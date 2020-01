DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, yaralıları ziyaret etti

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, depremin sembol isimlerinden UMKE personeli Emine Kuştepe ile birlikte, Elazığ Fethi Sekin Hastanesi'nde tedavileri devam eden depremzedeleri ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Elazığ'da, 24 Ocak Cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, enkaz altında kalan Azize Çelik ile telefonla konuşan UMKE personeli Emine Kuştepe ile birlikte Elazığ Fethi Sekin Hastanesi'nde tedavileri devam eden yaralıları ziyaret etti. Yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi alan Bakan Koca'nın ziyaret ettiği hastalar arasında, enkazdan çıkarılışı esnasında sedyenin taşınmasına yardım ettiği Fatma Yamış ve Kuştepe'nin telefonla konuştuğu Azize Çelik, eşi Cengiz Çelik ile oğlu Muhammet Çelik de yer aldı.

Bakan Koca, yaralılarla bir süre sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

HABER: ELAZIĞ,

===============================

FETÖ'den ihraç astsubay, uyuşturucu satarken yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta FETÖ/PDY'ye üye olduğu gerekçesiyle astsubaylıktan ihraç edilen Yaşar D. (28), uyuşturucu satarken polis tarafından suçüstü yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Menderes Mahallesi'nde Yaşar D.'yi şüphe üzerine takibe aldı. Yaşar D., Uğur P.'ye 50 lira karşılığında uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. Üst aramasına uyuşturucu madde de çıkan Yaşar D., gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

Emniyette yapılan araştırmada Yaşar D.'nin Denizli 'de astsubay olarak görev yaparken, 2 yıl önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınıp, hakkında FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan işlem yapıldığı, aynı yıl da meslekten ihraç edildiği belirlendi.

Gaziantep 'ten temin ettiği uyuşturucuları Kahramanmaraş 'ta sokak aralarında sattığı öne sürülen Yaşar D., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

Yaşar D. polisler arasında

Hastaneye alınması

Doktor odasına götürülmesi

Hastaneden çıkarılması

Polis otosuna bindirilmesi

Ele geçirilen uyuşturucu

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ

================================

İHH'dan göç yolundaki ailelere acil yardım paketi

SURİYE'nin İdlib kenti kırsal kesimlerine rejim ve destekçilerinin hava ve kara saldırıları nedeniyle Türkiye- Suriye sınırındaki bölgelere doğru göç eden sivillere İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından 10 bin acil yardım paketi dağıtıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun , Kasım ayı başından bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde yer alan çeşitli bölgelerde yerinden edilen sivillerin sayısının 500 bini aştığını söyledi. Göç yolundaki ailelere acil yardım paketi dağıttıklarını anlatan Tosun, "Son 24 saat içerisinde sivil yerleşimlere yönelik saldırıların yoğunlaştırılması nedeniyle en az 25 bin kişi daha göç yoluna düştü. Bu sayı sürekli artıyor. İHH İnsani Yardım Vakfı olarak göç yolundaki ailelere acil yardım paketleri dağıtıyoruz. Dağıtmış olduğumuz paketlerin içerisinde konserve, su, kek, ekmek ve meyve suyu bulunuyor" dedi.

Tosun, göç yolundaki aileler için acil olarak çadır kurulumlarının sürdüğünü ve temel yaşam malzemesi desteğinde bulunulduğunu belirterek, aynı zamanda savaş mağduru siviller için çadıra bir alternatif olarak briketten ev inşasının da sürdüğünü sözlerine ekledi.

Bu arada, saldırılardan kaçanlar bulabildikleri araçlarla göç ederken, yanlarına alabildikleri kadar eşyalarını da aldı. Göç edenler arasında çoğunluğu kadın ve çocuklar oluşturuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Göç eden aileler

-Araçları ile göç ederken

-Yardım dağıtımı yapılırken

-İHH Selim Tosun'un açıklaması

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

===============================

Futbolculardan depremzedeler için örnek davranış

Demir Grup Sivasspor 'un yıldızı Mert Hakan Yandaş 'ın Elazığ depreminde zarar görenler için başlattığı destek kampanyasına Çaykur Rizesporlu futbolcular da destek oldu. Kampanyayı başlatan Mert Hakan Yandaş, "Bir nebze olsun bu acıyı unutturabilirsek ne mutlu bize" dedi.

Elazığ ve Malatya 'da 41 kişinin hayatını kaybettiği, 1607 kişinin yaralandığı deprem sonrasında Demir Grup Sivassporlu futbolcu Mert Hakan Yandaş, sosyal medyadan kendisi ve takım arkadaşı Emre Kılınç 'ın, Çaykur Rizespor maçındaki kişisel gelirlerini depremzedelere bağışlayacağını açıkladı. Bu kampanyaya kısa sürede Sivassporlu diğer oyuncular ile Rizespor'dan Oğulcan, Gökhan, Abdullah, Orhan ve Medipol Başakşehir 'den İrfan Can Kahveci de destek verdi.

Süper Lig'de Sivasspor ile Rizespor arasında dün akşam oynanan ve 1-1 sonuçlanan karşılaşma sonrasında, Mert Hakan Yandaş, Elazığ ve Malatya'yaki depremzedeler için başlattıkları kampanya hakkında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Mert Hakan, destek kampanyasına takım arkadaşlarıyla birlikte birçok futbolcunun katıldığını belirterek, "Oradaki vatandaşlarımız canlarımız rahat etsin, biraz da olsa acılarını dindirebilmek için yaptık. Bunu Emre ile birlikte düşündük ve bütün takım arkadaşlarımız da katıldı. İnşallah hafta içi Elazığ ve Malatya'ya güzel bir destek göndereceğiz. Rizespor'dan futbolcu arkadaşlar ve Başakşehir'den de İrfan Can Kahveci de katıldı. Bir nebze onlara bu acıyı unutturabilirsek ne mutlu bize. İnşallah onların yarasına bizim desteğimiz biraz da olsa iyi gelir" dedi.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN: MİLLETİMİZ HER TÜRLÜ OLAYDA BİRLEŞİR

Kampanyaya katılan Çaykur Rizesporlu Oğulcan Çağlayan ise "Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremde hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olur inşallah, yaralanan vatandaşlarımızın da bir an önce iyileşmesi nasip olur inşallah. Biz de elimizden gelen ne varsa her zaman yapmaya hazırız. Mert Hakan güzel bir farkındalık ve hareket başlattı, bizler de destek olduk ona. Milletimiz her türlü olayda birleşir, bir olur. Tarih her zaman bize bunu gösterdi. Biz birlikte güçlüyüz. Ben de deprem dolayısıyla yardım yapan herkese teşekkür ediyorum. Abdullah Durak , Orhan, Gökhan ve birkaç arkadaşımız daha katıldı. Takım olarak da bir şeyler yapmayı planlıyoruz. Biz gelirlerimizi aktaracağız. Biz bu ülkede para kazanıyor, bu ülkenin ekmeğini yiyoruz. Bizim de böylesi durumlarda pay sahibi olmamız gerekiyor. Bu bizim için çok önemli bir şey. İnşallah yaralarımızı acil bir şekilde sararız. Futbol camiası maddi ve manevi olarak halkımızın yanında olacağını hissettirmesi gerekiyor. Bizler de elimizden geldiği kadar bunu yapmaya gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

GÖKHAN AKKAN: İNSANLARIN YARASINI BİR AN ÖNCE SARMASI LAZIM

Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan da, "Ülkemizin geçirmiş olduğu bu zorlu günlerden dolayı maçı çok konuşmak istemiyorum. Allah herkesin yardımcısı olsun. Devletimiz zaten gereken yardımları yapıyor. Bir an önce ülkemizin bu durumdan çıkıp toparlanmasını diliyorum. Birkaç farklı kampanya yapıldı. Mert Hakan'ın da böyle bir şey yaptığını görünce takımdakiler ile birlikte biz de destek olmak istedik. Elimizden ne geliyorsa yardım etmek istiyoruz. Çünkü insanların yaralarını bir an önce sarması lazım. Biz de elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bizim de katkımız olsun istedik" dedi.

Futbol camiasının bu konuda neler yapabileceği sorusu üzerine de Gökhan, "Birisi öncülük yapar ve bize görev düşerse biz bunu her zaman yaparız" diye konuştu.

