DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

BAKAN KOCA: DEPREM BÖLGESİNDE 4 SAHRA HASTANEMİZ KURULUMA HAZIR

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde 50'şer kişilik 4 sahra hastanesi ve 48 çadırın kuruluma hazır şekilde olduğunu duyurdu.

Bakan Koca, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin bölgede yürütülen sağlık hizmetleriyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, "Şu an ihtiyaç olmamakla birlikte, sahra hastaneleri de dahil olmak üzere ihtiyaç duyulabilecek tüm donanımı ivedilikle depremden etkilenen bölgelere sevk ettik. Bölgede şu an 50'şer kişilik 4 sahra hastanemiz ve 48 çadırımız kuruluma hazır şekilde mevcuttur" dedi.

Bakan Koca ayrıca, 3 mobil komuta aracı, 127 UMKE ekibi, 635 UMKE personeli, 317 ambulans, 951, 112 personeli ve 120 diğer personel ile deprem bölgesinde bulunduklarını bildirdi.

ANKARA, -

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ELAZIĞ'DA 6 KATLI 2 BLOKLU BİNANIN ÇÖKMEDEN ÖNCEKİ LARI

ELAZIĞ'da 6.8 büyüklüğündeki depremde Gezin Mahallesi'nde bulunan 6 katlı 2 bloklu Mavi Göl Apartmanı çöktü. Çöken apartmanın bir süre önce çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

MİRAÇ HAYATINI KAYBETTİ, ANNESİ TEDAVİYE ALINDI

Elazığ'da dün saat 20.55'te merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Maden ilçesine bağlı Gezin Mahallesi'ndeki 6'şar katlı 2 bloktan oluşan Mavi Göl Apartmanı yıkıldı. Binada oturan 5 kişi enkaz altında kaldı. AFAD ekipleri, depremzedeleri kurtarmak için çalışma başlattı. Depremin hemen ardından Rabia Göğdemir yaralı kurtarıldı. Saat 00.30 sıralarında ise Maviye Buğdaylı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Saatler 08.10'u gösterdiğinde, bu kez hamile eşi ve çocuğuyla enkaz altında kalan Meriç Dişli'ye ulaşıldı. Yaralı olarak kurtarılan Meriç Dişli hazır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Meriç Dişli'nin sağ çıkarılması, eşi ve oğlu ile ilgili umutları artırdı. Ekiplerin yaptığı titiz çalışmayla, Pınar Dişli ve oğlu Miraç'ın da yeri belirlendi. Saat 09.10'da 6 aylık hamile Pınar Dişli, yaralı kurtarıldı. 8 dakika sonra ise ekipler, bu kez oğlu Miraç'a ulaştı. Yaralı anne ve oğlu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Miraç Dişli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Anne ve oğluna ulaşılmasının ardından binanın enkazında yapılan çalışmalar sonlandırıldı.

ÇÖKEN BİNANIN DAHA ÖNCE ÇEKİLEN LARI

Bu arada çöken 6 katlı 2 bloktan oluşan Mavi Göl Apartmanının daha önce çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. A ve B bloktan oluşan ve çok sayıda dairenin bulunduğu binanın altında ise iş yerlerinin olduğu görülüyor. Binanın çevresindeki yapıların ise sağlam kalması dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul DHA

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Kavga ihbarına giden jandarma, suç örgütünü çökertti

ANTALYA'da, bir iş yerinde kavga olduğu ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, gözaltına aldığı 1'i kadın 5 şüphelinin; suç örgütü kurarak vatandaşları alıkoyduğu, işkence ettiği, tahsilat yaptığını tespit etti. Adliyeye sevk edilen 1'i kadın 4 şüpheli tutuklandı.

Manavgat'ta, çeşitli suçları işlediği tespit edilen bazı şüphelilerin, Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesi'nde bir iş yerine giderek, kavga çıkardıkları bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Operasyon sırasında iş yerinde bulunan C.Y., A.O., M.C. ve S.A. ile Z.D. adlı kadın gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 tabanca, ecstasy uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin sentetik uyuşturucu madde, sopa ve suç unsuru olarak değerlendirilen bazı malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede, bazı kişilerin dövüldüğü ve işkence yapıldığına dair görüntüler bulunması üzerine araştırma genişletildi. Cumhuriyet savcılığından alınan 1 günlük ek gözaltı süresinin ardından yapılan geniş çaplı araştırmada, şüphelilerin Ş.Ö. ve M.C.K.'ya işkence yaptıkları, zorla odaya kapattıkları ve işkence görüntülerini de cep telefonlarına kaydettikleri tespit edildi.

