı hafif ticari araca, sürücüsü öğrenilemeyen 19 BR 397 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç devrilirken, otomobilin sürücüsü aracını bırakıp kaçtı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan aynı aileden sürücü Süleyman, Şengül, Halime, Cihan ve Ceyhan Kılıçarslan yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis, kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

-Kaza yapan araçlar

-Trafik ekiplerinin çalışması

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR /ÇORUM,

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Baldızını öldürmeden önce arkadaşına, 'Cehenneme girer miyim' diye sormuş

ANTALYA'da, kasap bıçağıyla baldızı Rajae Ait Lhaj'ı öldüren Ercan Karakaş hakkında hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Karakaş'ın, olay günü mesai arkadaşına, "Adam öldürsem günah mı? Cehenneme girer miyim? Kaç yıl yatarı var" sorularını sorduğu ortaya çıktı.

Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde oturan, 1 kız çocuğu annesi Siham Karakaş, güvenlik görevlisi eşi Ercan Karakaş hakkında kendisine şiddet uyguladığı, ölümle tehdit ve sürekli hakaret ettiği iddiasıyla geçen yılın Temmuz ayında şikayetçi oldu. Bunun üzerine Ercan Karakaş'a, ağustosta 2 ay uzaklaştırma cezası verildi. Çocuğuyla kalmaya başlayan Siham Karakaş, hamile olduğu için Fas'ta yaşayan kız kardeşi Rajae Ait Lhaj'ı yanına çağırdı.

Ercan Karakaş'ın annesi, 28 Eylül günü öğle saatlerinde Siham Karakaş'ın evine giderek, torununu alıp, evden ayrıldı. Uzaklaştırma kararı bulunan Ercan Karakaş da aynı gün saat 21.30 sıralarında konuşmak için eşinin kaldığı 3 katlı apartmanın zemin katındaki daireye geldi. Eşi kapıyı açmayınca Karakaş, elinde bıçakla balkondan içeri girdi. Eşini elinde bıçakla karşısında gören Siham Karakaş, korkuyla kardeşi Rajae Ait Lhaj'a kaçmasını söyledi. Bu sırada Ercan Karakaş, baldızına saldırdı. Korkan kadın, yalın ayak evden çıkarak, kaçmaya başladı. Karakaş, Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nin bahçesinde yakaladığı baldızının boğazını kesti, 12 yerinden bıçakladı. Saldırgan kaçarken, Rajae Ait Lhaj, gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Lhaj'ın cansız bedeni, işlemlerin ardından ülkesine gönderildi.

Katil zanlısı Ercan Karakaş ise iddiaya göre, intihar etmek için Konyaaltı sahiline gitti. Denize giren Karakaş, yaklaşık 12 saat yüzdükten sonra yorgun düştü. Cankurtaranın 30 metre açıkta görüp kıyıya çıkardığı Ercan Karakaş, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Karakaş, tedavisinin ardından hastane polisince gözaltına alındı. Ercan Karakaş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

'ADAM ÖLDÜRSEM GÜNAH MI' DİYE SORMUŞ

'Tasarlayarak kasten insan öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Ercan Karakaş hakkında hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, cinayetin nasıl işlendiği ayrıntılarıyla anlatıldı. Karakaş'ın 2011 yılında Fas asıllı Siham Karakaş ile evlendiği belirtilen iddianamede, zaman zaman eşine şiddet uyguladığı için 2 kez uzaklaştırma aldığı kaydedildi. Karakaş'ın, eşi ile yaşadığı geçimsizlikten baldızını sorumlu tuttuğu belirtilen iddianamede, mesai arkadaşına, 'Adam öldürsem günah mı? Cehenneme girer miyim? Kaç yıl yatarı var. Öldüreceğim insan suçlu ise öbür dünyada cezam hafifler mi?' sorularını yönelttiği vurgulandı.

'KENDİMİ BOĞMAK İÇİN SUYA GİRDİM'

Olay anının da anlatıldığı iddianamede, Ercan Karakaş'ın, annesinin evinden aldığı kasap bıçağı ile eşinin evine balkondan girdiği ve yalın ayak kaçan baldızını sokakta defalarca bıçakladığı hatırlatıldı. Ercan Karakaş'ın savcılıkta verdiği ifadeye de iddianamede yer verildi. Buna göre Karakaş, ifadesinde, "Uzaklaştırma kararının bittiği gün annemin evinden eşimin ikametine gittim ve salon balkonundan içeri girdim. Yaşanan tartışmanın ardından maktul evden kaçtı. Onu yolda yakalayıp bıçakladım sonra sahile gittim. Kendimi boğmak için suya girdim. Yaklaşık 12 saat denizde kaldım ve daha sonra sahile doğru yüzmeye başladım. Sahile yaklaştığımda çevredeki vatandaşlar beni kıyıya çıkardı ve hastaneye götürüldüm" dedi.

'KARDEŞİME GÖZ KOYMUŞTU'

Siham Karakaş ise hamile olduğu için Fas'tan yanına yardım amaçlı gelen kız kardeşine, eşinin göz koyduğunu belirterek, "Kız kardeşimi dini nikahlı olarak kendisine eş yapmak istiyordu. Ancak kardeşim bunu kabul etmiyordu. Olay günü de Ercan Karakaş'ı elinde bıçakla evin içinde görünce kardeşime kaçmasını söyledim sonra öldürdüğünü öğrendim" dedi.

Cinayetin görgü tanıkları olarak ifade veren Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nin güvenlik görevlileri de sanığın, kadını bıçaklarken kimseyi yanına yaklaştırmadığını ve eylemini gerçekleştirdikten sonra kaçtığını söyledi.

Ercan Karakaş'ın mesai arkadaşı A.R.E. ise 2014 yılından bu yana birlikte çalıştıklarını belirterek, "Olay günü birlikte nöbet tuttuğumda bana 'Adam öldürsem günah mı? Cehenneme girer miyim? Kaç yıl yatarı var? Öbür dünyada öldürülen kişi haksızsa suçlu ise bizim günahımız ne?' gibi sorular sordu" dedi.

Ercan Karakaş'ın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

30 EYLÜL 2019 TARİHLİ ARŞİV GÖRÜNTÜ

Süleyman EKİN/ANTALYA,