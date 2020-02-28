DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Osmaniye'de Şehit Batuhan Tank'ın evine ateş düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş Batuhan Tank (23) ile Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın (23) acı haberi, Osmaniye'de oturan ailelerine verildi.

Uzman Çavuş Batuhan Tank'ın acı haberi ise Kaymakam Ahmet Arık, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tokay tarafından Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Kısa süre önce Nida Demirezer ile nişanlanan oğlunun yaralı olduğunu öğrenip, Hatay'a giden baba Ahmet Turan Tank, aldığı acı haberle Kadirli'deki evine döndü. Şehit Berat Kocadallı Mahallesi'nde oturan ailenin evine taziye ziyaretinde bulunuldu. Şehit Batuhan Tank'ın dedesi Yaşar Tank'ın da 1977 yılında Kadirli'de bekçilik yaptığı sırada bombalı saldırı sonucu şehit olduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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*KADİRLİ*

İlçe protokolünün şehit evine gelişi

Baba Ahmet Turan Tank'a taziyelerini iletmeleri

Şehit babasının bir yakınına sarılıp ağlaması

Taziyeye gelen kalabalık

Şehit evine türk bayrağı asılması

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),

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Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (2)

2002'DEN BERİ TSK'DA GÖREV YAPIYORDU

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35) acı haberini alan, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Anne ve babası Ankara'da olan şehidin kardeşi Gökhan Şahin, acı haberi askeri yetkililerden aldı. Şehadet haberini alınca eve gelen ve fenalaşan Süleyman Şahin'in halası Şükran Sertkaya'ya, sağlık ekipleri müdahale etti. Sertkaya, "Vatan sağ olsun" dedi.

Şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı. Afyonkarahisar Garnizon Komutanlığı'nda görevli İkmal Albay Ahmet Akıncı'nın yanı sıra Kaymakam Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Nihat Sarı, Dinar Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı Necip Kacar, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Taşkın, Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Muharrem Yıldızsoy, şehidin ailesini ziyaret etti. Şehit Yüzbaşı Süleyman Şahin'in, 2002 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev yaptığı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bekleyen ambulans ve Türk bayrağı

Evin önünden görüntü

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

HABER -KAMERA: Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar),

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Antalya'da Rus Konsolosluğu'na olağanüstü önlem

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit olmasının ardından Antalya'daki Rus Konsolosluğu önünde olağanüstü güvenlik önlemi alındı. Konsolosluk binasının çevresi polis barikatıyla çevrildi, bölgeye panzer ve akrepler yerleştirildi.

Türkiye'yi yasa boğan, Suriye'nin İdlib kentindeki hava saldırısında 33 askerin şehit olduğu haberinin ardından, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri teyakkuza geçti. Olayı protestolara karşı polis ve askerin sorumluluk bölgesinde yer alan konsolosluklar önünde olağanüstü güvenlik tedbirleri alındı.

Muratpaşa İlçesi'ndeki Karaalioğlu Parkı içerisinde yer alan Rusya'nın Antalya Konsolosluğu önünde sabahın erken saatlerinde önlem alan polis, çevreyi barikatla kapattı. Çevik Kuvvet, Özel Harekat, Terör ve İstihbarat şubelerinin ekipleri, panzer ve akreplerle konsolosluk önünde beklemeye başladı. Parkın bir bölümünü de demir çitlerle ayıran polis, bölgeye giriş- çıkış yapanları tek tek inceliyor ve üst aramasından geçiriyor.

Rus Konsolosluğu önünde herhangi bir kalabalık toplanmazken, polisin tedbirli bekleyişi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis araçlarının görüntüsü

Konsolosluğa gelenlerin polis tarafından aranması

Özel harekat polislerinin zırhlı araç yanından görüntüsü

Konsolosluğun dış plan görüntüsü

Konsolosluk çevresinde polis bariyerinden görüntü

Konsolosluk önünde işlem yapmayı bekleyenlerin görüntüsü

Zırhlı polis aracının görüntüsü

Çevik kuvvet araçlarının görüntüsü

Detaylar

HABER: Bülent TATOĞULLARI - KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ ANTALYA,

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Yalova'da fırtınada sürüklenen gemi yan yattı

Yalova'nın Altınova ilçesinde, kuru yük gemisi fırtına nedeniyle sürüklenip, yan yattı. Gemiyi kurtarma çalışmalarına başlandı.

Altınova'ya tersaneye bakım onarım için getirilerek, açıkta demirlenen 'Alfonsito' isimli kuru yük gemisi, fırtına nedeniye kıyıya sürüklenerek, yan yattı. Gemiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yan yatan gemiden amatör kamera görüntüsü

Haber-Kamera: Cem Mete OKUR/YALOVA,

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İranlıların ülkelerine dönüşü sürüyor

KORONAVİRÜS nedeniyle ölümlerin yaşandığı İran'a, Türkiye'deki İranlıların dönüşleri sürüyor.

İran'da koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümlerin ardından Türkiye ile İran arasındaki en uzun sınır hattına sahip olan Van'da alınan tedbirler devam ediyor. Kapıköy Gümrük Kapısı giriş-çıkışlara kapatılırken, gümrük sahasının bulunduğu alana, sahra hastanesi kuruldu.