İSMAİL KARTAL: ORGANİZASYON OLURSA HEP BERABER KATILIRIZ

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal da Mert Hakan'ın örnek bir davranış sergilediğini belirterek, "Bu çok güzel bir davranış. Bizim oyuncularımız da buna destek verdiler. Orada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yakınlarına da Allah sabırlar versin. Allah böyle acılar vatanımıza, milletimize yaşatmasın. Oradaki herkese geçmiş olsun diyorum. Böyle bir organizasyon olduktan sonra hep beraber katılabiliriz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

-Mert Hakan Yandaş açıklama

-Oğulcan Çağlayan açıklama

-Gökhan Akkan açıklama

-İsmail Kartal açıklama

HABER: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI-Rahmi MEYVECİ/SİVAS,

===============================

Tekirdağ'dan Elazığ'a yardım TIR'ı yola çıktı

TEKİRDAĞ'da, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından depremzedeler için toplanan yardımlar TIR'la yola çıkarıldı. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, toplanan nakit yardımlarının gerekli ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını söyledi.

Tekirdağ'da, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından başlatılan ayni bağış yardım kampanyası çerçevesinde daha önce yola çıkan 2 TIR dolusu yardımdan sonra oda ve borsalar tarafından hazırlanan yardım TIR'ı da Elazığ'a uğurlandı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 3 gün önce Elazığ'da, Malatya, Adıyaman Diyarbakır 'da, Gaziantep, hatta Samsun 'a kadar pek çok yerde hissedilen bir deprem meydana geldiğini söyledi. Yıldırım, "Deprem sonrası bir takım mağduriyetler oluştu. Son rakama göre 41 vatandaşımız vefat etti. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Devletimiz gereken her şeyi yaptı. Üç gün içerisinde hiç kimse göçük altında kalmadı, herkes çıkartıldı. Görüyorsunuz Türkiye'mizin dört bir tarafından arkadaşlarımız depremde mağdur olduğunu düşündükleri insanlara yardım eli uzattılar. Şuanda göndereceğimiz TIR ikinci aracımız olacak inşallah. Oradaki mağdur olan vatandaşlarımıza günlük ihtiyaçlarını karşılayacakları malzemeler gönderiyoruz. İnşallah bu malzemeler vatandaşlarımıza ulaştırılarak ihtiyaçları giderilmiş olacak. Bu yardımda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Yıldırım'ın konuşmasının ardından yardım kamyonu dualarla uğurlandı. Uğurlama törenine Vali Yıldırım'ın yanı sıra Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay ve ilçe sanayi odası yetkilileri, AFAD Müdürü Recep Erol katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Alanda bekleyen TIR

-Yardımı tertip eden kurum yetkilileri

-Vali Yıldırım'ın konuşması

-Dua edilmesi

-TIR'ın korna çalarak yola çıkması

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

===============================

Şırnak'tan deprem bölgesine 4 TIR'lık insani yardım

ŞIRNAK Valiliği'nce başlatılan kampanya kapsamında toplanan insani yardım malzemeleri, 4 TIR ile Elazığ ve Malatya'ya gönderildi.

Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere destek için Şırnak Valiliği 'nin başlattığı kampanyada, 4 TIR dolusu insanı yardım malzemesi toplandı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca da desteklenen kampanyada toplanan kuru gıda, yastık, yorgan, battaniye, kışlık kıyafet gibi acil ihtiyaçlar, deprem bölgesine gönderildi. Vali Ali Hamza Pehlivan , kampanyaya destek verenlere teşekkürlerini ileterek, "Devletin yaraların sarılmasına yönelik tüm imkanlarını olayın yaşandığı yere seferber etmiş durumda. Mensubu olmaktan büyük gurur duyduğumuz yüce milletimizin aziz evlatları deprem haberini alır almaz, yurdumuzun her yerinden yardım yapmak istediler. İlimizde de hemşehrilerimiz bizimle irtibata geçtiler, 'Ne yapabiliriz?' diye sordular. Bizler de basın, resmi sosyal medya hesaplarımız ve web sitemiz aracılığı ile gerekli duyurularımızı yaptık. Ayni yardım yapma konusunda vatandaşlarımızın talebi olunca AFAD Başkanlığı'yla iletişim kurarak ihtiyaç olan malzemeler tespit edildi. Bu yardıma ortak olan, bütün Şırnaklı hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

Tırlardan görüntü

Vali ALi Hamza Pehlivan'ın açıklaması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/İDİL,(Şırnak),

===============================

HDP önündeki eylemde 148'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 75 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 148'inci günde de sürdürdü. Terör örgütü PKK tarafından 2015'te dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Roşat için eylemde olan Necibe Çiftçi, "Çocuklarımızı HDP götürdü. HDP'den çocuklarımızı istiyoruz" dedi.

