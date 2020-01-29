DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, polis aracına çarpıp kaçmak isterken yakalandı

KÜTAHYA'da kavgaya karıştığı iddiasıyla aranan şüpheli E.A. kullandığı otomobille kendisini takip eden ve dur ihtarında bulunan polis aracına çarpınca yakalandı. Gözaltına alınan E.A.'nın 1,21 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesinde meydana geldi. İkbal sokak üzerinde kavga ihbarı alan polis ekipleri olay yerine gitti. Bu esnada kavgaya karışanlardan E.A.'nın 43 AAF 871 plakalı otomobille kaçtığı tespit edildi. Çevre sokaklarda araştırma yapan polis ekipleri kaçan aracı görerek 'dur' ihtarında bulundu. Şüpheli E.A., kullandığı otomobille polis aracına çarparak kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin yapılan muayenesinde 1.21 promil alkollü olduğu belirlendi. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından şüpheli E.A., ifadesi için Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazada yaralanan polis memuru ise ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan polis aracından görüntü

-Yaralanan polisin ambulansta görüntüsü

-Kazaya karışan otomobilin görüntüsü

-Kaçan sürücünün alkol ölçümü yapılırken görüntü

-Genel görüntü

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

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Tanker, beton mikserine çarptı

BURDUR'da süt tankerinin çarptığı ticari aracın arkasına bağlı beton mikseri, savrularak işaret levhalarına çarptı.

Kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Ümit Candan'ın (36) kullandığı 15 DM 660 plakalı boş süt tankeri Antalya istikametinden kent merkezi istikametine giderken, Murat Başkurt'un (34) kullandığı 07 ACB 656 plakalı aracın arkasına bağlı beton mikserine çarptı. Mikser çarpmanın etkisiyle bağlı olduğu araçtan kurtularak refüjdeki işaret levhalarına çarptı. Kazayı sürücüler yara almadan atlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yoldaki trafik

Kazaya karışan kamyon

Mikser

Detaylar

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Ön koltuğuna koyduğu cenazeyi Suriye'ye götürmek istedi

ADANA'da Suriyeli Muhammed Bekkur, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 19 yaşındaki yakınının cenazesini, kendisine ait hafif ticari aracın ön yolcu koltuğuna yerleştirip, İl Göç İdaresi'ne geldi. Cenazeyi, kendi aracıyla Suriye'ye götürmek isteyen Bekkur'a izin verilmedi.

Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süredir kanser tedavisi gören Suriyeli Ömer Kaddur (19), dün saat 12.00 sıralarında hayatını kaybetti. Ailesi Suriye'de olduğu öğrenilen Kaddur'un cenazesini yakını Muhammed Bekkur teslim adlı. Bekkur, gencin çarşafa sarılı cansız bedenini, kendisine ait hafif ticari aracın ön yolcu koltuğuna yerleştirdi. Ardından da 7 yaşındaki oğlu Bilal Bekkur'u yanına alıp, cenazeyi yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan İl Göç İdaresi Binası'na getirdi.

CENAZENİN OLDUĞU ARACI PARK ETTİ

Cenazenin olduğu aracı yol kenarında park eden Bekkur, İl Göç İdaresi Binası'na girdi. Araçtaki cenazeyi görenler ise durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, aracın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Daha sonra da binadan çıkan Muhammed Bekkur'daki evrakları inceledi. Bekkur, Kaddur'un cenazesini Suriye'de olan ailesine ulaştırmak istediğini söyledi. Polisin, Bekkur'a kendi aracıyla götürmesine izin vermediği cenaze yeniden Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Ömer Kaddur'un cansız bedeni, cenaze aracıyla Suriye'ye gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Araçtan genel görüntü

Aracın içindeki kefene sarılı cesetten genel ve detay

Sürücü Muhammed Bekkur ile röp.

Yanındaki çocuk ile görüntüleri

Etrafına güvenlik şeridi çekilmiş araç

Haber: Rüşan Anıl ATAR-Kamera: ADANA,

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Patenli magandalar

ANTALYA'da caddeye çıkan patenli gençler trafiği alt üst etti. Gençlerden biri kendisini görüntüleyen işadamının aracının camını yumrukladı.

Olay, dün öğleden sonra Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi Defterdarlık Bulvarı üzerinde meydana geldi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Antalya Defterdarlığı'nı birbirinden ayıran, kentin en işlek caddelerinden biri olan yolda meydana gelen olayda bir grup genç araçların arasında patenle kaymaya başladı. Zaman zaman sürücüleri taciz eden patenli gençler, otomobil ve otobüslerin arkasına tutunarak ilerlemek istedi.

Bu sırada, eski futbol antrenörü ve aynı zamanda işadamı olan Ali Korkmaz, aracından cep telefonu kamerası ile gençlerin yaptıklarını görüntülemeye başladı. Görüntülendiklerini fark eden gençlerden biri üzerindeki kapüşonu başına geçirerek, önce sürücüye baktı, ardından cama sert bir yumruk vurdu. Genç daha sonra araçların arasına girerek gözden kayboldu.

