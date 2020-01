DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar: Tek isteğim evlenmek

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde, 21 Ocak 2012'de Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar (27), "Her gün uyandığımda şükrediyorum. Tek hayalim yüz nakli olmaktı. Şu an tek isteğim evlenmek" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Gebece köyünde dünyaya gelen, henüz 1 aylıkken evinde çıkan yangında yüzü yanan Uğur Acar, 21 Ocak 2012'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk yüz nakil ameliyatıyla yeni bir hayata merhaba dedi.

NAKİL OLDUĞU HASTANEDE ÇALIŞIYOR

Nakil olmadan önce hiç bir sosyal hayatı olmadığını, çocukların kendisine korkuyla baktığını anlatan Uğur Acar, şu an Akdeniz Üniversitesi Hastanesi otoparkında çalışıyor. Acar, "Akdeniz Üniversitesi ailesinin bir ferdi olmaktan her zaman için gurur duydum. Tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Organ bağışı yapan aileye minnettarım. Başta Prof. Dr. Ömer Özkan 'a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Medyada çıkan haberler nedeniyle beni evli zannediyorlar. Oysa benden sonra yüz nakli olan arkadaşlarım evlendi. Ben bekarım, tek isteğim bu saatten sonra evlilik. Şu an için bir aday yok. Zaman ne gösterir bilemeyiz, olursa da herkes duyar, öğrenir" diye konuştu.

Yeni bir yüzle yeni bir hayata kavuştuğunu söyleyen Uğur Acar, "Herkesi de organ bağışına davet ediyorum. Kompozit doku, böbrek nakli, kalp nakli çok önemli. Ben 8 yıllık nakilli hayatımda her şeyi gördüm ve yaşadım. Organlarınızı bağışlarsanız, bekleyen hastalara umut olursunuz" dedi.

Soba kurma tartışması sırasında babasını boğazından bıçakladı

KONYA'da İsmail T. (23), soba kurma yüzünden çıkan tartışmada babası Ömer T.'yi (47) boğazından bıçakladı. İsmail T., gözaltına alınırken, Ömer T. de hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 22.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Nisan Sokak'ta meydana geldi. İsmail T. ve babası Ömer T. ile evde soba kurarken tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail T., babasına bıçakla saldırıp boğazından yaraladı. Kanlar içinde kalan Ömer T., aile fertleri tarafından çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İsmail T. de polis tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

Çaldığı televizyonu taşırken görüntülenen zanlı yakalandı

GAZİANTEP'te, 3 iş yeri ile bir araçtan hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek yakalandı.

Nizip 'in Fevzipaşa Mahallesi'nde 11- 19 Ocak tarihleri arasında 3 iş yeri ile bir araçtan hırsızlık meydana geldi. Hırsızlık mağdurlarının şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırma sonucu hırsızlıkların M.B. isimli şüpheli tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Polis , 4 hırsızlık olayının şüphelisi M.B.'yi, adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyette sorgulanmasına başlanan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Gaziantep'te 'kaçak sigara' operasyonu: 3 gözaltı

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen 3 operasyonda, 2 bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüten Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde sürücülerinden şüphelendiği 2 TIR'ı durdurarak, arama yaptı. Arama yapılan araçların gizli bölmelerine yerleştirilmiş 1620 paket kaçak sigara ele geçirilirken, TIR sürücüleri gözaltına alındı. Ünaldı Mahallesi'nde bulunan iş yerine düzenlenen baskında ise 430 paket kaçak sigara bulunurken, iş yeri sahibi gözaltına alındı. Sigaralar ile suçta kullanılan çekici ile 2 TIR dorsesine el koyan polis, gözaltına aldığı 3 şüpheliyi sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Lastiği patlayan tırda yangın

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde lastiği patlayan tırın dorsesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Denizli 'den Anamur 'a sera demiri taşıyan Latif Demir yönetimindeki 20 VB 281 plakalı tırın dorsesinin lastiği Manavgat ilçesi D400 karayolu Kum mevkisi üst geçidinde patladı. Yarılan lastiğin alev alması sonucu tırın dorsesinde yangın çıktı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle üst geçit polis tarafından trafiğe kapatılırken, yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürdü. Yangın sonucu tırın dorsesinde hasar oluştu.

Eskişehir'de ulaşım kadınlara emanet

ESKİŞEHİR'de tramvay sürücüsü kadın vatmanlar ve parkomat görevlilerinin ardından yolcu otobüslerinde de ilk kadın şoförler görev almaya başladı. Eğitimlerinin ardından direksiyon başına geçen kadın şoförlerden Ülkü Çelik, binen yolcuların kendilerine destek olduğunu ifade ederek, "Yolcu otobüsüne binenler kadın sürücü gördüklerinde 'bizim gururumuzsunuz, bizim çiçeğimizsiniz' diyerek destek oluyor. Yolcu otobüsünde kadın sürücü olarak gurur duyuyorum, kendimden emin olarak gelmiştim. Çok mutluyum" dedi.