Hacire Akar , 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar , mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

4 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. 75 aile, oturma eylemini 148'inci günde de sürdürdü.

Şemdinli 'den gelen ve 2015'te terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Roşat için oturma eylemini 8 Kasım'dan bu yana sürdüren Necibe Çiftçi, "Oğlum için bu çadırın altında, bu mücadeleyi veriyorum. 148 gündür biz bu çadırın altındayız. 148 sene olsa da biz bu çadırın altında, bu mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü çocuklarımız için biz buraya gelmişiz. Bizim çocuklarımızı HDP götürdü. Biz HDP'den bu çocuklarımızı istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-HDP il binası

-Ailelerin bekleyişi

-Necibe ÇİFÇİ'nın röportajı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN, Selim KAYA/DİYARBAKIR,

=================================

Depremzede kedi, Antalya'da tedaviye alındı

ELAZIĞ'da yaşanan deprem nedeniyle hem arama kurtarma hem de mobil aşevi hizmetleriyle yaraların sarılmasına destek veren Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremde sahibini kaybeden kediyi sahiplenerek Antalya'ya getirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek , Elazığ'daki bir gazetecinin, Mustafapaşa Mahallesi'nde depremde yıkılan Kalay Apartmanı'nda yaşayan bir kedinin yaralı kurtulduğu ve çevrede sahiplerini aradığı yönündeki paylaşımı sonrasında harekete geçti. Böcek, sosyal medya hesabında kediyi Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sahipleneceklerini duyurdu. Deprem bölgesinde görevli 40 kişilik itfaiye arama- kurtarma ekibiyle birlikte Antalya'ya getirilen kedi, veteriner hekimlere teslim edildi.

KEDİNİN ADINI TOROS KOYDU

Yaralı kedinin adını 'Toros' koyduğunu belirten Başkan Muhittin Böcek, "41 vatandaşımızı depremde kaybettik. Derin üzüntü içindeyiz. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm siyasi parti genel başkanlarıma, belediye başkanlarımıza hayırseverlerimize herkese teşekkür ediyoruz. Kedimiz yaralı olarak geldi. Burada veteriner arkadaşlarımıza teslim ettik. Tedavisi başladı. Kedimize sahip çıkacağız, belediyemizin kedisi olacak" dedi.

BAKIMEVİNDE TEDAVİYE ALINDI

Kedinin tedavisinden sorumlu Veteriner Hekim Tayfun Kazan, ilk muayenesinde kalp atışı ve solunumuyla ilgili bir sorun görmediklerini belirtti. Kedinin bakımevine götürülerek burada detaylı muayenesinin yapılacağını anlatan Kazan, "İlk gözlemlerimize göre hayati tehlike söz konusu değil. VÜcudunda yaralar var. Bunları tedavi etip, eski sağlığına kavuşturacağız" diye konuştu.

Kedinin veteriner hekimlere teslim edilmesinin ardından, deprem bölgesinde görev yapan itfaiye erlerine de teşekkür plaketi verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Antalya itfaiye dairesinden genel ve detay görüntüler

-İtfaiyelerden detaylar

-Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın itfaiyecilerle tokalaşması

-Elazığ depremine yardım amaçlı giden Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin İtfaiye dairesine giriş yapma görüntüsü

-Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ekibi karşılaması

-Elazığ'dan gelen kediden detaylar

-Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in açıklamaları

-Belediyeye bağlı sokak hayvanları ambulansının içindeki kedi muayene görüntüsü

-Veteriner ve depremzede kediden detaylar

-Veteriner Tayfun Kazan'ın röportajı

Haber: İbrahim LALELİ - Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA,