DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Çanakkale Boğazı'nda makine dairesinde yangın çıkan gemi önce sürüklendi, sonra demir attı - 2 (EKİYLE YENİDEN)

ÇANAKKALE Boğazı'nın Gelibolu önlerinde makine dairesinde yangın çıkan 130 metre uzunluğunda arpa yüklü Palau bayraklı V.Hak isimli geminin kaptanı, hemen makineleri stop etti. Gemi sürüklenmeye başladı. Kaptanın durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetlerine bildirmesi üzerine bölgeye Kurtarma-10 römorkörü sevk edildi. Ancak kaptan yardım talebinde bulunmadı. Kaptan saat 09.41'de gemiyi boğazın orta hattında Dalyan mevkii açıklarında demirledi. Gemideki yangını söndürmek için gemi personeli tarafından çalışma yürütülüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Orhan AKTUĞ/ÇANAKKALE,

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Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 32 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 32 kişi gözaltına alındı

KAYSERİ'de çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4'ü kadın 32 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik 120 polisle şafak operasyonu düzenlendi. Toplam 44 adrese yapılan baskında 'hırsızlık', 'cinsel istismar', 'yağma' başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan ve mahkemece kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4'ü kadın 32 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gözaltına alınan şüphelilerin polis aracına bindirilmesi

-Diğer detaylar

Haber: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,

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Barış Manço Alaşehir'de şarkıları ile anıldı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, '7'den 7'den 77'ye Barış Manço'yu Anma' etkinliği düzenlendi. Alaşehir'deki müzik tutkunu öğretmen, öğrenci ve müzisyenlerden oluşan 15 kişilik bir grup, merhum şarkıcı Barış Manço'nun 15 eserini seslendirdi.

Alaşehir Yunus Emre Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından geçen 6 Şubat'ta yapılması planlanan ancak Van Başkale'de meydana gelen çığ felaketi nedeniyle ertelenen '7'den 77'ye Barış Manço'yu Anma' etkinliği dün akşam gerçekleştirildi. Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'ndeki anma etkinliğine ilgi büyük oldu. 500 kişilik salon dolarken, aralara takviye olarak sandalyeler konuldu. Ancak, buna rağmen bir çok kişi dışarda kaldı.

Anma programında, Alaşehir'deki müzik tutkunu öğretmen, öğrenci ve müzisyenlerden oluşan 15 kişilik bir grup, merhum şarkıcı Barış manço'nun 15 eserini seslendirdi. Şefliğini müzik öğretmeni Ahmet Orsan'ın yaptığı grubun konserini Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan ve Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk de izledi.

Konserin yapıldığı salonun fuayesinde, Alaşehir Yunus Emre Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri tarafından üretilen yiyecek, giyecek, tablo ve çeşitli takı malzemelerinin satışı yapıldı. Buradan elde edilecek gelirin 150 üniversite öğrencisinin eğitimine destek için harcanacağı bildirildi.

Barış Manço, 1 Şubat 1999 tarihinde, İstanbul'da kal krizinden yaşamını yitirmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Anma konserinden görüntü

-İzleyicilerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),

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Sivas'ta yoğun sis etkili oldu

SİVAS'ta dün gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis ulaşımda aksamalara neden oldu.

Akşam saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü kentte sis etkisini gösterdi. Kent merkezi ve çevresinde, sabah saatlerinde görülen yoğun sis nedeniyle trafik akışı yer yer yavaşladı. Merkezde oluşan yoğun sis tabakasıyla görüş mesafesinin 20-25 metreye kadar düştüğü görüldü. Sis nedeniyle zorlanan sürücüler, caddelerde dikkatli seyretti. Yoğun sis Sivas-Ankara, Sivas-Malatya ve Sivas-Ankara kara yolunda da kendini gösterdi. Görüş mesafesi bazı bölgelerde 10 metreye kadar düştü. Polis ekipleri sürücülerin yoğun sis nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Görüntü Dökümü:

-Kent merkezinden görüntüler

-Sis görüntüleri

-Araç ve yaya trafiği

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Kameradan belirlenen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEPte, bir ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı güvenlik kamerasından tespit edilen 3 şüpheli, tutuklandı.

Merkez Şahinbey ilçesinde 4 ve 17 Şubat tarihlerinde 3 şüpheli, bir ev ve iş yerinden hırsızlık yaptı. Girdikleri bir evden mont ve bazı eşyalar ile iş yerinden çelik jant çalan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayı gerçekleştiren 3 şüphelinin kimliğini belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece, tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Apartmana giren şüpheli

Şüphelinin çalıntı montu giyerek çıkışı

Şüphelilerin işyerine girişi

Şüphelilerin jant çalması

Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP- DHA)

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Tunceli'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

TUNCELİ'de zorlu kış şartlarında beslenme zorluğu çeken yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya yem bırakıldı.

Kentte bu yıl kış şartlarının zorlu geçmesi ve özellikle yaban hayvanlarının yoğunlukla yaşadığı yerlerde kar kalınlığının 1 metreyi aşması nedeniyle beslenme zorluğu çeken yaban hayvanları için doğaya 4'üncü kez yem bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yaban hayvanlarının sıklıkla bulunduğu Munzur Vadisi ile Pülümür Vadisi'ndeki açık alanlara 1 ton yem bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ekiplerin doğaya yem bırakması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Yaralı flamingo tedavi altına alındı

AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde Musa Kocagöl'ün lokantasının bahçesinde bulduğu kanadından yaralı flamingo Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alındı.

Ortaköy ilçesinde oturan Musa Kocagöl, lokantasının bahçesinde gördüğü flamingonun uçamadığını ve yaralı olduğunu fark etti. Ardından Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekip, flamingonun tüfekle ateş açılması üzerine kanadına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandığını belirledi. Flamingo tedavi için Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne getirildi. Tedavi altına alınan flamingonun kanadına saplanan saçmalar çıkartıldı, kanadının da kırık olduğu tespit edildi. Flamingonun tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Doğa koruma ve milli parkalar müdürlüğü ekiplerinin incelemesi

-Yaralı flamingodan detaylar

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY