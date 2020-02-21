DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Anne Şükran Aydemir'den mahkeme başkanına: Adaletinize güveniyorum farz edin ki Leyla sizin kızınız

AĞRI'da, 15 Haziran 2018 günü kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in (4) ölümüyle ilgili davada biri tutuklu, 7 sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı. Anne Şükran Aydemir, duruşma öncesi mahkeme başkanından izin isteyerek, "Önce Allah'ın sonra sizin adaletinize güveniyorum. Farz edin ki Leyla sizin kızınız" ifadelerini kullandıktan sonra duruşma salonu ve adliyeden ayrıldı.

Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla Aydemir, 15 Haziran 2018 tarihinde dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde kayboldu. Günlerce aranan, tüm Türkiye'nin bulunması için seferber olduğu Leyla'nın, 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde su içerisinde yüzüstü cansız bedeni bulundu. Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir (33), 18 Temmuz'da 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

7 SANIĞA DAVA AÇILDI

Türkiye'yi acıya boğan olaydan yaklaşık bir yıl sonra hazırlanan iddianame, Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Mehmet Ali Aydemir ile Leyla'nın amcaları Musa Aydemir (29), Yusuf Aydemir (43) ile Besim Dursun (48) ve eşi Hatun Dursun (56), Ayşe Artam (38) ve eşi Yıldırım Artam (41) hakkında; 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

BABA ŞİKAYETÇİ OLMADI, ANNE OLDU

Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 Eylül 2019'da görülen ilk celsede baba Nihat Aydemir sanıklardan şikayetçi olmazken, anne Şükran Aydemir ise sanıklardan şikayetçi oldu. Mahkeme heyeti, Mehmet Ali Aydemir'in tutukluluk halinin devamını kararlaştırırken, amca Yusuf Aydemir'in atılı suçu işlediğine yönelik tanık beyanları, müşteki beyanları, kolluk tutanakları, sanığın çelişkili beyanları ve tüm dosya kapsamı göz önüne alındığında somut delillerin bulunduğu, dinlenilmeyen bir kısım tanıklar üzerinde sanığın baskı kurma ihtimali bulunması nedeniyle tutuklanmasına karar verdi.

MEVCUT DELİL DURUMUYLA TAHLİYE

Mahkeme heyeti, duruşma sonrası 19 Aralık 2019'da yaptığı üçüncü tutukluluk değerlendirmesinde Mehmet Ali Aydemir'in 'mevcut delil durumu, tutuklulukta geçen süre, dosyasın gelmiş olduğu aşama'yı gerekçe göstererek adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

FARZEDİN Kİ LEYLA SİZİN KIZINIZ

Leyla'nın cinayeti ile ilgili 2'inci duruşma bugün saat 10.00'da başladı. Biri tutuklu 7 sanığın ikinci kez hakim karşısına çıktığı duruşma öncesi anne Şükran Aydemir, avukatı aracılığıyla mahkeme başkanından söz istedi. Başkanın izin vermesi üzerine Şükran Aydemir, "Önce Allah'ın sonra sizin adaletinize güveniyorum farz edin ki Leyla sizin kızınız" dedi. Anne Aydemir, sözlerini bitirdikten sonra mahkeme salonundan çıktı.

Baba Nihat Aydemir'in avukatıyla takip ettiği duruşmada daha önce dinlenmeyen tanıklar, olayla ilgili bildiklerini anlatacak.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

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'Kapan-1' operasyonunda bulunan sığınaklarda 2 EYP ele geçirildi

MARDİN'de Bagok kırsalında sürdürülen 'Kapan-1' operasyonunda, PKK 'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınakta 2 el yapımı patlayıcı (EYP) ve bir miktar amonyum nitrat ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 'Kapan-1' operasyonları kapsamında Bagok kırsalında 'Şafak-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Arıkan Özel Birlik' adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen, yaklaşık 40 metre derinlikte, 3 metre genişliğinde, 5 odalı sığınak bulundu. Sığınakta, 40 kilo amonyum nitrat patlayıcı, el dürbünü ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bir başka sığınakta ise 2 el yapımı patlayıcı ile patlayıcı düzeneği yapımında kullanılan kablo, pil ve anahtar düzeneği bulundu. Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Jandarma ekipleri

Sığınağın tespit edilmesi

Sığınağın içerisi

Ele geçirilen malzemeler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/ MARDİN,

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Oto lastikçisinin ev ve iş yerinden cephanelik çıktı

Bursa'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, oto lastikçisi F.C.'nin evi ile iş yerinde 15 tabanca, 32 av tüfeği, 30 kama ve kılıç ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldırım İlçesi Şirinevler Mahallesi'nde yaşayan oto lastikçisi F.C.'nin silah ticareti yaptığı yönünde ihbar aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından da şüphelinin ev ve iş yerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında aralarında el yapımı silahlarında bulunduğu 15 tabanca, 32 av tüfeği, 30 kama ve kılıç ele geçirildi. F.C. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelinin sorgusu devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Silahların sergilenme görüntüsü

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 18 tutuklama

ELAZIĞ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 kişiden 18'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul önlerinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik merkez ile Kovancılar Palu ve Maden ilçelerinde operasyon düzenledi. 244 jandarmanın katılımıyla düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 19 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliye gönderilen şüphelilerden 18'i tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Uyuşturucuların evden yakalanması

Şahısların adliyeye götürülüşü

Genel ve detay görüntüler

Haber-KAMERA: Erkan BAY/ ELAZIĞ

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Zonguldak'ta, 13 FETÖ şüphelisi adliyede

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, - ZONGULDAK merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 13 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Polis minibüsünün adliyeye gelmesi

-Şüphelilerin indirilmesi

-Adliye sokulması

-Adliyeden detay

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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Antalya'da 'ucuz ekmek tartışması' devam ediyor

ANTALYA'da mahkemenin ilan edilen fiyatın altında ekmek satan fırının haksız rekabet oluşturduğuna hükmetmesinin ardından başlayan tartışma devam ediyor. 75 kuruştan ekmek satmaya devam eden ekmek fırınlara vatandaşlar, yoğun talep gösteriyor. Davalı fırın ise alınan kararı yargıtaya taşıdı.

Antalya'da, 2015 yılında, 250 gram ekmeğin 1 TL'den satılması yönünde alınan karara Muratpaşa ilçesinde bir fırın uymayarak ekmeği 70 ve 75 kuruştan sattı. Antalya Ekmek Üreticileri Derneği, fırının fiyat tarifesine uymadığını, maliyetin altında satış yaparak diğer fırın ve marketlere zarar verdiğini savunarak dava açtı. 2016 yılında başlayan davada yerel mahkeme 250 gramlık ekmeğin maliyetinin 87 kuruş olduğunu, fırının bu fiyatın altında satış yaparak haksız rekabet oluşturduğuna yönelik hüküm verdi. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşınan davada üst mahkeme, ilk mahkemenin verdiği karara uyarak, ucuz ekmek satan fırının haksız rekabete neden olduğunu kaydetti. Mahkeme, haksız rekabetin menedilmesine yönelik kararını açıkladı.

FIRIN EL DEĞİŞTİRDİ

Mahkemenin kararı Antalya'da fırıncılar arasında tartışma yarattı. Antalya'da, 5 yıl önce tavsiye edilen fiyatın altında ekmek satıldığı için haksız rekabet oluşturduğuna hükmedilen fırının şu anki sahibi Yusuf Tekin , fırını yaklaşık 1 yıl önce 6 Mart'ta devraldıklarını kaydetti. Fakat şirket adının ruhsat değişmediği için eski ismiyle devam ettiklerini belirten Tekin, ilan edilen fiyattan ekmeği sattıklarını söyledi. Tekin, "Şu anda taş fırın ekmeğinin maliyeti 95 kuruş. Sağlıklı koşullarda üretilen bir taş fırın ekmeğinin maliyeti. Biz rayiç olarak bakkallara dağıttığımız ekmeklerimizi 1 liradan veriyoruz. 95 kuruşun altında olanlar özellikle Kepez bölgesinde, 75 kuruşa büyük firmaların yaptığı rekabet. Bizim tarzımızda butik çalışan bir yer 100 çuval alıyorsa onlar 200 çuval alarak unu daha az fiyata getiriyor ve böyle haksız bir rekabet oluşuyor. Biz sağlıklı koşullarda 95 kuruşa ekmeğimizi mal ediyoruz. Tezgah satış fiyatımız 1 lira 25 kuruştur. Olması gereken fiyat budur. Ne halkımıza ne de kendimize zarar veriyoruz. Herkesin ortak çıkarları doğrultusunda hareket ediyoruz" diye konuştu.

