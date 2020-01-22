DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Antalya'da, iş merkezinin çatı katında yangın (2)

SÖNDÜRÜLDÜ

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki iş merkezinin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü. Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedeni, inceleme sonucu belirlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Binanın çatısındaki yoğun duman

Çatının yanarken görüntüsü

İtfaiye erlerinin merdivenli araçla çıkıp yangına müdahalesi

DHA Muhabiri Alparslan ÇINAR'ın anonsu

Alevli görüntüler

Aşağıdaki araçlar ve vatandaşlardan görüntü

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Karla oynarken vücudunda yanık oluşan Mirzah, taburcu oldu

AFYONKARAHİSAR'da, kar topu oynarken, vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan 9 çocuktan 2'nci sınıf öğrencisi Mirzah Tunç Kösem (8), 11 gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Karnesini öğretmeninin hastaneye getirerek kendisine verdiğini belirten Kösem, "Arkadaşlarımla birlikte almak isterdim" dedi.

Kentte, 10 Ocak Cuma günü, okullarının bahçesinde kar topu oynadıkları sırada vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan 9 çocuktan Mirzah Tunç Kösem, tedavi gördüğü Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nden pazartesi günü taburcu edildi. Mirzah Tunç Kösem, okul bahçesindeki basketbol sahalarının bulunduğu yerde kar topu oynadıktan sonra sınıfa çıkarken, ayaklarında kaşıntı başladığını anlattı. Kösem, "Oyun oynadıktan sonra teneffüs bitti ve sınıfa çıkarken, ayaklarımda kaşınma hissettim. O kaşınmanın ardından paçalarımı sıvadım. Çorabımın arasında yaraya bakmaya çalıştım ve kahverengi bir şey gördüm. Çok kötü bir şeyse hava alsın, istedim. Daha sonra çorabımı çıkardım ve büyük bir yara izi gördüm. Daha sonra derse öğretmenimiz geldi ve ona gösterdim. Öğretmenim de annemi aradı ve annemle hastaneye gittik. Korkmadım yaraları gördüğümde fakat ağladım. Ayaklarımda ağrı olmadı fakat yağlanma gibi kaygan bir şey vardı. Parmağımla yaraya dokunduğumda kayıyordu" diye konuştu.

'KARNEMİ ARKADAŞLARIMLA BİRLİKTE ALMAK İSTERDİM'

Yarıyıl tatili öncesi karnesini öğretmeninin hastaneye getirerek, kendisine verdiğini söyleyen Mirzah Tunç Kösem, "Karnemi arkadaşlarımla birlikte almak isterdim. Çok üzüldüm. Sınıfta olsaydım, bu olayın hiç yaşanmaması daha iyi olurdu. Ama nasipmiş işte" dedi.

Öte yandan kar topu oynarken, vücutlarında yanma hisseden 9 çocuktan bir diğerinin de AFSÜ Hastanesi'nde tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mirzah ve babasından detay

Mirzah'tan detaylar

Ayağındaki sargılardan detaylar

Anne ve babası Mirzah'ın başında iken detay

Genel detaylar

Öğrenci Mirzah Kösem ile röp

Mirzah karnesi ile detay

Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

Haber: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

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Soyguncuyu etkisiz hale getiren kuyumcu o anları anlattı

ERZİNCAN'da dün akşam saatlerinde yaşanan kuyumcu soygunu girişiminde, çarşaf giyerek silahla soygun yapmaya çalışan kişiyi etkisiz hale getiren Mesut Yıldırım (46) o anları anlattı. Yıldırım, "Allah korudu. Silahı vardı, mermisini ağzına vermişti." diye konuştu.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Fevzipaşa Caddesi'nde Mesut Yıldırım'a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Şüpheli Nedim V., iddiaya göre tanınmamak için kara çarşaf giyip, kuyumcu dükkanına girerek silahlı soyguna kalkıştı. Dükkan sahibi ile soyguncu arasında yaşanan arbede sırasında, yardıma çevredeki esnaf yetişti. Olay yerinden kaçmak isteyen Nedim V., bölgede devriye görev yapan polisin de desteğiyle kuyumcu dükkanından çıkmadan yakalandı. Gözaltına alınan Nedim V., üzerindeki çarşaf ile birlikte çevredekilerin şaşkın bakışları altında polis aracına bindirildi. Olup bitenler iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Nevim V.'nin emniyetteki işlemleri halen devam ediyor.

GRAM ALTIN SORDU

Dakikalar süren soygun girişimini başarıyla savuşturan ve zanlıyı etkisiz hale getiren 30 yıllık kuyumcu Mesut Yıldırım, akşam saatlerinde dükkandaki malzemeleri toplamaya başladığını, o sırada kara çarşaf giymiş bayan kılığındaki şahsın içeri girerek gram altın sorduğunu söyledi. Yıldırım; "İlk önce kadın zannettim. Öyle de kamufle olmuştu zaten, güneş gözlüğü vardı. Ben de vitrini toplamıştım zaten. Kasanın altından çıkarıp vermeye çalıştım. O arada arka tarafa gelip müdahele etmek istedi. Ben de o anda fark ettim bir anormallik olduğunu, savunma pozisyonuna geçtim, elimden geldiğince müdahale ettim şahısa. Allah korudu. Silahı vardı, mermisini ağzına vermişti. Hamdolsun her hangi bir sıkıntımız yok şu anda. Şahsı biraz hırpaladıktan sonra baktım yardıma ihtiyaç var. Komşuya bağırdım o da geldi. Şahısta zaten etkisiz hale gelmişti" diye konuştu.

AYNI KUYUMCUYA GEÇTİĞİMİZ YILLARDA DA BALTALI SOYGUNCU GİRMEYE ÇALIŞMIŞTI

Evli ve 2 çocuk babası olan Mesut Yıldırım'ın dükkanına 5 Nisan 2017 günü de soygun girişiminde bulunulmuştu. O tarihte E.A. isimli şahıs gündüz vakti dükkanın önüne gelerek kuyumcu dükkanın kapısını tahta parçası sıkıştırarak açılmasını engelledi. Elindeki balta ile kuyumcunun camını kırarak vitrindeki 7 altın bileziği alarak kaçmaya çalışan E.A., vatandaşlar tarafından fark edilince kaçamadan yakalandı. Kısa süren arbedenin ardından yakalanan E.A., olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Hırsızlık anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dükkanın dışından görüntü

-Kuyumcudan genel detay görüntü

-Kuyumcunun açıklaması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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Ayı ve yavruları çöplükte yiyecek ararken görüntülendi

HAKKARİ'nin Çukurca içesinde, askeri üs bölgesindeki çöplüğe inen ayı ve 2 yavrunun yiyecek arayışı, iş makinesi operatörü tarafından görüntülendi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, aç kalan ayı ve 2 yavrusu çöplüğe indi. Çayırlı mevkisinde bulunan askeri üs bölgesinin çöplüğüne ayı ve 2 yavrusunu, yiyecek ararken, yol çalışması yapan özel bir firmaya ait iş makinesi operatörü fark etti. Ardından da cep telefon kamerasıyla saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde, çöplükte yiyecek arayan ayılar, köpek seslerinin duyulması üzerine gözden kayboluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Askeri üs bölgesinin çöplüğünde yiyecek arayan anne ayı ve 2 yavrusu

-Köqek sesleri

-Köpek sesleri ile birlitet çöplükte ayrılan ayılar

-Detaylar

Serdar KARA/ÇUKURCA,(Hakkari)

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Erciyes'te sömestir yoğunluğu sürüyor

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde sömestir tatili nedeniyle oluşan yoğunluk sürüyor. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Otel rezervasyonlarında bazıları yüzde 100 doluluğa ulaştı. Bazılarında doluluk oranı yüzde 90 bandında" dedi.

2019- 2020 eğitim öğretim yılı sömestir tatilinin başlamasıyla birlikte aileler, çocuklarıyla birlikte Erciyes Kayak Merkezi'ne akın etti. Türkiye'nin dört bir yanından tatilcilerin geldiği Erciyes'teki bazı otellerde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Tatilciler, toplam uzunluğu 102 kilometreyi bulan pistlerde kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı. Bölgede tatilci yoğunluğunun halen devam ettiği görüldü.

'ERCİYES'İ TERCİH EDİYORLAR'

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, yoğunluk nedeniyle memnun olduklarını kaydederek, "Bu yoğunluk içerisinde sömestir, bütün kış merkezleri için en yoğun tatil dönemleridir. Okullar tatil olduğunda özellikle dağ ve kışı seven misafirlerimiz yoğun olarak Erciyes'i tercih ediyorlar. Bunun için de normalin üzerinde daha fazla tedbir almamız gerekiyor. Otellerimiz de aylar öncesinden bu hazırlığı yaptılar. Otel rezervasyonlarında bazıları yüzde 100 doluluğa ulaştı. Bazılarında doluluk oranı yüzde 90 bandında. Birkaç gün içerisinde onlarda yüzde 100 doluluk oranına ulaşacaktır. Hem dağ otellerimiz, hem şehir merkezindeki otellerimiz sömestir döneminde şehrimize gelen ziyaretçilerden memnunlar" dedi. Cıngı, özellikle hafta sonu tatilci sayısının daha fazla olduğunu kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Erciyes A.Ş. Murat Cahit Cıngı'nın konuşması

-Kayak merkezinden görüntü

-Genel detay

Haber - Kamera: İlyas KAPLAN/KAYSERİ

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Firari asker, 26 yıl sonra yakalandı

DİYARBAKIR'da, 26 yıl önce vatani görevini yaptığı Tekirdağ'daki birliğinden firar eden H.S. (58), jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kayapınar ilçesindeki Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yapılan yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçtaki yolcu, jandarmaya kimliğinin yanında olmadığını söyledi. Şüpheli hareketleri üzerine de araçtan indirildi. Bunun üzerine cebindeki kimliğini çıkarıp, jandarmaya teslim etti.

Yapılan kimlik sorgusunda, şüphelinin, Tekirdağ 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'Askeri Ceza Kanununa Muhalefet' suçundan aranan H.S. olduğu tespit etildi. 1994 yılında vatani görevini yaptığı birliğinden firar ettiği ortaya çıkan H.S. gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelinin adliye getirilişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

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