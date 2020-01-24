DHA YURT BÜLTENİ-4 - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta, DEAŞ ve El-Nusra Cephesi şüphelileri adliyede

KAHRAMANMARAŞ ve Yozgat'ta, jandarma ekiplerince terör örgütleri DEAŞ ve El-Nusra Cephesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Kahramanmaraş Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kahramanmaraş ve Yozgat'ta, terör örgütleri DEAŞ ile El-Nusra Cephesi üyesi olan ve örgüt adına faaliyet yürüten 3 kişi belirlendi. Bir süre takip gerçekleştiren ekipler, salı günü 2 kentte düzenlediği eş zamanlı operasyonla 3 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. İsimleri açıklanmayan şüpheliler, sorguları tamamlandıktan sonra bu sabah adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüpheliler askerler arasında

Şüphelilerin adliyeye alınması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 96 MB

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- Kahramanmaraş'ta fırtına çatıları uçurdu; hayvanlar telef oldu, araç kullanılamaz hale geldi

KAHRAMANMARAŞ'ta, kuvvetli fırtına nedeniyle uçan apartman çatısı, üzerine düştüğü otomobili kullanılamaz hale getirdi. Bir başka bölgede ise ahırın üzerine düşen çatı, 2 hayvanın telef olmasına neden oldu.

Gece saatlerinde başlayan rüzgar, sabah saatlerinde şiddetini artırarak fırtınaya döndü. Hayatı olumsuz etkileyen fırtına nedeniyle binaların çatısı uçtu. Cumhuriyet Mahallesi 'ndeki 13 katlı bir binanın çatısı, infaz koruma memuru Hayri Kara'nın Adalet Sarayı otoparkındaki otomobilinin üzerine düşerek, hurdaya çevirdi.

Hayri Kara, sabah işe gelince aracını otoparka bırakıp adliyeye girdiğini belirterek, "15-20 dakika sonra aracımın üzerine çatı düştüğünü söylediler. Geldiğimde aracımı kullanılmaz halde buldum" dedi.

HAYVANLAR TELEF OLDU

Saçaklızade Mahallesi'nde ise inşaat halindeki bir apartmanın çatısı Alaaddin Çam'ın evinin yanındaki ahırının üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda, ahırda bulunan 2 küçükbaş hayvan telef oldu, 5 hayvan da yaralandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çarı düşen otomobil

Olay yerinden detay

Çatısı düşen apartman

Hayri Kara ile röp.

Araçtan detay

Telef olan keçi

Ahırın üzerindeki çatı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Kayseri'de işaret diliyle şarkı söylediler

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde, belediye tarafından açılan Türk İşaret Dili Kursu'nda eğitim gören kursiyerler, işaret diliyle şarkı söylüyor.

Talas Belediyesi Nevin Akyurt Kültür Merkezi'nde 3 aydan bu yana Türk İşaret Dili eğitimi alan kursiyerler, işaret diliyle şarkı söyledi. Kursiyerler Haluk Levent 'in 'Anlasana' şarkısını gitarla çalarak, hem söyledi hem de işaret diliyle çevirisini yaptı. Eğitmen Deniz Kozanoğlu, "Kurslarımızda öğrencilerimize işitme engelli bireylerle nasıl konuşacaklarını onları anlama yöntemlerini anlatıyoruz. Yolda gördükleri zaman yardımcı olabilecekleri şekilde, konuşmalarını sağlıyoruz. Bugün yapacağımız çalışmayla da şarkıyı işitme engellilerimizin anlayacağı şekilde çevireceğiz" dedi.

Klip çalışmasına gitar çalarak eşlik eden kursiyerlerden Mustafa Kara , 3 aydan bu yana aldıkları eğitimle, işitme engelli bireylerle rahatlıkla iletişim kurabilecekleri düzeye geldiklerini söyledi. Kara, "Kursumuz bu hafta itibarıyla bitecek. Kursta işaret dilini nasıl kullanmamız gerektiği, nasıl cümle kurmamız gerektiği ve kelimeleri işaret diline nasıl çevireceğimiz anlatıldı. Ben kendim artık işaret dilini kullanabiliyorum. Bununla ilgili de artık şarkıları işaret diline çevirip söylüyoruz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-İşaret diliyle şarkı söyleyen kursiyerlerden görüntü

-Eğitmen Deniz Kozanoğlu ile röportaj

-Kursiyerler Mustafa Kara ve Merve Türkmen ile röportaj

-Genel detay

Süre: 753 MB

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Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

AKSARAY'de belediye otobüsü şoförü Halil Batak, aniden fenalaşan yaşlı erkek yolcuyu güzargahını değiştirip otobüsle hastaneye yetiştirdi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan yolcunun ise tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi. Kendisinde de kalp rahatsızlığı bulunduğu belirten sürücü Batak, "Bende bir kalp hastasıyım. Açık kalp ameliyatı oldum. Bu durumu bildiğim için hastaneye götürdüm." dedi.

