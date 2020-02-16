DHA YURT BÜLTENİ-4 - Son Dakika

Banka kredisi çıkarma vaadiyle dolandırıcılığa 2 tutuklama

KARAMAN polisinin, sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri banka kredi notu düşük olan kişilere kredi çıkartabilecekleri vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı. 5 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Karaman'da esnaf olan Orhan G., geçen ay sosyal medyada gördüğü 'Kredi notu düşük olanlara anında kredi, tüm bankalarla kredi problemini çözüyoruz' reklamını tıklayarak Çözüm Danışmanlık adı altında kurulan hayali firmayla irtibata geçti. Müşteri temsilcisi olduğunu belirten telefondaki kişi, bankaların kırmızı listesinde bulunan herkese kredi çıkartabileceğini söyleyerek, kayıt oluşturma bahanesiyle Orhan G.'den 100 lira ücret talep etti. 100 liranın ardından kendisine dosya açıldığını belirten telefondaki kişi, daha sonra işlemlerin başlatıldığını ve bankalardaki kırmızı listeden isminin artık silinebileceğini, bunun için de 10 dakika içerisinde 470 lira daha para yatırması gerektiğini söyledi. Toplamda 570 lira parayı yatıran Orhan G., tekrar aynı numarayı aradığında bir daha bu kişiye ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan Orhan G., polise giderek şikayetçi oldu.

ÖZEL EKİP KURULDU

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Kurulan özel ekip, şebekenin İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki paravan çağrı merkezini yerini tespit edip, fiziki takibe başladı.

10 gün boyunca yapılan teknik ve fiziki takip sırasında farklı kentlerden 48 kişi bu şebekeden şikayetçi oldu. Yapılan delil tespitlerinin ardından operasyon yapıldı. Paravan çağrı merkezine geçen çarşamba günü yapılan operasyonda örgütün lideri olduğu öne sürülen İsa Koyuncu (38), Osman Bişar (31), çağrı merkezinde çalışan kadınların sorumlusu Çin uyruklu Alıfu A. (38), çağrı merkezinde bulunan Yasemin D. (19), Burcu Y. (23), Sümeyye Ç. (22) ve Özlem M. (23) gözaltına alındı.

İsa Koyuncu'nun 33'ü dolandırıcılık olmak üzere 37 suçtan, Osman Bişar'ın 13 dolandırıcılık suçundan, Alıfu A.'nın da 2 dolandırıcılık suçundan poliste kaydı olduğu belirlendi.

2 YILDIR DOLANDIRICILIK YAPIYORLARMIŞ

Gözaltına alınan şüpheliler Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek 4 gün boyunca sorgulandı. Sorgularında suçlamaları kabul eden örgüt üyeleri 2 yıldır bu yolla dolandırıcılık yaptıklarını, çağrı merkezindeki tüm hatların yabancı uyruklu kişilerin üzerine kayıtlı olduğunu ve dolandırılan kişilerin numaralarının bütün hatlardan engellendiğini itiraf etti. Paravan çağrı merkezinde çalışan 4 kadının ise üniversite öğrencisi olduğu ve günlük 100 lira karşılığında bu işi yaptıkları öğrenildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan sorgulamanın ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İsa Koyuncu ve Osman Bişar, tutuklandı. Diğer 5 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Adliyeden detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN

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Suriyelilerin dolapların içinden girilen 'kaçak hastanesi'ne baskın

ADANA'da polis, iç savaştan kaçarak kente gelen Suriyellerin tedavi olduğu 'kaçak hastane'ye baskın düzenledi. Duvarları kırılıp, kamuflaj için önlerine dolap konan ve elektronik düzenekle açılan gizli muayenehaneler, polisi de şaşırttı.

Seyhan ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipler, ülkelerindeki iç savaştan kaçıp kente yerleşen Suriyeli bir kişinin 3 katlı bir evde yine Suriyeli kişileri muayene ettiği ihbarını aldı. Seyhan İlçesi Mirzaçelebi Mahallesi'ne araştırma yapan polisler, çevresi dikenli tel ve demir kapılarla çevrilen evi sardı.

Eve baskın düzenleyen polisler, hastaneye çevrilen evin giriş katındaki bekleme odasında bulunan kadın ve çocukları gördü. Daha sonra üst katlara çıkan polis, her katı ayrı bir laboratuvara çevrilen binada detaylı arama yaptı. Odalarla bulunan dolapların üzerinden geçen elektrik kablolarını inceleyen ekipler, gizlenen tuşa basınca şaşkınlık yaşadı. Kilidin mekanizmasının devreden çıkmasıyla hareket eden dolabın arkasındaki duvarın kırıldığı ve buraların laboratuvara dönüştürüldüğü görüldü.