Ali Korkmaz, yaşadıklarına anlam veremediğini belirterek, "Öncesinde, gençlerden biri otobüsün arkasına tutunayım derken yere düşüp yuvarlandı. Diğer sürücülerin dikkati sayesinde ezilmekten kurtuldu. Ben de yaşananları görüntülemek isterken başıma bu geldi. Polis merkezine giderek şikayetçi olacağım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay anı cep telefonu görüntüsü

HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: ANTALYA,

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Depremzedeler için kan bağışında bulundular

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Alaşehir Belediyesi ve Alaşehir Kızılay Derneği işbirliğinde, depremzedeler için düzenlenen kan bağışı kampanyasına ilgi büyük oldu. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda konuşlandırılan Kızılay mobil kan bağışı araçlarının önünde kuyruklar oluştu. Belediye hoparlörlerinden Alaşehirliler'e kan bağışı kampanyasına destek çağrısı yapıldı. CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, ilk kan bağışını yaparak kampanyayı başlattı. Alaşehir Kızılay Derneği Başkanı Hamdi Canlı verdiği destek nedeniyle Belediye Başkanı Öküzcüoğlu'na Kızılay rozeti taktı.

Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremlerden dolayı kan ihtiyacının o bölgede yoğunlaştığına dikkati çeken Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Kızılay'ın kan stoklarını ve ileride oluşabilecek kan ihtiyacını karşılamak için belediyemiz ve Kızılay olarak kampanyayı başlattık. Yılda dört kez kan verebilirsiniz. Bu gönüllük esasına dayanan etkinlik ve sosyal hizmet oluyor. Bu yapacağınız kan bağışı sayesinde, hepatit C, hepatit B ve bulaşıcı hastalıklarınız olup olmadığını ve kan grubunuzu öğrenebiliyorsunuz. Tek istediğiniz Kızılay'ın kana ihtiyaç duymaması. Ancak, ihtiyaç olduğu zamanlarda da elimizde yeterli stokların bulunmasını arzuluyoruz" dedi.

Kan bağışında bulunan Erhan Almaz da "Zor bulunan 0 grubu rh negatif kanımın ihtiyaç duyulabileceğini düşünüp, anonsu duyar duymaz kan bağışında bulunmaya geldim" dedi.

Gün boyu süren kampanyada 115 ünite kan bağışı toplandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun ilk kan bağışını yaparak kampanyayı başlatması

Kan bağışında bulunmak için kuyrukta bekleyenlerden görüntü

Kan bağışında bulunmak için bekleyenlerden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),

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Feke'den depremzedelere 35 ton yaş sebze meyve

ADANA'da Feke Belediyesi, Elazığ'daki depremzedelere bir TIR dolusu yaş meyve ve sebze gönderdi.

Feke Belediyesi'nin hazırladığı portakal, mandalina, limon, soğan, patates, elma, domates, marul ve ıspanak yüklü 35 TIR, Kozan Sebze Hali'nden dualarla uğurlandı. Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel'in girişimi ile gerçekleştirilen yardım kampanyasına MHP Feke İlçe Başkanı Fikret Çilingir, Kadın Kolları Başkanı Bağdat Ünal ile Fekeli ve Kozanlı esnaflar da destek verdi. Narenciye ile yaş sebze ve meyvelerin paketlenmesinin ardından Adana AFAD Müdürlüğü mühendisleri TIR'ın yüklenmesine yardım etti. Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, depremzedelere 35 ton yaş sebze meyve gönderildiğini belirterek, "Gerek savaşta, gerek afet zamanlarında birlik beraberlik içerisinde olmalıyız. Esnaf kardeşlerimizin de desteği ile dayanışma içinde yaklaşık 35 ton portakal, limon, mandalina, patates, soğan, domates, elma, marul ve ıspanaktan oluşan gıdaları Elazığ'a göndermek için bir kampanya düzenledik" dedi.

Görüntü Dökümü

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Yardım tırının drone görüntüsü

Başkan Ahmet Sel'in meyve kolilerini tıra yüklemesi

Yardım malzemelerinin tıra yüklenmesinden görüntüler

Başkan Ahmet Sel'in konuşması

Dua okunması

Tırın çıkışından aktüel ve drone görüntüsü

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/FEKE,(Adana),

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Mersin'den depremzedelere narenciye

MERSİN'de, Malatya ve Elazığ'da büyük hasara yol açan deprem nedeniyle mağdur olan vatandaşlara gıda ve kıyafet yardımının yanı sıra 4 ton narenciye gönderildi.

