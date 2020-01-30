DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Yolcu otobüsü alev alev yandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsü, aniden alev alarak yandı. Şoförün yolcuları tahliye etmesinin ardından yangın tüpleriyle müdahale ettiği alevler, itfaiye tarafından söndürüldü.

Antalya D-400 Karayolu'nda, dün saat 17.00 sıralarında yaşanan olayda, Alanya'ya giden Metro Turizm'e ait 67 LU 550 plakalı yolcu otobüsü, Okurcalar mevkisine geldiği sırada termostatlı çay servisinin bulunduğu bölümden alev aldı. Otobüs şoförü, yolcuların dumanı fark edip, bilgi vermesi üzerine hemen aracı durdurdu. Yolcuları tahliye edip, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangında otobüste büyük hasar meydana geldi. Yolcular, olay yerine gelen başka bir otobüsle Alanya'ya gönderildi.

Yangın yoldan geçenler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde, yolcularının tahliyesi ile alevler ve söndürme çalışmaları yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Otobüs yangınında görüntü (Cep telefonu)

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN- Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

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Baskın yapılan evde, ruhsatsız tabanca ve çelik yelekler bulundu

ADANA'da, polis ekiplerinin ihbar üzerine baskın yaptığı evde, 2'si aranan 10 kişi, gözaltına alındı. Yapılan aramada 5 çelik yelek, 5 ruhsatsız tabanca, 215 mermi ve şarjör ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ihbar üzerine Yüreğir ilçesinde bulunan eve baskın düzenledi. İçeri giren ekipler, 2'si çeşitli suçlardan aranan 10 kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise 5 çelik yelek, 5 ruhsatsız tabanca, 215 mermi ve çeşitli silahlara ait şarjörler ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Baskın yapılan evde ele geçirilen ruhsatsız tabancalar ve çelik yeleklerden görüntüler

-Mermi ve şarjörlerden görüntüler

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Adana'da 210 bin liralık kaçakçılık operasyonu

ADANA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 210 bin lira olan kaçak içki, cep telefonu ve cinsel içerikli hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent genelinde kaçakçılara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda tespit edilen bölgelere giden ekipler, piyasa değeri 210 bin lira olan 7 bin 940 paket gümrük kaçağı sigara, 142 şişe kaçak içki, 1224 cinsel içerikli hap, 1600 kaçak puro, 76 pipo tütünü ve 12 cep telefonu ele geçirdi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, 4'ü ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 3'ü ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Otobüsten bavulların çıkarılması

Bavulların açılması

Bavul içindeki kaçak malzemeler

Ele geçirilen malzemelerin fotoğrafları

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucu maddesi ile hap ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Takibe alınan 8 şüpheli gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda 82,70 gram bonzai, 13,66 gram skunk, 1 adet ecstasy uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan bir miktar Kimyasal amonyak ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerden 3'ü hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan soruşturma başlatıldı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan diğer 5 şüpheliden 3'ü ise adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelilerin adliyeye gelişi

-Adliyeye girişleri

-Eskişehir adliyesi

-Ele geçirilen uyuşturucu fotoğrafları

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,

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Alkollü sürücü kaza yaptı, ağacın arkasına saklandı

DÜZCE'de, alkollü sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Olay yerine yaklaşık 200 metre uzaklıktaki bir ağacın arkasına saklanan sürünün 2.04 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza gece saatlerinde, AFAD Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İlyas Ş. idaresindeki 54 ZC 264 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Araç hurdaya dönerken, sürücü İlyas Ş. ve arkadaşı Seyfi Ö. kazadan yara almadan kurtuldu.

Araçtan çıkan İlyas Ş. olay yerine yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan bir ağacın arkasına saklandı. Polis ekiplerinin yaptığı arama sonrası ağaç arkasında bulunan İlyas Ş.'nin yapılan alkol muayenesinde 2.04 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis, İlyas Ş. ve Seyfi Ö.'yü ifadelerini almak üzere karakola götürürken, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yapan araçtan görüntü

Saklanan şoförün polis tarafından getirilirken görüntüsü

Sağlık ekiplerinin müdahale görüntüsü detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Yaralı doğana polisler sahip çıktı

ORDU'da silahla vurulduğu belirlenen doğana, polisler sahip çıktı. Tedavisi polis merkezinde yapılan doğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Altınordu ilçesinde polis ekipleri, polis merkezinin önünde yaralı bir doğan buldu. Polisler, soğuktan titrediği ve bitkin düştüğü görülen, uçamayan doğanı yakalayıp, merkeze götürdü. Silahla vurulduğu belirlenen doğanın ayağındaki yaraya, pansuman yapıldı. Kısa sürede polislerin ilgi odağı olan doğan, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralı doğan görüntüleri

HABER: Ahmet BAYRAK KAMERA: ORDU,