YAKALANDILAR

Her katta ayrı bir hastalığın tedavi edildiği sözde hastanede ayrıca çok sayıda sedye, Suriyelilere yapılan labaratuvar sonuçları, kan tahlili sonuçları, tahlil raporları ele geçirdi. Sahte doktorları yakalamak için harekete geçen polis, tedavi amaçlı gelen Suriyelileri de binadan çıkardı. Polis, sözde hastanede çalışan, Muhammet A. (36), Kafe Şeyh M. (44), ve Shadi Alahmad A.' yı (44) yakaladı. Şüphelilerden, Kafe Şeyh M. ve Shadi Alahmad A.' nın kaçak binada doktor olarak çalıştıkları öğrenildi. 3 katlı bina ekipler tarafından mühürlendi.

ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramalarda ise, 3 sedye, 3 adet stetoskop, 1 ateş ölçer, 1 bebek tartı cihazı, 2 kürtaj çubuğu, 1 tansiyon cihazı, 9 jetokain enjektör, 1 hasta kayıt defteri, 1 ultrason cihazı, 1 ekg cihazı,1 adet nevilizatör, 1 otomatik tansiyon cihazı, 2 speculum vajina çubuğu, 2 bin enjektör, 1 laptop, 1 yazıcı, 1 mikroskop cihazı, 1 şeker ölçer, 6 bin 620 kutu tıbbi ilaç ele geçirildi. Burada tedaviye gelen Suriyelilerin ifadelerini alan polis, kaçak hastanede her türlü hastaya bakıldığını özellikle kadın hastalıkları ve kürtaj hizmeti verildiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polislerin eve girmesi

İçerideki Suriyeli hastalar

Özel kapı ve odanın içindeki ilaçlar

Mikroskop ve diğer aletler

Doktor masası ve sedye

Masanın üzerindeki Suriyelilere ait kimlikler ve evraklar

Kutular içindeki ilaçlar

Bebek tartısı ve steteskoptan detay

Sedyelerden görüntü

Şahısların polis eşliğinde evden çıkarılması

Araca bindirilmesi

Adli tıp birimi girişi

Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

Adli tıp tabelası

Zanlıların adli tıp biriminden çıkarılması

Polis araçlarına bindirilmesi

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Rüşan Anıl ATAR-Gülşah ÖZGEN/ADANA,

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Eşi ölünce bunalıma giren kadın, intihar etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşini kaybettikten sonra bunalıma girdiği öne sürülen Sevgi A. (59), tabancayla yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde Ereğli ilçesi Kepez Mahallesi'nde meydana geldi. Bir yıl önce eşini kaybedince bunalıma girdiği öne sürülen Sevgi A.'nın evinden silah sesi gelince, komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, başına tabancayla ateş eden Sevgi A.'nın yaralı olduğunu belirledi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sevgi A., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Sevgi A.'nın daha önce de iki kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polis ve sağlık ekiplerinin eve girmesi

-Sevgi Aksu'nun ambulansa alınması

-Kalp masajı yapılması

-Ambulansın olay yerinden ayrılması

-Hastaneye gelişi

-Sevgi Aksu'nun acile alınması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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Gümüşhane'de ekiplerin yoğun kar mesaisi

GÜMÜŞHANE'de 1 hafta içerisinde çığ sonucu kardan kapanan merkeze bağlı Aşağı ve Yukarı Yuvalı köylerinin yollu, İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin, uzun uğraşlar sonucunda yeniden ulaşıma açtı.

Bölgede etkili kar yağışı, yüksek kesimlerdeki köylerde yaşayanların hayatlarını olumsuz etkilerken, meydana gelen çığ sonucu kapanan merkeze bağlı Aşağı ve Yukarı Yuvalı köylerinin yolunu açmak için İl Özel İdare ekipleri seferber oldu. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu, köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı. Sürekli çığ gelen bölgeyi bilen ve çığ afeti konusunda eğitimli personelin dikkatli ve tedbirli gerçekleştirdiği çalışmaların ardından yolda kardan devasa tüneller oluşması dikkat çekti.

Yolun açılmasıyla birlikte rahat bir nefes aldıklarını kaydeden Aşağı Yuvalı köyü muhtarı Hami Gündoğdu, yoğun çaba gösteren tüm ekiplere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ekiplerin kar temizleme çalışmaları

-Detaylar

HABER KAMERA: Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,