Mezitli Belediyesi çalışanlarının hafta başından bu yana tasnif ederek kolilere doldurduğu yardımlar, kamyonlara yüklenerek deprem bölgesine ulaştırıldı. Mezitli halkının yardımseverliğinin sembolü olan gıda, giyecek, ev eşyası ve battaniye gibi yardımlar ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere yetkililere teslim edildi. Kamyonlara tonlarca narenciye yüklendi. Özellikle soğuk kış şartlarında içerdiği C vitamini ile en büyük ilaç olan narenciye, depremzedelerin soğuğa ve hastalıklara direncini artıracak.

Kısa sürede toplanan büyük çapta yardım ile Mezitli halkının hayırseverliğini ve dayanışma ruhunu bir kez daha gösterdiğini belirten Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "İlk gün yaptığımız duyuru ile Mezitlililer, ellerinde ne varsa Merkez Hizmet binamıza ve Zabıta Müdürlüğümüze getirdi. Çalışanlarımız getirilen yardımları guruplarına göre ayırarak tek tek kolilere doldurdu. Özellikle dağıtım görevlilerinin zorlanmaması açısından, kadın, erkek, çocuk, sağlık, gıda, meyve, sebze, temel ihtiyaç malzemesi gibi farklı kategorilerde titizlikle paketlendi. Daha sonra bu yardımları kamyonlara yükleyerek deprem bölgesine ulaştırdık" dedi.

'HASTALIKTAN KORUYACAK'

Mezitlililerin yaptığı yardımların yanında farklı olarak depremzedelere narenciye ürünleri de gönderdiklerini ifade eden Başkan Tarhan, "Mezitli'nin en büyük tarımsal üretimi olan narenciye ürünlerimizden depremzedelere ilk etapta yaklaşık 4 ton gönderdik. Narenciyelerimizin soğuk kış şartlarında depremzedeleri hastalıktan koruyacağını ve direnme gücü vereceğini biliyoruz. Narenciye desteğimiz artık sembol haline geldi. Biz Suriye'de ve Kuzey Irak'ta mücadele eden askerlerimize, Artvin'de çevre mücadelesi veren vatandaşlarımız gibi çok farklı yerlere narenciyelerimizi göndermiştik. Şimdi narenciyemizin depremzedelerimiz içinde güç olmasını diliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yükleme yapılan TIR'ın görüntüsü

-Paketleri düzenleyen çalışanlar

-İş makinesi paketleri götürürken

-Paletlerin araca yüklenmesi

-Genel ve detay

Haber-Kamera: MERSİN,

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Yazın tepede biriktirip, kışın kızaklarla indiriyorlar

BİTLİS'te, hayvancılık yapan köylüler, yaz aylarında keserek tepelerde biriktirdikleri yapraklı meşe dallarını, yol olmaması sebebiyle yalnız kar yağdığında köye indirebiliyor. Meşe dallarını kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklara yükleyen köylüler, 2 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle, zorlu ama zevkli bir iş yaptıklarını belirtiyor.

Merkeze bağlı Değirmenaltı köyünde yaşayan ve geçimlerini hayvancılıkla sağlayan vatandaşların, kış aylarında yaşadıkları zorluklar iki kat artıyor. Köylüler, yaz aylarında meşe ağaçlarından kestikleri yapraklı dalları, köylerine yakın tepelerde biriktiriyor. Kış ayları gelince de kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarını alarak yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki tepelere çıkan köylüler, yazın biriktirdikleri meşe dallarını kızaklara yükleyerek köye indiriyor.

Zorlu doğa şartlarına rağmen işlerini şarkılar eşliğinde keyifle yapmaya çalıştıklarını anlatan köylüler, imece usulü çalıştıklarını söyledi. Meşe yapraklarını hayvanlarına verdiklerini, dalları ise yakacak olarak kullandıklarını anlatan Ersin Mert, "Yaz aylarında tepelere biriktirdiğimiz meşe dallarını, yol olmaması nedeniyle indirmek için kış aylarını bekliyoruz. Daha kolay olsun diye de kızaklara yükleyip kaydırarak köye taşıyoruz. Kar kalınlığının 1,5-2 metreyi bulması nedeniyle de zorlu bir çalışma yapıyoruz. Ancak, zorlu olduğu kadar macerası ve zevkli tarafları da var"dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dağda istiflenen meşe dallarından görüntü

-Köylülerin meşe dallarını kızaklara yüklemelerinden detaylar

-Sırtlarında meşe dalı taşıyan köylüler

-Yamaçlardan meşe dalı indirmeye çalışan köylülerden görüntüler

-Karlı dağlardan detaylar

-Yüklenen meşe dallarının taşınmasından görüntüler

-Dağdan aşağı kızaklarla indirilmesinden detaylar

-Köylülerin kürtçe şarkı söylemelerinden detaylar

-Köye getirilen meşe dallarının istiflenmesi

-Hayvanlara yaprakların yedirilmesi

-Röportajlar

-Özel ve genel detaylar

Haber: Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,