60 kişi kapasiteli sahra hastanesinde 30 personel görev yapıyor. Ülkeye dönmek isteyen Türk vatandaşlarına hizmet vermek amacıyla kurulan sahra hastanesinde, Kum ve Meşed kentlerinde kalanlar ile hastalık belirtisi taşıyanlar 14 gün gözetim altında tutulacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün incelemelerde bulunduğu Kapıköy Gümrük kapısı, bugün sakin bir gün yaşarken, ülkelerine dönmek isteyen İranlıların geçişleri devam ediyor. İranlılar, pasaport kontrolünün ardından ülkelerine geçiş yapıyor.

SINIRLARIN KAPATILMASI OLUMLU BİR KARAR

Türkiye'ye gezmeye geldiğini söyleyen İranlı Muhammet Azimi, sınırların kapatılmasının olumlu bir karar olduğunu söyledi. Hastalıkla mücadele edilmesi gerektiğini belirten Azimi, "Bir süredir Türkiye'de bunuyordum. Mevlana'yı ziyaret ettim. Türkiye'deki dostlarımı ziyaret ettim. Bugün ülkeme dönüyorum. İnşallah en yakın zamanda bu hastalıktan kurtuluruz. Allah'tan herkes için acil şifa diliyorum. İnşallah Türkiye'de yaşayan kardeşlerimize bu hastalık bulaşmazö dedi.

İranlıların için tur organizasyonları düzenleyenler ise sıkıntılı günler yaşadıklarını belirttiler. Çok sayıda turu iptal etmek zorunda kaldığını söyleyen acenta yetkilisi Necati Platin, tek beklentilerinin sınır kapısının bir an önce açılması olduğunu kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kapıköy Gümrüm Kapısındaki gümrük sahasına giren ambulans

-Özel araçla gümrük kapısına gelen iranlılar

-İranlarıların ülkelerine dönüşleri

-Muhabir anonsu

-Gümrük kapısında çıkan ambulans

-Detaylar

-İranlı kadınların ülkelerine dönüşü

-Ülkesine dönmek için gelen Muhammet Azimi eldiven takarken

-Maske takması

-Azimi ile röportaj

-Azimi el sallayarak ülkesine giriş yaparken

-Genel ve detaylar

Behçet DALMAZ/ VAN

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'Gemi adamı aranıyor' ilanıyla dolandıran çeteye operasyon: 19 gözaltı

MERSİN'de, gazeteler ile internet sitelerine verdikleri 'Gemi adamı ve personeli aranıyor' ilanıyla farklı illerden 408 kişiyi 840 bin lira dolandıran 16'sı kadın 19 kişilik çete çökertildi. Çete üyelerinin, iş bulma umudu ile kendilerini arayanlar hakkında, "Dolandırıcı olduğumuzu öğrenmiş, tam mal, salak, tehdit edildi ve tekrar aranacak, ukala bir tip, yazık öğrenci" notları aldığı ortaya çıktı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir çetenin, gazete ve internet siteleri üzerinden 'Gemi adamı ve personeli aranıyor' ilanı vererek, dolandırıcılık yaptığı bilgisini aldı. 3 ay süren teknik ve fiziki takip ile 5 denizcilik kursu firmasının, ilanlar aracılığıyla kendilerine başvuranlardan, bin 500 ile 3 bin lira alıp, sahte başvuru belgeleri doldurttukları saptandı. Çetenin 408 kişiyi dolandırdığını belirleyen polis, tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. 16'sı kadın 19 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. 3 şüpheli ise aranıyor.

Adreslerde yapılan aramalarda da ilanda verilen telefon numaralarını arayanlar hakkında, 'Tam mal, salak, tehdit edildi ve tekrar aranacak, ukala bir tip, yazık öğrenci, dolandırıcı olduğumuzu öğrenmiş' gibi notlar ile 26 cep telefonu ve 408 kişiden 840 bin lira alındığına dair belgeler ele geçirildi. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Emniyet Müdürlüğü girişi

-Zanlılar emniyetten çıkarken

-Zanlılar götürülürken

-Zanlılar araca bindirilirken

-Araç emniyetten ayrılırken

-Zanlıların iş arayanlar için tuttuğu notlardan genel ve detay

-Ele geçen malzemelerin görüntüsü

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

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Kahvede pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, Murat Y. (35), aralarında husumet bulunan Yaşar Didin'i (36) kahvehanede pompalı tüfek ile vurarak, yaraladı.

Torbalı'da yaşayan Murat Y., saat 09.00 sıralarında, kendisi gibi gündelik işlerde çalışan ve 4 aydır aralarında husumet bulunan Yaşar Didin ile Ertuğrul Mahallesi İlker Doğan Caddesi'ndeki pastanede karşılaştı. Murat Y., takibe aldığı Didin'in aynı cadde üzerindeki kahvehaneye girdiğini gördü. Murat Y., evden pompalı tüfeğini alıp, kahvehanede Didin'i bacağından vurdu. Yaşar Didin, yaralanırken, kahvehanede panik yaşandı.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Didin, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Murat Y. de tüfek ile yakalanarak, gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Faruk ÇARK/ TORBALI (İzmir),