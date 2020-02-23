DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem; Başkale'de 8 kişi hayatını kaybetti (3)

BAŞKALE'DE KERPİÇ EVLER YIKILDI

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde, Van'ın Başkale ilçesine bağlı sınırın sıfır noktasındaki Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler mahallerinde bazı kerpiç ev ve ahırlar yıkıldı. Bazı evlerde de çatlaklar oluştu. Bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in de bölgeye gitmek için yola çıkacağı belirtildi.

Bu arada Valilik'ten yapılan açıklamada, "İran'ın Hoy kentinde meydana gelen deprem sonrası Başkale ilçemizin Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler mahallesinde hasar meydana gelmiştir. AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi" denildi.

ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

Bu arada, bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 2.3 ile 3.9 arasında değişen 6 artçı sarsıntı daha oldu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Behçet DALMAZ-Orhan AŞANVAN

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İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem; Başkale'de 8 kişi hayatını kaybetti (4)

GELENLER MAHALLESİ'NDE ÇOK SAYIDA EV YIKILDI

İran'ın Türkiye'ye sınır Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Van'ın Başkale ilçesi Gelenler Mahallesi'nde çok sayıda ev yıkıldı. Bazıları da hasar gördü. Evleri yıkılanlar gözyaşı döktü. Mahallede, ahırların yıkılması sonucu çok sayıda büyükbaş hayvanın da enkaz altında kaldığı bildirildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Behçet DALMAZ-Orhan AŞANVAN

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Cezaevine girerse torunları ortada kalacak

KONYA'da oğlu ve gelinin ölümünün ardından 3'ü kız, biri erkek, 4 torununa hem annelik, hem babalık yapan Zeynep Erbil (62), diğer oğlunun, kendi üzerine açtığı tekstil atölyesinde, iddiaya göre borç olarak verdiği çekler nedeniyle icralık oldu. Erbil, tüm işlemler kendi üzerine yapıldığından yaklaşık 200 bin lira borç nedeniyle 5 yıl hapis cezası aldı. Erbil, "Ben cezaevine girersem, torunlarıma kim bakacak, ortada kalırlar" dedi.

Zeynep Erbil, bir yıl önce oğlu ve gelini öldükten sonra 4 ila 12 yaşları arasında değişen 4 torununu kendisi büyütmeye başladı. Erbil'nin diğer oğlu Fikret Uğuz da, 2016 yılında annesi adına tekstil atölyesi açtı. İşleri yolunda giden Uğuz, iddiaya göre çevresine borç olarak çek verdi. Uğuz, parasını geri alamadığı gibi çekleri de ödeyemediği için hakkında haciz işlemleri başlatıldı. Uğuz daha sonra iflas etti. Tekstil atölyesine ait tüm işlemler annesi üzerine kayıtlı olduğu için de yapılan haciz işlemleri Zeynep Erbil adına uygulandı. Ödenmeyen yaklaşık 200 bin liralık borç nedeniyle Erbil hakkında 5 yıl hapis cezası verildi. Bu parayı bulamayacağını belirten Erbil, cezaevine girmek istemediğini söyledi.

'EVE HACİZ GELİNCE ÖĞRENDİM'

Eve haciz gelinceye kadar borçlardan haberinin olmadığını öne süren Zeynep Erbil, şunları söyledi:

"Oğlum iş yerini benim üzerime açtı. O da böyle olsun istemezdi. Birisi dolandırdı. Birisine hatır çeki verdi. 1 yıldır avukat ve hacizlerle uğraşıp duruyorum. 4 torunum var. Onlarla da uğraşıyorum. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ben bir yere gezmeye gitmiştim. Buraya döndükten ertesi gün evime haciz geldi. Ne olduğunu bilemedim. Oğlun hatır çeki vermiş, çek senin üzerine olduğu için biz evine haciz için geldik, dediler. Oğluma haber verdim, eve geldi ve borcu ödemek için taahhüt verip anlaştık. Ancak borcu ödeyemedik."