Olay, 20 Ocak Pazartesi günü saat 12.00 sıralarında Büyük Bölcek Caddesi'nde meydana geldi. Hakan Batak, Aksaray Belediyesine ait otobüsle TOKİ- Sanayi seferini yaptığı sırada yaşlı bir erkek yolcu fenalaştı. Durumu fark eden yolcular müdahale etti. Otobüsü durduran Batak da, diğer yolcularla birlikte müdahale etti. Nefes almakta güçlük çektiğini ve kalp krizi geçirebileceğini düşünen Batak, otobüsün güzergahını değiştirip rahatsızlanan yolcuyu Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. O anlarda belediye otobüsünün güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Rahatsızlanan yolcu, diğer yolcuların yardımıyla otobüsten indirilip acil servise alındı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan yolcu, yapılan müdahalesinin ardından taburcu oldu.

"KALP KRİZİ DEYİNCE, KENDİ RAHATSIZLIĞIM AKLIMA GELDİö

Otobüs şoförü Halil Batak, yolcunun sağlık durumunun kötü olduğunu fark edince kendisinin aynı durumu yaşayabileceğini düşünüp, hastaneye gittiğini belirtti. Batak, şunları söyledi:

" Şehir merkezinde durakta yolcular bindi. Yalnız binen bir yolcumuzun nefes almasında sorun yaşadığını, kendinden geçtiğini gördüm. Arkadan bana yolcular, 'kalp krizi geçiriyor' deyip, benden su istediler. Bende otobüsü durdurup, su ve daha sonra şeker verdim. Araçta çok duyarlı bir kadın vardı. Gerçekten onu çok takdir ettim. Yolcumuzu asıl o kadın kurtardı. Rahatsızlanan adama ilk müdahalesini o yaptı. Ardından güzargahımı değiştirip, otobüsün flaşörlerini yakıp, kırmızı ışıklarda geçerek ve korna çalarak yolcumuzu hastaneye yetiştirdim. Daha önce böyle bir olay hiç başıma gelmedi. İlk kez böyle bir olayla karşılaştım. Bende bir kalp hastasıyım. Açık kalp ameliyatı oldum. Bu durumu bildiğim için hastaneye götürdüm."

Batak, yolcunun taburcu olduktan sonra teşekkür etmek için otobüs durağına geldiğini; ancak çalıştığı için görüşemediklerini sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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Rahatsızlanan yolcunun hastanede görüntüsü

-Yolcuların kalp krizi geçiren yolcu için şoföre bildirmesi

-Söfer Halil Batak'ın su ve şeker vermesi ile yolda korna basıp hızla seyretmesi

Kalp krizi geçiren yolcu yetiştirmek için kırmızı ışıkta geçmesi

-Yolcunun indirilme anı ve şoför Halil Batak röp

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Tankerden 10 milyon liralık akaryakıt çalanlara operasyon: 23 gözaltı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, akaryakıt dağıtım şirketlerinden tankerle aldıkları yakıtın bir kısmını çalarak satan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. 10 milyon liralık yakıt çalan 23 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Körfez ilçesinde bulunan akaryakıt dağıtım şirketlerinden tankerle yakıt alarak yakıtın bir kısmını çalanları takibe aldı. Polis, akaryakıt dağıtım şirketlerinden tankerlere dolumu yapılan akaryakıtların bir iş yerinde mühürlerinin bozularak ürün sahiplerinden habersiz bir kısmının boşaltıldığı ve toplanan bu akaryakıtın başka satıldığını tespit etti. 3 ay boyunca devam eden takiben ardından D.E. liderliğindeki çeteye operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, kaçak akaryakıt, akaryakıt tankerlerine ait mühür ve mühür bozmaya yarayan çok sayıda aparat ele geçirilirken, aralarında bir kadının bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. 23 kişi 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütlü olarak güveni kötüye kullanma, hırsızlık malı satın almak ve suçtan edilen malvarlıklarını aklama' suçlarından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Adliyeye sevk edilmeleri

Operasyon görüntüsü

HABER-KAMERA: Ergün AYAZ-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

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Kütahya'da 7 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı

KÜTAHYA'da etkili olan kar yağışı nedeniyle aralarında TIR, yolcu otobüsü ile otomobillerinde bulunduğu 7 araç birbirine girdi. Kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece Kütahya- Eskişehir karayolu 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Etkili olan kar yağışı sonrası Eskişehir'e giden 43 ZB 332 plakalı yolcu otobüsü, 03 BP 008 ve 35 HC 4475 TIR, 06 BPY 337, 35 BNF 54, 34 AAH 314 plakalı otomobiller birbirine girdi. Zincirleme trafik kazasında yol tamamen trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. 7 araçlı zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından araçlar yoldan kaldırılırken, yol yeniden trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerindeki araçlardan görüntü

-Yaralılardan görüntü

-Kazayı anlatan bir vatandaşın konuşması

-Oluşan araç kuyruğundan görüntü

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,-

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Hakkari'de 28 köy ve 97 mezra yolu ulaşıma kapandı

HAKKARİ'de, yoğun kar yağışı nedeniyle 28 köy ve 97 mezra yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece ve bu sabah aralıklarla devam etti. Yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari genelindeki 28 köy ve 97 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürürken, Hakkari belediyesi karla mücadele ekipleri de çarşı merkezindeki kaldırımları temizleme çalışması başlattı. Kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Evlerinin damlarını temizleyen vatandaşlar

-Çarşı merkezinde çalışma başlatan belediye ekipleri

-Özel idare ekiplerine bağlı iş makinelerin çalışması

-Genel Detay

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

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Köpekler için yamaca oyuklar açtırdı, şimdi de 'Köpek Köyü' kuruyor

NİĞDE'nin Çiftlik ilçesinde sokak köpekleri için kullanılmayan eski çöplük alanında yaklaşık 65 oyuk açtırarak yuva yapan Belediye Başkanı Serkan Güzel, aynı alana kulübeler yaptırarak 'Köpek Köyü' haline dönüştürdü.

Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, geçen kış, kızlarıyla gece sokak köpeklerine yem vermek için gittiği Çiftlik- Yeşilgölcük arası bin 600 rakımlı Selekin mevkisindeki eski çöplük alanında hayvanların üşüdüğünü görünce, bu yıl hayvanların çetin geçen kış aylarında üşümemesi için yamaca yaklaşık 65 oyuk açtırdı. Ardından, ilçede bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesi ile ortak projeye imza atıldı. Öğrenciler, okul atölyesinde malzemelerini belediyenin karşıladığı 10 köpek kulübesi yaptı. Yapılan kulübeler öğrencilerin yardımıyla sokak köpeklerinin yaşadığı bölgeye yerleştirildi.

Belediye işlerinden vakit buldukça köpeklerle ilgilenen, onları elleriyle besleyen Başkan Güzel, köpeklerin yaşadığı alanı 'Köpek Köyü' ilan ettiklerini belirterek, haftanın 7 günü köpeklerin beslendiğini söyledi. Başkan Güzel, "Çiftlik ilçemize 10 kilometre uzaklıktaki bölgeye, 2 ay önce soğuktan barınmaları için yer yapmıştık. Bu sayıyı 65'e kadar yükselttik. Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin atölye bölümünde kulübe yapabileceğini öğrendik. Belediye olarak malzeme desteği verdik. Öğrencilerimiz de sokak hayvanlarına bizlerin de bir nebze yardımı olsun dediler. Kısa sürede kulübelerini yaptılar. Sokak köpeklerimizin barınmasını nasıl en iyi şekilde yapabiliriz şeklinde projeler üretirken, bölgeyi Köpek köyü ilan etmek istedik. Çiftlik Belediyesi olarak buradaki hayvanlarımızın 5 gün boyunca beslenmesini karşılıyoruz. Yurtlardan, hastaneden, lokantalardan yemek artıklarını, fırınlardaki artan bayat ekmekleri ve belediye olarak mama desteğini haftanın 5 gün veriyoruz. 2 gün de hayvanseverler buraya gelerek hayvanları besliyor. Bu şekilde 7 gün boyunca beslenmeleri sağlanıyor. Burada hiçbir hayvanımız aç ve açıkta kalmıyorö dedi.

Görüntü-Dökümü

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-Öğrencilerin köpek kulübesi yapması

-Kulübelerin öğrenciler tarafından taşınması

-Kamyondan indirilerek köpek köyüne yerleştirilmesi

-Köpeklerden detay görüntü

-Köpeklerin beslenmesi

-Yamaçlara açılan doğal yuvalardan görüntü

-Yeni yapılan köpek kulübelerinden görüntü

-Başkan Serkan Güzel'in açıklamaları

-Öğrenci ile röportaj

-Köpek Köyü tabelasından görüntü

-Detay görüntüler

Süre: 06'28" Boyut: 723 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,