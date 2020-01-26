DHA YURT BÜLTENİ-4 - Son Dakika

Yan yatan bina, Bakan Kurum yanından geçtiği sırada sallandı

Elazığ 'da depremle yıkılan Sürsürü mahallesindeki enkazda inceleme yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum , yan yatan binanın yanından geçerken binada sallantı oldu. Bakan Kurum ve beraberindekiler ile arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler binadan hızla uzaklaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sürsürü Mahallesinde çöken Dilek Sitesindeki enkazın altında kalan 6 kişinin kurtarılması için sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar ile ilgili bilgi alan Bakan Kurum, bitişik 3 bloktan yan yatan soldaki binada inceleme yaptığı sırada hareketlilik yaşandı. Çökme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve sallanan binanın yanında olan Bakan Kurum ve beraberindekiler ile bina içerisinde arama ve kurtarma çalışması yapan ekipler, hızla uzaklaştı. Burada bir süre incelemelerini sürdüren Bakan Kurum, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Görüntü geçiliyor

Mücahit YOLCU- Emrah KIZIL/ELAZIĞ,

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Konya'da tek katlı evde yangın; karı koca ve kızları öldü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tek katlı kerpiç evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, Mustafa Asan (89), eşi Ayşe Asan (81) ve kızı Fatma Asan (72) yaşamını yitirdi.

Beyşehir'in Gölkaya Mahallesi'nde, Mustafa Asan'a ait tek katlı kerpiç evde, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen itfaiye görevlileri, tüm evi saran alevleri sabaha karşı güçlükle kontrol altına alıp, söndürdü. Soğutma çalışması başlatılırken, içeri giren itfaiye ekipleri, Mustafa Asan ve eşi Ayşe Asan'ın aynı odada, kızı Fatma Asan'ın da diğer odada cansız bedeniyle karşılaştı. 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının sobadan, Asan ailesi fertleri uyurken, çıktığı ihtimali üzerinde durulurken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden detay

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Genel ve detay

Haber- kamera: Muhammed SIDAL BEYŞEHİR KONYA DHA

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Emre'nin öldürüldüğü bıçaklı kavga güvenlik kamerasında

BURDUR'da Emre Taşçı 'nın (25) ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 22 Ocak günü akşam saatlerinde Sinan Mahallesi Hatip Hoca Caddesi'nde meydana geldi. Emre Taşçı ile husumetli olduğu İsmail Akça ve oğlu Hüseyin Cevahir Akça, caddede karşılaşınca, tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Emre Taşçı sağ baldırından bıçakla yaralandı. Kavga sırasında bir el de silahla havaya ateş açıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, müdahale ettikleri Emre Taşçı'yı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü. Olay yerinden kaçan baba ve oğlu ise yarım saat sonra Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. İsmail Akça tutuklanırken, oğlu Hüseyin Cevahir Akça adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Burdur Devlet Hastanesi'nde iki kez ameliyat olan Emre Taşçı, 24 Ocak'ta yaşamını yitirdi.

KAMERAYA YANSIDI

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yaşanan arbedede bıçaklanan Emre Taşçı'nın yere düştüğü, ardından koşarak uzaklaşmaya çalıştığı, bu sırada peşinden bir kişinin koşarak onu takip ettiği görüntülerde yer aldı. Ayrıca Cevahir Akça'nın tabancayı arbedenin yaşandığı yere doğrultuğu, daha sonra aynı tabancayla kaldırımda yürüdüğü de görüntülere yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kavga anının kamera görüntüsü

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Kemerle ağaca asılı erkek cesedi bulundu

HATAY'ın merkez Antakya ilçesindeki zeytinlikte, ağaca kemerle asılı erkek cesedi bulundu. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Antakya'ya bağlı Günyazı Mahallesi'ndeki zeytinliğe gelenler, ağaca kemerle asılmış erkek cesedini görünce jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, cesedin üzerinde kimlik olmadığını tespit etti. Sağlık görevlileri ise erkek cesedini otopsi için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi morguna götürdü. Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cesedin bulunduğu yerden görüntü

-Hastane tabelasından görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY,

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Kumluca'da sera üreticilerinin 'don' nöbeti

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, son dönemde hava sıcaklığı düşerken, üreticiler de seradaki ürünlerinin soğuktan etkilenmemesi için don nöbetine başladı. Üreticiler, seraların içindeki sıcaklık 2- 3 dereceye düştüğünde sobaları ateşleyerek, ürünlerini korumaya çalışıyor.