'CEZAEVİNE GİRERSEM TORUNLARIM ORTADA KALACAK'

Cezaevine girdiği takdirde 4 torununun ortada kalacağını belirten Erbil, "Şu an hemen ödenmesi gereken yaklaşık 200 bin lira civarında borç var. Hakkımda hapis cezası çıkmış. Onu da sonradan duydum. 5 yıl hapis cezam var. Ben 4 yetime-öksüze bakıyorum. Cezaevine girmek istemiyorum. Onların hem anneleri, hem babalarıyım. Büyüklerime sesleniyorum. 4 çocuk sokakta kalacak. Hiç kimseleri yok. Onların her şeyi benim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zeynep Erbil ve torunlarından detay

Zeynep Erbil röp.

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA

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HDP önündeki eylemde 174'üncü gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 95 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 174'üncü günde de sürdürdü. Oğlu Müslüm (25) için eylemde olan Şevket Altıntaş, "5 yıl oldu, suçu ne günahı ne? Ben çocuğumu istiyorum" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

8 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda ve Melik Aslan'ın oğlu Volkan'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 8'i evlatlarına kavuştu. Hacire Akar'ın dışındaki 7 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

Gaziantep'ten eşi Songül Altıntaş ile gelerek, 2015 yılında, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, usta birliğine giderken teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm Altıntaş için oturma eylemi yapan Şevket Altıntaş, "5 yıl oldu, suçu ne günahı ne? Usta birliğine teslim olmak için savunmasız bir asker kaçırıyorsunuz. Çocuğum benim yanımda olsun, kuru ekmek yesin. Ben çocuğumu istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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HDP il binası

Ailelerin bekleyişi

Şevket Altıntaş'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

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Kelepçelenirken 'kalp pilim var, dikkat edin' diye yalvardı

ISPARTA'dan çaldığı otomobille geldiği Antalya'da kovalamacanın ardından yakalanan Sefer Türkoğlu (26), ellerini kelepçeleyen polislere "Cebimde kalp pilim var lütfen dikkat edin" diye yalvardı.

Olay, Kepez ilçesi Toptancı Hal Kavşağı'nda saat 11.00'de meydana geldi. Sefer Türkoğlu, 32 LV 317 plakalı otomobili Isparta'dan çalarak Antalya'ya geldi. Sabah saatlerinde kente giriş yaptığı plaka tanımlama sisteminden tespit edilen otomobil için polis ekipleri harekete geçerek kent genelinde araştırma başlattı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı oto hırsızlık büro amirliği ekipleri, otomobili Toptancı Hal Kavşağı'nda trafik ışıklarında beklerken gördü. Polisi fark eden Türkoğlu, hızla kaçarak uzaklaşmak istedi. 10 kilometre boyunca polisi peşine takan Türkoğlu, Ayanoğlu Mahallesi 1905 Sokak'ta izini kaybettirmek istedi. Polisin, sokağın diğer tarafından kendisine doğru geldiğini gören Türkoğlu, geri geri kaçmak isterken otomobiliyle aydınlatma direğine çarptı.

Kaza yapan otomobili sokak ortasına bırakarak kaçmaya başlayan Türkoğlu, gizlenmek için girdiği sitede polis tarafından gözaltına alındı. Yere yatırılarak ters kelepçe takılan Türkoğlu, polislere "Korktuğum için kaçtım ağabey. Cebimde kalp pilim var lütfen dikkat edin" diye yalvardı. Polis ekipleri, Türkoğlu'nu polis merkezine götürdü. Türkoğlu'nun, başka suçlardan da aranmasının olduğu belirlendi. Polis otomobili ise çekiciyle otoparka çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polislerin kosuşturmacadan görüntü

Polislerin verilen adresten bahçeye girişi

Hırsızın yakalanma anı

Polisin hırsızı yere yatırması

Hırsızın 'kalp hastasıyım' demesi

Polisin 'Kalp hastasısın nasıl koştun?' demesi

Polisin 'Neden kaçtan. Öldürecektin az daha' demesi

Muhabirin hırsıza 'neden kaçtın' diye sorması

Hırsızı araca götürülmesi ve polisin meslektaşlarına 'şahsın aranması var' demesi

Hırsızı polis aracına bindirilmesi

Çalınan araçtan detay görüntüler

Polisin araçta arama yapması

Olay yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR-Süleyman EKİN/ANTALYA,