75 KURUŞTAN EKMEK SATAN FIRIN: KAR ELDE ETMİYORUZ

Kepez ilçesinde 75 kuruşa ekmek satan başka bir fırının işletme müdürü Nihat Bayır, günlük 6 bin etmek sattıklarını söyledi. Bir market grubuna satışlarının olmadığını dile getiren Bayır, ekmeği tezgahta direkt halka ulaştırdıklarını aktardı. Ekmeğin yanında tatlı ve pasta çeşitleri de olduğunu kaydeden Bayır, bu ürünlerden kar el ettikleri için ekmeği bu fiyata sattıklarına dikkati çekti. Bayır, şöyle konuştu:

"Maliyetinde ekmek satıyoruz, karımız yok. Sadece ekmek yapan bir fırın olsak bu fiyatlara satmamızın imkanı yok. Ekmeğin bize maliyeti zaten 75 kuruş. Diğer ürünleri satabilmek için ekmeği bu fiyattan veriyoruz, ticari bir yöntem. Bazı fırınlar fiyatları bozduğu için bu fiyata satmak zorunda kalıyoruz. Herkes aynı fiyattan satarsa biz de o fiyata satarız. Temel gıda olduğu için insanlar 10 kuruş bile ucuz olsa, ekmeği ucuz satan yerden tercih ediyor. Biz ekmekten değil, diğer ürünlerden kar elde ediyoruz. Bu arada ekmeğin kalitesini düşürmüyoruz. İmalathanemiz herkese açık, haftalık ve aylık denetime tabi tutuluyoruz. Sağlıktan ödün vermiyoruz, ürettiğimiz ekmeğin aynısını biz de evimize götürüyoruz."

VATANDAŞLAR: EKONOMİMİZ UCUZ EKMEK GEREKTİYOR

Kepez ilçesinde 75 kuruşa ekmek satan fırından alışveriş yapan vatandaşlardan İsa Akkuzu, "Burada ekmeğin kalitesi de iyi, fiyatı da iyi. Ucuza aldığımız ekmek daha uzun süre yumuşak kalıyor. Mahkemenin verdiği kararı doğru bulmuyorum. 3,5 yıldır aldığım ucuz ekmekte hiç sıkıntı hiç yaşamadık" dedi.

Yine aynı fırından alışveriş yapan Halil Erkuş, "Sıhhi ve temiz ekmek üretiliyor. Ekmekleri lezzetli. Ekonomi zor para yok, asgari ücretli bir emekliyim. Bu yüzden 5 kuruşun hesabını yapmak zorundayım. Birileri rekabete girip fiyat indiriyorsa, onu takdir etmek gerekiyor. 75 kuruştan kurtarıyor ki fırın bu fiyattan verebiliyor. Haksız rekabete işletme ne kadar dayanabilir ki? Kararı verenler bir de gelip vatandaşın gözüyle baksın. Kararı veren hakim gelip bir de benimle konuşsun" diye konuştu.

Fırında her zaman sıcak ve taze ekmek bulunduğunu kaydeden Şahver Hindioğlu ise "Daha kaliteli ve taze bulduğumuz için burayı tercih ediyoruz. Sürekli sıcak ekmek var, uygun fiyatlı ve taze ekmek. Vatandaşın ekonomik durumu belli. Nerede uygun fiyatlı bulursa ekmeği oradan alır" dedi.

'3 KİLOMETRE ÖTEDEN GELİP UCUZ EKMEĞİ ALIYORUZ'

Fiyatı uygun ekmeği tercih edenlerden Cebrail Lakak, "Hem fiyatı uygun, hem de hijyen açısından iyi. 3 kilometre öteden gelip ekmek alıyoruz. Serbest piyasa ekonomisi var, isteyen istediği fiyattan satabilir. Mahkemenin bu yöndeki kararının doğru olmadığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Ailecek günde 30 etmek tükettiklerini kaydeden Süleyman Aksu ise "Kalabalık bir aileyiz, günde 30 ekmek alıyoruz. 50 kuruş indirimle aldığımız ekmekte büyük rakam ortaya çıkıyor. Asgari ücretle geçinen bizler için bu paralar çok ciddi. İşin maddiyatını düşünmek zorundayız. Sağlıklı ekmek alıyoruz. İlçemiz kalabalık ailelerden oluşuyor. Kalabalık aileler için bu fiyatlar önemli" dedi.