Kumluca'da son dönemde etkili olan soğuk hava nedeniyle üreticiler, geceleri seralarının başında geçiriyor. Gözünü termometreden ayırmayan üreticiler, seralarının içindeki domates, biber, patlıcan, salatalık ve kabak gibi ürünleri don vurmaması için bekliyor. Gece boyu nöbet tutan üreticiler, dereceler 2 veya 3'e düşünce hemen odun sobalarını yakıyor. Sebzeler, sıfırın altına inen sıcaklıkta dondan etkilenirken, üreticiler de seradaki sıcaklığı 2- 3 derecenin altına düşürmemek için çalışıyor.

'SÖNMESİN, DİYE SABAHA KADAR NÖBETTEYİZ'

Üretici Osman Helvacı (35), "Saat 23.00'te don nöbetimiz başladı. Sabaha kadar devam eden don olayı için sobalarımızı yaktık. Çünkü sebzelerimiz çocuklarımızın geleceği olduğu için bu emeği sarf etmek zorundayız. Tüm çiftçi arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyoruz. Allah yardımcımız olsun. Sabaha kadar yarım saatte bir sobalarımızı kontrol ediyoruz. Sönmesin, diye sabaha kadar don nöbetine devam ediyoruz" diye konuştu.

'BÜTÜN EKMEĞİMİZ BURADA'

Serkan Sarıkayalı (36) ise "1 haftadan beri don nöbetindeyiz. 3-4 sefer (gün) yaktık. Yakmadığımız zamanlarda da sürekli uykusuzuz. Devamlı kontrol altında tutmamız gerekiyor. Çünkü bütün ekmeğimiz burada. Çocukluğumuzdan beri bu işi yapıyoruz. Çocuklarımızın geleceği de bu işte. Onun için bir bebek gibi sebzelerimizi kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. İlerleyen günlerde de devam edecek gibi görünüyor bu don olayı. İşimiz zor. Tüm çiftçilerimizin Allah yardımcısı olsun. Zaten masraflarımız çok. Bir de sebzelerimizi dona aldırırsak, çok büyük sıkıntı olur bizim için" dedi.

'SEBZELERİMİZ ÜŞÜMESİN'

Tuncay Sarıkayalı (48) da "1 haftadır böyle geçiyor. Ayaz var. Çiftçinin hali bu. 1 haftadır havalar soğuk gidiyor. 3 gündür sobaları yakıyoruz. Her saat başı derecelerimizi kontrol ediyoruz. Dereceler 3- 4'e düştüğünde sobaları yakıyoruz. Sebzelerimiz üşümesin, don almasın, diye. Dereceler düşünce yükseltmek zor oluyor. Gece sabaha kadar saat başı sobaları kontrol ediyoruz" diye konuştu.

Don nöbeti tutan üreticileri ziyaret eden Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce de "Hava sıcaklığı 3 dereceye düştüğü zaman sobaların yanması gerekiyor. Sobalarla veya yağmurlama sistemiyle dondan korunma mücadelesi veriyoruz. Bunun ilk sebebi kalitenin düşmemesi. Hem de don alma riski var. Kalitenin düşmemesi için çiftçilerimiz sabaha kadar nöbete devam ediyor. Netice itibarıyla dünyanın en zor işini yapıyoruz. Tarım dünyanın en zor işi. Evdeki çocuğumuzdan ve kendimizden bile daha çok önem veriyoruz. Gece gündüz günün her anında sebzelerimizle ilgileniyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kütüklerin motorlu testereyle kesilmesi

Kütüklerin el arabasıyla taşınması

Termometreden detay

Sobaların yakılması

Üreticiyle röportaj

Başka bir seradan detay

Üreticiyle röportaj

Ziraat Odası Başkanı röportaj

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya),

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Adıyaman'da sobadan zehirlenen 4 kişi, hastaneye kaldırıldı

ADIYAMAN'da, evde yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen, aynı aileden 4 kişi, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

Merkeze bağlı Çemberlitaş köyünde yaşayan Baba ailesi, dün akşam evlerinde sobayı yakıp, uyudu. Bu sabah mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle uyanan aile bireyleri, sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiğini belirlediği 4 kişiyi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ambulansların gelişi

Zehirlenenler acil servise götürülmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA

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Deniz çekildi, antik limanın kalıntıları su yüzeyine çıktı

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesi Ören sahilinde, gelgit nedeniyle deniz çekilince 2 bin 500 yıllık antik limanın kalıntıları su yüzeyine çıktı.

Burhaniye ilçesinin 2 kilometre batısındaki Karataş mevkisinde, tepelerden başlayarak geniş bir alana yayılan Adramytetion antik kentine ait limanın kalıntıları, denizin yaklaşık 2 metre çekilmesiyle ortaya çıktı. Ören sahilinde sabah sporu yapan vatandaşlar 2 bin 500 yıllık limanın kalıntılarını görünce şaşkınlık yaşadı.

Sahilde yürüyüş yapan emekli astsubay Timur Yılmaz, "Ben yıllardır buralarda yürürüm. Sahili seyrederim. İlk defa denizin bu kadar çekildiğini gördüm. 2500 yıllık tarihi Adramytetion Limanı göründü. Su bir hayli çekilmişö dedi.

İnşaat ustası Kemal İşi ise, "Yıllardır sahilde yürürüm. Suyun bu kadar çekilmesini ilk defa gördüm. Antik liman göründü" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sahilden genel ve detay görüntüler

-Timur Yılmaz röp

-Kemal İşi röp

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir), -

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Kış ortasında deniz keyfi

ANTALYA'nın Demre ilçesinde, yatla Kekova turuna çıkan Rus turistler, masmavi denizde kış ortasında yüzmenin keyfini çıkardı.

Demre'ye gelen Ruslar ve yerli turistler, Çayağzı Limanı ve Üçağız Mahallesi'nden dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Kekova'ya, yat turuna çıkmaya devam ediyor. Hava koşullarının uygun olduğu günlerde bu turlar devam ediyor. Çayağzı Limanı'ndan bir grup Rus turist, yatla Kekova turuna çıktı. Yat turu, zirvesi karla kaplı Toros Dağları'nın karşısında masmavi ve güneşli günde başladı. Turistler önce Batık Kenti'ni ardından Simena Antik Kenti'ni yatla gezdi. Turistler, Üçağız Mahallesi'nden küçük tekneyle tura çıkan diğer turistleri de selamladı ardından yüzme molası verildi. Bir grup Rus turist, su ve hava sıcaklığının 16 derece olduğu güneşli havayı görünce Akdeniz'in mavi sularına atladı. Bazı Rus turistler, denizde yarım saat yüzdü.

Denize girenlerden Olga Filina, "Burada hava sanki yaz. Bu mevsimde Türkiye'de tatil çok güzel. Kış ortasında denize girmek bizim için sanki bir rüya. Deniz nefisti. Masmavi bir deniz, her yer tarihle dolu. İnsanın ruhunu dinlendiriyor. Türkiye'ye ilk kez geldim, ama daha çok kez geleceğim" dedi.

Kızıyla denize giren İrina Filina ise " Moskova'dan geldim. Hava çok soğuktu, her yer buzla kaplı orada. İlk kez geldiğim Türkiye'de, özellikle Kekova'da büyülendim. Tatile çıkarken Türkiye'de denize gireceğimi hayal bile etmemiştim. Deniz, su, sıcaklık, tarih hepsi harika. Kısa sürede mutlaka yine geleceğim" diye konuştu.

Denizde yarım saat yüzen Anton Vilehenke de "Rusya çok soğuk. Burada hava sanki Rusya'daki yaz mevsimi gibi. Deniz mükemmeldi. Su ve hava sıcaklığı benim için çok ideal. Doyasıya yüzdüm. Kış ortasında yazı yaşadım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Turistlerin yata binişi

Köpeklere yiyecek verişi

Yat yolculuğu

Batık Kent ve Simena Antik Kenti'ni gezişleri

Yol alan başka bir yattan görüntü

Denize yüzme görüntüleri

Yattan iniş

Röpörtajlar

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya),

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Kartalkaya, yarıyıl tatilinin ilk haftasında tamamen doldu

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya, yarıyıl tatilinin ilk haftasında ziyaretçi akınına uğradı. Kartalkaya'da bulunan 5 otelde, tatilin ilk haftasında yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı.

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi, toplam 70 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle 2 bin 200 metre yükseklikte Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunuyor. Sezonun 13 Aralık'ta başladığı kayak merkezinde kar kalınlığı, 2 metreye yaklaştı. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi metropollere yakınlığıyla ilgi gören Kartalkaya'ya, yarıyıl tatilinin ilk haftasında yaklaşık 30 bin ziyaretçi geldi. Otellerde, tatilin ilk gününden itibaren yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet verildi. Kayakseverler, Türkiye'nin en uzun pistlerinin bulunduğu Kartalkaya'da kayak ve snowboard yaptı. Tatilciler, ayrıca otellerde düzenlenen çeşitli etkinliklerle eğlenceli anlar yaşadı.

OTELLER DOLDU

Kartalkaya'da 2 otel ile hizmet veren grubun bölge müdürü Yusuf Avcı , doluluk oranlarının yüzde 100'ü bulduğunu belirterek, "Türkiye'nin en popüler kayak merkezlerinde Kartalkaya son dönemlerde yapmış olduğu altyapı faaliyetleri ve pistler, otellerdeki değişimler ciddi kayakseverlerin ilgisini çekmeyi sağlıyor. Şu anda pistlerimizin hepsi açık. Yaklaşık 1 metre 80 santimetre kar var. Bizim bu sene yenilediğimiz ve açtığımız pistler de çok ilgi görüyor" dedi.

SEZON BAŞINDAN BERİ 350 BİN ZİYARETÇİ

Sezonun açıldığı 13 Aralık'tan itibaren Kartalkaya'da 350 bin kişinin ağırlandığını aktaran Avcı, "Kartalkaya'da sezon başından beri yaklaşık 350 bin ziyaretçi ağırladık. Şu anda da dolu. Sömestir tatilinin ikinci dönemi de ciddi talep var. Önceki senelere nazaran ciddi anlamda yoğun geçiriyoruz. Hem havaların iyi olması hem de karın yağmasıyla pistlerde iyi kar olması sebebiyle gündüz kayak, gece kar eğlencesi ile burada hem eğlence hem kayak bir arada misafirler eğlenerek doyasıya günlerini geçiriyor" diye konuştu.

Kayak merkezine ulaşımın çok rahat olduğunu da belirten Yusuf Avcı, "İsteyen otobüsle de gelebilir. Bizim buraya her gün özel turlar geliyor. Haftalık, günlük ya da 2 günlük kalanlar için ulaşım sağlanıyor. Zaten araçla da İstanbul'a 2, Ankara'ya da 1 saat uzaklıkta. Yol 7 gün 24 saat açık. Yol yardımımız sürekli var. Dolayısıyla ulaşım konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kayak yapanlar

-Kayak merkezinden görüntüler

-Yusuf Avcı ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Eksi 2 derecede, yüzme şenliği

Kayseri 'nin Bünyan ilçesinde, Bünyan Dostları Grubu Derneği tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen yüzme şenliğinde 4'ü kadın toplam 100 kişi, eksi 2 derecede yapay gölette kulaç attı.

Bünyan Dostları Grubu Derneği tarafından Bünyan ilçesinde düzenlenen 9'uncu Kış Yüzme Şenliği'ne Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, yüzücüler ve vatandaşlar katıldı. Yüzme şenliği öncesi 7 kilometre doğa yürüyüşü yapan sporcular daha sonra düzenlenen yüzme yarışmasına katıldı. Etkinliğe katılan 4'ü kadın 100 kişi, eksi 2 derece soğuğa aldırış etmeden gölette yarıştı. Bünyan Dostları Grubu Derneği Başkanı Şener Serim, Bünyan'ı tanıtmak ve insanlara doğayı sevdirmek için yarışmanın her yıl düzenlendiğini söyledi. Yarışmada erkeklerde Yasin Tuna, Kadınlarda Tuğba Biçer birinci oldu. Dereceye giren sporculara madalya verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yapay göletten genel ve detay görüntü

Sporcuların suya atlaması

Gölet içinde bayrak açan sporculardan görüntü

Yüzme yarışması görüntüsü

Bünyan dostları Derneği Başkanı Şener Serim ile röportaj

Yüzen sporcular ile röportaj

-Diğer görüntüler

Haber: Yasin DALKILIÇ/ BÜNYAN (Kayseri),