İfadesine başvurmak üzerine evine giden jandarma ekipleri, M.C.K.'yı evinde yürüyemeyecek durumda, darp edilmiş olarak buldu. Jandarma tarafından hastaneye götürülen Ş.Ö. ve M.C.K.'nın alınan raporlarında, vücudunda çok fazla darp izi ve çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirtildi.

Jandarmanın geniş çaplı sürdürdüğü araştırma sonucunda, şüphelilerin, 'Abi' diye hitap edilen C.Y. liderliğinde suç örgütü kurdukları, alacak borç anlaşmazlığı olanların alacaklarını tahsil ettikleri, mahkeme kurarak yanlış yaptıklarını iddia ettikleri kişilere ceza kestikleri, 'Zaza' lakaplı A.O. ve 'Çakır' lakaplı M.C.'nin C.Y.'den aldığı talimatlar doğrultusunda suç unsuru içeren işleri, 'Deli' lakaplı Z.D.'nin de kadınlara yönelik cezalandırmaları gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelilerin Manavgat'ta kendi işlerine uygun ofis aradıkları da cep telefonlarının incelenmesinden tespit edildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden S.A., 'kasten yaralama' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, C.Y, A.O., M.C. ve Z.D., 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak', 'yağma', 'işkence', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'silahla tehdit' suçlarından tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Manavgat adliyesinden görüntü

Jandarma araçlarının gelişi

Şüphelilerin jandarma araçlarından indirilmesi

Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

130 MB/// 01.10"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Van'da terör operasyonu: 6 gözaltı

VAN'da polisin PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"24 Ocak 2020 günü müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, PKK/KCK silahlı terör örgütüyle ilişkili suçlardan Ceza İnfaz Kurumlarına giren şahıslar ve ailelerinin örgütsel bağlılıklarını koparmamak amacıyla örgüt adına çalışmalar yürüten TUHAY-DER yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheliler, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir"

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Orhan AŞAN/VAN, -

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Nazilli'de yangında 13 evde hasar oluştu

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki kırsal mahallede çıkan yangında, birbirine bitişik 13 müstakil evde maddi hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ayrıca 3 gebe koyun telef oldu.

Nazilli ilçe merkezine 16 kilometre mesafedeki kırsal Işıklar Mahallesi'nde yaşayan Ali Biçek'e ait evde, bu sabah 06.00 sıralarında sobadan çıkan kıvılcım nedeniyle yangın başladı. Yangın, Biçek'in komşularının evlerine de sıçradı. Birbirine bitişik tek ve iki katlı toplam 13 müstakil ev, yanmaya başladı. Yanan evlerin sakinleri ise dışarı çıkarak, yangından kurtuldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevre il ve ilçelerden de gelen çok sayıda takviye itfaiye ekibinin yürüttüğü hummalı çalışmada yangın söndürüldü. Yangında 5 evin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği, diğer evlerde ise kısmen maddi hasar oluştuğu belirtildi. Ayrıca gebe 3 koyunun ise yanarak telef olduğu belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Nazilli Belediye Başkanı İYİ Partili Kürşat Engin Özcan , yangının olduğu bölgeye giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Özcan, "Çok şükür can kaybımız ve yaralanan vatandaşımız yok, maddi hasarımız var. Herkese geçmiş olsun. Belediye olarak mağdur vatandaşlarımızın yanındayız. Elimizden gelen tüm yardımları yapacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerinden görüntü

İtfaiye söndürme çalışması

Yanan evlerden görüntü

Vatandaşlardan görüntü

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

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Konya'da lokantada patlama

KONYA'nın Kulu ilçesinde kapalı olan bir lokantada meydana gelen patlamada, maddi hasar meydana geldi. Patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kulu ilçesi Camikebir Mahallesi Kudbettin Gündüz Caddesi'ndeki Ali Baltacı'ya ait lokantada, saat 21.30 sıralarında patlama meydana geldi. İş yerinin kapalı olduğu sırada meydana gelen patlamada, ölen ya da yaralanan olmadı. Lokantada maddi hasara neden olan patlama, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Lokantanın kullanılamaz hale geldiği görüntüler

-Olay anı güvenlik kamerası

Haber-Kamera: Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), )

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