AVUKAT: KARAR YARGITAYA TAŞINDI

Antalya Ekmek Üreticileri Derneği'nin avukatı Şerife Sultan Alp, 2016 yılında haksız rekabete karşı dava açtıklarını hatırlattı. Yerel mahkemenin haksız rekabet hükmünü istinaf mahkemesinin onayladığını belirten Alp, "Davalı taraf haklı olarak kararı yargıtaya taşıdı. Karar kesinleşmediği için şu anda herhangi bir yaptırım olmuyor. Amacımız tazminat davası açıp fırıncının üstüne gitmek değil. Yargıtay kararına göre hareket edeceğiz. Yargıtay kararı emsal teşkil edecek. Haberin çıkmasının ardından birçok fırıncı odası bana ulaşmaya çalıştı. Dava sürecinde ucuza ekmek satanların 1- 2 yıl içinde devretmek zorunda kaldığını gördüm. Ucuz satanın uzun vadede kazanmadığını görüyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ekmek alan vatandaşlardan detay görüntü

Ekmek ve tatlılardan detay görüntü

Simit ve ekmek fiyatından detay görüntü

Röp 1: Vatandaş İsa Akkuzu

Röp 2: Vatandaş Halil Erkuş

Röp 3: Vatandaş Şahver Hindioğlu

Röp 4: Cebrail Lakak

Röp 5: Süleyman Aksu

RöP 6: Fırıncı Yusuf Tekin 1.25 kuruşa satan

Röp 7: Fırın İşletme Müdürü Nihat Bayır 75 kuruşa satan

Röp 8: Avukat Şerife SULTAN ALP

HABER: Hasan DEMİRBAŞ -Ahmet İSTEK -KAMERA: Emrah GÜL -Mehmet KILIÇASLAN/ ANTALYA

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Erciş'ten İdlib'e yardım TIR'ı

VAN'ın Erciş ilçesinden, Suriye'nin İdlib kentine gönderilmek üzere toplanan yardım malzemelerinin bulunduğu TIR, bölgeye uğurlandı.

Erciş'te, Beşir Derneği ve ilçe esnafı önderliğinde başlatılan kampanyada kuru bakliyat, elbise, battaniyeden oluşan malzemeler ile odunların bulunduğu yardımlar toplandı. 1450 koliden oluşan un, kuru gıda, kışlık kıyafet ile 6 ton odun TIR'a yüklenerek, yapılan dua sonrası İdlib'e doğru yola çıkarıldı. Beşir Derneği Erciş Şube Başkanı Mehmet Şirin Balkan, esnafın destekleriyle toplanan yardımların TIR'la İdlib'e gönderildiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tır, dualarla uğurlanırken

-Detaylar

-Beşir Derneği Başkanı Mehmet Şirin Balkan ile röportaj

-Detaylar

Barbaros KUL/ERCİŞ, (Van),

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Ayvacık açıklarında, 37 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, botlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 37 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaçak göçmenlerden görüntüler.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/ AYVACIK (Çanakkale),

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Adana'da 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu

ADANA'da, insan kaçakçıları, aralarında kadın ve hasta çocukların da bulunduğu 130 kaçak göçmeni, 'İzmir üzerinden Avrupa'ya gideceksiniz' diyerek, yol kenarına bıraktı. Afganistan, Pakistan ve Özbekistan uyruklu kaçak göçmenlerin yaşadıkları, akıllara 'Banker Bilo' filmini getirdi.

D-400 Karayolu üzerindeki bir fabrika önünde bekleyen kaçakları görenler polisi aradı. Bölgeye gelen ekipler, yol kenarındaki yeşillik alanda oturan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 130 kaçak göçmenle karşılaştı. Afganistan, Pakistan ve Özbekistan uyruklu kaçak göçmenleri, insan kaçakçılarının, 'İzmir üzerinden Avrupa'ya gideceksiniz' diyerek, Adana'da bıraktıkları ortaya çıktı.

İnsan kaçakçılarına kişi başı bin dolar verdikleri belirlenen kaçaklar, ülkelerindeki savaş ve açlıktan kaçtıklarını, Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmek istediklerini anlattı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

'BANKER BİLO' FİLMİNİ ANDIRDI

Kaçak göçmenlerin başına gelenler, Şener Şen ve İlyas Salman 'ın başrollerini paylaştığı 'Banker Bilo' filmindeki sahneyi akıllara getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yerde yatan hasta afganlı çocuk

Afganlılardan görüntü

Çocuklardan detaylar

Afganlılar ile röp.

Kucağında bebeği olan kadın

Eşyalarından görüntü

Genel görüntüler

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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