Eskişehir'de tramvay sürücüsü kadın vatmanlar ve parkomat görevlilerinin yanı sıra yolcu otobüslerinde de kadın sürücülere yer vermeye başladı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruların ardından çok sayıda kadın sürücü başvuruda bulunurken, mülakat ve eğitimlerini tamamlayan 5 kadın sürücü, direksiyonu erkeklerden devralarak seferlere başladı. Eskişehir'in ilk kadın yolcu otobüsü şoförleriyle ile bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, kadın istihdamının ulaşım ve diğer alanlarda arttırılmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Belediye olarak en önemsediğimiz konulardan bir tanesi kadın istihdamı. İlk olarak kadın parkomat görevlileriyle başladık. Kadın vatmanlar göreve başladı. Şimdi Eskişehir'in ilk kadın yolcu otobüsü şoförleri olarak sizlerle devam ediyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Kadın istihdamına devam edeceğiz" dedi.

'KADIN SÜRÜCÜ OLARAK ÇOK GURURLUYUM'

İlk kadın yolcu otobüsü sürücülerinden Ülkü Çelik, sefere başladıktan sonra halktan çok büyük destek gördüklerini söyledi. 2007 yılından bu yana aktif olarak araç kullandığını belirten Çelik, "İlanı internet sayfasından görmüştüm. Gerekli şartları taşıdığımı öğrenince başvuru yaptım. Kadınların daha iyi iletişime sahip olduğunu düşünüyorum. Sefere başladıktan sonra aldığım tepkiler çok iyiydi. Yolcu otobüsüne binenler kadın sürücü gördüklerinde 'bizim gururumuzsunuz, bizim çiçeğimizsiniz' diyerek destek oluyor. Yolcu otobüsünde kadın sürücü olarak gurur duyuyorum, kendimden emin olarak gelmiştim. Çok mutluyum" dedi.

Yolcu otobüslerinde göreve başlayan kadınlar sürücülerden Zuhal Ölçek de kendine güvenerek başvuruda bulunduğunu ve ilk kadın sürücüler arasında yer aldığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "İnternet üzerinden başvuru yaptım. Kendime güvenerek bu yola çıktım. Yaklaşık 2-3 haftadır sektördeyim, yolcuların tepkileri çok güzel. Kadınlara da kendilerine güvenmeleri gerektiğini söylemek istiyorum. Kadınların aşamayacağı bir engel olmadığını düşünüyorum. Yolcu otobüsünde ilk kadın sürücüler arasında yer aldığım için de çok mutluyum" diye konuştu" diye konuştu.

TOPLU ULAŞIM KADINLARA EMANET

Yaklaşık 860 bin nüfuslu Eskişehir'de 17 kadın vatman tramvaylarda görevli olarak çalışırken, 4 parkomat kadın görevlinin yanı sıra 5 kadın sürücü de eğitimlerini tamamlayıp yolcu otobüslerinde göreve başladı. Kadın istihdamına yönelik bu sayının artacağı belirtildi.

62'şer yıl hapisle aranan 2 kişi, 15 yıl sonra yakalandı

ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde, 15 yıl önce 1 kişinin ölümü, 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı soygun olayının ardından ortadan kaybolan ve firari olarak yargılandıkları davada 62'şer yıl hapis cezasına çarptırlan T.O. ve S.O. jandarma operasyonuyla yakalandı.

Elazığ 'ın Maden ilçesine bağlı Zuhurevleri mezrası Bevirti mevkisinde, 15 Kasım 2005 gecesi, göçer hayat süren 5 kişilik aileyi soyan ve kendilerine direnmek isteyen Fethi Türk'ü öldürüp, Mehmet Dağtekin'i de yaraladıktan sonra kaçan T.O. ve S.O., firari olarak 'Birden fazla kişiyle silahlı yağma' ve 'Kasten adam öldürme' suçlarından 62'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezalar kesinleşirken, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ikilinin peşine düştü.

15 yıldır sürekli kılık ve adres değiştirdikleri öğrenilen T.O. ve S.O., Ergani ilçesine bağlı kırsal Ortaağaç Mahallesi'nde yaşayan ailelerinin evine gelince jandarma baskın düzenledi.

T.O. saklandığı evde, S.O. ise ahırda saklanmak için düzenlenen sığınakta yakalandı. Şüphelilerle birlikte 1 ruhsatsız tabanca ve 21 tabanca mermisi ele geçirildi. T.O. ve S.O. tutuklanarak, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