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Bakan Ersoy, Çıldır Gölü'nde atlı kızağa bindi, Eskimo usulü balık avladı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kars'ın Arpaçay ilçesinde yüzeyi tamamen buzla kaplı olan Çıldır Gölü'nde atlı kızağa binip, Eskimo usulü balık avladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, cumartesi günü öğle saatlerinde uçakla Erzurum'a geldi. Bakan Ersoy, beraberindeki AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Kars Milletvekili Yunus Kılıç ile Doğu Ekspresi'ne bindi. Bakan Ersoy, yaklaşık 3,5 saat süren yolculuğun ardından Kars'ın Sarıkamış ilçesinde turizmciler ile bir araya geldi. Geceyi burada geçiren Ersoy, bugün sabah saatlerinde beraberindeki heyetle kara yolu ile Kars'ın Arpaçay ilçesine geçti.

Çıldır Gölü kenarındaki Kütükev Sosyal Tesisleri'nde kahvaltı yapan ve yöre halkı ile sohbet eden Bakan Ersoy, daha sonra yan tarafta bulunan, yüzeyi buzla kaplı göle çıktı. Ersoy, atlı kızağa binip, eskimo usulü balık avladı. Çıldır Gölü'nün muhteşem bir yer olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, "Turizm açısından çok önemli. Yüzey buz tutan gölde atlı kızakla kayıp daha sonra Eskimo usulü balık avlamak güzel bir duygu" diye konuştu.

Bakan Ersoy, Çıldır Gölü'nü gezmeye gelenlerle de sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan Ersoy'un atlı kızağa benmesi

-Bakan Ersoy'un Çıldır Gölünü gezmeye gelenlerle fotoğraf çekilmesi

-Bakan Ersoy'un eskimo usulü balık avlaması

-Bakan Ersoy Çıldır Gölü etrafında gezmesi

Haber-Kamera: Suat İNCEDERE/ ARPAÇAY (Kars),

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ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 154 metre uzunluğunda ve 71 borda numaralı 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyeri, Marmara Denizi'ne yol aldı.

Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 09.00'da giriş yapan ABD Donanması'na ait 'USS Ross' adlı savaş gemisi, saat 11.00 sıralarında Lapseki önlerinde oldu. Oldukça hızlı seyreden ABD savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. ABD savaş gemisi Marmara Denizi'ne yol aldı.

Hava ve su üstüne güdümlü mermi atabilen en yeni füze savunma sistemine sahip 154 metre uzunluğundaki ABD güdümlü füze destroyerinin Karadeniz'e gideceği ileri sürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çanakkale Boğazında geçen ABD savaş gemisinden genel ve detay görüntüler

-ABD savaş gemisinin 1915 Çanakkale Köprüsü ile görüntüsü

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Torunu için geldiği salonda muay thai sporuna başladı

SAMSUN'da torunu Berru Lina Uzarlı'yı (10) muay thai kursuna gidip gelişine eşlik eden Nermin Aksoy (55) savunma sanatı sporuna merak saldı, antrenmanlara başladı. Aksoy'un halat salladığı, balyozla lastik dövdüğü, şınav ve mekik çektiği görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

Samsun'da Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda Atakum Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen boks, kick boks ve muay thai kurslarına çok sayıda çocuk ve genç sporcu katılıyor. Sporcuların yakınları da antrenmanları izleyebiliyor. Bir yıldır eğitim alan torunu Berru Lina Aksoy'u, muay thai kursuna getiren Nermin Aksoy, yapılan antrenmanı bir süre izledikten sonra kick boks ve muay thai antrenörü Fahri Kılıçaslan'a kendisinin de katılmak istediğini söyledi. Yapılan antrenmanı denemek isteyen Aksoy, önce halat salladı ardından balyozla lastik teker dövdü. Şınav ve mekik çeken Nermin Aksoy'un hareketlerini bir yakını cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede ilgi gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Nermin Aksoy'un halat sallaması

-Balyozla lastik teker dövmesi

-Şınav ve mekik çekmesi

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER/SAMSUN,

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